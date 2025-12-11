All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Wisconsin-Green Bay at IU Indianapolis — WNDY/ESPN+, 6:30 p.m.
Western Carolina at Virginia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Appalachian State at East Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at Georgia Southern — ESPN+, 7 p.m.
Trinity Jacksonville at Jacksonville — ESPN+, 7 p.m.
Texas-Arlington at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Iowa at Iowa State — FS1/Fox One, 8 p.m.
Alabama State at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
St. John’s (MN) at St. Thomas — Summit League Network, 8 p.m.
Saint Joseph’s at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Alaska-Anchorage at Denver — Summit League Network, 9 p.m.
North Dakota State at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Women’s
Lipscomb at Purdue — B1G+, 11 a.m.
Dillard at Norfolk State — ESPN+, 11 a.m.
Carolina University at Campbell — FloSports, 11:30 a.m.
St. Mary’s at Incarnate Word — ESPN+, 2 p.m.
Dartmouth at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
Davis & Elkins at Marshall — ESPN+, 6 p.m.
Northern Kentucky at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Morehead State at Notre Dame — ACC Network Extra, 7 p.m.
Louisiana-Monroe at Indiana — B1G+, 7 p.m.
Georgia Tech at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Indiana State at Butler — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Asheville at East Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota State at Eastern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
UMass-Lowell at DePaul — ESPN+, 7 p.m.
Arkansas-Little Rock at Oklahoma — SEC Network Plus, 7 p.m.
Idaho State at BYU — ESPN+, 9 p.m.
Portland at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
College Football
Top Ten Heisman Trophy Finalists Show — ESPN, 6;30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast — FS1, 7 p.m.
The AFCA Good Works Team: SEC Edition — SEC Network, 7 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: Bowl Betting Guide — FS1, 7:30 p.m.
SEC Now: 2026 SEC Football Schedule Reveal — SEC Network, 8 p.m.
College Volleyball
Women’s
NCAA Division I Women’s Volleyball Tournament
Regional Semifinals
Kentucky Region, Historic Memorial Coliseum, University of Kentucky, Lexington, KY
Announcers: Kevin Barnett/Missy Whittemore//Dawn Davenport
Arizona State vs. Creighton — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Kentucky vs. Cal Poly — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Announcers: Sam Gore/Jennifer Hoffman/Mary Wise
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN2, 3 p.m.
Pittsburgh Region, Fitzgerald Field House, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
Announcers: Anne Marie Anderson/Nicole Branagh//Shelby Coppedge
Pittsburgh vs. Minnesota — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
SMU vs. Purdue — ESPN2/ESPN Unlimited, 9:30 p.m
Announcers: Sam Gore/Jennifer Hoffman/Mary Wise
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN2, 9 p.m.
Golf
DP World Tour
Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa
2nd Round — Golf Channel, 5 a.m. (Friday)
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
LPGA Season Review — Golf Channel, 4:30 p.m.
The Future is Now: Year Two of the U.S. National Jr. Team Kicks Off: Episode 1 — Golf Channel, 5 p.m.
The Future is Now: Year Two of the U.S. National Jr. Team Kicks Off: Episode 1 — Golf Channel, 5:30 p.m.
The Future is Now: Year Two of the U.S. National Jr. Team Kicks Off: Episode 1 — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Championship Highlights: 2025 PGA Championship-Scottie Scheffler at Quail Hollow Club — Golf Channel, 7:30 p.m.
U.S. Open Golf Highlights: 2025 — Golf Channel, 8:30 p.m.
The Open Highlights: 2025: Scottie Scheffler — Golf Channel, 9:30 p.m.
PGA of America Highlights: 2025 Ryder Cup — Golf Channel, 10:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Unleashed: Queens of the Octagon — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Show Stopping Submissions — ESPNews, 1 a.m. (Friday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Boston at Milwaukee — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Los Angeles Clippers at Houston — FanDuel Sports Network SoCal/Space City Home Network, 8 p.m.
Portland at New Orleans — KUNP/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Denver at Sacramento — Altitude/NBC Sports California, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Nightcap — NBA TV, 11 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
NBA Action — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Friday)
NBA G League
Wisconsin Herd at Noblesville Boom — ESPN+/WACY, 7 p.m.
Delaware Blue Coats at Raptors 905 — ESPN+/NBA TV Canada, 7:30 p.m.
Birmingham Squadron at Oklahoma City Blue — ESPN+, 8 p.m.
Osceola Magic at Memphis Hustle — ESPN+, 8 p.m.
Salt Lake City Stars at Rip City Remix — ESPN+/Jazz+, 9 p.m.
San Diego Clippers at Valley Suns — ESPN+/KPHE, 9 p.m.
NFL
Week 15
Thursday Night Football, Raymond James Stadium, Tampa, FL
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gómez
Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers — Amazon Prime Video/WAGA (Atlanta)/WTVT (Tampa), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Raymond James Stadium, Tampa, FL — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Raymond James Stadium, Tampa, FL— Amazon Prime Video/WAGA/WTVT, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Raymond James Stadium, Tampa, FL — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Raymond James Stadium, Tampa, FL — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
This Is Football — ESPN2, 5:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Announcers: Bob Wischusen/Kevin Weekes//Emily Kaplan
Vegas Golden Knights at Philadelphia Flyers — ESPN/Scripps Sports/Sportsnet (East/Ontario/Pacific), 7 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Ray Ferraro
Florida Panthers at Colorado Avalanche — ESPN/Sportsnet East/TVA Sports, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Levy/T.J. Oshie/John Tortorella
The Point — ESPN2, 6 p.m.
Anaheim at New York Islanders — Victory/KCOP/MSG SportsNet, 7 p.m.
Carolina at Washington — FanDuel Sports Network South/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Montréal at Pittsburgh — TSN2/RDS/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Ottawa at Columbus — TSN5/RDS2/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
San José at Toronto — NBC Sports California Plus/TSN4, 7 p.m.
Tampa Bay at New Jersey — WXPX/MSG Network, 7 p.m.
Boston at Winnipeg — NESN/TSN3, 8 p.m.
Dallas at Minnesota — Victory+/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
St. Louis at Nashville — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Detroit at Edmonton — FanDuel Sports Network Detroit/Sportsnet West, 9 p.m.
Buffalo at Vancouver — MSG Western New York/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Boston at Winnipeg/Dallas at Minnesota/St. Louis at Nashville Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Buffalo at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 7 p.m..
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
TMZ Sports — FS1, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday
UEFA Europa League
Matchday 6
League Phase, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia
GNK Dinamo Zagreb vs. Real Betis — TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Stadion Galgenwaard, Utrecht, Netherlands
FC Utrecht vs. Nottingham Forest — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Europa League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
League Phase, Celtic Park, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Celtic vs. AS Roma — TUDN, 2:50 p.m./CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Europa League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
