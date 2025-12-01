All Times Eastern
College Basketball
Men’s
McNeese at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
Temple at Villanova — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Central State at Toledo — ESPN+, 6:30 p.m.
Apprentice School at Hampton — Monumental Sports Network 2/FloSports, 7 p.m.
Saint Francis at Xavier — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Iona at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Tarleton at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at Troy — ESPN+, 7 p.m.
UAB at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Blackburn at Eastern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Bowling Green at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Coe at Northern Iowa — ESPN+, 8 p.m.
West Coast Baptist at Southern Utah — ESPN+, 8;30 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico — Altitude 2/Mountain West Network, 9 p.m.
California Baptist at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Portland at Stanford — ACC Network Extra, 10 p.m.
Women’s
Central Connecticut State at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
New Jersey City University at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Villanova at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Samford at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
Southern Mississippi at SMU — ACC Network Extra, 8:30 p.m.
San José State at Washington — B1G+, 9 p.m.
College Football
B1G Live: Curt Cignetti (Indiana) Weekly Press Conference — Big Ten Network, noon
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Alex Golesh (Auburn) Introductory Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Ross Tucker College Draft — Draft Kings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
CONCACAF W Qualifiers
Group Play
Group F, BFA Technical Centre, Bridgetown, Barbados
Barbados vs. Trinidad and Tobago — TUDN, 2:50 p.m.
Group C, Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, Guatemala
Guatemala vs. Grenada — TUDN, 7:50 p.m.
EFL Championship
Matchday 18
Birmingham City vs. Watford — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
FIFA World Cup
Fox Sports FIFA World Cup 2026 Draw Preview — FS1, 8:30 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
IndyCar
100 Days to Indy: Glory at the Bricks — FS1, 10:30 p.m.
LaLiga
Matchday 14
Rayo Vallecano vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Atlanta at Detroit — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Cleveland at Indiana — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Milwaukee at Washington — FanDuel Sports Network Wisconsin/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Charlotte at Brooklyn — FanDuel Sports Network Southeast/YES, 7:30 p.m.
Chicago at Orlando — Peacock/FanDuel Sports Network Florida, 7:30 p.m.
Los Angeles Clippers at Miami — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Dallas at Denver — KFAA/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Houston at Utah — Space City Home Network/KJZZ, 9 p.m.
Phoenix at Los Angeles Lakers — Peacock/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Raptors 905 at Long Island Nets — Gotham Sports App, 7 p.m.
Osceola Magic at Rio Grande Valley Vipers — Amazon Prime Video, 8 p.m.
Texas Legends at Mexico City Capitanes — Urban Edge Network, 9 p.m.
NFL
Week 13
Monday Night Football
Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — ESPN/WWOR/WCVB/WMUR: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
New York Football Giants at New England Patriots — ESPN/WWOR (New Jersey)/WCVB (Boston)/WMUR (Manchester, NH)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN/WWOR/WCVB/WMUR/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Gilllette Stadium, Foxborough, MA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
New York Football Giants vs. New England Patriots NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey/Andi Petrillo
Winnipeg Jets at Buffalo Sabres — Amazon Prime Video (Canada only)//MSG Western New York, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Columbus at New Jersey — FanDuel Sports Network Ohio/MSG SportsNet, 7 p.m.
Pittsburgh at Philadelphia — TVA Sports/NHL Network/SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Anaheim at St. Louis — Victory+/KCOP/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Utah at San José — KUPX/NBC Sports California, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly: Anaheim at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Utah at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 13
Bologna FC 1909 vs. US Cremonese — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — TBS/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz
United States vs. Italy — TBS/HBO Max//Peacock (Spanish), 7 p.m.
U.S. Soccer Pregame Show live from Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL — TBS/HBO Max, 6:#0 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL -=- TBS/HBO Max, 9 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN, 11:30 p.m.
30 for 30: Survive and Advance — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.