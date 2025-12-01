New England Patriots wide receiver Kayshon Boutte (9) catches a pass in the third quarter of the NFL Week 12 game between the Cincinnati Bengals and the New England Patriots at Paycor Stadium in downtown Cincinnati on Sunday, Nov. 23, 2025. The Bengals fall to 3-8 with a 26-20 loss at home.
By Ken Fang on

All Times Eastern

College Basketball
Men’s
McNeese at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
Temple at Villanova — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Central State at Toledo — ESPN+, 6:30 p.m.
Apprentice School at Hampton — Monumental Sports Network 2/FloSports, 7 p.m.
Saint Francis at Xavier — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Iona at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Tarleton at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at Troy — ESPN+, 7 p.m.
UAB at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Blackburn at Eastern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Bowling Green at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Coe at Northern Iowa — ESPN+, 8 p.m.
West Coast Baptist at Southern Utah — ESPN+, 8;30 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico — Altitude 2/Mountain West Network, 9 p.m.
California Baptist at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Portland at Stanford — ACC Network Extra, 10 p.m.

Women’s
Central Connecticut State at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
New Jersey City University at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Villanova at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Samford at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
Southern Mississippi at SMU — ACC Network Extra, 8:30 p.m.
San José State at Washington — B1G+, 9 p.m.

College Football
B1G Live: Curt Cignetti (Indiana) Weekly Press Conference — Big Ten Network, noon
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Alex Golesh (Auburn) Introductory Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Ross Tucker College Draft — Draft Kings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.

CONCACAF W Qualifiers
Group Play
Group F, BFA Technical Centre, Bridgetown, Barbados
Barbados vs. Trinidad and Tobago — TUDN, 2:50 p.m.

Group C, Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, Guatemala
Guatemala vs. Grenada — TUDN, 7:50 p.m.

EFL Championship
Matchday 18
Birmingham City vs. Watford — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

FIFA World Cup
Fox Sports FIFA World Cup 2026 Draw Preview — FS1, 8:30 p.m.

Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.

IndyCar
100 Days to Indy: Glory at the Bricks — FS1, 10:30 p.m.

LaLiga
Matchday 14
Rayo Vallecano vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.

NBA
Atlanta at Detroit — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Cleveland at Indiana — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Milwaukee at Washington — FanDuel Sports Network Wisconsin/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Charlotte at Brooklyn — FanDuel Sports Network Southeast/YES, 7:30 p.m.
Chicago at Orlando — Peacock/FanDuel Sports Network Florida, 7:30 p.m.
Los Angeles Clippers at Miami — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Dallas at Denver — KFAA/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Houston at Utah — Space City Home Network/KJZZ, 9 p.m.
Phoenix at Los Angeles Lakers — Peacock/Spectrum SportsNet, 10 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)

NBA G League
Raptors 905 at Long Island Nets — Gotham Sports App, 7 p.m.
Osceola Magic at Rio Grande Valley Vipers — Amazon Prime Video, 8 p.m.
Texas Legends at Mexico City Capitanes — Urban Edge Network, 9 p.m.

NFL
Week 13
Monday Night Football
Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — ESPN/WWOR/WCVB/WMUR: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
New York Football Giants at New England Patriots — ESPN/WWOR (New Jersey)/WCVB (Boston)/WMUR (Manchester, NH)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.

Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live — ESPN, 3 p.m.

Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN, 6 p.m.

NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.

Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN/WWOR/WCVB/WMUR/ESPN2, 8 p.m.

Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Gilllette Stadium, Foxborough, MA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.

Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
New York Football Giants vs. New England Patriots NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.

NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey/Andi Petrillo
Winnipeg Jets at Buffalo Sabres — Amazon Prime Video (Canada only)//MSG Western New York, 7:30 p.m.

Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.

Columbus at New Jersey — FanDuel Sports Network Ohio/MSG SportsNet, 7 p.m.
Pittsburgh at Philadelphia — TVA Sports/NHL Network/SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Anaheim at St. Louis — Victory+/KCOP/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Utah at San José — KUPX/NBC Sports California, 10 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly: Anaheim at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Utah at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)

Serie A
Matchday 13
Bologna FC 1909 vs. US Cremonese — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Women’s
International Friendly, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — TBS/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz
United States vs. Italy — TBS/HBO Max//Peacock (Spanish), 7 p.m.

U.S. Soccer Pregame Show live from Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL — TBS/HBO Max, 6:#0 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL -=- TBS/HBO Max, 9 p.m.

Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Gillette Stadium, Foxborough, MA — ESPN, 11:30 p.m.
30 for 30: Survive and Advance — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang