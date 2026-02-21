Credit: Bob Donnan-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

noon

Wake Forest at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited

Rutgers at Minnesota — Big Ten Network/Fox One

Florida at Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited

East Carolina at Charlotte — ESPN2/ESPN Unlimited

Loyola Chicago at Saint Joseph’s — ESPNU/ESPN Unlimited

Creighton vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY)

Florida State at Clemson — The CW

1 p.m.

North Carolina at Syracuse — ABC/ESPN Unlimited

Cincinnati at Kansas — CBS/Paramount+

Mississippi State at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited

Tennessee-Chattanooga at The Citadel — South Carolina Educational TV/ESPN+

Albany at Maryland-Baltimore County — ESPN+

Binghamton at UMass-Lowell — ESPN+

Georgia Southern at Appalachian State — ESPN+

Marshall at Coastal Carolina — ESPN+

Texas State at Louisiana — ESPN+

Western Carolina at Virginia Military Institute — ESPN+

1:30 p.m.

Navy at Army — CBS Sports Network

Xavier at Butler — TNT/truTV/HBO Max

2 p.m.

Notre Dame at Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited

Penn State at Nebraska — Big Ten Network/Fox One

Tennessee at Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited

Miami (FL) at Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited

Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee State — ESPNU/ESPN Unlimited

San José State at Boise State — Mountain West Network

Hofstra at Northeastern — NESNplus/FloSports

Missouri-Kansas City at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network

Duquesne at Dayton — WHIO/ESPN+

Central Arkansas at Florida Gulf Coast — ESPN+

Dartmouth at Columbia — ESPN+

Davidson at Fordham — ESPN+

Delaware at Middle Tennessee — ESPN+

Harvard at Cornell — ESPN+

Le Moyne at Stonehill — ESPN+

Loyola Maryland at Colgate — ESPN+

Penn at Yale — ESPN+

Samford at Mercer — ESPN+

2:15 p.m.

Georgia Tech at Louisville — The CW

2:30 p.m.

Kansas State at Texas Tech — Fox

URI at La Salle — ESPN+

3 p.m.

Arizona at Houston — ABC

UNLV at Air Force — Mountain West Network/Sports Illustrated TV

Washington at Maryland — Peacock

North Dakota at South Dakota State — Summit League Network

Arkansas State at Louisiana-Monroe — ESPN+

Missouri State at Florida International — ESPN+

Ohio at Northern Illinois — ESPN+

Old Dominion at Southern Mississippi — ESPN+

Utah Valley at Texas-Arlington — ESPN+

West Georgia at Queens — ESPN+

3:30 p.m.

Texas at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited

Oklahoma State at Colorado — TNT/truTV/HBO Max

Jacksonville State at Sam Houston — ESPN+

North Florida at Stetson — ESPN+

4 p.m.

Boston College at SMU — ACC Network/ESPN Unlimited

Monmouth at College of Charleston — CBS Sports Network

Missouri at Arkansas — ESPN/ESPN Unlimited

Arizona State at Baylor — ESPN2/ESPN Unlimited

South Carolina State at Norfolk State — ESPNU/ESPN Unlimited

Oregon at USC — FS1/Fox One

North Carolina-Wilmington at Campbell — WRAL 5.2/WECT 6.3/FloSports

Jackson State at Alcorn State — SWAC TV

Delaware State at Morgan State — ESPN+

East Tennessee State at North Carolina-Greensboro — ESPN+

Evansville at Murray State — ESPN+

James Madison at Georgia State — ESPN+

Lindenwood at Tennessee Tech — ESPN+

Longwood at Charleston Southern — ESPN+

Maine at New Hampshire — ESPN+

Southeast Missouri at Arkansas-Little Rock — ESPN+

Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+

Troy at South Alabama — ESPN+

Western Kentucky at Liberty — ESPN+

Hampton at Stony Brook — FloSports

4:30 p.m.

Houston Christian at Northwestern State — ESPN+

Maryland-Eastern Shore at Coppin State — ESPN+

Morehead State at Western Illinois — ESPN+

Presbyterian at South Carolina Upstate — ESPN+

Radford at North Carolina-Asheville — ESPN+

Southern Indiana at Eastern Illinois — ESPN+

Texas-Rio Grande Valley at Southeastern Louisiana — ESPN+

5 p.m.

West Virginia at TCU — NBCSN/Peacock

Cal-Davis at Cal-Riverside — ESPN+

Eastern Michigan at Toledo — ESPN+

Eastern Washington at Portland State — ESPN+

Louisiana Tech at Kennesaw State — ESPN+

North Alabama at Lipscomb — ESPN+

Utah Tech at Tarleton — ESPN+

Western Michigan at Central Michigan — ESPN+

5:30 p.m.

UConn at Villanova — TNT/truTV/HBO Max

Alabama A&M at Bethune-Cookman — SWAC TV

6 p.m.

Stanford at Cal — ACC Network/ESPN Unliimted

San Diego State at Colorado State — CBS Sports Network

Temple at Wichita State — ESPN2/ESPN Unlimited

Georgetown at Seton Hall — FS1/Fox One

Alabama at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited

St. Bonaventure at Richmond — WTVR/ESPN+

St. Thomas at Denver — Summit League Network

Alabama State at Florida A&M — SWAC TV

Grambling State at Southern — SWAC TV

Texas Southern at Mississippi Valley State — SWAC TV

Buffalo at UMass — ESPN+

Incarnate Word at East Texas A&M — ESPN+

Loyola Marymount at San Diego — ESPN+

Montana State at Idaho State — ESPN+

Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+

Southern Illinois at Northern Iowa — ESPN+

6:30 p.m.

Capital Showdown

ACC vs. B1G, Capital One Arena, Washington, D.C.

Duke vs. Michigan — ESPN

7 p.m.

Austin Peay at Jacksonville — ESPN+

Eastern Kentucky at Bellarmine — ESPN+

Furman at Wofford — ESPN+

New Orleans at Lamar — ESPN+

Vermont at New Jersey Institute of Technology — ESPN+

North Carolina A&T at Elon — FloSports

8 p.m.

New Mexico at Fresno State — CBS Sports Network

Illinois State at Bradley — ESPN2/ESPN Unlimited

Texas A&M-Corpus Christi at McNeese — ESPNU/ESPN Unlimited

Illinois at UCLA — Fox/Fox One

Providence at DePaul — FS1/Fox One

Wyoming at Grand Canyon — KPHE/KTVK/Mountain West Network/Ryz Sports Network/Sports Illustrated TV

South Dakota at Oral Roberts — Summit League Network

Indiana State at Belmont — ESPN+

Northern Arizona at Northern Colorado — ESPN+

Pepperdine at Oregon State — ESPN+

8:30 p.m.

Kentucky at Auburn — ESPN/ESPN Unlimited

Texas A&M at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited

9 p.m.

Pacific at Gonzaga — KHQ/KZJO/ESPN+

Cal State-Northridge at Long Beach State — ESPN+

Central Florida at Utah — ESPN+

Texas-El Paso at New Mexico State — ESPN+

9:30 p.m.

Cal State-Fullerton at Cal State-Bakersfield — ESPN+

Montana at Weber State — ESPN+

10 p.m.

Santa Clara at San Francisco — CBS Sports Network

Saint Mary’s at Washington State — ESPN2/ESPN Unlimited

Cal-Santa Barbara at Hawai’i — ESPNU/ESPN Unlimited

Utah State at Nevada — FS1/Fox One

Idaho at Sacramento State — KMAX/ESPN+

Cal-San Diego at Cal-Irvine — Spectrum SportsNet/ESPN+

Portland at Seattle — ESPN+

10:30 p.m.

Iowa State at BYU — ESPN/ESPN Unlimited

Pregame and Studio Shows

BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.

Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel

College GameDay live from Capital One Arena, Washington, D.C. — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 10 a.m.

College Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network/Fox One, 11:30 a.m.

The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon

NCAA March Madness Men’s Bracket Preview — CBS/Paramount+, 12:30 p.m.

SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.

TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 1 p.m.

Fox College Hoops Extra — Fox/Fox One, 2 p.m.

Arizona vs. Houston College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 2 p.m.

HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3 p.m.

SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 3:30 p.m.

Michigan vs. Duke College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.

SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.

Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel

College GameDay live from Capital One Arena, Washington, D.C. — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 7 p.m.

TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.

Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unliimted, 8 p.m.

SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

BYU Sports Nation Basketball Countdown: Iowa State vs. BYU — BYUtv, 9:30 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight

College Basketball Live — ESPN2/ESPN Unlimited, midnight

Women’s

noon

Kent State at Akron — ESPN+

Liberty at Florida International — ESPN+

1 p.m.

Virginia Union at Virginia State — HBCU Go

Ball State at Miami (OH) — ESPN+

Dayton at Davidson — ESPN+

Eastern Kentucky at Stetson — ESPN+

Fordham at URI — ESPN+

Lafayette at American — ESPN+

Loyola Chicago at St. Bonaventure — ESPN+

Marshall at Georgia State — ESPN+

Mount St. Mary’s at Canisius — ESPN+

New Hampshire at Maine — ESPN+

Northern Illinois at Western Michigan — ESPN+

Rice at East Carolina — ESPN+

UMass at Central Michigan — ESPN+

Wright State at Northern Kentucky — ESPN+

2 p.m.

Utah State at Grand Canyon — Mountain West Network

St. Thomas at North Dakota — Midco Sports

North Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two

Appalachian State at James Madison — ESPN+

Bucknell at Holy Cross — ESPN+

Buffalo at Eastern Michigan — ESPN+

Butler at Georgetown — ESPN+

Central Arkansas at West Georgia — ESPN+

Central Florida at Cincinnati — ESPN+

Columbia at Dartmouth — ESPN+

Delaware at Missouri State — ESPN+

Delaware State at Morgan State — ESPN+

Fairfield at Siena — ESPN+

Florida Gulf Coast at Jacksonville — ESPN+

High Point at Gardner-Webb — ESPN+

Houston Christian at Northwestern State — ESPN+

Iona at Saint Peter’s — ESPN+

Lehigh at Boston University — ESPN+

Lindenwood at Tennessee Tech — ESPN+

Longwood at South Carolina Upstate — ESPN+

Louiaiana-Monroe at Georgia Southern — ESPN+

Louisiana Tech at Kennesaw State — ESPN+

Maryland-Eastern Shore at Coppin State — ESPN+

Mercer at Furman — ESPN+

Merrimack at Manhattan — ESPN+

North Carolina-Greensboro at Tennessee-Chattanooga — ESPN+

North Texas at Charlotte — ESPN+

Oklahoma State at West Virginia — ESPN+

Presbyterian at North Carolina-Asheville — ESPN+

Queens at North Florida — ESPN+

Quinnipiac at Sacred Heart — ESPN+

Rice at East Carolina — ESPN+

Rider at Niagara — ESPN+

Samford at Wofford — ESPN+

Southeast Missouri State at Arkansas-Little Rock — ESPN+

Southern Illinois at Indiana State — ESPN+

Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee State — ESPN+

Southern Indiana at Eastern Illinois — ESPN+

Southern Mississippi at Troy — ESPN+

Texas A&M-Corpus Christi at McNeese — ESPN+

Texas-Rio Grande Valley at Southeastern Louisiana — ESPN+

Texas-San Antonio at Wichita State — ESPN+

Toledo at Bowling Green — ESPN+

Virginia Commonwealth at Duquesne — ESPN+

Yale at Penn — ESPN+

Youngstown State at Purdue Fort Wayne — ESPN+

3 p.m.

Air Force at New Mexico — Mountain West Network

Bellarmine at Austin Peay — ESPN+

George Washington at George Mason — ESPN+

Middle Tennessee at Western Kentucky — ESPN+

Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+

Saint Joseph’s at Saint Louis — ESPN+

South Alabama at Texas State — ESPN+

Tarleton at Utah Tech — ESPN+

Texas Tech at Colorado — ESPN+

UMass-Lowell at Binghamton — ESPN+

3:30 p.m.

Incarnate Word at East Texas A&M — ESPN+

Old Dominion at Coastal Carolina — ESPN+

Sam Houston at Jacksonville State — ESPN+

4 p.m.

Penn State at Rutgers — Big Ten Network/Fox One

BYU at Utah — ESPN

Colorado State at Wyoming — Mountain West Network

Fresno State at San Diego State — Mountain West Network

Arkansas State at Louisiana — ESPN+

Cal-Irvine at Cal-San Diego — ESPN+

Cornell at Harvard — ESPN+

Idaho State at Montana State — ESPN+

Maryland-Baltimore County at Albany — ESPN+

New Orleans at Lamar — ESPN+

Northern Colorado at Northern Arizona — ESPN+

Portland at Seattle — ESPN+

Texas-Arlington at Utah Valley — ESPN+

Washington State at Oregon State — ESPN+

Weber State at Montana — ESPN+

Western Carolina at East Tennessee State — ESPN+

5 p.m.

Boise State at San José State — Mountain West Network

Nevada at UNLV — Mountain West Network

Cal-Riverside at Cal-Davis — ESPN+

Cal State-Bakersfield at Cal State-Fullerton — ESPN+

Gonzaga at Pacific — ESPN+

Hawai’i at Cal-Santa Barbara — ESPN+

Kansas at Kansas State — ESPN+

Long Beach State at Cal State-Northridge — ESPN+

North Texas at Charlotte — ESPN+

Portland State at Eastern Washington — ESPN+

Sacramento State at Idaho — ESPN+

Santa Clara at Pepperdine — ESPN+

5:30 p.m.

Brown at Princeton — ESPN+

6 p.m.

Northern Iowa at Evansville — ESPN+

7 p.m.

Florida Atlantic at South Florida — ESPN+

Lipscomb at North Alabama — ESPN+

San Diego at Loyola Marymount — ESPN+

8 p.m.

Arizona at Baylor — ESPN+

San Francisco at Saint Mary’s — ESPN+

Texas-El Paso at New Mexico State — ESPN+