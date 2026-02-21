All Times Eastern
Men’s
noon
Wake Forest at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
Rutgers at Minnesota — Big Ten Network/Fox One
Florida at Mississippi — ESPN/ESPN Unlimited
East Carolina at Charlotte — ESPN2/ESPN Unlimited
Loyola Chicago at Saint Joseph’s — ESPNU/ESPN Unlimited
Creighton vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY)
Florida State at Clemson — The CW
1 p.m.
North Carolina at Syracuse — ABC/ESPN Unlimited
Cincinnati at Kansas — CBS/Paramount+
Mississippi State at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited
Tennessee-Chattanooga at The Citadel — South Carolina Educational TV/ESPN+
Albany at Maryland-Baltimore County — ESPN+
Binghamton at UMass-Lowell — ESPN+
Georgia Southern at Appalachian State — ESPN+
Marshall at Coastal Carolina — ESPN+
Texas State at Louisiana — ESPN+
Western Carolina at Virginia Military Institute — ESPN+
1:30 p.m.
Navy at Army — CBS Sports Network
Xavier at Butler — TNT/truTV/HBO Max
2 p.m.
Notre Dame at Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited
Penn State at Nebraska — Big Ten Network/Fox One
Tennessee at Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited
Miami (FL) at Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited
Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee State — ESPNU/ESPN Unlimited
San José State at Boise State — Mountain West Network
Hofstra at Northeastern — NESNplus/FloSports
Missouri-Kansas City at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network
Duquesne at Dayton — WHIO/ESPN+
Central Arkansas at Florida Gulf Coast — ESPN+
Dartmouth at Columbia — ESPN+
Davidson at Fordham — ESPN+
Delaware at Middle Tennessee — ESPN+
Harvard at Cornell — ESPN+
Le Moyne at Stonehill — ESPN+
Loyola Maryland at Colgate — ESPN+
Penn at Yale — ESPN+
Samford at Mercer — ESPN+
2:15 p.m.
Georgia Tech at Louisville — The CW
2:30 p.m.
Kansas State at Texas Tech — Fox
URI at La Salle — ESPN+
3 p.m.
Arizona at Houston — ABC
UNLV at Air Force — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
Washington at Maryland — Peacock
North Dakota at South Dakota State — Summit League Network
Arkansas State at Louisiana-Monroe — ESPN+
Missouri State at Florida International — ESPN+
Ohio at Northern Illinois — ESPN+
Old Dominion at Southern Mississippi — ESPN+
Utah Valley at Texas-Arlington — ESPN+
West Georgia at Queens — ESPN+
3:30 p.m.
Texas at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited
Oklahoma State at Colorado — TNT/truTV/HBO Max
Jacksonville State at Sam Houston — ESPN+
North Florida at Stetson — ESPN+
4 p.m.
Boston College at SMU — ACC Network/ESPN Unlimited
Monmouth at College of Charleston — CBS Sports Network
Missouri at Arkansas — ESPN/ESPN Unlimited
Arizona State at Baylor — ESPN2/ESPN Unlimited
South Carolina State at Norfolk State — ESPNU/ESPN Unlimited
Oregon at USC — FS1/Fox One
North Carolina-Wilmington at Campbell — WRAL 5.2/WECT 6.3/FloSports
Jackson State at Alcorn State — SWAC TV
Delaware State at Morgan State — ESPN+
East Tennessee State at North Carolina-Greensboro — ESPN+
Evansville at Murray State — ESPN+
James Madison at Georgia State — ESPN+
Lindenwood at Tennessee Tech — ESPN+
Longwood at Charleston Southern — ESPN+
Maine at New Hampshire — ESPN+
Southeast Missouri at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+
Troy at South Alabama — ESPN+
Western Kentucky at Liberty — ESPN+
Hampton at Stony Brook — FloSports
4:30 p.m.
Houston Christian at Northwestern State — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Coppin State — ESPN+
Morehead State at Western Illinois — ESPN+
Presbyterian at South Carolina Upstate — ESPN+
Radford at North Carolina-Asheville — ESPN+
Southern Indiana at Eastern Illinois — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Southeastern Louisiana — ESPN+
5 p.m.
West Virginia at TCU — NBCSN/Peacock
Cal-Davis at Cal-Riverside — ESPN+
Eastern Michigan at Toledo — ESPN+
Eastern Washington at Portland State — ESPN+
Louisiana Tech at Kennesaw State — ESPN+
North Alabama at Lipscomb — ESPN+
Utah Tech at Tarleton — ESPN+
Western Michigan at Central Michigan — ESPN+
5:30 p.m.
UConn at Villanova — TNT/truTV/HBO Max
Alabama A&M at Bethune-Cookman — SWAC TV
6 p.m.
Stanford at Cal — ACC Network/ESPN Unliimted
San Diego State at Colorado State — CBS Sports Network
Temple at Wichita State — ESPN2/ESPN Unlimited
Georgetown at Seton Hall — FS1/Fox One
Alabama at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
St. Bonaventure at Richmond — WTVR/ESPN+
St. Thomas at Denver — Summit League Network
Alabama State at Florida A&M — SWAC TV
Grambling State at Southern — SWAC TV
Texas Southern at Mississippi Valley State — SWAC TV
Buffalo at UMass — ESPN+
Incarnate Word at East Texas A&M — ESPN+
Loyola Marymount at San Diego — ESPN+
Montana State at Idaho State — ESPN+
Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+
Southern Illinois at Northern Iowa — ESPN+
6:30 p.m.
Capital Showdown
ACC vs. B1G, Capital One Arena, Washington, D.C.
Duke vs. Michigan — ESPN
7 p.m.
Austin Peay at Jacksonville — ESPN+
Eastern Kentucky at Bellarmine — ESPN+
Furman at Wofford — ESPN+
New Orleans at Lamar — ESPN+
Vermont at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
North Carolina A&T at Elon — FloSports
8 p.m.
New Mexico at Fresno State — CBS Sports Network
Illinois State at Bradley — ESPN2/ESPN Unlimited
Texas A&M-Corpus Christi at McNeese — ESPNU/ESPN Unlimited
Illinois at UCLA — Fox/Fox One
Providence at DePaul — FS1/Fox One
Wyoming at Grand Canyon — KPHE/KTVK/Mountain West Network/Ryz Sports Network/Sports Illustrated TV
South Dakota at Oral Roberts — Summit League Network
Indiana State at Belmont — ESPN+
Northern Arizona at Northern Colorado — ESPN+
Pepperdine at Oregon State — ESPN+
8:30 p.m.
Kentucky at Auburn — ESPN/ESPN Unlimited
Texas A&M at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited
9 p.m.
Pacific at Gonzaga — KHQ/KZJO/ESPN+
Cal State-Northridge at Long Beach State — ESPN+
Central Florida at Utah — ESPN+
Texas-El Paso at New Mexico State — ESPN+
9:30 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal State-Bakersfield — ESPN+
Montana at Weber State — ESPN+
10 p.m.
Santa Clara at San Francisco — CBS Sports Network
Saint Mary’s at Washington State — ESPN2/ESPN Unlimited
Cal-Santa Barbara at Hawai’i — ESPNU/ESPN Unlimited
Utah State at Nevada — FS1/Fox One
Idaho at Sacramento State — KMAX/ESPN+
Cal-San Diego at Cal-Irvine — Spectrum SportsNet/ESPN+
Portland at Seattle — ESPN+
10:30 p.m.
Iowa State at BYU — ESPN/ESPN Unlimited
Pregame and Studio Shows
BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from Capital One Arena, Washington, D.C. — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 10 a.m.
College Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network/Fox One, 11:30 a.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
NCAA March Madness Men’s Bracket Preview — CBS/Paramount+, 12:30 p.m.
SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 1 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox/Fox One, 2 p.m.
Arizona vs. Houston College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 2 p.m.
HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 3:30 p.m.
Michigan vs. Duke College Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from Capital One Arena, Washington, D.C. — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 7 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unliimted, 8 p.m.
SEC Now — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
BYU Sports Nation Basketball Countdown: Iowa State vs. BYU — BYUtv, 9:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
College Basketball Live — ESPN2/ESPN Unlimited, midnight
Women’s
noon
Kent State at Akron — ESPN+
Liberty at Florida International — ESPN+
1 p.m.
Virginia Union at Virginia State — HBCU Go
Ball State at Miami (OH) — ESPN+
Dayton at Davidson — ESPN+
Eastern Kentucky at Stetson — ESPN+
Fordham at URI — ESPN+
Lafayette at American — ESPN+
Loyola Chicago at St. Bonaventure — ESPN+
Marshall at Georgia State — ESPN+
Mount St. Mary’s at Canisius — ESPN+
New Hampshire at Maine — ESPN+
Northern Illinois at Western Michigan — ESPN+
Rice at East Carolina — ESPN+
UMass at Central Michigan — ESPN+
Wright State at Northern Kentucky — ESPN+
2 p.m.
Utah State at Grand Canyon — Mountain West Network
St. Thomas at North Dakota — Midco Sports
North Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two
Appalachian State at James Madison — ESPN+
Bucknell at Holy Cross — ESPN+
Buffalo at Eastern Michigan — ESPN+
Butler at Georgetown — ESPN+
Central Arkansas at West Georgia — ESPN+
Central Florida at Cincinnati — ESPN+
Columbia at Dartmouth — ESPN+
Delaware at Missouri State — ESPN+
Delaware State at Morgan State — ESPN+
Fairfield at Siena — ESPN+
Florida Gulf Coast at Jacksonville — ESPN+
High Point at Gardner-Webb — ESPN+
Houston Christian at Northwestern State — ESPN+
Iona at Saint Peter’s — ESPN+
Lehigh at Boston University — ESPN+
Lindenwood at Tennessee Tech — ESPN+
Longwood at South Carolina Upstate — ESPN+
Louiaiana-Monroe at Georgia Southern — ESPN+
Louisiana Tech at Kennesaw State — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Coppin State — ESPN+
Mercer at Furman — ESPN+
Merrimack at Manhattan — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
North Texas at Charlotte — ESPN+
Oklahoma State at West Virginia — ESPN+
Presbyterian at North Carolina-Asheville — ESPN+
Queens at North Florida — ESPN+
Quinnipiac at Sacred Heart — ESPN+
Rice at East Carolina — ESPN+
Rider at Niagara — ESPN+
Samford at Wofford — ESPN+
Southeast Missouri State at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Southern Illinois at Indiana State — ESPN+
Southern Illinois-Edwardsville at Tennessee State — ESPN+
Southern Indiana at Eastern Illinois — ESPN+
Southern Mississippi at Troy — ESPN+
Texas A&M-Corpus Christi at McNeese — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Southeastern Louisiana — ESPN+
Texas-San Antonio at Wichita State — ESPN+
Toledo at Bowling Green — ESPN+
Virginia Commonwealth at Duquesne — ESPN+
Yale at Penn — ESPN+
Youngstown State at Purdue Fort Wayne — ESPN+
3 p.m.
Air Force at New Mexico — Mountain West Network
Bellarmine at Austin Peay — ESPN+
George Washington at George Mason — ESPN+
Middle Tennessee at Western Kentucky — ESPN+
Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+
Saint Joseph’s at Saint Louis — ESPN+
South Alabama at Texas State — ESPN+
Tarleton at Utah Tech — ESPN+
Texas Tech at Colorado — ESPN+
UMass-Lowell at Binghamton — ESPN+
3:30 p.m.
Incarnate Word at East Texas A&M — ESPN+
Old Dominion at Coastal Carolina — ESPN+
Sam Houston at Jacksonville State — ESPN+
4 p.m.
Penn State at Rutgers — Big Ten Network/Fox One
BYU at Utah — ESPN
Colorado State at Wyoming — Mountain West Network
Fresno State at San Diego State — Mountain West Network
Arkansas State at Louisiana — ESPN+
Cal-Irvine at Cal-San Diego — ESPN+
Cornell at Harvard — ESPN+
Idaho State at Montana State — ESPN+
Maryland-Baltimore County at Albany — ESPN+
New Orleans at Lamar — ESPN+
Northern Colorado at Northern Arizona — ESPN+
Portland at Seattle — ESPN+
Texas-Arlington at Utah Valley — ESPN+
Washington State at Oregon State — ESPN+
Weber State at Montana — ESPN+
Western Carolina at East Tennessee State — ESPN+
5 p.m.
Boise State at San José State — Mountain West Network
Nevada at UNLV — Mountain West Network
Cal-Riverside at Cal-Davis — ESPN+
Cal State-Bakersfield at Cal State-Fullerton — ESPN+
Gonzaga at Pacific — ESPN+
Hawai’i at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Kansas at Kansas State — ESPN+
Long Beach State at Cal State-Northridge — ESPN+
North Texas at Charlotte — ESPN+
Portland State at Eastern Washington — ESPN+
Sacramento State at Idaho — ESPN+
Santa Clara at Pepperdine — ESPN+
5:30 p.m.
Brown at Princeton — ESPN+
6 p.m.
Northern Iowa at Evansville — ESPN+
7 p.m.
Florida Atlantic at South Florida — ESPN+
Lipscomb at North Alabama — ESPN+
San Diego at Loyola Marymount — ESPN+
8 p.m.
Arizona at Baylor — ESPN+
San Francisco at Saint Mary’s — ESPN+
Texas-El Paso at New Mexico State — ESPN+
