All Times Eastern
Beach Volleyball
AVP League
AVP League Championships, Oak Street Beach, Chicago, IL
Men’s and Women’s Championship Finals — CBS, 2 p.m.
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 2 p.m.
Bundesliga
Matchday 2
VfL Wolfsburg vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Dortmund vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 11:20 a.m.
1. FC Köln vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
CFL
Week 13
Winnipeg Blue Bombers at Saskatchewan Roughriders — TSN3/CBS Sports Network, 7 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3, 6:30 p.m.
College Football
Week 1
Kickoff Game
ACC vs. SEC, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers: Bob Wischusen/Louis Riddick//Kris Budden
Virginia Tech vs. South Carolina — ESPN, 3 p.m.
Clash at the Classic
SIAC vs. CIAA, Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton, OH
Announcers: Steve Wyche/Bucky Brooks/Isaiah Stanback//Bridget Condon
Miles College vs. Virginia Union University — NFL Network, 4 p.m.
GameDay Kickoff — NFL Network, 3:30 p.m.
GameDay Final — NFL Network, 7:30 p.m.
Red Tails Classic
HBCU, Cramton Bowl. Montgomery, AL
Announcers: James Hadnot/Marcus Ray
Winston Salem State vs. Tuskegee — ESPNU, 7 p.m.
Announcers: Sean McDonough/Greg McElroy//Molly McGrath//Taylor McGregor
Notre Dame at Miami (FL) — ABC, 7:30 p.m.
Announcers: Taylor Tannebaum/Eric Mac Lain/Eddie Royal
ACC Huddle live from Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL — ACC Network, 6:30 p.m.
ACC Huddle: Final Score live from Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL — ACC Network, 10:30 p.m.
Virginia Tech vs. South Carolina College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Notre Dame vs. Miami (FL) College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Broadway Block Party
SEC vs. BtG, Bridgestone Arena, Nashville, TN
Kentucky vs. Nebraska — ABC, noon
Purdue vs. Tennessee — ESPN2, 3 p.m.
Illinois vs. Vanderbilt — Big Ten Network, 6 p.m.
Opening Spike Classic
Doubleheader, Kohl Center, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI
Wisconsin vs. Texas — Big Ten Network, 2 p.m.
Creighton vs. Kansas — Big Ten Network, 4:30 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 4 p.m.
State Farm Volleyball Showcase
Doubleheader, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Pittsburgh vs. TCU — FS1, 2 p.m.
Penn State vs. Arizona State — Fox, 5 p.m.
Cycling
Vuelta a España
Stage 9: Alfaro to Estación de Esquí de Valdezcaray — CNBC, 10 a.m.
Dogs
2025 Incredible Dog Challenge — NBC, 4 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Drag Racing Series
NHRA U.S. Nationals, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis, IN
Qualifying Show 1 — FS1, 12:30 p.m.
FC All-Star Callout — FS1, 5 p.m.
Qualifying Show 2 — FS1, 6:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 3
Nottingham Forest vs. West Ham United — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Manchester City — Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network/Peacock: Jon Champion/Lee Dixon
Liverpool vs. Arsenal — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Aston Villa vs. Crystal Palace — USA Network, 1:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Premier League Live — USA Network, 1:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 4 p.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 11 a.m.
Premier League 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Race — ESPN, 8:55 a.m.
Grand Prix Sunday — ESPN, 7:30 a.m.
F1 Kids: Netherlands — ESPNU, 8:55 a.m.
Golf
LPGA Tour
FM Championship, TPC Boston, Norton, MA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
GOLF Films: Tales From The Ryder Cup: Chapter 1 — NBC, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Season Finale
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Race — Fox, 2:30 p.m.
IndyCar Pre-Race — Fox, 2 p.m.
Indy NXT
Firestone Indy NXT Series
Season Finale
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Race — FS1, 11:30 a.m.
LaLiga
Matchday 3
Celta de Vigo vs. Villarreal — ESPN Deportes/ESPN+, 11 a.m.
Real Betis vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 1 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. CA Osasuna — ESPN+, 1:20 p.m.
Rayo Vallecano vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 3 p.m.
Leagues Cup
Medal Round
MLS Season Pass — Subscription Required
Third Place Match, Dignity Health Sports Park, Cal State-Dominguez Hills, Carson, CA
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
LA Galaxy vs. Orlando City SC — Apple TV+//TUDN, 5 p.m.
Fútbol central — TUDN, 3:30 p.m.
Final, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Michele Giannone
Seattle Sounders vs. Inter Miami — Apple TV//Univision/TUDN, 8 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 7 p.m.
Ligue 1
Round 3
Angers SCO vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
AS Monaco vs. RC Strasbourg Alsace — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Paris FC vs. FC Metz — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
Olympic Lyonnais vs. Olympique de Marseille — beiN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
PFL World Tournament Rewind — ESPN2, midnight
UFC Top 10: Title Fights — ESPN2, 12:30 a.m. (Monday)
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPN2, 1 a.m. (Monday)
MLB
American League
Seattle at Cleveland — Root Sports/CleGuardians.TV, 1:30 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 2 p.m.
Detroit at Kansas City — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Kansas City, 2 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Texas at Sacramento — Rangers Sports Network/NBC Sports California, 4 p.m.
National League
Sunday Night Baseball, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies — ESPN, 7 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Tim Kurkjian/Jeff Passan
Baseball Tonight: Sunday Night Countdown — ESPN, 6 p.m.
St. Louis at Cincinnati — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Ohio, noon
Miami at New York Mets — FanDuel Sports Network/WPIX, 1:30 p.m.
Chicago Cubs at Colorado — Marquee Sports Network/Rockies.TV, 3 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m./MLB Network (backup), 4:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
MLB Sunday Leadoff, Target Field, Minneapolis, MN
San Diego Padres at Minnesota Twins — The Roku Sports Channel, 1 p.m.
Milwaukee at Toronto — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Wisconsin/Sportsnet, 1:30 p.m.
Pittsburgh at Boston — MLB Network (main)/SportsNet Pittsburgh/NESN, 1:30 p.m.
Tampa Bay at Washington — FanDuel Sports Network Sun/MASN, 1:30 p.m.
Baltimore at San Francisco — MASN2/NBC Sports Bay Area, 4 p.m./MLB Network (backup), 4:30 p.m. (joined in progress)
MLB Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Play Ball — MLB Network, 1 p.m.
Milwaukee Brewers vs. Toronto Blue Jays MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scorecard — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 31
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
LAFC vs. San Diego FC — Apple TV+, 10:45 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Wrap-Up – Apple TV+, 1:15 a.m. (Monday)
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV+, 1:15 a.m. (Monday)
NASCAR
NASCAR Cup Series
Playoffs — Round of 16
Southern 500, Darlington Raceway, Darlington, SC
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Dave Burns//Kim Coon//Parker Kligerman//Marty Snider
Race — USA Network, 6 p.m.
Announcers: Marty Snider/Dale Jarrett
Countdown to Green — USA Network, 5:30 p.m.
Announcer: Dale Jarrett
Peacock Pit Box — Peacock, 6 p.m.
Announcers: Marty Snider/Dale Jarrett
NASCAR Cup Series Post-Race — USA Network, 10 p.m.
NFL
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
Tight End University — NBC, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NWSL
Matchday 18
Washington Spirit vs. Chicago Stars — CBS, 4 p.m.
Rugby
Women’s Rugby World Cup
Pool D, York Community Stadium, York, England, United Kingdom
Italy vs. South Africa — CBS Sports Network, 10:30 a.m.
Scottish Premiership
Matchday 4
Rangers vs. Celtic — CBS Sports Network, 7 a.m.
Dundee vs. Dundee United — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 9 a.m.
Serie A
Matchday 2
Genoa CFC vs. Juventus — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
Torino FC vs. ACF Fiorentina — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Inter Milan vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
SS Lazio vs. Hellas Verona FC — Paramount+, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Soccer
Cambridge: A United Story — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
2025 All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Ricketts vs. Team Garcia — ESPN+, 2:30 p.m.
Team Coffell vs. Team Kowalik — ESPNU, 5 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 7:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
E60 — ESPN, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Fox Sports: Voices: The Women’s Edition — Fox, 12:30 p.m.
30 for 30: Requiem for the Big East — ESPNU, 12;30 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
SEC Now — SEC Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
30 for 30: Catholics vs. Convicts — ESPNU, 3 p.m.
The Spirit of Yachting: Rolex Fastnet Race — BBC News, 3:30 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SC Featured — ESPN, 6:30 p.m.
HQ Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
La jugada — Univision/TUDN, midnight
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN, 11 a.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — ABC, 3 p.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN2, 6 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff & Elena Rybakina vs. Marketa Vondrousova — ESPN2, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
WNBA
Washington Mystics at Los Angeles Sparks — Monumental Sports Network/Spectrum SportsNet, 8 p.m.
Indiana Fever at Golden State Valkyries — NBA TV/FanDuel Sports Network Indiana/KPIX/KOVR, 8:30 p.m.
Wrestling
WWE
Clash in Paris, Paris La Défense Arena, Nanterre, France
Main Card — Peacock, 2 p.m.
Countdown to Clash in Paris — YouTube, noon
Clash in Paris Post-Show — YouTube, 5 p.m.
WWE’s Greatest Moments: Kevin Owens — A&E, 9 p.m.
WWE’s Greatest Moments: Women’s Evolution — A&E, 9:30 p.m.
WWE LFG: Follow That! — A&E, 10:01 p.m.
