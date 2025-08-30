Aug 29, 2025; Flushing, NY, USA; Taylor Townsend (USA) celebrates after winning the first set against Mirra Andreeva (not pictured) on day six of the 2025 US Open tennis tournament at Billie Jean King USTA National Tennis Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images
All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 3
Collingwood Magpies vs. North Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 11 a.m.
Fremantle Dockers vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
Brisbane Lions vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Sunday)

Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, PNC Park, Pittsburgh, PA
Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 7 p.m.

Beach Volleyball
AVP League
AVP League Championships, Oak Street Beach, Chicago, IL
Men’s and Women’s Semifinals — The CW, 4 p.m.

Bundesliga
Matchday 2
Red Bull Leipzig vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
FC Augsburg vs. Bayern München — ESPN+, 12:15 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.

College Soccer
Women’s
URI vs. Providence — ESPN+, 7 p.m.

Cycling
Vuelta a España
Stage 8: Monzón Templario to Zaragoza — CNBC, 10 a.m.

EFL Championship
Matchday 4
Middlesbrough vs. Sheffield United — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Watford vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:20 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon

English Premier League
Matchweek 3
Chelsea vs. Fulham — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Sunderland vs. Brentford — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Manchester United vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Everton — Peacock, 10 a.m.

Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Leeds United vs. Newcastle United — NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
The Men in Blazers Show: Everton Live in NYC Special — Peacock, 3:30 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Qualifying — ESPN2, 8:55 a.m.

Golf
LPGA Tour
FM Championship, TPC Boston, Norton, MA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.

Credentialed: The Arnold Palmer Invitational — NBC, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

DP World Tour
European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Switzerland
Final Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Sunday)

IndyCar
NTT IndyCar Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Practice — FS1, 10:30 a.m.
Qualifications — FS2, 2 p.m.
High-Line & Final Practice — FS2, 4:30 p.m.

Indy NXT
Firestone Indy NXT Series
Practice — FS1, 9 a.m.
Qualifications — FS2, 12:30 p.m.

LaLiga
Matchday 3
Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.
Real Oviedo vs. Real Sociedad — ESPN+, 12:50 p.m.
Girona FC vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Real Madrid vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.

Ligue 1
Round 3
FC Lorient vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
FC Nantes vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Toulouse FC vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.

The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.

Mixed Martial Arts
UFC Top 10: Title Fights — ESPN2, 8:30 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.

MLB
American League
Baseball Night in America, Kauffman Stadium, Kansas City, MO
Detroit Tigers at Kansas City Royals — Fox, 7:15 a.m.

Baseball Night in America, Progressive Field, Cleveland, OH
Seattle Mariners at Cleveland Guardians — Fox, 7:15 a.m.

Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.

Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 7 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Texas at Sacramento — MLB Network (backup)/Rangers Sports Network/NBC Sports California, 10 p.m.

National League
Miami at New York Mets — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Florida/WPIX, 4 p.m.
Atlanta at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
St. Louis at Cincinnati — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Ohio, 6:30 p.m.
Chicago Cubs at Colorado — Marquee Sports Network/Rockies.TV, 8 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)

Interleague
Baseball Night in America, Oracle Park, San Francisco, CA
Baltimore Orioles at San Francisco Giants — Fox, 7:15 p.m.

Milwaukee at Toronto — FanDuel Sports Network Wisconsin/Sportsnet, 3 p.m.
Pittsburgh at Boston — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/NESN, 4 p.m.
Tampa Bay at Washington — FanDuel Sports Network Sun/MASN, 4 p.m.
San Diego at Minnesota — Padres.TV/Twins.TV, 7 p.m.

Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1;30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight

MLS
Matchday 31
Free Games
Announcers — English: Michael Wottreng/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
New York City FC vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York Red Bulls vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Christian Miles/Warren Barton//Spanish: Francisco X. Rivera/Diego Tabares
Minnesota United vs. Portland Timbers — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Evan Weston/Jalil Anibaba//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Nashville SC vs. Atlanta United — Apple TV, 8;30 p.m.

Announcers — English:  Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares/Nacho Garcia
Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Raul Guzmán/Ashley González
St. Louis City SC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 8:30 p.m.

MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Callum Williams/Ian Joy//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Jessica Charman/Kacey White//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suárez
New England Revolution vs. Charlotte FC — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Toronto FC vs. Montréal Impact — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain
Austin FC vs. San José Earthquakes — Apple TV+, 8;30 p.m.

Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Michele Giannone/Antonella González/Giovanni Savarese
MLS 360 en Español — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Wrap Up — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)

Announcers: Rameses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)

NASCAR
NASCAR Cup Series
Cook Out Southern 500, Darlington Raceway, Darlington, SC
Practice and Qualifying — truTV, 9 a.m.

NASCAR Craftsman Truck Series
Sober or Slammer 200, Darlington Raceway, Darlington, SC
Race — FS1, noon

NASCAR Xfinity Series
Pacific Office Automation 147, Portland International Raceway, Portland, OR
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Practice and Qualifying — The CW app, 3 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.

Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.

NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NWSL
Matchday 18
Kansas City Current vs. North Carolina Courage — Ion, 7:30 p.m.

Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL On Ion Post Match Show — Ion, 9:30 p.m.

Rugby
Women’s Rugby World Cup
Pool B, Salford Community Stadium, Barton-upon-Irwell, England, United Kingdom
Scotland vs. Fiji — CBS Sports Network, 9:30 a.m.

Serie A
Matchday 2
Bologna FC 1909 vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Parma Calcio 1913 vs. Atalanta BC — Paramount+, 12:30 p.m.
SSC Napoli vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Pisa SC vs. AS Roma — Paramount+, 2:45 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

Soccer
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
The Spirit of Yachting: Rolex Fastnet Race — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
E60: Above The Tide-20 Years After Katrina — ESPN2 10 a.m.
Harlem Globetrotters: Play It Forward: Nourish the Body — NBC, 11 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN2, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN Deportes, 5:30 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Anna Kalinskaya vs. Iga Świątek & Alexander Bublik vs. Tommy Paul — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.

USL Championship
Matchday 25
Rhode Island FC vs. Charleston Battery — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Colorado Springs Switchbacks vs. FC Tulsa — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

WNBA
Minnesota Lynx at Connecticut Sun — NBA TV/FanDuel Sports Network North/NBC Sports Connecticut, 7 p.m.
Washington Mystics at Golden State Valkyries — Monumental Sports Network/KPYX/KMAX, 8:30 p.m.
Chicago Sky at Seattle Storm — WCIU/Amazon Prime Video (Seattle only), 9 p.m.
New York Liberty at Phoenix Mercury — NBA TV/WWOR/KTVK, 10 p.m.

