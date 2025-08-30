All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 3
Collingwood Magpies vs. North Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 11 a.m.
Fremantle Dockers vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
Brisbane Lions vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, PNC Park, Pittsburgh, PA
Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
AVP League Championships, Oak Street Beach, Chicago, IL
Men’s and Women’s Semifinals — The CW, 4 p.m.
Bundesliga
Matchday 2
Red Bull Leipzig vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
FC Augsburg vs. Bayern München — ESPN+, 12:15 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Soccer
Women’s
URI vs. Providence — ESPN+, 7 p.m.
Cycling
Vuelta a España
Stage 8: Monzón Templario to Zaragoza — CNBC, 10 a.m.
EFL Championship
Matchday 4
Middlesbrough vs. Sheffield United — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Watford vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:20 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
English Premier League
Matchweek 3
Chelsea vs. Fulham — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Sunderland vs. Brentford — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Manchester United vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Everton — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Leeds United vs. Newcastle United — NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
The Men in Blazers Show: Everton Live in NYC Special — Peacock, 3:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Qualifying — ESPN2, 8:55 a.m.
Golf
LPGA Tour
FM Championship, TPC Boston, Norton, MA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Credentialed: The Arnold Palmer Invitational — NBC, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
DP World Tour
European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Switzerland
Final Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Sunday)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN
Practice — FS1, 10:30 a.m.
Qualifications — FS2, 2 p.m.
High-Line & Final Practice — FS2, 4:30 p.m.
Indy NXT
Firestone Indy NXT Series
Practice — FS1, 9 a.m.
Qualifications — FS2, 12:30 p.m.
LaLiga
Matchday 3
Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.
Real Oviedo vs. Real Sociedad — ESPN+, 12:50 p.m.
Girona FC vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Real Madrid vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.
Ligue 1
Round 3
FC Lorient vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
FC Nantes vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Toulouse FC vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Top 10: Title Fights — ESPN2, 8:30 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America, Kauffman Stadium, Kansas City, MO
Detroit Tigers at Kansas City Royals — Fox, 7:15 a.m.
Baseball Night in America, Progressive Field, Cleveland, OH
Seattle Mariners at Cleveland Guardians — Fox, 7:15 a.m.
Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 7 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Texas at Sacramento — MLB Network (backup)/Rangers Sports Network/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Miami at New York Mets — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Florida/WPIX, 4 p.m.
Atlanta at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
St. Louis at Cincinnati — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Ohio, 6:30 p.m.
Chicago Cubs at Colorado — Marquee Sports Network/Rockies.TV, 8 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
Interleague
Baseball Night in America, Oracle Park, San Francisco, CA
Baltimore Orioles at San Francisco Giants — Fox, 7:15 p.m.
Milwaukee at Toronto — FanDuel Sports Network Wisconsin/Sportsnet, 3 p.m.
Pittsburgh at Boston — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/NESN, 4 p.m.
Tampa Bay at Washington — FanDuel Sports Network Sun/MASN, 4 p.m.
San Diego at Minnesota — Padres.TV/Twins.TV, 7 p.m.
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1;30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight
MLS
Matchday 31
Free Games
Announcers — English: Michael Wottreng/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
New York City FC vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York Red Bulls vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Warren Barton//Spanish: Francisco X. Rivera/Diego Tabares
Minnesota United vs. Portland Timbers — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Jalil Anibaba//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Nashville SC vs. Atlanta United — Apple TV, 8;30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares/Nacho Garcia
Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Raul Guzmán/Ashley González
St. Louis City SC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 8:30 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Callum Williams/Ian Joy//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Kacey White//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suárez
New England Revolution vs. Charlotte FC — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Toronto FC vs. Montréal Impact — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain
Austin FC vs. San José Earthquakes — Apple TV+, 8;30 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Michele Giannone/Antonella González/Giovanni Savarese
MLS 360 en Español — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Wrap Up — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)
Announcers: Rameses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR Cup Series
Cook Out Southern 500, Darlington Raceway, Darlington, SC
Practice and Qualifying — truTV, 9 a.m.
NASCAR Craftsman Truck Series
Sober or Slammer 200, Darlington Raceway, Darlington, SC
Race — FS1, noon
NASCAR Xfinity Series
Pacific Office Automation 147, Portland International Raceway, Portland, OR
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Practice and Qualifying — The CW app, 3 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.
Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NWSL
Matchday 18
Kansas City Current vs. North Carolina Courage — Ion, 7:30 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL On Ion Post Match Show — Ion, 9:30 p.m.
Rugby
Women’s Rugby World Cup
Pool B, Salford Community Stadium, Barton-upon-Irwell, England, United Kingdom
Scotland vs. Fiji — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
Serie A
Matchday 2
Bologna FC 1909 vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Parma Calcio 1913 vs. Atalanta BC — Paramount+, 12:30 p.m.
SSC Napoli vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Pisa SC vs. AS Roma — Paramount+, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
The Spirit of Yachting: Rolex Fastnet Race — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
E60: Above The Tide-20 Years After Katrina — ESPN2 10 a.m.
Harlem Globetrotters: Play It Forward: Nourish the Body — NBC, 11 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN2, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN Deportes, 5:30 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Anna Kalinskaya vs. Iga Świątek & Alexander Bublik vs. Tommy Paul — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
USL Championship
Matchday 25
Rhode Island FC vs. Charleston Battery — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Colorado Springs Switchbacks vs. FC Tulsa — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
WNBA
Minnesota Lynx at Connecticut Sun — NBA TV/FanDuel Sports Network North/NBC Sports Connecticut, 7 p.m.
Washington Mystics at Golden State Valkyries — Monumental Sports Network/KPYX/KMAX, 8:30 p.m.
Chicago Sky at Seattle Storm — WCIU/Amazon Prime Video (Seattle only), 9 p.m.
New York Liberty at Phoenix Mercury — NBA TV/WWOR/KTVK, 10 p.m.
