Aug 29, 2025; Flushing, NY, USA; Taylor Townsend (USA) celebrates after winning the first set against Mirra Andreeva (not pictured) on day six of the 2025 US Open tennis tournament at Billie Jean King USTA National Tennis Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images

All Times Eastern

Australian Rules Football

AFL Women’s — Round 3

Collingwood Magpies vs. North Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 11 a.m.

Fremantle Dockers vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)

Brisbane Lions vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Sunday)

Baseball

Banana Ball World Tour

Game 2, PNC Park, Pittsburgh, PA

Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 7 p.m.

Beach Volleyball

AVP League

AVP League Championships, Oak Street Beach, Chicago, IL

Men’s and Women’s Semifinals — The CW, 4 p.m.

Bundesliga

Matchday 2

Red Bull Leipzig vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.

SV Werder Bremen vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.

TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.

FC Augsburg vs. Bayern München — ESPN+, 12:15 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.

College Soccer

Women’s

URI vs. Providence — ESPN+, 7 p.m.

Cycling

Vuelta a España

Stage 8: Monzón Templario to Zaragoza — CNBC, 10 a.m.

EFL Championship

Matchday 4

Middlesbrough vs. Sheffield United — CBS Sports Network, 7:30 a.m.

Stoke City vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.

Watford vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:20 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon

English Premier League

Matchweek 3

Chelsea vs. Fulham — USA Network/Universo, 7:25 a.m.

Sunderland vs. Brentford — USA Network/Universo, 9:55 a.m.

Manchester United vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.

Tottenham Hotspur vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.

Wolverhampton Wanderers vs. Everton — Peacock, 10 a.m.

Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon

Leeds United vs. Newcastle United — NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe

Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.

Premier League Live — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.

Premier League Live — USA Network/Peacock, noon

Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.

Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.

Goal Rush — Peacock, 10 a.m.

Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.

The Men in Blazers Show: Everton Live in NYC Special — Peacock, 3:30 p.m.

Formula 1

FIA Formula One World Championship

Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands

Qualifying — ESPN2, 8:55 a.m.

Golf

LPGA Tour

FM Championship, TPC Boston, Norton, MA

Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples

3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.

Credentialed: The Arnold Palmer Invitational — NBC, 3:30 p.m.

Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

DP World Tour

European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Switzerland

Final Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Sunday)

IndyCar

NTT IndyCar Series

Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, TN

Practice — FS1, 10:30 a.m.

Qualifications — FS2, 2 p.m.

High-Line & Final Practice — FS2, 4:30 p.m.

Indy NXT

Firestone Indy NXT Series

Practice — FS1, 9 a.m.

Qualifications — FS2, 12:30 p.m.

LaLiga

Matchday 3

Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.

Real Oviedo vs. Real Sociedad — ESPN+, 12:50 p.m.

Girona FC vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.

Real Madrid vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.

Ligue 1

Round 3

FC Lorient vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.

FC Nantes vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.

Toulouse FC vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.

The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.

Mixed Martial Arts

UFC Top 10: Title Fights — ESPN2, 8:30 a.m.

Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.

MLB

American League

Baseball Night in America, Kauffman Stadium, Kansas City, MO

Detroit Tigers at Kansas City Royals — Fox, 7:15 a.m.

Baseball Night in America, Progressive Field, Cleveland, OH

Seattle Mariners at Cleveland Guardians — Fox, 7:15 a.m.

Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.

Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 7 p.m.

New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 7 p.m.

Texas at Sacramento — MLB Network (backup)/Rangers Sports Network/NBC Sports California, 10 p.m.

National League

Miami at New York Mets — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Florida/WPIX, 4 p.m.

Atlanta at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.

St. Louis at Cincinnati — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Ohio, 6:30 p.m.

Chicago Cubs at Colorado — Marquee Sports Network/Rockies.TV, 8 p.m.

Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)

Interleague

Baseball Night in America, Oracle Park, San Francisco, CA

Baltimore Orioles at San Francisco Giants — Fox, 7:15 p.m.

Milwaukee at Toronto — FanDuel Sports Network Wisconsin/Sportsnet, 3 p.m.

Pittsburgh at Boston — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/NESN, 4 p.m.

Tampa Bay at Washington — FanDuel Sports Network Sun/MASN, 4 p.m.

San Diego at Minnesota — Padres.TV/Twins.TV, 7 p.m.

Play Ball — MLB Network, 10 a.m.

MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.

Off Base Podcast — MLB Network, 1 p.m.

MLB Network Podcast — MLB Network, 1;30 p.m.

Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.

MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.

MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.

MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.

Quick Pitch — MLB Network, midnight

MLS

Matchday 31

Free Games

Announcers — English: Michael Wottreng/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew

New York City FC vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi

New York Red Bulls vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Christian Miles/Warren Barton//Spanish: Francisco X. Rivera/Diego Tabares

Minnesota United vs. Portland Timbers — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Evan Weston/Jalil Anibaba//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela

Nashville SC vs. Atlanta United — Apple TV, 8;30 p.m.

Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares/Nacho Garcia

Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Raul Guzmán/Ashley González

St. Louis City SC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 8:30 p.m.

MLS Season Pass — Subscription Required

Announcers — English: Callum Williams/Ian Joy//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Jessica Charman/Kacey White//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suárez

New England Revolution vs. Charlotte FC — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches

Toronto FC vs. Montréal Impact — Apple TV+, 7:30 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain

Austin FC vs. San José Earthquakes — Apple TV+, 8;30 p.m.

Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips

MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese

MLS La Previa — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips

MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Michele Giannone/Antonella González/Giovanni Savarese

MLS 360 en Español — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty

MLS Wrap Up — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)

Announcers: Rameses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese

MLS El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Sunday)

NASCAR

NASCAR Cup Series

Cook Out Southern 500, Darlington Raceway, Darlington, SC

Practice and Qualifying — truTV, 9 a.m.

NASCAR Craftsman Truck Series

Sober or Slammer 200, Darlington Raceway, Darlington, SC

Race — FS1, noon

NASCAR Xfinity Series

Pacific Office Automation 147, Portland International Raceway, Portland, OR

Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch

Practice and Qualifying — The CW app, 3 p.m.

Race — The CW, 7:30 p.m.

Host: Carla Gebhart

NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.

NFL

Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.

Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NWSL

Matchday 18

Kansas City Current vs. North Carolina Courage — Ion, 7:30 p.m.

Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald

NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 7 p.m.

NWSL On Ion Post Match Show — Ion, 9:30 p.m.

Rugby

Women’s Rugby World Cup

Pool B, Salford Community Stadium, Barton-upon-Irwell, England, United Kingdom

Scotland vs. Fiji — CBS Sports Network, 9:30 a.m.

Serie A

Matchday 2

Bologna FC 1909 vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.

Parma Calcio 1913 vs. Atalanta BC — Paramount+, 12:30 p.m.

SSC Napoli vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

Pisa SC vs. AS Roma — Paramount+, 2:45 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

Soccer

ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.

Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)

Sports News & Talk

SportsCenter — ESPN, 7 a.m.

All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.

SportsCenter — ESPN, 8 a.m.

SEC Now — SEC Network, 8 a.m.

Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.

The Spirit of Yachting: Rolex Fastnet Race — BBC News, 8:30 a.m.

SportsCenter — ESPN, 9 a.m.

Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.

E60: Above The Tide-20 Years After Katrina — ESPN2 10 a.m.

Harlem Globetrotters: Play It Forward: Nourish the Body — NBC, 11 a.m.

Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.

HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon

Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon

Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.

Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.

All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.

Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.

Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.

El pelotazo — Telemundo, midnight

Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight

Mystery Crate — DraftKings Network, midnight

South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)

SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)

Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)

SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)

Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)

Tennis

United States Tennis Association

US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY

Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN2, 11 a.m.

Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN+, 11 a.m.

Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN Deportes, 5:30 p.m.

Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Anna Kalinskaya vs. Iga Świątek & Alexander Bublik vs. Tommy Paul — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.

USL Championship

Matchday 25

Rhode Island FC vs. Charleston Battery — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.

Colorado Springs Switchbacks vs. FC Tulsa — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

WNBA

Minnesota Lynx at Connecticut Sun — NBA TV/FanDuel Sports Network North/NBC Sports Connecticut, 7 p.m.

Washington Mystics at Golden State Valkyries — Monumental Sports Network/KPYX/KMAX, 8:30 p.m.

Chicago Sky at Seattle Storm — WCIU/Amazon Prime Video (Seattle only), 9 p.m.

New York Liberty at Phoenix Mercury — NBA TV/WWOR/KTVK, 10 p.m.