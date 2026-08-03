All Times Eastern
Carabao Cup
Preliminary Round
York City vs. Crawley Town — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
College Football
CFB Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker College Draft — Draft Kings Network, 9:30 p.m.
College Volleyball
Big Ten Volleyball Media Day
Session I — Big Ten Network, 10 a.m.
Session II — Big Ten Network, 3 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast With Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Solheim Cup Captain’s Picks — Golf Channel (Sky Sports UK), 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
Hockey
Men’s
2026 Hlinka Gretzky Cup
Group B, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
United States vs. Czechia — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/NHL Network, 3 p.m.
Group A, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
Switzerland vs. Canada — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/NHL Network, 7 p.m.
MLB
American League
Toronto at Houston — Sportsnet/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
Washington at Philadelphia — Nationals.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
St. Louis at New York Yankees — Cardinals.TV/YES, 7 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee — SportsNet Pittsburgh/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Chicago Cubs — Spectrum SportsNet LA/Marquee Sports Network, 8 p.m.
San Diego at Arizona — Padres.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
MLB on ESPN
San Francisco Giants at Texas Rangers — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Baseball Tonight — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Tampa Bay at Colorado — Rays.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
MLB Trade Deadline
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa/Rick Hahn/Al Leiter/Jon Morosi
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny/Mark Feinsand/Rick Hahn
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Brian Kenny/Dan O’Dowd/Jake Peavy/Steve Phillips//Mark Feinsand//Jon Heyman//Jon Morosi//Joel Sherman
MLB Tonight: Trade Deadline Special — MLB Network, 2 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Tim Kurkjian/Buster Olney/Jeff Passan//Aiden Gonzalez//Jorge Castillo//Jesse Rogers
Baseball Tonight: Trade Deadline Special — ESPN2, 4 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Tom Verducci
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Studio and Pregame Shows
St. Louis Cardinals vs. New York Mets MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Host: Jamison Coyle
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Chicago Cubs MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 11 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime (The Final Days) — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Good Morning Football — NFL Network, noon
Inside Training Camp — NFL Network, 2 p.m.
Inside Training Camp — NFL Network, 5 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — Draft Kings Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 1
Celtic vs. Dundee United — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m
Operación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN/ESPN Unlimited, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
Cold as Balls: Odell Beckham, Jr. & Metta World Peace — Scripps Sports Network, 1 p.m.
Cold as Balls: Chris Paul & Dennis Rodman — Scripps Sports Network, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Makeshift Project: You Won’t Believe These 2000 Prices … — Scripps Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 5 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Best of SportsGrid — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
National Bank Open, IGA Stadium, Montreal, Quebec, Canada (ATP)/Sobeys Stadium, Toronto, Ontario, Canada (WTA)
Men’s and Women’s 1st Round — Tennis Channel, 11 a.m.
Men’s and Women’s 1st Round — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 10 a.m.
WNBA
WNBA on Peacock
Announcers: Noah Eagle/Sarah Kustok//Caroline Piñeda
Las Vegas Aces at Atlanta Dream — NBCSN/Peacock//KMCC/WANF/Peachtree Sports Network, 7:15 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Sue Bird/Cheryl Miller
WNBA Showtime — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
WNBA Showtime — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Seattle Storm at New York Liberty — KUNS/WWOR, 7 p.m.
WNBA on USA Network
Phoenix Mercury at Chicago Sky — USA Network//KPHE/WCIU, 9 p.m.
WNBA Playback — NBA TV, noon
WNBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 1:30 p.m.
WNBA Shot Clock: Games of the Month — NBA TV, 6 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Raw, Casey’s Center, Des Moines, IA
Main Card — Netflix, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.