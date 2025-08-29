All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 3
Greater Western Sydney Giants vs. Adelaide Crows — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
St. Kilda Saints vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Saturday)
Geelong Cats vs. Sydney Swans — FS2, 1 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Gold Coast Suns — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Saturday)
Western Bulldogs vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, 5 a.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, PNC Park, Pittsburgh, PA
Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Bundesliga
Matchday 2
Hamburger SV vs. FC St. Pauli — ESPN+, 2:20 p.m.
ESPN FC Pregame — ESPN+, 2 p.m.
College Football
Week 1
Duke’s Mayo Classic, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers: Courtney Lyle/Rene Ingoglia
Appalachian State vs. Charlotte — ESPNU, 7 p.m.
Tarleton at Army — CBS Sports Network, 6 p.m.
Campbell at URI — WLNE 6.5/FloSports, 6 p.m.
Kennesaw State at Wake Forest — ACC Network, 7 p.m.
Western Michigan at Michigan State — FS1, 7 p.m.
Bethune-Cookman at Florida International — ESPN+, 7 p.m.
Monmouth at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
New Haven at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Wagner at Kansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Western Illinois at Illinois — Peacock, 7:30 p.m.
Georgia Tech at Colorado — ESPN, 8 p.m.
Auburn at Baylor — Fox, 8 p.m.
UNLV at Sam Houston — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
Central Michigan at San José State — FS1, 10:30 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
Inside College Football: Armed Forces Preview — CBS Sports Network, 5 p.m.
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 6 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7:30 p.m
Fox College Football Pregame — Fox, 7:30 p.m.
Auburn vs. Baylor College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 1 a.m. (Saturday)
College Volleyball
Women’s
Opening Spike Classic
Doubleheader, Kohl Center, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI
Kansas vs. Wisconsin — Big Ten Network, 7 p.m.
Texas vs. Creighton — Big Ten Network, 9:30 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 9 p.m.
Belmont at Vanderbilt — SEC Network, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 4
Leicester City vs. Birmingham City — CBS Sports Network, 3 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Practice 2 — ESPN2, 9:55 a.m.
Practice 3 — ESPN2, 5:25 a.m. (Saturday)
Golf
DP World Tour
European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Switzerland
2nd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
3rd Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Saturday)
LPGA Tour
FM Championship, TPC Boston, Norton, MA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
2nd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 3
Elche CF vs. Levante UD — ESPN+, 1:20 p.m. (English)//ESPN Deportes/ESPN+, 1:25 p.m. (Spanish)
Valencia CF vs. Getafe CF — ESPN+, 3:20 p.m. (English)//ESPN Deportes/ESPN+, 3:30 p.m. (Spanish)
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 3
RC Lens vs. Stade Brestois 29 — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
This Is Paris — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
Combat Sports Report — SportsGrid, 7 a.m.
UFC Main Event: Oliveira vs. Chandler 2 — ESPNews, 11 p.m.
MLB
American League
Seattle at Cleveland — Root Sports/CleGuardians.TV, 7 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 8 p.m.
Detroit at Kansas City — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Kansas City, 8 p.m.
Texas at Sacramento — MLB Network (backup)/Rangers Sports Network/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Friday Night Baseball, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA
Atlanta Braves at Philadelphia Braves — Apple TV+, 6:45 p.m.
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV+, 6 p.m.
St. Louis at Cincinnati — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Miami at New York Mets — FanDuel Sports Network Florida/SNY, 7 p.m.
Chicago Cubs at Colorado — Marquee Sports Network/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — MLB Network (main)/Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball, Oracle Park, San Francisco, CA
Baltimore Orioles at San Francisco Giants — Apple TV+, 10:15 p.m
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV+, 9:30 p.m.
Tampa Bay at Washington — FanDuel Sports Network Sun/MASN, 6:45 p.m.
Milwaukee at Toronto — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Wisconsin/Sportsnet, 7 p.m.
Pittsburgh at Boston — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/NESN, 7 p.m.
San Diego at Minnesota — Padres.TV/Twins.TV, 8 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Sober or Slammer 200, Darlington Raceway, Darlington, SC
Practice and Qualifying — FS2, 3 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour: William Byron Interview — FS2, 7 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour: Jimmie Johnson Interview — FS2, 7:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Remembering the Gaudreaus — NHL Network, 9 a.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 7 p.m.
NWSL
Matchday 18
Racing Louisville vs. Houston Dash — NWSL+, 7:30 p.m.
Orlando Pride vs. Gotham FC — Amazon Prime Video, 8 p.m.
Portland Thorns vs. Utah Royals — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Seattle Reign vs. San Diego Wave — Paramount+, 10:30 p.m.
Serie A
Matchday 2
US Cremonese vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
US Lecce vs. AC Milan — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
The Rich Eisen Show — The Roku Sports Channel, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
30 for 30: Empire Skate — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 8 p.m.
30 for 30: Deion’s Double Play — ESPNews, 8 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
30 for 30: The Day the Series Stopped — ESPNews, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
30 for 30: Catholics vs. Convicts — ESPN2, midnight
30 for 30: Fernando Nation — ESPNews, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 5 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 5:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN Deportes, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN Deportes, 5:30 p.m.
Men’s and Women’s 3rd Round — ESPN2, 6 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Novak Djokovic vs. Cameron Norrie & Taylor Townsend vs. Mirra Andreeva — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
WNBA
Dallas Wings at Atlanta Dream — Ion, 7:30 p.m.
Indiana Fever at Los Angeles Sparks — Ion, 10 p.m.
Wrestling
Friday Night Smackdown from LDLC Arena, Lyon-Décines, France — USA Network, 8 p.m. (same day coverage)