All Times Eastern
Basketball
Big3
All-Star Game, Addition Financial Arena, Orlando, FL
Team BIG vs. Team 3 — CBS, 2 p.m.
Championship, Addition Financial Arena, Orlando, FL
Chicago Triplets vs. Miami 305 — CBS, 3 p.m.
Bundesliga
Matchday 1
1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV — ESPN+, 11:20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.
College Soccer
Women’s
Penn State vs. West Virginia — Big Ten Network, 3 p.m.
Mississippi State vs. Wake Forest — SEC Network, 7:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
AVCA First Serve
Day 3, Pinnacle Bank Arena, Lincoln, NE
Florida vs. Pittsburgh — ESPN, 1 p.m.
Stanford vs. Nebraska — ESPN, 3:30 p.m.
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 2
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Everton vs. Brighton & Hove Albion — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Crystal Palace vs. Nottingham Forest — Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Joe Speight/Stephen Warnock
Fulham vs. Manchester United — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 11 a.m.
Premier League: 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Golf
DP World Tour
British Masters, The Belfry Hotel & Resort, Sutton Coldfield, England, United Kingdom
Final Round — Golf Channel, 7 a.m.
Final Round — NBC Sports app, 11 a.m.
PGA Tour
TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Announcers — Golf Channel/NBC: (play by play) Dan Hicks/Terry Gannon/Steve Sands//(analysts) Curt Byrum/Brad Faxon/Smylie Kaufman/Kevin Kisner//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jime “Bones” Mackay/Smylie Kaufman//(interviews)
Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Hole: 2 — ESPN+, 11:15 a.m.
Featured Group 1: Harry Hall/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Groups 2: Akshay Bhatia/Justin Thomas & Chris Gotterup/Robert MacIntyre — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Holes: 2 & 15 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Holes: 9 & 17 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, noon
Main Feed — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Johnson Wagner//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, 11 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour Champions
The Ally Challenge, Warwick Hills Golf and Country Club, Grand Blanc Township, MI
Final Round — Golf Channel, 1:30 p.m.
LPGA Tour
CPKC Women’s Open, Mississaugua Golf and Country Club, Mississaugua, Ontario, Canada
Announcers — NBC Sports app: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples//CBS: Kelly Tilghman/Morgan Pressel//Karen Stupples
Final Round — NBC Sports app, 3 p.m.
Final Round — CBS, 4 p.m.
USGA
U.S. Senior Women’s Open, San Diego Country Club, Chula Vista, CA
Final Round — Peacock, 4 p.m.
Final Round — Golf Channel, 8 p.m. (same day coverage)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Milwaukee Mile 250, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Race — Fox, 2 p.m.
IndyNXT
Firestone Indy NXT Series
Indy NXT at the Milwaukee Mile, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Race — FS1, 11:30 a.m.
LaLiga
Matchday 2
CA Osasuna vs. Valencia — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.
Villarreal vs. Girona — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Real Sociedad vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN+, 1:20 p.m.
Real Oviedo vs. Real Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.
ESPN FC Pre-Game — ESPN+, 2:45 p.m.
ESPN FC Post-Game — ESPN Deportes, 5:30 p.m.
Liga MX
Matchday 6
Pumas UNAM vs. Club Puebla — Univision/TUDN, 7 p.m.
Atlas FC vs. Club América — CBS Sports Golazo Network/Univision/TUDN, 9 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 6 p.m.
Ligue 1
Round 2
FC Lorient vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Le Havre vs. RC Lens — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11 a.m.
RC Strasbourg Alsace vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
LOSC Lille vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
MLB
American League
Sunday Night Baseball, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Jon Sciambi/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Boston Red Sox at New York Yankees — ESPN, 7 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Xavier Scruggs/Jeff Passan
Baseball Tonight: Sunday Night Countdown — ESPN, 5:30 p.m.
Houston at Baltimore — Space City Home Network/MASN, 1:30 p.m.
Kansas City at Detroit — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Kansas City/FanDuel Sports Network Detroit, 1:30 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox — Twins.TV/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Cleveland at Texas — CleGuardians.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
Sacramento at Seattle — NBC Sports California/Root Sports, 4 p.m.
National League
MLB Sunday Leadoff, PNC Park, Pittsburgh, PA
Colorado Rockies at Pittsburgh Pirates — The Roku Sports Channel, noon
New York Mets at Atlanta — MLB Network (main)/WPIX/FanDuel Sports Network South, 1:30 p.m.
Washington at Philadelphia — MASN2/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
San Francisco at Milwaukee — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Wisconsin, 2 p.m.
Cincinnati at Arizona — FanDuel Sports Network Ohio/Dbacks.TV, 4 p.m./MLB Network (backup), 4:30 p.m. (joined in progress)
Los Angeles Dodgers at San Diego — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 4 p.m./MLB Network (main), 4:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
St. Louis at Tampa Bay — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Sun, noon
Toronto at Miami — Sportsnet/FanDuel Sports Network Florida, 1:30 p.m.
Chicago Cubs at Anaheim — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network West, 4 p.m.
MLB Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
New York Mets vs. Atlanta Braves MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
Boston Red Sox vs. New York Yankees MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
MLS
Matchday 30
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Josh Eastern/Lori Lindsey//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Atlanta United vs. Toronto FC — Apple TV+, 4 p.m.
Sunday Night Soccer, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Charlotte FC vs. New York Red Bulls — Apple TV+, 7 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain//FS1: Josh Eastern/Devon Kerr
Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City — Apple TV+/FS1/Fox Deportes, 9:15 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV+, 6 p.m.
Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV+, 6 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Wrap Up – Apple TV+, 11:45 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV+, 11:45 p.m.
NFL
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NWSL
Matchday 17
Houston Dash vs. Seattle Reign — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
San Diego Wave vs. Racing Louisville — Paramount+, 8 p.m.
Serie A
Matchday 1
Como 1907 vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Cagliari Calcio vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 12:30 p.m.
Juventus vs. Parma Calcio 1913 — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Atalanta BC vs. Pisa SC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Soccer
Women’s
Club International Friendly, Estadio Ciudad de los Deportes, México City, Mexico
Club América Feminil vs. Barcelona — TUDN, 1:50 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
2025 All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Coffey vs. Team Ricketts — ESPNU, 3 p.m.
Team Kowalik vs. Team Netz — ESPN+, 5:30 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fangasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
E60 — ESPN, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SC Featured — ESPN, 6:30 p.m.
HQ Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
La jugada — Univision/TUDN, midnight
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 1st Round: Court 5, Court 7, Court 11, Court 12, Grandstand, Louis Armstrong Stadium, Stadium 17 — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 1st Round — ABC, noon
Men’s and Women’s 1st Round — ESPN2, 3 p.m.
Primetime at the US Open: Novak Djokovic vs. Learner Tien/Jessica Pegula vs. Mayar Sherif — ESPN2, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
Welcome to the US Open — ESPN2, 11 a.m.
Volleyball
FIVB Women’s World Championship
Preliminary Phase — Pool D, Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand
United States vs. Argentina — CBS Sports Network, 8:30 a.m.
WNBA
Seattle Storm at Washington Mystics — KUNS/Monumental Sports Network, 3 p.m.
Golden State Valkyries at Dallas Wings — KPYX/KMAX/KFAA, 4 p.m.
Indiana Fever at Minnesota Lynx — CBS Sports Network/WHTR/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Wrestling
WWE Premier Live Event
WWE Heatwave, Lowell Memorial Auditorium, Lowell, MA
Main Card — Peacock, 7 p.m.
WWE’s Greatest Moments: Tag Teams of the ’90s — A&E, 8 p.m.
WWE’s Greatest Moments: Mic Drops of the ’90s — A&E, 9 p.m.
WWE LFG: Fight Back! — A&E, 10 p.m.