Sept 7, 2024; Flushing, NY, USA; Jessica Pegula (USA) hits to Aryna Sabalenka in the women’s singles final on day thirteen of the 2024 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images
All Times Eastern

Basketball
Big3
All-Star Game, Addition Financial Arena, Orlando, FL
Team BIG vs. Team 3 — CBS, 2 p.m.

Championship, Addition Financial Arena, Orlando, FL
Chicago Triplets vs. Miami 305 — CBS, 3 p.m.

Bundesliga
Matchday 1
1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV — ESPN+, 11:20 a.m.

Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.

College Soccer
Women’s
Penn State vs. West Virginia — Big Ten Network, 3 p.m.
Mississippi State vs. Wake Forest — SEC Network, 7:30 p.m.

College Volleyball
Women’s
AVCA First Serve
Day 3, Pinnacle Bank Arena, Lincoln, NE
Florida vs. Pittsburgh — ESPN, 1 p.m.
Stanford  vs. Nebraska — ESPN, 3:30 p.m.

NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN, 3 p.m.

English Premier League
Matchweek 2
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Everton vs. Brighton & Hove Albion — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — Peacock, 9 a.m.

Announcers — USA Network: Joe Speight/Stephen Warnock 
Fulham vs. Manchester United — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.

Premier League: Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 11 a.m.
Premier League: 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.

Golf
DP World Tour
British Masters, The Belfry Hotel & Resort, Sutton Coldfield, England, United Kingdom
Final Round — Golf Channel, 7 a.m.
Final Round — NBC Sports app, 11 a.m.

PGA Tour
TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Announcers — Golf Channel/NBC: (play by play) Dan Hicks/Terry Gannon/Steve Sands//(analysts) Curt Byrum/Brad Faxon/Smylie Kaufman/Kevin Kisner//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jime “Bones” Mackay/Smylie Kaufman//(interviews)
Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Hole: 2 — ESPN+, 11:15 a.m.
Featured Group 1: Harry Hall/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Groups 2: Akshay Bhatia/Justin Thomas & Chris Gotterup/Robert MacIntyre — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Holes: 2 & 15 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Holes: 9 & 17 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, noon
Main Feed — NBC/Peacock, 1:30 p.m.

Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Johnson Wagner//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, 11 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

PGA Tour Champions
The Ally Challenge, Warwick Hills Golf and Country Club, Grand Blanc Township, MI
Final Round — Golf Channel, 1:30 p.m.

LPGA Tour
CPKC Women’s Open, Mississaugua Golf and Country Club, Mississaugua, Ontario, Canada
Announcers — NBC Sports app: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples//CBS: Kelly Tilghman/Morgan Pressel//Karen Stupples
Final Round — NBC Sports app, 3 p.m.
Final Round — CBS, 4 p.m.

USGA
U.S. Senior Women’s Open, San Diego Country Club, Chula Vista, CA
Final Round — Peacock, 4 p.m.
Final Round — Golf Channel, 8 p.m. (same day coverage)

IndyCar
NTT IndyCar Series
Milwaukee Mile 250, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Race — Fox, 2 p.m.

IndyNXT
Firestone Indy NXT Series
Indy NXT at the Milwaukee Mile, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Race — FS1, 11:30 a.m.

LaLiga
Matchday 2
CA Osasuna vs. Valencia — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.
Villarreal vs. Girona — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Real Sociedad vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN+, 1:20 p.m.
Real Oviedo vs. Real Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.

ESPN FC Pre-Game — ESPN+, 2:45 p.m.
ESPN FC Post-Game — ESPN Deportes, 5:30 p.m.

Liga MX
Matchday 6
Pumas UNAM vs. Club Puebla — Univision/TUDN, 7 p.m.
Atlas FC vs. Club América — CBS Sports Golazo Network/Univision/TUDN, 9 p.m.

Fútbol central — Univision/TUDN, 6 p.m.

Ligue 1
Round 2
FC Lorient vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Le Havre vs. RC Lens — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11 a.m.
RC Strasbourg Alsace vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
LOSC Lille vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.

Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.

MLB
American League
Sunday Night Baseball, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Jon Sciambi/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Boston Red Sox at New York Yankees — ESPN, 7 p.m.

Announcers: Kevin Connors/Xavier Scruggs/Jeff Passan
Baseball Tonight: Sunday Night Countdown — ESPN, 5:30 p.m.

Houston at Baltimore — Space City Home Network/MASN, 1:30 p.m.
Kansas City at Detroit — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Kansas City/FanDuel Sports Network Detroit, 1:30 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox — Twins.TV/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Cleveland at Texas — CleGuardians.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
Sacramento at Seattle — NBC Sports California/Root Sports, 4 p.m.

National League
MLB Sunday Leadoff, PNC Park, Pittsburgh, PA
Colorado Rockies at Pittsburgh Pirates — The Roku Sports Channel, noon

New York Mets at Atlanta — MLB Network (main)/WPIX/FanDuel Sports Network South, 1:30 p.m.
Washington at Philadelphia — MASN2/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
San Francisco at Milwaukee — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Wisconsin, 2 p.m.
Cincinnati at Arizona — FanDuel Sports Network Ohio/Dbacks.TV, 4 p.m./MLB Network (backup), 4:30 p.m. (joined in progress)
Los Angeles Dodgers at San Diego — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 4 p.m./MLB Network (main), 4:30 p.m. (joined in progress)

Interleague
St. Louis at Tampa Bay — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Sun, noon
Toronto at Miami — Sportsnet/FanDuel Sports Network Florida, 1:30 p.m.
Chicago Cubs at Anaheim — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network West, 4 p.m.

MLB Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
New York Mets vs. Atlanta Braves MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
Boston Red Sox vs. New York Yankees MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.

MLS
Matchday 30
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Josh Eastern/Lori Lindsey//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Atlanta United vs. Toronto FC — Apple TV+, 4 p.m.

Sunday Night Soccer, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Charlotte FC vs. New York Red Bulls — Apple TV+, 7 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain//FS1: Josh Eastern/Devon Kerr
Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City — Apple TV+/FS1/Fox Deportes, 9:15 p.m.

Announcers: Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV+, 6 p.m.

Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV+, 6 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Wrap Up – Apple TV+, 11:45 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV+, 11:45 p.m.

NFL
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.

NWSL
Matchday 17
Houston Dash vs. Seattle Reign — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
San Diego Wave vs. Racing Louisville — Paramount+, 8 p.m.

Serie A
Matchday 1
Como 1907 vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Cagliari Calcio vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 12:30 p.m.
Juventus vs. Parma Calcio 1913 — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Atalanta BC vs. Pisa SC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

Soccer
Women’s
Club International Friendly, Estadio Ciudad de los Deportes, México City, Mexico
Club América Feminil vs. Barcelona — TUDN, 1:50 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, midnight

Softball
Athletes Unlimited Softball League
2025 All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Coffey vs. Team Ricketts — ESPNU, 3 p.m.
Team Kowalik vs. Team Netz — ESPN+, 5:30 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fangasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
E60 — ESPN, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SC Featured — ESPN, 6:30 p.m.
HQ Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
La jugada — Univision/TUDN, midnight
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)

Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 1st Round: Court 5, Court 7, Court 11, Court 12, Grandstand, Louis Armstrong Stadium, Stadium 17 — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 1st Round — ABC, noon
Men’s and Women’s 1st Round — ESPN2, 3 p.m.
Primetime at the US Open: Novak Djokovic vs. Learner Tien/Jessica Pegula vs. Mayar Sherif — ESPN2, 7 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
Welcome to the US Open — ESPN2, 11 a.m.

Volleyball
FIVB Women’s World Championship
Preliminary Phase — Pool D, Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand
United States vs. Argentina — CBS Sports Network, 8:30 a.m.

WNBA
Seattle Storm at Washington Mystics — KUNS/Monumental Sports Network, 3 p.m.
Golden State Valkyries at Dallas Wings — KPYX/KMAX/KFAA, 4 p.m.
Indiana Fever at Minnesota Lynx — CBS Sports Network/WHTR/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.

Wrestling
WWE Premier Live Event
WWE Heatwave, Lowell Memorial Auditorium, Lowell, MA
Main Card — Peacock, 7 p.m.

WWE’s Greatest Moments: Tag Teams of the ’90s — A&E, 8 p.m.
WWE’s Greatest Moments: Mic Drops of the ’90s — A&E, 9 p.m.
WWE LFG: Fight Back! — A&E, 10 p.m.

