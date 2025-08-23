All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 24
Greater Western Sydney Giants vs. St. Kilda Saints — FS2, 10 p.m.
Western Bulldogs vs. Fremantle Dockers — FS2, 1:04 a.m. (Sunday)
Brisbane Lions vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, 5:06 a.m. (Sunday)
AFL Women’s — Round 2
North Melbourne Kangaroos vs. Port Adelaide Power — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Adelaide Crows vs Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 3, Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV, 7 p.m.
Bundesliga
Matchday 1
1. FC Union Berlin vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Heidenheim 1846 vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. TSG Hoffenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 9:20 a.m.
Sport-Club Freiburg vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Week 12
BC Lions at Toronto Argonauts — CTV/TSN1/CFL+, 3 p.m.
Saskatchewan at Calgary Stampeders — TSN1/TSN3/CFL+, 7 p.m.
College Football
Week 0
Aer Lingus Classic
Big 12, Aviva Stadium, Dublin, Ireland
Announcers: Dave Pasch/Dusty Dvoracek//Taylor McGregor
Iowa State vs. Kansas State — ESPN, noon
FCS Kickoff
Southern Conference vs. Big Sky Conference, Cramton Bowl, Montgomery, AL
Announcers: Jay Alter/Rocky Boiman
Mercer vs. Cal-Davis — ESPN, 7 p.m.
MEAC/SWAC Challenge
Mid-Eastern Athletic Conference vs Southwest Athletic Conference, Center Parc Stadium, Atlanta, GA
Announcers: Tiffany Greene/Jay Walker//Qunit Kessenich
North Carolina Central vs. Southern — ABC, 7:30 p.m.
Announcers: Chuckie Kempf/Rene Ingoglia
Incarnate Word at Nicholls — ESPN2, 1 p.m.
Announcers — Mountain West Network: Matt Neverett/Caleb Herring//Steve Cofield
Idaho State at UNLV– Mountain West Network/Silver State Sports & Entertainment Network, 4 p.m.
Announcers: Tim Brando/Devin Gardner//Josh Sims
Fresno State at Kansas — Fox, 6:30 p.m.
Announcers: Chris Lewis/Robert Turbin//Jordan Giorgio
Sam Houston at Western Kentucky — CBS Sports Network, 7 p.m.
Announcers: Rich Waltz/Logan Ryan//Tiffany Blackmon
Stanford at Hawai’i — CBS, 7:30 p.m.
Not So Fast, My Friend: A Lee Corso Special — ESPN2, 8 a.m.
Herbie Awards: Preseason Special — ESPN2, 9 a.m.
College Football Countdown — ESPN, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Iowa State vs. Kansas State College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
Idaho State vs. UNLV College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 4 p.m.
Fresno State vs. Kansas College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle — ACC Network, 10:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
AVCA First Serve
Day 2, Pinnacle Bank Arena, Lincoln, NE
Kansas vs. Vanderbilt — FS1, 3 p.m.
Creighton vs. Nebraska — FS1, 5 p.m.
EFL Championship
Matchday 3
Charlton Athletic vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Southampton vs. Stoke City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 2
Manchester City vs. Tottenham Hotspur — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Brentford vs. Aston Villa — USA Network, 9:55 a.m.
Bournemouth vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock, 10 a.m.
Burnley vs. Sunderland — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Graeme Le Saux
Arsenal vs. Leeds United — Universo, 12:25//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Mustoe/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — Peacock, 2:30 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
Premier League: Extra — Universo, noon
Golf
DP World Tour
British Masters, The Belfry Hotel & Resort, Sutton Coldfield, England, United Kingdom
3rd Round — Golf Channel, 7 a.m.
PGA Tour
TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Announcers: (play by play) Dan Hicks/Terry Gannon/Steve Sands//(analysts) Curt Byrum/Brad Faxon/Smylie Kaufman/Kevin Kisner//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jime “Bones” Mackay/Smylie Kaufman//(interviews)
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 12:15 p.m.
Marquee Group: Viktor Hovland/J.J. Spaun — ESPN+/PGA Tour Live, 12:15 p.m.
Featured Hole: No. 2 — ESPN+/PGA Tour, 12:30 p.m.
Featured Holes: No. 2 & No. 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 1: Keegan Bradley/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Viktor Hovland/J.J. Spaun — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Holes: 2 & 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Featured Holes: No.9 & 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2:15 p.m..
Main Feed — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Johnson Wagner//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions
The Ally Challenge, Warwick Hills Golf and Country Club, Grand Blanc Township, MI
2nd Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
LPGA Tour
CPKC Women’s Open, Mississaugua Golf and Country Club, Mississaugua, Ontario, Canada
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
3rd Round — NBC Sports app, 4 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 4:30 p.m.
USGA
U.S. Senior Women’s Open, San Diego Country Club, Chula Vista, CA
3rd Round — Peacock, 4 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 8 p.m. (same day coverage)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Milwaukee Mile 250, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Practice 1 — FS1, 11 a.m.
Qualifications — FS1, 2 p.m.
Low-Line & Final Practice — FS2, 4:30 p.m.
IndyNXT
Firestone Indy NXT Series
Indy NXT at the Milwaukee Mile, Milwaukee Mile, Wisconsin State Fair Park, West Allis, WI
Practice — FS2, 9 a.m.
Qualifications — FS2, 3:30 p.m.
LaLiga
Matchday 2
RCD Mallorca vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 10:55 a.m.
Atlético de Madrid vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Levante UD vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 3:25 p.m.
Ligue 1
Round 2
Olympique de Marseille vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
OGC Nice vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Olympique Lyonnais vs. FC Metz — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports, 10:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night Post Show: Walker vs. Zhang — ESPN+, 9 a.m.
MLB
American League
Boston at New York Yankees — MLB Network/NESN/YES, 1 p.m.
Kansas City at Detroit — FanDuel Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
Cleveland at Texas — CleGuardians.TV/Rangers Sports Network, 7 p.m.
Houston at Baltimore — Space City Home Network, 7 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox — Twins.TV/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Sacramento at Seattle — NBC Sports California/Root Sports, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 11:30 p.m. (joined in progress)
National League
Washington at Philadelphia — MASN2/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Colorado at Pittsburgh — Rockes.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
San Francisco at Milwaukee — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Wisconsin, 7 p.m.
New York Mets at Atlanta — SNY/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Cincinnati at Arizona — FanDuel Sports Network Ohio/Dbacks.TV, 8 p.m.
Los Angeles Dodgers at San Diego — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Toronto at Miami — MLB Network/Sportsnet/FanDuel Sports Network Florida, 4 p.m.
Chicago Cubs at Anaheim — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m./MLB Network (main), 11:30 p.m. (joined in progress)
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 3:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10;30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
MLS
Matchday 30
Free Games
Announcers — English: Tyler Terens/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Columbus Crew vs. New England Revolution — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
D.C. United vs. Inter Miami — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
FC Cincinnati vs. New York City FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Jalil Anibaba//Spanish: Raul Guzmán/Ashley González//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. Austin FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
FC Dallas vs. LAFC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Nashville SC vs. Orlando City SC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Real Salt Lake vs. Minnesota United — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Rodolfo Landeros/Mariano Trujillo
LA Galaxy vs. Colorado Rapids — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Natalia Astrain
San Diego FC vs. Portland Timbers — Apple TV, 10:30 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Callum Williams/Ian Joy//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías
Philadelphia Union vs. Chicago Fire — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Josh Eastern/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Ian Kasanzew
Houston Dynamo vs. San José Earthquakes — Apple TV+, 8:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Moises Linares/Martin Zuñiga
Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City SC — Apple TV+, 9:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Coke Zero 400, Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Dave Burns//Kim Coon//Parker Kligerman//Marty Snider
Race — NBC/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Brad Daugherty/Dale Jarrett
Peacock Pit Box — Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Marty Snider/Brad Daugherty/Dale Jarrett
Countdown to Green — NBC/Peacock, 7 p.m.
NASCAR Cup Post-Race — Peacock, 11 p.m.
NFL Preseason
Week 3
Announcers — WBAL: Gerry Sandusky/Rod Woodson//Evan Washburn//WUSA: Chick Hernandez/Brian Mitchell//Bryan Colbert, Jr.
Baltimore Ravens at Washington Commanders — WBAL/WUSA, noon
Announcers — KUSA: Steve Levy/Ryan Harris//Cynthia Frelund//Scotty Gange//WVUE: Joel Meyers/John Stinchcomb//Erin Summers
Denver Broncos at New Orleans Saints — KUSA/WVUE, 1 p.m.
Announcers — KTRK: Kevin Kugler/N.D. Kalu/John Harris//Shelby Coppedge//WJBK: Jason Benetti/T.J. Lang//Dannie Rogers
Houston Texans at Detroit Lions — KTRK/WJBK, 1 p.m.
Announcers — WTTV: Greg Rakestraw/Joe Reitz//Larra Overton//WXIX: Mike Watts/Anthony Muñoz//Marisa Contipelli
Indianapolis Colts at Cincinnati Bengals — WTTV/WXIX, 1 p.m.
Announcers — KABC: J.B. Long/Maurice Jones-Drews/Mina Kimes//Curt Sandoval//WEWS/NFL Network: Chris Rose/Joe Thomas//Aditi Kinkhabwala
Los Angeles Rams at Cleveland Browns — NFL Network/KABC/WEWS, 1 p.m.
Announcers — KING: Kate Scott/Michael Bennett/Michael Robinson//WTMJ/WGBA: Kevin Harlan/John Kuhn// Ashley Washburn
Seattle Seahawks at Green Bay Packers — NFL Network/KING/WGBA, 4 p.m.
Announcers — WFOX: Brian Sexton/Bucky Brooks//Brent Martineau//WFOR/NFL Network: Steve Goldstein/Kim Bokamper//Mike Cugno
Jacksonville Jaguars at Miami Dolphins — NFL Network/WFOX/WFOR, 7 p.m.
Announcers — WIVB: Andrew Catalon/Steve Tasker//Maddy Glab//WFLA: Chris Myers/Rondé Barber//Aileen Hantiuk
Buffalo Bills at Tampa Bay Buccaneers — WIVB/WFLA, 7:30 p.m.
Announcers — KCBS: Noah Eagle/Dan Fouts//Jaime Maggio//KPIX: Guy Haberman/Tim Ryan//Vern Glenn
Los Angeles Chargers at San Francisco 49ers — KCBS/KPIX, 8:30 p.m.
Announcers — KVVU: Jason Horowitz/Rich Gannon/Matt Millen//KPHO/NFL Network: Paul Calvisi/Sam Acho//Dani Sureck
Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals — NFL Network/KVVU/KPHO, 10 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, noon
NWSL
Matchday 17
Bay FC vs. Washington Spirit — CBS, 4 p.m.
Gotham FC vs. Utah Royals — Ion, 7:30 p.m.
Portland Thorns vs. Kansas City Current — Ion, 10 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.