All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 24
Essendon Bombers vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Thursday)
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 1
Group B, Icahn Stadium, New York, NY
Gotham FC vs. CF Monterrey — CBS Sports Network/ESPN Deportes, 7 p.m.
Group A, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica
Alajuelense Femenil vs. Club América Femenil — CBS Sports Golazo Network/ESPN Deportes, 10 p.m.
CONCACAF W Championship
Qualifiers Draw — ESPN+, 7 p.m.
EFL League One
Matchday 4
Bolton Wanderers vs. Reading — CBS Sports Network, 3 p.m.
Golf
PGA Tour
TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
On the Range — Golf Channel, 2 p.m.
Exhibition
Creator Classic, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
12 Holes — Golf Channel, 3:45 p.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 10 a.m.
The Smylie Kaufman Show — Golf Channel, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Leagues Cup
Knockout Round
MLS Season Pass — Subscription Required
Quarterfinal, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — Apple TV+ English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Apple TV+ Spanish: Sammy Sadvonik/Diego Valeri//Kikin Fonseca//Antonella Gonzalez//FS1: Tony Husband/Devon Kerr
Inter Miami vs. Tigres UANL — Apple TV+/FS1/UniMás/TUDN, 8 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, 7 p.m.
Quarterfinal, Dignity Health Sports Park, Cal State-Dominguez Hills, Carson, CA
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Michele Giannone//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Deportivo Toluca FC vs. Orlando City SC — Apple TV+, 8:50 p.m.
Quarterfinal, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — Apple TV+ English: Max Bretos/Brian Dunseth//Apple TV+ Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa//FS1: Josh Eastern/Jamie Watson
Seattle Sounders vs. Club Puebla — Apple TV+/FS1/UniMás/TUDN, 11 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, 10 p.m.
Quarterfinal, Dignity Health Sports Park, Cal State-Dominguez Hills. Carson, CA
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Michele Giannone//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
LA Galaxy vs. CF Pachuca — Apple TV+, 11:45 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Dax McCarty/Sacha Kljestan
Leagues Cup Countdown — Apple TV+, 7 p.m.
Leagues Cup Wrap Up — Apple TV+, 2 a.m. (Thursday)
Announcers: Ramses Sandoval/Pavel Pardo/Giovanni Savarese
Leagues Cup La Previa — Apple TV+, 7 p.m.
Leagues Cup El Resumen — Apple TV+, 2 a.m. (Thursday)
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Barn Burners — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Comebacks — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB
American League
Houston at Detroit — Space City Home Network/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — YES/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 7:30 p.m.
Texas at Kansas City — Rangers Sports Network/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
National League
MLB Network Showcase, Petco Park, San Diego, CA
San Francisco at San Diego — MLB Network/NBC Sports Bay Area/Padres.TV, 9:30 p.m.
MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 8:30 p.m.
New York Mets at Washington — SNY/MASN, 6:45 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network Wisconsin/Marquee Sports Network, 8 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Toronto at Pittsburgh — Sportsnet/SportsNet Pittsburgh, 12:30 p.m.
Seattle at Philadelphia — Root Sports/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Cleveland at Arizona — CleGuardians.TV/Dbacks.TV, 3:30 p.m.
Chicago White Sox at Atlanta — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Cincinnati at Anaheim — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports West, 9:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 2:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Thursday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Ross Tucker Fantasy Feast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8 p.m.
The Kingdom: Heartland — ESPN, 9 p.m.
The Kingdom: The Pursuit — ESPN, 10 p.m.
NHL
Missin Curfew — DraftKings Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Softball
Athletes United Softball League
All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Falby vs. Team Willis — ESPN2, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 8:30 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — The Roku Sports Channel, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
SportsCenter –ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
USTA
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows–Corona Park, Queens, New York, New York
Men’s and Women’s Qualifying: 2nd Round — ESPN2, 11 a.m.
Men’s and Women’s Qualifying: 2nd Round — ESPNews, 1 p.m.
Mixed Doubles: Semifinals and Finals — SEPN2, 7 p.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 11 a.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 7 p.m.
UEFA Champions League
Playoffs
1st Leg, St. Jakob-Park, Basel, Switzerland
FC Basel 1893 vs. FC København — TUDN, 2:55 p.m.
Fútbol central — TUDN, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
1st Leg, Chobani Stadium, Istanbul, Türkiye
Fenerbahçe vs. Benfica — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
1st Leg, Aspmyra Stadion, Bodø, Norway
Bodø/Glimt vs. Sturm Graz — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
1st Leg, Celtic Park, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Celtic vs. Kairat Almaty — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
WNBA
Dallas Wings at Los Angeles Sparks — KFAA/Spectrum SportsNet, 10 p.m.