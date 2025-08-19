All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.
College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Always College Football — ESPN2, 3:30 p.m.
B1G Football Training Camp: USC — Big Ten Network, 11 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 1
Group B, Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador
Alianza FC vs. Washington Spirit — CBS Sports Network, 8 p.m.
Group A, Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México
C.F. Pachuca Feminil vs. Chorrillo FC — ESPN Deportes/ESPN+, 10 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
Ryder Cup 40th Anniversary Match — Golf Channel, 11 a.m.
Uma Famiglia — Golf Channel, 1 p.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Payne Stewart Award — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
School of Golf: Chapter 14: From The Rough — Golf Channel, 11:30 p.m.
LaLiga
Matchday 1
Real Madrid vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+/Disney+, 3 p.m.
ESPN FC Pre-Game — ESPN+/Disney+, 2:30 p.m.
ESPN FC Post-Game — ESPN+/Disney+, 5 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ahora o Nunca Post-Game — ESPN Deportes/ESPN+, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 2 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
The Ultimate Fighter: Team Cormier vs. Team Sonnen-Episode 12 — ESPN2, 10 p.m.
Dana White’s Contender Series: Next Level-Live to Fight Another Day (Kody Steele, Austin Bash) — ESPNews, midnight
Dana White’s Contender Series: Next Level-Stepping Into Stardom (Elijah Smith, Navajo Stirling) — ESPNews, 1 a.m. (Wednesday)
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 2 a.m. (Wednesday)
MLB
American League
MLB on TBS Tuesday, Comerica Park, Detroit, MI
Houston Astros at Detroit Tigers — TBS/Space City Home Network/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 6 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
Baltimore at Boston — MASN/NESN, 7 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — YES/FanDuel Sports Network, 7:30 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 7:30 p.m.
Texas at Kansas City — Rangers Sports Network/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
National League
Milwaukee at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network Wisconsin/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
St. Louis at Miami — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Florida, 6:30 p.m.
New York Mets at Washington — SNY/MASN2, 6:45 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network Wisconsin/Marquee Sports Network, 8 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 8:30 p.m.
San Francisco at San Diego — MLB Network (main)/NBC Sports Bay Area/Padres.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Toronto at Pittsburgh — Sportsnet/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Seattle at Philadelphia — Root Sports/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Chicago White Sox at Atlanta — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network, 7:15 p.m.
Cincinnati at Anaheim — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports West, 9:30 p.m.
Cleveland at Arizona — MLB Network (backup)/CleGuardians.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
New York Yankees vs.Tampa Bay Rays MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB en vivo — UniMás/TUDN, 9 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, midnight
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Richmond Recap — FS1, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The Kingdom: In Our Chiefs Era — ESPN, 9 p.m.
The Kingdom: The Formula — ESPN, 10 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Tricolor al dia — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
2025 All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Kowalik vs. Team Falby — ESPN2, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
USTA
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows–Corona Park, Queens, New York, New York
Men’s and Women’s Qualifying — ESPN2, 11 a.m.
Men’s and Women’s Qualifying — ESPNews, 1 p.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 11 a.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 7 p.m.
UEFA Champions League
Playoffs
1st Leg, Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Rangers vs. Club Brugge — TUDN, 2:55 p.m.
Fútbol central — TUDN, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
1st Leg, Stadion Rajko Mitić, Belgrade, Serbia
Crvena Zvezda vs. Pafos FC — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
1st Leg, Groupama Aréna, Budapest, Hungary
Ferencvárosi TC vs. Qarabağ FK — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
WNBA
Minnesota Lynx at New York Liberty — NBA TV/FanDuel Sports Network North/WWOR, 7 p.m.
Connecticut Sun at Washington Mystics — NBC Sports Boston/Monumental Sports Network, 7:30 p.m.
Seattle Storm at Chicago Sky — KOMO/KUNS/WCIU, 8 p.m.
Atlanta Dream at Las Vegas Aces — NBA TV/WPCH/KMCC, 10 p.m.
Phoenix Mercury at Golden State Valkyries — KPHE/KPYX/KMAX, 10 p.m.