All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 4
Hawthorn Hawks vs. Geelong Cats — FS1/Fox One, 1:01 a.m. (Monday)
Bundesliga
Matchday 28
1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln — ESPN+, 11:20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.
College Baseball
Missouri at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
USC at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Rutgers at Michigan — Big Ten Network/Fox One, noon
College Softball
Michigan at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Auburn at Arkansas — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
FA Cup
Quarter-Finals
West Ham United vs. Leeds United — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
FA Cup Semifinals Draw — ESPN+, 1:45 p.m.
Golf
Augusta National Golf Club/PGA of America/USGA
Drive, Chip & Putt, Augusta National Golf Club, Augusta, GA
Announcers: Rich Lerner/Peter Jacobsen//Kira K. Dixon//Emilia Doran//Paige Mackenzie//Steve Burkowski//Anna Jackson
Finals — Golf Channel, 8 a.m.
PGA Tour
Texas Open, TPC San Antonio (Oaks Course), San Antonio, TX
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Notah Begay III/Curt Byrum//Bill Ray Brown//Smylie Kaufman//NBC/Peacock: Terry Gannon/Dan Hicks/Notah Begay III/Kevin Kisner//Curt Byrum//Smylie Kaufman//John Wood//Jordan Cornette
3rd Round Conclusion and Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Groups: Bud Cauley/Tony Finau/Thorbjørn Olesen & Steven Fisk/Andrew Putnam/Alex Smalley — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Holes: 3, 7, 13, 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Marquee Group: Ludvig Åberg/Robert MacIntyre/Kevin Roy — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Group 1: Tommy Fleetwood/Michael Kim/Kristoffer Reitan — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Chris Kirk/J.J. Spaun/Chandler Phillips — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 13 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
LPGA Tour/Ladies European Tour
Aramco Championship, Shadow Creek Golf Course, North Las Vegas, NV
Announcers: Grant Boone/Allison Lee/Tom Abbott//Kay Cockerill//Karen Stupples
Final Round — Golf Channel, 5 p.m.
Announcers: George Savaricas/Jim Gallagher
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 30
Getafe CF vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Valencia CF vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Real Oviedo vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Deportivo Alavés vs. CA Osasuna — ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 28
Angers SCO vs. Olympique Lyonnais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
FC Lorient vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
FC Metz vs. FC Nantes — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
AS Monaco vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
MLB
American League
Tampa Bay at Minnesota — Rays.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Toronto at Chicago White Sox — Sportsnet/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Houston at Sacramento — Space City Home Network/NBC Sports California, 4 p.m.
Seattle at Anaheim — Mariners.TV/FanDuel Sports Network West, 4 p.m.
National League
Los Angeles Dodgers at Washington — Spectrum SportsNet LA/Nationals.TV, 1:30 p.m.
Philadelphia at Colorado — NBC Sports Philadelphia Plus/Rockies.TV, 3 p.m.
Atlanta at Arizona — BravesVision/Dbacks.TV, 4 p.m.
New York Mets at San Francisco — MLB Network/SNY/NBC Sports Bay Area, 4 p.m.
Interleague
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/Brad Thompson (Cardinals)/Andy Dirks (Tigers)/Adam Ottavino
St. Louis Cardinals at Detroit Tigers — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Chicago Cubs at Cleveland — MLB Network/Marquee Sports Network/CleGuardians.TV, 1 p.m.
Baltimore at Pittsburgh — MASN/SportsNet Pittsburgh, 1:30 p.m.
Miami at New York Yankees — Marlins.TV/YES, 1:30 p.m.
San Diego at Boston — Padres.TV/NESN, 1:30 p.m.
Milwaukee at Kansas City — Peacock/Brewers.TV/Royals.TV, 2 p.m.
Chicago Cubs at Cleveland — Marquee Sports Network/CleGuardians.TV, 4 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 1:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
NBA
Sunday Night Basketball
Announcers –NBC/Peacock: Mike Tirico/Jamal Crawford//Ashely ShahAhmadi//Telemundo: Álvaro Martin/Diego Balado/Greivis Vásquez//Diego Arroja
Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks — NBC/Peacock//Telemundo, 7:30 p.m.
Announcers — NBC/Peacock: Noah Eagle/Reggie Miller//Grant Liffmann//Telemundo: José Francisco Rivera/Verónica Rodriguez
Houston Rockets at Golden State Warriors — NBC/Peacock//Telemundo, 10 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime live from American Airlines Center, Dallas, TX — NBC/Peacock, 6:30 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Verónica Rodriguez
Sunday Night Basketball Pre-Game — Telemundo/Peacock, 6:30 p.m.
Sunday Night Basketball Post-Game — Telemundo/Peacock, 12:15 a.m. (Monday}
Memphis at Milwaukee — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Wisconsin/WMLW, 3:30 p.m.
Phoenix at Chicago — KPHE/KTVK/Chicago Sports Network Plus, 3:30 p.m.
Toronto at Boston — NBA TV/Sportsnet One/NBC Sports Boston, 3:30 p.m.
Washington at Brooklyn — Monumental Sports Network/WLNY, 3:30 p.m.
Indiana at Cleveland — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Ohio, 6 p.m.
Charlotte at Minnesota — FanDuel Sports Network Southeast/WSOC/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Orlando at New Orleans — FanDuel Sports Network Florida/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 7 p.m.
Utah at Oklahoma City — KJZZ/FanDuel Sports Network Oklahoma, 7 p.m.
Los Angeles Clippers at Sacramento — FanDuel Sports Network SoCal/KTLA/NBC Sports California, 9 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 3 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 3 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 6 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 7 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 2 a.m. (Monday)
NBA G League Playoffs
Eastern Conference Finals
Greensboro Swarm at Osceola Magic — Prime Video, 6 p.m.
Western Conference Finals
Stockton Kings at South Bay Lakers — Prime Video, 9 p.m.
NHL
NHL on TNT
Minnesota Wild at Detroit Red Wings — TNT/truTV/HBO Max, 1 p.m.
Boston Bruins at Philadelphia Flyers — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet 360//NBC Sports Philadelphia, 3:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 6 p.m.
NHL on ESPN
Inside Out Animated Classic
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Washington Capitals at New York Rangers — ESPN/Sportsnet, 7 p.m.
Announcers: Drew Carter/Kevin Weekes/Arda Öcal
Voices: Lewis Black (Anger)/Tony Hale (Fear)/Maya Hawke (Anxiety)/Phyllis Smith (Sadness)
Washington Capitals at New York Rangers — Disney Channel/Disney XD/ESPN+/Disney+/Sportsnet 7 p.m.
Announcers: Bob Wischusen/Erik Johnson
St. Louis Blues at Colorado Avalanche — ESPN, 9:30 p.m.
Florida at Pittsburgh — Scripps Sports/SportsNet Pittsburgh, 3 p.m.
Carolina at Ottawa — FanDuel Sports Network South/TSN5/RDS2, 5 p.m.
New Jersey at Montréal — MSG SportsNet/TSN2/RDS, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: New Jersey at Montréal Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
NWSL
Matchday 5
Bay FC vs. Washington Spirit — ESPN2/ESPN Unlimited/ESPN Deportes, 5 p.m.
Serie A
Matchday 31
US Cremonese vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Pisa SC vs.Torino FC — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. AS Roma — Paramount+, 2:45 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.