Apr 25, 2026; Orlando, Florida, USA; Orlando Magic forward Paolo Banchero (5) is guarded by Detroit Pistons guard Javonte Green (31) in the third quarter during game three of the first round of the 2026 NBA Playoffs at Kia Center. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

College Basketball
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.

College Softball
Alabama at Tennessee — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.

English Premier League
Matchweek 34
Manchester United vs. Brentford — USA Network/Universo, 2:55 p.m.

Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.

FA Cup
FA Cup Semifinals Review Show — ESPN+, 7 p.m.

Golf
PGA of America
PGA Professional Championship, Bandon Dunes & Pacific Dunes, Bandon, OR
Announcers: Brian Crowell/Suzy Whaley/Tripp Isenhour//Gary Christian
2nd Round — Golf Channel, 7 p.m.

5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 11:30 p.m.

Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Group Play
Group B, Vladimir Dzurilla Ice Arena, Bratislava, Slovakia
United States vs. Germany — TSN4/NHL Network, 10 a.m.

LaLiga
Matchday 32
RCD Espanyol de Barcelona vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

MLB
American League
Tampa Bay at Cleveland — FS1/Fox One//Rays.TV/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Boston at Toronto — NESN/Sportsnet One, 7 p.m.
Anaheim at Chicago White Sox — FanDuel Sports Network West/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Seattle at Minnesota — Mariners.TV/Twins.TV, 7:30 p.m.
New York Yankees at Texas — YES/Rangers Sports Network, 8 p.m.

National League
St. Louis at Pittsburgh — Cardinals.TV/SportsNet Pittsburgh Plus, 6:30 p.m.
Chicago Cubs at San Diego — Marquee Sports Network/Padres.TV, 9:30 p.m.
Miami at Los Angeles Dodgers — Marlins.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.

Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.

Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon

Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.

Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 9 p.m.

Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)

NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 9:30 p.m.

NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 4, Kia Center, Orlando, FL
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers//Grant Liffmann
Detroit Pistons at Orlando Magic — NBC/Peacock, 8 p.m. (Orlando leads series 2-1)

Western Conference
Game 4, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Jordan Cornette
Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m. (Oklahoma City leads series 3-0)

Game 5, Ball Arena, Denver, CO
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — NBC/Peacock, 10:30 p.m. (Minnesota leads series 3-1)

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 1 a.m. (Tuesday)

Run it Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
Enjoy the NBA Trivia Show — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Orlando: Game 4 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Phoenix: Game 4 — NBA TV, midnight
The Association: Postgame: Minnesota vs. Denver: Game 4 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 2:30 a.m. (Tuesday)

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 5, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports//NBC Sports Philadelphia/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m. (Philadelphia leads series 3-1)

Western Conference
Game 4, Delta Center, Salt Lake City, UT
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Steve Levy/T.J. Oshie//Stormy Buonantony//Sportsnet: Hanaraya Singh/John Garrett//Dan Murphy
Vegas Golden Knights at Utah Mammoth — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/CBC/TVA Sports//Scripps Sports/KUPX, 9:30 p.m. (Utah leads series 2-1)

Announcers: John Buccigross/P.K. Subban//Arda Öcal
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 12:30 a.m. (Tuesday)

Serie A
Matchday 34
Cagliari Calcio vs. Atalanta BC — Paramount+, 12:30 p.m.
S.S. Lazio vs. Udinese Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Misión Europa — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)

Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s Round of 16/Women’s Quarterfinals 1 and 2/Women’s Doubles Quarterfinals/Men’s Doubles 2nd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)

