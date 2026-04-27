All Times Eastern
College Basketball
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Softball
Alabama at Tennessee — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 34
Manchester United vs. Brentford — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
FA Cup
FA Cup Semifinals Review Show — ESPN+, 7 p.m.
Golf
PGA of America
PGA Professional Championship, Bandon Dunes & Pacific Dunes, Bandon, OR
Announcers: Brian Crowell/Suzy Whaley/Tripp Isenhour//Gary Christian
2nd Round — Golf Channel, 7 p.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 11:30 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Group Play
Group B, Vladimir Dzurilla Ice Arena, Bratislava, Slovakia
United States vs. Germany — TSN4/NHL Network, 10 a.m.
LaLiga
Matchday 32
RCD Espanyol de Barcelona vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
American League
Tampa Bay at Cleveland — FS1/Fox One//Rays.TV/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Boston at Toronto — NESN/Sportsnet One, 7 p.m.
Anaheim at Chicago White Sox — FanDuel Sports Network West/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Seattle at Minnesota — Mariners.TV/Twins.TV, 7:30 p.m.
New York Yankees at Texas — YES/Rangers Sports Network, 8 p.m.
National League
St. Louis at Pittsburgh — Cardinals.TV/SportsNet Pittsburgh Plus, 6:30 p.m.
Chicago Cubs at San Diego — Marquee Sports Network/Padres.TV, 9:30 p.m.
Miami at Los Angeles Dodgers — Marlins.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 9 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 9:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 4, Kia Center, Orlando, FL
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers//Grant Liffmann
Detroit Pistons at Orlando Magic — NBC/Peacock, 8 p.m. (Orlando leads series 2-1)
Western Conference
Game 4, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Jordan Cornette
Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m. (Oklahoma City leads series 3-0)
Game 5, Ball Arena, Denver, CO
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — NBC/Peacock, 10:30 p.m. (Minnesota leads series 3-1)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 1 a.m. (Tuesday)
Run it Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
Enjoy the NBA Trivia Show — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Orlando: Game 4 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Phoenix: Game 4 — NBA TV, midnight
The Association: Postgame: Minnesota vs. Denver: Game 4 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 2:30 a.m. (Tuesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 5, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports//NBC Sports Philadelphia/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m. (Philadelphia leads series 3-1)
Western Conference
Game 4, Delta Center, Salt Lake City, UT
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Steve Levy/T.J. Oshie//Stormy Buonantony//Sportsnet: Hanaraya Singh/John Garrett//Dan Murphy
Vegas Golden Knights at Utah Mammoth — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/CBC/TVA Sports//Scripps Sports/KUPX, 9:30 p.m. (Utah leads series 2-1)
Announcers: John Buccigross/P.K. Subban//Arda Öcal
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 34
Cagliari Calcio vs. Atalanta BC — Paramount+, 12:30 p.m.
S.S. Lazio vs. Udinese Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Misión Europa — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s Round of 16/Women’s Quarterfinals 1 and 2/Women’s Doubles Quarterfinals/Men’s Doubles 2nd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
