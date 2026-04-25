All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 7
St. Kilda Saints vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Brisbane Lions vs. Adelaide Crows — FS1/Fox One, 1:18 a.m. (Sunday)
Greater Western Sydney Giants vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 2:30 a.m. (Sunday)
Bundesliga
Matchday 31
1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FSV Mainz 05 vs. Bayern München — ESPN+, 9:20 a.m.
FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. TSG 1899 Hoffenheim — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
Wake Forest awt Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Georgia at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Texas A&M at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
LSU at Mississippi State — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
College Football
Minnesota Spring Game — Big Ten Network/Fox One, noon
Oregon Spring Game — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Duke at North Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
College Softball
Clemson at Duke — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Missouri at Arkansas — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Penn State at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Georgia at Oklahoma — ESPN2/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
North Carolina at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Long Beach State at Cal State-Fullerton — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Florida State at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Texas Tech at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Clemson at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Track & Field
Men’s and Women’s
Drake Relays, Drake Stadium, Drake University, Des Moines, IA
Finals — CBS Sports Network, 3 p.m.
College Volleyball
Men’s
MPSF Tournament
Final, George Albert Smith Fieldhouse, Brigham Young University, Provo, UT
UCLA vs. USC — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Cycling
Men’s
UCI World Tour
Liege-Bastogne-Liege — NBCSN/Peacock, 6 a.m. (Sunday)
EFL Championship
Matchday 45
West Bromwich Albion vs. Ipswich Town — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Middlesbrough vs. Watford — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Norwich City vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 34
Fulham vs. Aston Villa — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Wolverhampton Wolves vs. Tottenham Hotspur — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Liverpool vs. Crystal Palace — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
West Ham United vs. Everton — NBCSN Extra/Peacock, 10 a.m.
Announcers: USA Network: Peter Drury/Lee Dixon
Arsenal vs. Newcastle United — USA Network/Universo, 12:25 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — USA Network, 2:30 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a;m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
Premier League: Extra — Peacock, noon
FA Cup
Knockout Round
Semi-Final, Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
Announcers: Ian Darke/Stewart Robson
Manchester City vs. Southampton — noon
Golf
PGA Tour
New Orleans Classic, TPC Louisiana, Avondale, LA
3rd Round
Announcers — Golf Channel: George Savaricas/Brendon de Jonge/Justin Kutcher//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Brentley Romine//CBS; Jim Nantz/Trevor Immelman/Frank Nobilo/Colt Knost//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Holes: 3, 9, 14, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Featured Groups — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
Marquee Groups — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group 1 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:45 p.m.
Featured Group 2 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:45 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:45 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:45 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
LPGA Tour
The Chevron Championship, Memorial Park Golf Course, Houston, TX
Announcers — NBC/Peacock: Cara Banks/Morgan Pressel/Tom Abbott/Paige Mackenzie//Emilia Doran//Jim “Bones’ Mackay//Amy Rogers //Golf Channel: Grant Boone/Tom Abbott/Paige Mackenzie/Morgan Pressel//Jim “Bones’ Mackay//Karen Stupples//Amy Rogers
3rd Round — NBC/Peacock, 1 p.m.
3rd Round — Golf Channel/Peacock, 3 p.m.
PGA Tour Champions
Mitsubishi Electric Classic, TPC Sugarloaf, Duluth, GA
2nd Round — CNBC, 3 p.m.
Grass League
Grass Clippings Open, Grass Clippings Rolling Hills, Tempe, AZ
Final Round — Golf Channel, 8 p.m.
DP World Tour
Communist China Open, Shanghai Enhance Anting Golf Club, Shanghai, Communist China
Final Round — Golf Channel, midnight
Announcers: Anna Jackson/Amanda Blumenthal/Mel Reid//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Group Play
Group B, Vladimir Dzurilla Ice Arena, Bratislava, Slovakia
Sweden vs. United States — TSN5/NHL Network, 10 a.m.
LaLiga
Matchday 32
Deportivo Alavés vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Getafe CF vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10:05 a.m.
Valencia CF Girona FC — ESPN+, 12:25 p.m.
Atlético de Madrid vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 31
Olympique Lyonnais vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Angers SCO vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Toulouse FC vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Sterling vs. Zalal, UFC APEX, Enterprise, NV
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
MLB
American League
MLB on FS1
Announcers: Eric Collins/Eric Karros
Cleveland at Toronto — FS1/Fox One//CleGuardians.TV/Sportsnet One, 3 p.m.
Boston at Baltimore — NESN/MASN, noon
Minnesota at Tampa Bay — Twins.TV/Rays.TV, 4 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/Royals.TV, 7 p.m.
New York Yankees at Houston — YES/Space City Home Network, 7 p.m.
Sacramento at Texas — NBC Sports California/Rangers Sports Network, 7 p.m.
National League Series
Mexico City Series
Game 1, Estadio Alfredo Harp Helú, México City, México
San Diego Padres vs. Arizona Diamondbacks — MLB Network/Padres.TV/Dbacks.TV, 6 p.m.
Baseball Night in America
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
Chicago Cubs at Los Angeles Dodgers — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Colorado at New York Mets — Rockies.TV/SNY, 4 p.m.
Miami at San Francisco — Marlins.TV/NBC Sports Bay Area, 4 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee — SportsNet Pittsburgh Plus/Brewers.TV, 7 p.m.
Philadelphia at Atlanta — NBC Sports Philadelphia Plus/BravesVision, 7:15 p.m.
Interleague
Baseball Night in America
Announcers: Adam Amin/Adam Wainwright
Detroit Tigers at Cincinnati Reds — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Seattle at St. Louis — Mariners.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Washington at Chicago White Sox — Nationals.TV/Chicago Sports Network, 4 p.m
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 2:30 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 4 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 10 p.m.
MLS
Matchday 10
Announcers — English: Alex Heinert/Calen Carr//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suarez
Toronto FC vs. Atlanta United — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Oscar Salazar//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. New York City FC — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
Minnesota United vs. LAFC — Apple TV/Fox, 4:45 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Raul Guzman
Columbus Crew vs. Philadelphia Union — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jonathan Yardley/Jalil Anibaba//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
D.C. United vs. Orlando SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
FC Cincinnati vs. New York Red Bulls — Apple TV, y;30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Michele Giannone//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo
Inter Miami vs. New England Revolution — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham/Andrew Wiebe//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Austin FC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Nacho Garcia
Chicago Fire vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
Nashville City SC vs. Charlotte FC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Francisco X. Rivera
St. Louis City SC vs. San José Earthquakes — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
San Diego FC vs. Portland Timbers — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Sacha Kljestan//Spanish; Sergio Ruiz
Seattle Sounders vs. FC Dallas — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez
Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Dax McCarty/Gio Savarese
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Michele Giannone
MLS La Previa live from Nu Stadium, Fort Lauderdale, FL — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Gio Savarse
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Jack Link’s 500, Talladega Superspeedway, Lincoln, AL
Qualifying — Prime Video, 10:30 a.m.
NASCAR O’Reilly Auto Part Series
Ag-Pro 300, Talladega Superspeedway, Lincoln, AL
Race — The CW, 4 p.m.
NASCAR Countdown Live from Talladega Superspeedway, Lincoln, AL — The CW, 3 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 3, Kia Center, Orlando, FL
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers//Grant Liffmann
Detroit Pistons at Orlando Magic — NBCSN/Peacock, 1 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime –NBCSN/Peacock, noon
Western Conference
Game 3, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Jordan Cornette
Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns — NBC/Peacock, 3:30 p.m. (Oklahoma City leads series 2-0)
Eastern Conference
Game 4, State Farm Arena, Atlanta, GA
Announcers: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
New York Knicks at Atlanta Hawks — NBC/Peacock, 6 p.m. (Atlanta leads series 2-1)
Western Conference
Game 4, Target Center, Minneapolis, MN
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Lisa Salters
Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m. (Minnesota leads series 2-1)
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, noon
Postgame: Open Mic: Detroit vs. Orlando: Game 3 — NBA TV, 3:30 p.m.
NBA Playoff Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Postgame: Open Mic: Oklahoma City vs. Phoenix: Game 3 — NBA TV, 6 p.m.
The Association: Postgame: New York vs. Atlanta: Game 4 — NBA TV, 8:30 p.m.
The Association: Postgame: Denver vs. Minnesota: Game 4 — NBA TV, 11 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Sunday)
NFL
NFL Annual Player Selection Meeting
2026 NFL Draft:Dau 3, Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
Announcers: Rece Davis/Mel Kiper, Jr./Matt Miller/Louis Riddick/Field Yates/Peter Schrager
Rounds 4-7 — ESPN/ABC/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Rich Eisen/Charles Davis/Daniel Jeremiah/Joel Klatt//Ian Rapoport
Rounds 4-7 — NFL Network, noon.
NFL Draft Kickoff — NFL Network, 10 a.m.
Announcers: Rhett Lewis/David Carr/Maurice Jones-Drew/Michael Robinson
NFL Gameday Final — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 4, Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario, Canada
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Alex Faust/Jennifer Botterill//Chris Mason//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Carolina Hurricanes at Ottawa Senators — TBS/truTV/HBO Max//Sportsnet/TVA Sports//FanDuel Sports Network South, 3 p.m. (Carolina leads series 3-0)
Western Conference
Game 4, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: John Forslund/Eddie Olczyk/Shane Hnidy
Dallas Stars at Minnesota Wild — TBS/truTV/HBO Max//Sportsnet/TVA Sports//Victory+/FanDuel Sports Network North, 5:30 p.m. (Dallas leads series 2-1)
Eastern Conference
Game 4, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Brian Boucher/Jody Shelley
Pittsburgh Penguins at Philadelphia Flyers — TBS/truTV/HBO Max//Sportsnet/TVA Sports//SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Philadelphia, 8 p.m. (Philadelphia leads series 3-0)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter
NHL on TBS Face Off — TBS/truTV/HBO Max, 2:30 p.m.
NHL on TBS Postgame — TBS/truTV/HBO Max, 11 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
NWSL
Matchday 6
Announcers: Kate Scott/Lori Lindsey
Gotham FC vs. Bay FC — CBS/Paramount+, 1 p.m.
Chicago Stars vs. Boston Legacy — Ion, 6:30 p.m.
Houston Dash vs. North Carolina Courage — NWSL+, 8 p.m.
Denver Summit vs. San Diego Wave — Ion, 8:45 p.m.
NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 6 p.m.
NWSL On Ion Match Break Show — Ion, 8:30 p.m.
NWSL On Ion Post Match Show — Ion, 10:45 p.m.
PWHL
Final Day of Regular Season
New York Sirens at Boston Fleet — TSN1/YouTube/MSG Network/NESN, noon
Toronto Sceptres at Ottawa Charge — CBC/Scripps Sports Network/YouTube, 2 p.m.
Minnesota Frost at Vancouver Goideneyes — TSN5/YouTube/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Montréal Victoire at Seattle Torrent — TSN5/RDS/YouTube/KZJO, 10 p.m.
Scottish Premiership
Group Stage
Celtic vs. Falkirk — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Serie A
Matchday 34
Parma Calcio 1913 vs. Pisa SC — Paramount+, 9 a.m.
Bologna FC 1909 vs. AS Roma — Paramount+, noon
Hellas Verona vs. U.S. Lecce — Paramount+, 2:45 p.m.
ACF Fiorentina vs. U.S. Sassuolo Calcio — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
Soccer
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
30 for 30: Elway to Marino — ESPN2, 8 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
We Need to Talk: At The Masters — CBS, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SEC Now — ESPN2, 4:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s and Women’s 3rd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Sunday)
UEFA Women’s Champions League
Semifinals
1st Leg, Allianz Arena, Munich, Germany
Bayern München vs. Barcelona — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Network, 11:30 a.m.
UEFA Women’s Champions League Post Match Show — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
UFL
Week 5
St. Louis Battlehawks at Orlando Storm — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Volleyball
Major League Volleyball
Orlando Valkyries at Grand Rapids Rise — YouTube, 7 p.m.
Women’s Super League
Matchday 20
Brighton & Hove Albion vs. Manchester City — ESPN+, 7 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Manchester United — ESPN+, 6:55 a.m. (Sunday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.