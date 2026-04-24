All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 7
Hawthorn Hawks vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 10:20 p.m.
Essendon Bombers vs. Collingwood Magpies — Fox Soccer Plus, 1:18 a.m. (Saturday)
Port Adelaide vs. Geelong Cats — FS1/Fox One, 4:25 a.m. (Saturday)
Fremantle Dockers vs. Carlton Blues — FS2/Fox One, 6 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 31
Red Bull Leipzig vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 2:20 p.m.
College Baseball
Texas-San Antonio at Tulane — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Arkansas at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Beach Volleyball
Women’s
MPSF Beach Volleyball Championship Tournament, Spiker Beach, Huntington Beach, CA
Texas vs. USC/Stanford vs. UCLA– Big Ten Network, 11 a.m.
Finals — Big Ten Network, 1 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Drexel at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Loyola (MD) at Navy — CBS Sports Network, 7 p.m.
Women’s
Atlantic Coast Conference Women’s Lacrosse Tournament
Semifinals, American Legion Memorial Stadium, Charlotte, NC
Syracuse vs. North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Clemson vs. Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Big Ten Conference Women’s Lacrosse Tournament
Semifinals, U-M Lacrosse Stadium, University of Michigan, Ann Arbor, MI
Northwestern vs. Michigan — Big Ten Network, 3 p.m.
Maryland vs. Johns Hopkins — Big Ten Network, 6 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 5 p.m.
College Softball
Texas at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Texas A&M at South Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas Tech at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Drag Racing
NHRA Drag Racing Series
NHRA 4-Wide Nationals, ZMax Dragway, Concord, NC
Qualifying Show — FS1/Fox One, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 45
Leicester City vs. Millwall — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 34
Sunderland vs. Nottingham Forest — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Robbie Earle/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
PGA Tour
New Orleans Classic, TPC Louisiana, Avondale, LA
2nd Round
Announcers — Golf Channel: George Savaricas/Brendon de Jonge/Justin Kutcher//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Brentley Romine
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Groups: Aaron Rai/Sahith Theegala & Keith Mitchell/Brandt Senedecker — ESPN+/PGA Tour Live, 9:16 a.m.
Featured Holes: 3, 9, 14, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Marquee Groups: Alex Fitzpatrick/Matt Fitzpatrick & Brooks Koepka/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Featured Groups 1: Wyndham Clark/Taylor Moore & Ben Griffin/Andrew Novak — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Groups 2: Tony Finau/Max Greyserman & Tom Hoge/Billy Horschel — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 9 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.
LPGA Tour
The Chevron Championship, Memorial Park Golf Course, Houston, TX
Announcers: Grant Boone/Tom Abbott/Paige Mackenzie/Morgan Pressel//Jim “Bones’ Mackay//Karen Stupples//Amy Rogers
2nd Round — Golf Channel, 11 a.m.
2nd Round — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour Champions
Mitsubishi Electric Classic, TPC Sugarloaf, Duluth, GA
1st Round — Golf Channel, 9 p.m. (same day coverage)
DP World Tour
Communist China Open, Shanghai Enhance Anting Golf Club, Shanghai, Communist China
3rd Round — Golf Channel, 12:30 a.m. (Saturday)
Announcers: Anna Jackson/Amanda Blumenthal/Mel Reid//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 8 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Group Play
Group B, Vladimir Dzurilla Ice Arena, Bratislava, Slovakia
United States vs. Denmark — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
LaLiga
Matchday 32
Real Betis vs. Real Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Ligue 1
Round 31
Stade Brestois 29 vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
Ligue 1-Highlight Show: Matchday 30 — beIN Sports en Español, 2 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 151, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m. (same day coverage)
UFC Fight Night Preview Show: Sterling vs. Zalal — Paramount+, 6 p.m.
MLB
American League
Boston at Baltimore — NESN/MASN, 7 p.m.
Cleveland at Toronto — CleGuardians.TV/Sportsnet One, 7 p.m.
Minnesota at Tampa Bay — Twins.TV/Rays.TV, 7 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/Royals.TV, 7:30 p.m;
New York Yankees at Houston — MLB Network (main)/YES/Space City Home Network, 8 p.m.
Sacramento at Texas — NBC Sports California/KDAF, 8 p.m.
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Philadelphia Phillies at Atlanta Braves — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Chicago Cubs at Los Angeles Dodgers — Apple TV, 10:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — Apple TV, 9:30p .m.
Colorado at New York Mets — Rockies.TV/WPIX, 7 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee — SportsNet Pittsburgh/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Miami at San Francisco — Marlins.TV/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Interleague
Detroit at Cincinnati — Detroit SportsNet/Reds.TV, 6:30 p.m.
Washington at Chicago White Sox — Nationals.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.z
Seattle at St Louis — MLB Network (backup)/Mariners.TV/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1:30 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Ag-Pro 300, Talladega Superspeedway, Lincoln, AL
Qualifying — The CW App, 5:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 3, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Boston Celtics at Philadelphia 76ers — Prime Video, 7 p.m. (series tied 1-1)
Western Conference
Game 3, Toyota Center, Houston, TX
Los Angeles Lakers at Houston Rockets — Prime Video, 8 p.m. (Lakers lead series 2-0)
Game 3, Moda Center, Portland, OR
San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers — Prime Video, 10:30 p.m. (series tied 1-1)
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 1 a.m. (Saturday)
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcasts — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 4 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 5:30 p.m.
The Association: Postgame: Boston vs. Philadelphia: Game 3 — NBA TV, 9;30 p.m.
The Association: Postgame: Los Angeles Lakers vs. Houston: Game 3 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: San Antonio vs. Portland: Game 3 — NBA TV, 1 a.m. (Saturday)
The Association: Post Up — NBA TV, 3 a.m. (Saturday)
NFL
NFL Annual Player Selection Meeting
2026 NFL Draft: Night 2, Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA
Announcers: Mike Greenberg/Mel Kiper, Jr./Booger McFarland/Louis Riddick/Field Yates/Adam Schefter//Laura Rutledge
Rounds 2-3 — ESPN/ABC/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Rich Eisen/Charles Davis/Daniel Jeremiah/Joel Klatt//Ian Rapoport//Laura Rutledge
Rounds 2-3 — NFL Network, 7 p.m.
Announcers: Jamie Erdahl/Kyle Brandt/Seth Freakin’ Rollins/Manti Te’o//Tom Pelissero
Good Morning Football — ESPN2/ESPN Unlimited/NFL Network, 8 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
NFL Draft Kickoff — NFL Network, 1 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Marcus Spears/Adam Schefter/Peter Schrager
NFL Live live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.tr
Host Peter Schrager
The Schrager Hour — ESPN2, 4 p.m.
Announcers: Rece Davis/Kirk Herbstreit/Desmond Howard/Nick Saban/Pete Thamel
College GameDay live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Announcers: Mike Greenberg/Mel Kiper, Jr./Booger McFarland/Louis Riddick/Adam Schefter
NFL Draft Countdown live from Acrisure Stadium, Pittsburgh, PA — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Draft Kickoff — NFL Network. 6 p.m.
Announcers: Rhett Lewis/David Carr/Steve Smith, Sr.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11 p.m.
NHL Stanley Cup Playofffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 3, Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Brian Boucher//Jackie Redmond//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Tampa Bay Lightning at Montréal Canadiens — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports//WXPX, 7 p.m. (series tied 1-1)
Western Conference
Game 3, Delta Center, Salt Lake City, UT
Announcers — TBS/HBO Max: Steve Mears/Tony Granato/Jody Shelley//Sportsnet 360: Harnarayan Singh/John Garrett//Dan Murphy
Vegas Golden Knights at Utah Mammoth — TBS/HBO Max//Sportsnet 360/TVA Sports 2//Scripps Sports//KUPX, 9:30 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Honda Center, Anaheim, CA
Announcers — Sportsnet/CBC: Jack Michaels/Louie DeBrusk//Scott Oake//TNT/truTV/HBO Max: Randy Hahn/Drew Remenda//Nabil Karim
Edmonton Oilers at Anaheim Ducks — Sportsnet/CBC/TVA Sports//TNT/truTV/HBO Max//Victory+/KCOP, 10 p.m. (series 1-1)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Postgame Show– TNT/truTV/HBO Max, 1 a.m. (Saturday)
NWSL
Matchday 6
Racing Louisville vs. Orlando Pride — Victory+, 5:30 p.m.
Washington Spirit vs. Kansas City Current — Prime Video, 8 p.m.
Serie A
Matchday 34
SSC Napoli vs. US Cremonese — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Pat McAfee Show — ESPN Unlimited/YouTube, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Women’s Sports Now — ESPNews, 4 p.m.
All ACC — ACC Network, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s 2nd Round/Women’s 3rd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Wednesday)
