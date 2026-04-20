All Times Eastern
College Basketball
The Hoops HQ Shot — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Inside College Football: Draft Special: The Big Uglies — CBS Sports Network, 9 p.m.
SEC Now: NFL Draft Special — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
College Softball
Texas at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 33
Crystal Palace vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
MLB
American League
Detroit at Boston — MLB Network/Detroit SportsNet/NESN, 11 a.m.
Houston at Cleveland — Space City Home Network/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Baltimore at Kansas City — FS1/Fox One//MASN/Royals.TV, 7:30 p.m.
Sacramento at Seattle — MLB Network (backup)/NBC Sports California/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Toronto at Anaheim — MLB Network (main)/Sportsnet One/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
National League
St. Louis at Miami — MLB Network (backup)/Cardinals.TV/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Atlanta at Washington — BravesVision/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs — NBC Sports Philadelphia/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Cincinnati at Tampa Bay — MLB Network (main)/Reds.TV/Rays.TV, 6:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, 2 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 9 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 11 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quaterfinald
Eastern Conference
Game 2, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers — NBCSN/Peacock: Mark Followill/Robbie Hummel//Chris Mannix
Toronto Raptors at Cleveland Cavaliers — NBCSN/Peacock//TSN1/TSN3/TSN4/TSN5, 7 p.m. (Cleveland leads series 1-0)
Raptors GameDay — TSN1/TSN4, 6:30 p.m.
Game 2, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Jordan Cornette
Atlanta Hawks at New York Knicks — NBC/Peacock, 8 p.m. (New York leads series 1-0)
Western Conference
Game 2, Ball Arena, Denver, CO
Announcers: Michael Grady/Austin Rivers/Brian Scalabrine//Grant Liffmann
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — NBC/Peacock, 10:30 p.m. (Denver leads series 1-0)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 1 a.m. (Tuesday)
Run it Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: Toronto vs. Cleveland, Game 2 — NBA TV, 9:30 p.m.
The Association: Postgame: Atlanta vs. New York, Game 2 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Minnesota vs. Denver, Game 2 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 3 a.m. (Tuesday)
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 2, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro/Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//NBC Sports Philadelphia//SportsNet Pittsburgh, 7 p.m. (Philadelphia leads series 1-0)
Game 2, Lenovo Arena, Raleigh, NC
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: John Buccigross/AJ Mleczko//Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Ottawa Senators at Carolina Hurricanes — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/CBC/TVA Sports//FanDuel Sports Network South, 7:30 p.m. (Carolina leads series 1-0)
Western Conference
Game 2, American Airlines Arena, Dallas, TX
Announcers: Bob Wischusen/Erik Johnson
Minnesota Wild at Dallas Stars — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//FanDuel Sports Network North/Victory+, 9:30 p.m. (Minnesota leads series 1-0)
Game 1, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: John Kelly/Cassie Campbell-Pascall//Sportsnet/CBC: Jack Michaels/Louie DeBrusk//Scott Oake
Edmonton Oilers at Anaheim Ducks — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports//Victory+/KCOP, 10 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, approximately 12:45 a.m. (Tuesday)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Running
Boston Athletic Association
Announcers: John Anderson/Hannah Storm/Meb Keflezighi/Amanda McGrory/Carrie Tollefson/Ed Harding/Maria Stephanos//Alexis Beckett//Josh Brogadir//Angel Salcedo//Duke Castiglione
Boston Marathon — ESPN2/ESPN Unlimited/WCVB/WMUR/WMTW/WPTZ, 9 a.m.
The 130th Boston Marathon: Part II — WCVB/WMUR/WMTW/WPTZ/ESPN+, 12:30 p.m.
EyeOpener Marathon Special — WCVB, 7 a.m.
The 130th Boston Marathon: Countdown to the Start — WCVB, 8:30 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.