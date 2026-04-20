Matt Tobin and Frank Dinardi of Mission Turf Surfaces remove tape as they paint the start line for the 130th running of the Boston Marathon, April 15, 2026.
By Ken Fang on

All Times Eastern

College Basketball
The Hoops HQ Shot — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.

College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Inside College Football: Draft Special: The Big Uglies — CBS Sports Network, 9 p.m.
SEC Now: NFL Draft Special — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.

College Softball
Texas at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.

English Premier League
Matchweek 33
Crystal Palace vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.

Announcers: Cara Banks/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.

Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.

MLB
American League
Detroit at Boston — MLB Network/Detroit SportsNet/NESN, 11 a.m.
Houston at Cleveland — Space City Home Network/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Baltimore at Kansas City — FS1/Fox One//MASN/Royals.TV, 7:30 p.m.
Sacramento at Seattle — MLB Network (backup)/NBC Sports California/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Toronto at Anaheim — MLB Network (main)/Sportsnet One/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.

National League
St. Louis at Miami — MLB Network (backup)/Cardinals.TV/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Atlanta at Washington — BravesVision/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs — NBC Sports Philadelphia/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 8:30 p.m.

Interleague
Cincinnati at Tampa Bay — MLB Network (main)/Reds.TV/Rays.TV, 6:30 p.m.

Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.

Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, 2 p.m.

Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.

MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 9 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 10:30 p.m.

Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)

NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 11 p.m.

NBA Playoffs
Conference Quaterfinald
Eastern Conference
Game 2, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers — NBCSN/Peacock: Mark Followill/Robbie Hummel//Chris Mannix
Toronto Raptors at Cleveland Cavaliers — NBCSN/Peacock//TSN1/TSN3/TSN4/TSN5, 7 p.m. (Cleveland leads series 1-0)

Raptors GameDay — TSN1/TSN4, 6:30 p.m.

Game 2, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Jordan Cornette
Atlanta Hawks at New York Knicks — NBC/Peacock, 8 p.m. (New York leads series 1-0)

Western Conference
Game 2, Ball Arena, Denver, CO
Announcers: Michael Grady/Austin Rivers/Brian Scalabrine//Grant Liffmann
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — NBC/Peacock, 10:30 p.m. (Denver leads series 1-0)

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 1 a.m. (Tuesday)

Run it Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: Toronto vs. Cleveland, Game 2 — NBA TV, 9:30 p.m.
The Association: Postgame: Atlanta vs. New York, Game 2 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Minnesota vs. Denver, Game 2 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 3 a.m. (Tuesday)

NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 2, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro/Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//NBC Sports Philadelphia//SportsNet Pittsburgh, 7 p.m. (Philadelphia leads series 1-0)

Game 2, Lenovo Arena, Raleigh, NC
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: John Buccigross/AJ Mleczko//Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Ottawa Senators at Carolina Hurricanes — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/CBC/TVA Sports//FanDuel Sports Network South, 7:30 p.m. (Carolina leads series 1-0)

Western Conference
Game 2, American Airlines Arena, Dallas, TX
Announcers: Bob Wischusen/Erik Johnson
Minnesota Wild at Dallas Stars — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//FanDuel Sports Network North/Victory+, 9:30 p.m. (Minnesota leads series 1-0)

Game 1, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: John Kelly/Cassie Campbell-Pascall//Sportsnet/CBC: Jack Michaels/Louie DeBrusk//Scott Oake
Edmonton Oilers at Anaheim Ducks — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports//Victory+/KCOP, 10 p.m.

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.

Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, approximately 12:45 a.m. (Tuesday)

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)

Running
Boston Athletic Association
Announcers: John Anderson/Hannah Storm/Meb Keflezighi/Amanda McGrory/Carrie Tollefson/Ed Harding/Maria Stephanos//Alexis Beckett//Josh Brogadir//Angel Salcedo//Duke Castiglione
Boston Marathon — ESPN2/ESPN Unlimited/WCVB/WMUR/WMTW/WPTZ, 9 a.m.
The 130th Boston Marathon: Part II — WCVB/WMUR/WMTW/WPTZ/ESPN+, 12:30 p.m.

EyeOpener Marathon Special — WCVB, 7 a.m.
The 130th Boston Marathon: Countdown to the Start — WCVB, 8:30 a.m.

