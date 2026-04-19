All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 30
Sport-Club Freiburg vs. 1. FC Heidenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. VfB Stuttgart — ESPN2/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 1:20 p.m.
ESPN FC: Bundesliga Postgame Show — ESPN2/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Baseball
Northwestern at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 11 a.m.
Georgia Tech at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Texas A&M at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal-Irvine — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Softball
Texas at Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Pittsburgh at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Penn State at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Washington at Oregon — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Rally Cap — SEC Network, 7 p,m.
College Tennis
Men’s
Southeastern Conference Men’s Tennis Championship
Finals, Mitchell Tennis Center, Texas A&M University, College Station, TX
Mississippi State vs. Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Women’s
Southeastern Conference Women’s Tennis Championship
Finals, Headington Family Tennis Center, University of Oklahoma, Norman, OK
LSU vs. Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Volleyball
Women’s
Spring Volleyball: Indiana at Purdue — Big Ten Network, 2 p.m.
EFL League One
Matchday 44
Peterborough United vs. Burton Albion — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Port Vale vs. Wigan Athletic — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
English Premier League
Matchweek 33
Everton vs. Liverpool — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Nottingham Forest vs. Burnley — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Aston Villa vs. Sunderland — NBCSN Extra/Peacock, 9 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Jon Champion/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Manchester City vs. Arsenal — Telemundo, 11:25 a.m.//NBC/Peacock, 11:30 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings live from Armature Works, Tampa, FL — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live from Armature Works, Tampa, FL — USA Network, 11 a.m.
Goal Zone live from Armature Works, Tampa, FL — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Premier League: Extra live from Armature Works, Tampa, FL — Telemundo, 8:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday: Manchester City vs. Arsenal — CBS Sports Golazo Network, noon
Premier League: 3er tiempo live from Armature Works, Tampa, FL — Telemundo, 1:30 p.m.
The Men in Blazers Show with guests David Moyes and Big Boi — Peacock, 2 p.m.
Golf
PGA Tour
Heritage Classic, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, SC
Final Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Tom Abbott/Curt Byrum//Billy Ray Brown//Arron Oberholser//Rex Hoggard//CBS/Paramount+: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Dottie Pepper//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7 a.m.
Featured Groups: Billy Horschel/Justin Thomas & Maverick McNeely/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 7 a.m.
Marquee Group: Max Homa/Jake Knapp — ESPN+/PGA Tour Live, 7:15 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group 1: Ludvig Åberg/Patrick Cantlay — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Xander Schauffele/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Chasing Sunday: The Players Championship — CBS, 2 p.m.
PGA Tour Champions
Senior PGA Championship, The Concession Golf Club, Bradenton, FL
Announcers: George Savaricas/Peter Jacobsen/Mark Rolfing//John Cook//Roger Maltbie
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
LPGA Tour
LA Championship, El Caballero Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Mel Reid//Karen Stupples
Final Round — Golf Channel, 6 p.m.
Announcers: Rich Lerner/Brendon de Jonge//Rex Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Grand Prix of Long Beach, Streets of Long Beach, Long Beach, CA
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — Fox/Fox One, 5:30 p.m.
IndyCar Series Warmup — FS1/Fox One, 1 p.m.
Ligue 1
Round 30
AS Monaco vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Esapñol, 8:50 a.m.
FC Metz vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Paris Saint-German vs. Olympique Lyonnais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
MLB
American League
Baltimore at Cleveland — MASN/CleGuardians.TV, 1:30 p.m.
Kansas City at New York Yankees — Royals.TV/YES, 1:30 p.m.
Chicago White Sox at Sacramento — Chicago Sports Network/NBC Sports California, 4 p.m.
Texas at Seattle — Rangers Sports Network/Mariners.TV, 4 p.m.
Detroit at Boston — Detroit SportsNet/NESNplus, 4:30 p.m.
National League
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/C.J. Nitkowski (Atlanta)/John Kruk (Philadelphia)/Anthony Rizzo (field)
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies — NBCSN/Peacock, 7:20 a.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Anthony Rizzo
Sunday Night Baseball pregame live from Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Milwaukee at Miami — Brewers.TV/Marlins.TV, 1:30 p.m.
San Francisco at Washington — NBC Sports Bay Area/Nationals.TV, 1:30 p.m.
New York Mets at Chicago Cubs — SNY/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 3 p.m.
Interleague
Tampa Bay at Pittsburgh — Rays.TV/SportsNet Pittsburgh, 1:30 p.m.
Cincinnati at Minnesota — Peacock/Reds.TV/Twins.TV, 2 p.m.
St. Louis at Houston — Cardinals.TV/Space City Home Network, 2 p.m.
San Diego at Anaheim — Padres.TV/FanDuel Sports Network West, 4 p.m.
Toronto at Arizona — Sportsnet One/Dbacks.TV, 4 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7;30 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 3:30 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 8
Sunday Night Soccer
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
LAFC vs. San José Earthquakes — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits
MLS Countdown live from BMO Stadium, Los Angeles, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
MLS La Previa en vivo de BMO Stadium, Los Angeles, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Host: Max Bretos
MLS Wrap-Up — Apple TV, 9:30 p.m.
Host: Ramses Sandoval
MLS El Resumen — Apple TV, 9:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
AdventHealth 400, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Announcers: Mike Joy/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Larry McReynolds//Jamie Little//Josh Sims//Regan Smith
Race — Fox/Fox One, 2 p.m.
Announcers: Chris Myers/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Michael Waltrip/Jamie McMurray//Jamie Little//Josh Sims//Regan Smith
NASCAR RaceDay: Kansas — Fox/Fox One, 1 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 1, TD Garden, Boston, MA
Announcers: Ryan Ruocco/Jay Bilas//Jorge Sedano
Philadelphia 76ers at Boston Celtics — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Western Conference
Game 1, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Malika Andrews
Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder — ABC/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Eastern Conference
Game 1, Little Caesars Arena, Detroit, MI
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Ashley ShahAhmadi
Orlando Magic at Detroit Pistons — NBC/Peacock, 6:30 p.m.
Western Conference
Game 1, Frost Bank Center, San Antonio, TX
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Zora Stephenson
Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs — NBC/Peacock, 9 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBC/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — NBA/Peacock, 11:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 12:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 1:30 p.m.
Postgame: Open Mic: Philadelphia vs. Boston: Game 1 — NBA TV, 3:30 p.m.
Postgame: Open Mic: Phoenix vs. Oklahoma City, Game 1 — NBA TV, 6 p.m.
The Association: Postgame: Orlando vs. Detroit, Game 1 — NBA TV, 9 p.m.
The Association: Postgame: Portland vs. San Antonio, Game 1 — NBA TV, 11:30 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Western Conference
Game 1, Ball Arena, Denver, CO
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher
Los Angeles Kings at Colorado Avalanche — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet (Ontario/West/Pacific)/TVA Sports/FanDuel Sports Network SoCal/Altitude, 3 p.m.
Eastern Conference
Game 1, Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Brendan Burke/Darren Pang/Jody Shelley//Sportsnet: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Montréal Canadiens at Tampa Bay Lightning — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports//WXPX, 5:45 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Faceoff — TNt/truTV/HBO Max, 2 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 8:15 p.m.
Game 1, KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Mike Monaco/Ray Ferraro//Leah Hextall
Boston Bruins at Buffalo Sabres — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet One/Sportsnet 360//NESN//MSG Western New York, 7:30 p.m.
Western Conference
Game 1, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Bob Wischusen/Kevin Weekes//Stormy Buonantony//Sportsnet/CBC:
Utah Mammoth at Vegas Golden Knights — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC//KUPX//Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 5:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 6:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9 p.m.
Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, approximately 12:45 a.m. (Monday)
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Monday)
PWHL
Toronto Sceptres at Minnesota Frost — TSN1/FanDuel Sports Network North/YouTube, 1:30 p.m.
Serie A
Matchday 33
Hellas Verona vs. AC Milan — Paramount+, 9 a.m.
Pisa SC vs. Genoa CFC — Paramount+, noon
Juventus vs. Bologna FC 1909 — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
EFL Awards — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Rachel, Breathe — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night – ESPN/ESPN Unlimited, 12:30 a.m. (Monday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN/ESPN Unlimited, 1:30 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Center Court: Barcelona Open Finals (ATP Tour)/BMW Open Finals (ATP Tour)/Open de Rouen Finals (WTA Tour)/Porsche Tennis Grand Prix Finals (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Women’s 1st Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
Volleyball
Major League Volleyball
Grand Rapids Rise at Columbus Fury — Scripps Sports Network, 2 p.m.
San Diego Mojo at Orlando Valkyries — CBS Sports Network, 3 p.m.
Omaha Supernovas at Atlanta Vibe — YouTube, 3 p.m.
Dallas Pulse at Indy Ignite — Vice TV, 6 p.m.
Wrestling
WWE
WrestleMania XLII,
Sunday Session, Allegiant Stadium, Paradise, NV
Announcers: Michael Cole/Wade Barrett
Oba Femi vs. Brock Lesnar/Intercontinental Championship Ladder Match — ESPN/ESPN Unlimited (U.S.)/Netflix (Canada and internationally), 6 p.m.
United States Championship Match/Finn Balor vs. Dominik Mysterio/WWE Women’s Championship Match/World Heavyweight Championship Match: CM Punk vs. Roman Reigns — ESPN Unlimited (U.S.)/Netflix (Canada and internationally), 7 p.m.
Announcers: Joe Tessitore/”Big E”/Corey Graves//Cathy Kelly//Jackie Redmond//Byron Sexton//Peter Rosenberg
Countdown to WrestleMania Sunday — ESPN Unlimited/YouTube, 3 p.m.
Countdown to WrestleMania Sunday — ESPN/ESPN Unlimited/YouTube, 5 p.m.
WrestleMania Post Show — ESPN Unlimited/YouTube, approximately 10:15 p.m.
