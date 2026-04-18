All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 6
North Melbourne Kangaroos vs. Richmond Tigers — FS2/Fox One, 11 p.m.
Melbourne Demons vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 1:01 a.m. (Sunday)
West Coast Eagles vs. Fremantle Dockers — FS2/Fox One, 3 a.m. (Sunday)
Bundesliga
Matchday 30
1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Hamburger SV– ESPN+, 9:20 a.m.
TSG 1899 Hoffenheim s. Borussia Dortmund — ESPN2/ESPN+, 9:30 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 12:20 p.m.
ESPN FC: Bundesliga Pregame — ESPN2, 9 a.m.
Goal Arena: The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
Georgia Tech at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Auburn at Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Mississippi State at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Georgia State at Coastal Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas A&M at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Gymnastics
Men’s
NCAA Men’s Gymnastics Championships
Day 2, State Farm Center, University of Illinois, Champaign, IL
Announcers; Bart Connor/Brody Malone//Lauren Sisler
Final: Oklahoma vs. Ohio State vs. Nebraska vs. Stanford vs. Michigan vs. Illinois — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Apparatus Streams
Floor Exercise — ESPN+, 7 p.m.
HIgh Bar — ESPN+, 7 p.m.
Parallel Bars — ESPN+, 7 p.m.
Pommel Horse — ESPN+, 7 p.m.
Rings — ESPN+, 7 p.m.
Vault — ESPN+, 7 p.m.
NCAA Men’s Gymnastics Championship Presentation — ESPN+, 9 p.m.
Women’s
National Collegiate Women’s Gymnastics Championships
Day 2, Dickies Arena, Fort Worth, TX
Announcers: John Roethlisberger/Samantha Peszek/Aly Raisman//Taylor Davis
Oklahoma vs. Florida vs. LSU vs. Minnesota — ABC/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Announcers: Kennedy Baker/Anastasia Webb
Team Streams: Oklahoma/Florida — ESPN+, 4 p.m.
Announcers: Bridget Sloan/Trinity Thomas
Team Streams: LSU/Minnesota — ESPN+, 4 p.m.
NCAA Women’s Gymnastics Championship Preview — ABC/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
NCAA Women’s Gymnastics Championship Trophy Presentation — ESPN+, 6 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Lafayette at Boston University — CBS Sports Network, noon
Notre Dame at Duke — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Maryland at Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Colgate at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Women’s
Maryland at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Northwestern at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
College Track and Field
Men’s and Women’s
Oregon Invitational, Hayward Field, University of Oregon, Eugene, OR
Oregon, Kansas State, Oklahoma State, Oregon State, Utah, Weber State and Wichita State — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Matchday 7 — Round Robin
Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay
Uruguay vs. Chile — Fox Soccer Plus, 4:50 p.m.
Estadio Olimpico, Atahualpa, Quito, Ecuador
Ecuador vs. Peru — Fox Soccer Plus, 6:50 p.m.
Estadio Metropolitano de Cabudare, Cabudare, Venezuela
Venezuela vs. Bolivia — Fox Soccer Plus, 9 p.m. (same night coverage)
Estadio Ciudad de Lanùs, Lanùs, Argentina
Argentina vs. Colombia — Fox Soccer Plus, 11 p.m. (same night coverage)
Copa del Rey
Final
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 43
Millwall vs. Queens Park Rangers — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Portsmouth vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Hull City vs. Birmingham City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
English Premier League
Matchweek 33
Brentford vs. Fulham — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Newcastle United vs. Bournemouth — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Leeds United vs. Wolverhampton Wanderers — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Tottenham Hotspur vs. Brighton Hove & Albion — NBC/Peacock//Universo, 12:30 p.m.
Announcers — NBCSN/Peacock: Joe Speight/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Manchester United — NBCSN/Peacock//Telemundo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings live from Armature Works, Tampa, FL — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live from Armature Works, Tampa, FL — USA Network, 9;30 a.m.
Premier League Live from Armature Works, Tampa, FL — USA Network, noon
Goal Zone live from Armature Works, Tampa, FL — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone live from Armature Works, Tampa, FL — Peacock, 5 p.m.
Premier League: Extra live from Armature Works, Tampa, FL — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra live from Armature Works, Tampa, FL — Universo, 9:30 p.m.
Premier League: Extra live from Armature Works, Tampa, FL — Universo, noon
Premier League: Extra live from Armature Works, Tampa, FL — Telemundo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour
Heritage Classic, Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, SC
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Tom Abbott/Curt Byrum//Billy Ray Brown//Arron Oberholser//Rex Hoggard//CBS/Paramount+: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Dottie Pepper//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 6:45 a.m.
Featured Groups: Tony Finau/Justin Thomas & J.J. Spaun/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 6:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Marquee Group: Tom Hoge/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Group 1: Rickie Fowler/Kurt Kitayama — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Collin Morikawa/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
PGA Tour Champions
Senior PGA Championship, The Concession Golf Club, Bradenton, FL
Announcers: George Savaricas/Peter Jacobsen/Mark Rolfing//John Cook//Roger Maltbie
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
LPGA Tour
LA Championship, El Caballero Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Mel Reid//Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Grand Prix of Long Beach, Streets of Long Beach, Long Beach, CA
Practice 2 — FS2/Fox One, 1:30 p.m.
Qualifying — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Ligue 1
Round 30
FC Lorient vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:55 a.m.
Angers SCO vs. Havre AC — beIN Sports, 8 p.m. (same day coverage)
LOSC Lille vs. OGC Nice — beIN Sports, 10 p.m. (same day coverage)
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Burns vs. Mallott, Canada Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canada
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America
Announcers: Aaron Goldsmith/Eric Karros
Texas Rangers at Seattle Mariners — Fox/Fox One, 7:15 a.m.
Kansas City at New York Yankees — Royals.TV/YES, 1:30 p.m.
Chicago White Sox at Sacramento — Chicago Sports Network/NBC Sports California, 4 p.m./MLB Network, 5:30 p.m. (joined in progress)
Detroit at Boston — Detroit SportsNet/NESN, 4 p.m.
Baltimore at Cleveland — MASN/CleGuardians.TV, 6 p.m.
National League
Baseball Night in America
Announcers: Joe Davis/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Ken Rosenthal
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies — Fox/Fox One, 7::5 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
New York Mets at Chicago Cubs — MLB Network/SNY/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
San Francisco at Washington — NBC Sports Bay Area/Nationals.TV, 4 p.m.
Milwaukee at Miami — Brewers.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 8 p.m.
Interleague
Cincinnati at Minnesota — Reds.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh — Rays.TV/SportsNet Pittsburgh, 4 p.m.
St. Louis at Houston — Cardinals.TV/Space City Home Network, 7 p.m.
Toronto at Arizona — Sportsnet One/Dbacks.TV, 8 p.m.
San Diego at Anaheim — Padres.TV/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
Over the Plate — MLB Network, 10:30 a.m.
Play Ball — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 7:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 pm.
Quick Pitch — MLB Network, 10:30 p.m.
MLS
Matchday 8
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Jesús Acosta//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. New York Red Bulls — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Moises Linares
Toronto FC vs. Austin FC — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Colorado Rapids vs. Inter Miami — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers — English: Josh Eastern/Calen Carr//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo
Atlanta United vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham/Andrew Wiebe//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
FC Cincinnati vs. Chicago Fire — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York FC vs. Charlotte FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Michael Watts/Gio Savarese//Spanish: Francisco Rivera
New England Revolution vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Orlando City SC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Nacho Garcia
Philadelphia Union vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
FC Dallas vs. LA Galaxy — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Raul Guzman
Minnesota United vs. Portland Timbers — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Sacha Kljestan//Spanish: Diego Pessolano/Danuel Chapela
Real Salt Lake vs. San Diego FC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Brian Dunseth//Spanish: Carlos Ramírez
Seattle Sounders vs. St. Louis City SC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers: Max Bretos/Kaylyn Kyle/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Michele Giannone
MLS La Previa live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Max Bretos/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 6:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
AdventHealth 400, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Practice and Qualifying — Prime Video, 4 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Kansas Lottery 300, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Race — The CW, 7 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 6:30 p.m.
NBA Playoffs
Eastern Conference
Game 1, Rocket Arena, Cleveland, OH
Toronto Raptors at Cleveland Cavaliers — Prime Video, Sportsnet One, 1 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, noon
Western Conference
Game 1, Ball Arena, Denver, CO
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — Prime Video, 3:30 p.m.
Eastern Conference
Game 1, Madison Square Garden, New York, NY
Atlanta Hawks at New York Knicks — Prime Video, 6 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 8:30 p.m.
Western Conference
Game 1, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Lisa Salters
Houston Rockets at Los Angeles Lakers — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Postgame: Open Mic: Raptors/Cavaliers — NBA TV, 3:30 p.m.
Postgame: Open Mic: Timberwolves/Nuggets — NBA TV, 6 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 8:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 11 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Eastern Conference
Game 1, Lenovo Center, Raleigh, NC
Announcers — ESPN: John Buccigross/AJ Mleczko//Sportsnet: John Barlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Ottawa Senators at Carolina Hurricanes — ESPN/Sportsnet/TVA Sports/FanDuel Sports Network South, 3 p.m.
Western Conference
Game 1, American Airlines Center, Dallas, TX
Announcers — ESPN: Bob Wischusen/Erik Johnson
Minnesota Wild at Dallas Stars — ESPN/Sportsnet (Pacific/West)/Sportsnet One/TVA Sports/FanDuel Sports Network/Victory+, 5:30 p.m.
Eastern Conference
Game 1, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers — ESPN: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins — ESPN/Sportsnet/TVA Sports/NBC Sports Philadelphia/SportsNet Pittsburgh, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 4:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
New York Sirens at Ottawa Charge — CBC/MSG Network/YouTube, 2 p.m.
Vancouver Goldeneyes at Seattle Torrent — TSN1/KONG/YouTube, 5 p.m.
Wrestling
WWE
WrestleMania XLII, Allegiant Stadium, Paradise, NV
Unsanctioned Match: Jacob Fatu vs. Drew McIntyre/Six-Man Tag Team — ESPN2/ESPN Unlimited (U.S. only)/Netflix (Canada and international), 6 p.m.
WWE Women’s Tag Team Championship Fatal 4-Way Match/Women’s Intercontinental Championship/Seth Rollins vs. Gunther/Women’s World Championship Match/Undisputed WWE Championship Match — ESPN Unlimited (U.S. only)/Netflix (Canada and international), 7 p.m.
Countdown to WrestleMania 42 Saturday — ESPN Unlimited/YouTube, 3 p.m.
WrestleMania 42 Saturday Post-Show — ESPN Unlimited/YouTube, 10:30 p.m.
