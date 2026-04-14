All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special #18- The Legacy of Manuel Neuer — ESPN+, 5:30 p.m.
College Baseball
Creighton at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Cal-Santa Barbara at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
Inside College Football: Draft Special: Face of the Franchise — CBS Sports Network, 6 p.m.
Inside College Football: Draft Special The Defense — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
Inside College Football: Draft Special: The Cheat Sheet — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
College Golf
Men’s
Western Intercollegiate, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, CA
2nd Round — Golf Channel, 7 p.m.
College Softball
SEC Inside: Ole Miss Softball — SEC Network, 7 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Matchday 6
Round Robin
Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
Peru vs. Uruguay — FS2/Fox One, 4:50 p.m.
Estadio Municipal de El Alto, El Alto, Bolivia
Bolivia vs. Uruguay — Fox Soccer Plus, 4:50 p.m.
Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, Cabudare, Venezuela
Venezuela vs. Argentina — FS1/Fox One, 6:55 p.m.
Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia
Colombia vs. Chile — FS2/Fox One, 8:50 p.m.
CONCACAF Champions Cup
Quarterfinals
Leg 2, Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México
Cruz Azul vs. LAFC — FS1/Fox One//TUDN, 9 p.m.
Fútbol central — TUDN, 8 p.m.
Leg 2, Estadio Azteca, México City, México
Club América vs. Nashville SC — FS1/Fox One/TUDN, 11:30 p.m.
CONCACAF Champions Cup Match Day — FS1/Fox One, 11 p.m.
Fútbol central — TUDN, 11 p.m.
EFL Championship
Matchday 26
Portsmouth vs. Ipswich Town — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
FIFA Women’s World Cup Qualification
UEFA — Group Stage
Group A3, Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
England vs. Spain — CBS Sports Network, 2 p.m.
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf With Shotgun Start — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Golf Today — Golf Channel, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlights Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 8 p.m.
MLB
American League
Kansas City at Detroit — Royals.TV/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Anaheim at New York Yankees — FanDuel Sports Network West/YES, 7 p.m.
Boston at Minnesota — NESN/Twins.TV, 7:30 p.m.
Tampa Bay at Chicago White Sox — Rays.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Texas at Sacramento — MLB Network/Rangers Sports Network/NBC Sports California, 9:30 p.m.
National League
MLB on TBS Tuesday
Chicago Cubs at Philadelphia Phillies — TBS/truTV/HBO Max//Marquee Sports Network/NBC Sports Philadelphia Plus, 6:30 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 6 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/HBO Max, 9:30 p.m.
San Francisco at Cincinnati — NBC Sports Bay Area/Reds.TV, 6:30 p.m.
Washington at Pittsburgh — Nationals.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Miami at Atlanta — Marlins.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
New York Mets at Los Angeles Dodgers — SNY/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Arizona at Baltimore — Dbacks.TV/MASN, 6:30 p.m.
Toronto at Milwaukee — Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Cleveland at St. Louis — CleGuardians.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Colorado at Houston — Rockies.TV/Space City Home Network, 8 p.m.
Seattle at San Diego — Mariners.TV/Padres.TV, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
MLB en vivo — UniMás, 9 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 10 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Bristol Recap — FS1/Fox One, 6 p.m.
NBA Play-In Tournament
Eastern Conference
Miami Heat at Charlotte Hornets — Prime Video, 7:30 p.m. (loser eliminated)
Western Conference
Portland Trail Blazers at Phoenix Suns — Prime Video, 10 p.m.(winner gets 7th seed)
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Hoop Streams — ESPN, 3:30 p.m.
Chasing History: Playoff Preview — NBA TV, 6:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 12:30 a.m. (Wednesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
NFL Matchup: 2026 NFL Draft — ESPN2, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Washington Capitals at Columbus Blue Jackets — ESPN/ESPN Unlimited//Monumental Sports Network, 7 p.m.
Pittsburgh Penguins at St. Louis Blues — ESPN/ESPN Unlimited//TVA Sports//SportsNet Pittsburgh, 9:30 p.m.
Carolina at New York Islanders — FanDuel Sports Network South/MSG SportsNet, 7 p.m.
Montréal at Philadelphia — TSN2/RDS/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
New Jersey at Boston — Sportsnet Pacific/Sportsnet 360/TVA Sports/MSG Network/NESN, 7 p.m.
Anaheim at Minnesota — FanDuel Sports Network North/KSTC/Victory+/KCOP, 8 p.m.
Colorado at Calgary — Altitude/KTVD/KUSA/Sportsnet West, 9 p.m.
Winnipeg at Utah — TSN3/KUPX, 9 p.m.
Los Angeles Kings at Vancouver — FanDuel Sports Network SoCal/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
NHL Network: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Anaheim at Minnesota Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Colorado at Calgary/Winnipeg at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Los Angeles Kings at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m (Wednesday)
PWHL
Seattle Torrent at Vancouver Goldeneyes — Prime Video (Canada)/Scripps Sports Network/YouTube, 10 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz
United States vs. Japan — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 10 p.m.
Announcers: Sara Walsh/Shannon Boxx/Julie Foudy//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from Lumen Field, Seattle, WA — TNT/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from Lumen Field, Seattle, WA — TNT/truTV/HBO Max, midnight
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Wednesday)
Línea de cuatro — TUDN, 1:30 a.m. (Wednesday)
Lînea de cuatro — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All ACC — ACC Network, 8 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
SEC Storied: The Fighting Tiger — SEC Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
30 for 30: Tuck Rule — ESPN2, 11:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court: Barcelona Open (ATP Tour)/BMW Open (ATP Tour)/Open de Rouen (WTA Tour)/Porsche Tennis Grand Prix (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
UEFA Champions League
Quarterfinals
2nd Leg, Estadio Metropolitano, Madrid, Spain
Atlético de Madrid vs. Barcelona — Univision/TUDN, 2:50 p.m. (1st leg aggregate, 2-0)
Fútbol central — Univision/TUDN, 2 p.m.
2nd Leg, Anfield, Liverpool, England, United Kingdom
Liverpool vs. Paris Saint-Germain — Paramount+, 3 p.m. (1st leg aggregate, 0-2)
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Post Match Show — CBS Sports Network/Paramount+, 5 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.