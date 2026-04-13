All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
ACC Huddle: NFL Draft Preview — ACC Network, 5 p.m.
Always College Football — ESPN2, 5 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
College Golf
Men’s
Western Intercollegiate, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, CA
1st Round — Golf Channel, 7 p.m.
College Softball
Tennessee at Kentucky — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 32
Announcers — USA Network: Joe Speight/Graeme Le Saux
Manchester United vs. Leeds United — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 5 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
LaLiga
Matchday 31
Levante UD vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
American League
Houston at Seattle — MLB Network/Space City Home Network/Mariners.TV, 4 p.m.
Anaheim at New York Yankees — FanDuel Sports Network West/YES, 7 p.m.
Boston at Minnesota — NESN/Twins.TV, 7:30 p.m.
Texas at Sacramento — Rangers Sports Network/NBC Sports California, 9:30 p.m.
National League
Chicago Cubs at Philadelphia — FS1/Fox One/Marquee Sports Network/NBC Sports Philadelphia Plus, 6:30 p.m.
Washington at Pittsburgh — Nationals.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Miami at Atlanta — Marlins.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
New York Mets at Los Angeles Dodgers — SNY/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Arizona at Baltimore — Dbacks.TV/MASN, 6:30 p.m.
Cleveland at St. Louis — CleGuardians.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 9:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Monday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 10 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 5 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
Hey Rookie, Welcome to the NFL — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Dallas Stars at Toronto Maple Leafs — Prime Video (Canada)/Victory+, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Paul Bissonnette
Prime Monday Night Hockey Pre-Game — Prime Video, 7:15 p.m.
NHL on ESPN
Los Angeles Kings at Seattle Kraken — ESPN/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
Carolina at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Detroit at Tampa Bay — TVA Sports/FanDuel Sports Network Detroit/WXPX, 7 p.m.
New York Rangers at Florida — MSG Network/Scripps Sports, 7 p.m.
Minnesota at St. Louis — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
San José at Nashville — NBC Sports California/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Buffalo at Chicago — MSG Western New York/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Colorado at Edmonton — TVA Sports/Altitude/KTVD/Sportsnet West, 9:30 p.m.
Winnipeg at Vegas — TSN3/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Buffalo at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Winnipeg at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 32
ACF Fiorentina vs. SS Lazio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Misión Europa — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Born to Bowl: Episode 5 — HBO/HBO Max, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court: Barcelona Open (ATP Tour)/BMW Open (ATP Tour)/Open de Rouen (WTA Tour)/Porsche Tennis Grand Prix (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
WNBA
WNBA Draft 2026
The Shed at Hudson Yards, New York, NY
Announcers: Ryan Ruocco/Andraya Carter/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Rounds 1-3 — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Chiney Ogwumike/Monica McNutt
WNBA Draft Orange Carpet Show — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
WNBA Commissioner Press Conference — NBA TV, 6 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from The Shed at Hudson Yards, New York, NY — ESPN, 6:30 p.m.
