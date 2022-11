FIFA World Cup Qatar 2022

FOX Sports

Match Broadcasters

Lead broadcasters: John Strong, Stu Holden

Additional broadcasters

Derek Rae & Aly Wagner

JP Dellacamera & Cobi Jones

Ian Darke & Landon Donovan

Jacqui Oatley & Warren Barton

Studio

Hosts: Rob Stone, Kate Abdo

Analysts: Eni Aluko, Clint Dempsey, Maurice Edu, Chad Johnson, Alexi Lalas, Carli Lloyd, Kelly Smith

Reporters: Jenny Taft, Rodolfo Landeros, Geoff Shreeves

Features: Tom Rinaldi

Rules Analysts: Dr. Joe Machnik, Mark Clattenburg

Digital hosts: DaMarcus Beasley, Jimmy Conrad, Sacha Kljestan, Melissa Ortiz

All matches will air on Fox Sports networks, streaming via the Fox Sports website and app.

Replays of matches will be available on-demand via Tubi, with encores also airing on Fox Deportes.

Telemundo Deportes

Lead broadcasters: Andres Cantor, Manuel Sol

Additional play by play: Copan Alvarez, Jorge Calvo, Sammy Sadovnik

Additional analysts: Sebastian Abreu, Natalia Astrain, Eduardo Biscayart, Claudio Borghi, Diego Forlan, Miguel Herrera, Oscar Perez, Tab Ramos, Diana Rincon, Maxi Rodriguez, Mauro Silva, Juan Pablo Sorin, Carlos Tenorio, Amelia Valverde

Studio

Hosts: Miguel Gurwitz, Andres Cantor, Ana Jurka, Carlota Vizmanos, Carlos Hermosillo

Analysts: Sebastian Abreu, Natalia Astrain, Eduardo Biscayart, Claudio Borghi, Diego Forlan, Miguel Herrera, Oscar Perez, Tab Ramos, Diana Rincon, Maxi Rodriguez, Mauro Silva, Juan Pablo Sorin, Carlos Tenorio, Amelia Valverde

Rules analysts: Horacio Elizondo, Jaime Herrera Garduno

All matches will air on Telemundo networks, streaming via Peacock.

Thanks to Sammy, as always, for his help in putting this primer together.