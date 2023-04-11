Tuesday, April 11
Atlanta at Miami
TNT 7:30 p.m.
Ian Eagle, Jim Jackson, Jared Greenberg
Minnesota at LA Lakers
TNT 10 p.m.
Kevin Harlan, Reggie Miller, Allie LaForce
Wednesday, April 12
Chicago at Toronto
ESPN 7 p.m.
Mark Jones, Doris Burke, Cassidy Hubbarth
Oklahoma City at New Orleans
ESPN 9:30 p.m.
Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters
Friday, April 14
Atlanta/Miami vs Chicago/Toronto
TNT 7:30 p.m.
TBA
Minnesota/LA Lakers vs Oklahoma City/New Orleans
ESPN 10 p.m.
Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters
h/t Sammy!