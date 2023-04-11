Announcing SchedulesNBABy Joe Lucia on

Tuesday, April 11

Atlanta at Miami
TNT 7:30 p.m.
Ian Eagle, Jim Jackson, Jared Greenberg

Minnesota at LA Lakers
TNT 10 p.m.
Kevin Harlan, Reggie Miller, Allie LaForce

Wednesday, April 12

Chicago at Toronto
ESPN 7 p.m.
Mark Jones, Doris Burke, Cassidy Hubbarth

Oklahoma City at New Orleans
ESPN 9:30 p.m.
Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters

Friday, April 14

Atlanta/Miami vs Chicago/Toronto
TNT 7:30 p.m.
TBA

Minnesota/LA Lakers vs Oklahoma City/New Orleans
ESPN 10 p.m.
Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters

h/t Sammy!

About Joe Lucia

I hate your favorite team. I also sort of hate most of my favorite teams.

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