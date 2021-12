Friday, December 17

Noon- Bahamas Bowl: Middle Tennessee vs. Toledo

ESPN: Kevin Neghandi, Booger McFarland, Katie George

Bowl Season Radio: Kyle Wiggs, Elvis Gallegos

6 PM- Cure Bowl: Coastal Carolina vs. Northern Illinois

ESPN2: Mike Morgan, Kurt Morrison, Dawn Davenport

Bowl Season Radio: Jamie Seh, Landry Burdine, Despina Barton

Saturday, December 18

11 AM- Celebration Bowl: South Carolina State vs. Jackson State

ABC, ESPN3: Mark Jones, Robert Griffin III, Jay Walker, Quint Kessenich, Tiffany Greene

Bowl Season Radio: Travis Jones, DJ Shockley

11 AM- Boca Raton Bowl: Western Kentucky vs. Appalachian State

ESPN: Clay Matvick, Rocky Boiman, Tiffany Blackmon

ESPN Radio: Chris Carlin, EJ Manuel, Taylor Davis

2:15 PM- New Mexico Bowl: Fresno State vs. UTEP

ESPN: John Schriffen, Rene Ingoglia, Stormy Buonantony

ESPN Radio: Mike Corey, Hutson Mason

3:30 PM- Independence Bowl: BYU vs. UAB

ABC, ESPN3: Roy Philpott, Cole Cubelic, Paul Carcaterra

Bowl Season Radio: JD Byars, Hans Olsen, Chris Mycoskie

BYU Radio (SiriusXM 143): Greg Wrubell, Riley Nelson, Mitchell Juergens

5:45 PM- LendingTree Bowl: Eastern Michigan vs. Liberty

ESPN: Chris Cotter, Mark Helfrich, Jaylyn Johnson

Bowl Season Radio: Mike Grace, Chad Pilcher, Randy Kennedy

7:30 PM- LA Bowl: Utah State vs. Oregon State

ABC, ESPN3: Joe Tessitore, Jesse Palmer, Laura Rutledge

ESPN Radio: Jorge Sedano, Tom Ramsey, Kelsey Riggs

9:15 PM- New Orleans Bowl: Marshall vs. Louisiana

ESPN: Anish Shroff, Mike Golic Jr., Taylor McGregor

ESPN Radio: Sean Kelley, Barrett Jones

Thanks to Daniel for our weekly college football schedule. Visit his site Eye on Sky and Air Sports for more broadcast schedules.

Monday, December 20

2:30 PM- Myrtle Beach Bowl: Old Dominion vs. Tulsa

ESPN: Kevin Brown, Hutson Mason, Marty Smith

Bowl Season Radio: Travis Jones, Landry Burdine, Molly Cotten

Tuesday, December 21

3:30 PM- Famous Idaho Potato Bowl: Wyoming vs. Kent State

ESPN: Bill Roth, Kelly Stouffer, Lauren Sisler

ESPN Radio: Kevin Winter, Trevor Matich

7:30 PM- Frisco Bowl: UTSA vs. San Diego State

ESPN: Clay Matvick, Rocky Boiman, Tiffany Blackmon

Bowl Season Radio: Toby Rowland, Gabe Ikard, Chris Mycoskie

Wednesday, December 22

8 PM- Armed Forces Bowl: Army West Point vs. Missouri

ESPN: Tiffany Greene, Jay Walker, Kris Budden

Bowl Season Radio: Brian Estridge, Landry Burdine, Chris Mycoskie

Thursday, December 23

3:30 PM- Frisco Football Classic: North Texas vs. Miami (OH)

ESPN: Clay Matvick, Rocky Boiman, Tiffany Blackmon

7 PM- Gasparilla Bowl: Florida vs. UCF

ESPN: Wes Durham, Roddy Jones, Taylor Davis

Bowl Season Radio: Brian Hanni, John Denton, Despina Barton

Friday, December 24

8 PM- Hawaii Bowl: Hawai’i vs. Memphis

ESPN: Jason Benetti, Andre Ware, Paul Carcaterra

ESPN Radio: Kevin Winter, Trevor Matich

Saturday, December 25

2:30 PM- Camellia Bowl: Georgia State vs. Ball State

ESPN: Roy Philpott, Hutson Mason, Abby Labar

Thanks to Daniel for our weekly college football schedule. Visit his site Eye on Sky and Air Sports for more broadcast schedules.

Monday, December 27

11 AM- Quick Lane Bowl: Nevada vs. Western Michigan

ESPN: Mike Couzens, Dustin Fox, Taylor McGregor

Quick Lane Bowl Radio/WXYT:

2:30 PM- Military Bowl: ECU vs. Boston College

ESPN: Brian Custer, Kelly Stouffer, Quint Kessenich

Bowl Season Radio: Travis Jones, Adam Terry, Andrew Caridi

Tuesday, December 28

Noon- Birmingham Bowl: Auburn vs. Houston

ESPN: Wes Durham, Eric MacLain, Taylor Davis

Bowl Season Radio: Travis Jones, Elvis Gallegos, Tenitra Batiste

3:15 PM- First Responder Bowl: Louisville vs. Air Force

ESPN: Chris Cotter, Mark Herzlich, Jaylyn Johnson

Bowl Season Radio: Brian Estridge, Landry Burdine, Chris Mycoskie

6:45 PM- Liberty Bowl: Texas Tech vs. Mississippi State

ESPN: Dave Neal, Deuce McAllister, Andraya Carter

ESPN Radio: Sean Kelley, Barrett Jones, Ian Fitzsimmons

8 PM- Holiday Bowl: NC State vs. UCLA

FOX: Gus Johnson, Joel Klatt, Jenny Taft

KLSD, FS SiriusXM: Jon Schaeffer, Rich Ohrnberger

10:15 PM- Guaranteed Rate Bowl: West Virginia vs. Minnesota

ESPN: Dave Flemming, Rod Gilmore, Stormy Buonantony

ESPN Radio: Beth Mowins, Kirk Morrison, Dawn Davenport

Wednesday, December 29

11 AM- Fenway Bowl: Virginia vs. SMU

ESPN: Dave O’Brien, Tim Hasselbeck, Kelsey Riggs

Bowl Season Radio: Bill Roth, Adam Terry

2:15 PM- Pinstripe Bowl: Maryland vs. Virginia Tech

ESPN: Matt Barrie, Roddy Jones, Sam Acho

ESPN Radio: Chris Carlin, Jack Ford, Quint Kessenich

5:45 PM- Cheez-It Bowl: Iowa State vs. Clemson

ESPN: Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Tom Luginbill

ESPN Radio: Marc Kestecher, Ben Hartsock, Kris Budden

9:15 PM- Alamo Bowl: Oklahoma vs. Oregon

ESPN: Jason Benetti, Andre Ware, Paul Carcaterra

ESPN Radio: Jorge Sedano, Max Starks, Alex Chappell

Thursday, December 30

11:30 AM- Duke’s Mayo Bowl: North Carolina vs. South Carolina

ESPN: Anish Shroff, Mike Golic Jr., Taylor McGregor

Bowl Season Radio: Brian Estridge, John Denton, Molly Cotten

3 PM- Music City Bowl: Purdue vs. Tennessee

ESPN: Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic

ESPN Radio: Dave Neal, Deuce McAllister, Taylor Davis

7 PM- Peach Bowl: Pitt vs. Michigan State

ESPN: Mark Jones, Robert Griffin III, Quint Kessenich

ESPN Radio: Roy Philpott, Kelly Stouffer, Lauren Sisler

10:30 PM- Las Vegas Bowl: Wisconsin vs. Arizona State

ESPN: Beth Mowins, Kirk Morrison, Dawn Davenport

Bowl Season Radio: Brian Roth, Hans Olsen

Thanks to Daniel for our weekly college football schedule. Visit his site Eye on Sky and Air Sports for more broadcast schedules.

Friday, December 31

11 AM- Gator Bowl: Wake Forest vs. Texas A&M

ESPN: Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb, Alyssa Lang

Touchdown Radio: J.P. Shadrick, Gino Torretta

12:30 PM- Sun Bowl: Miami (FL) vs. Washington State

CBS: Brad Nessler, Gary Danielson, Jamie Erdahl

Bowl Season Radio: Brian Estridge, John Denton

2 PM- Arizona Bowl: Central Michigan vs. Boise State

Barstool Sports: TBA, Dan Katz, Dave Portnoy

3:30 PM- Cotton Bowl: Cincinnati vs. Alabama

ESPN: Sean McDonough, Todd Blackledge, Molly McGrath, Laura Rutledge

ESPN Radio: Sean Kelley, Barrett Jones, Ian Fitzsimmons

7:30 PM- Orange Bowl: Georgia vs. Michigan

ESPN: Chris Fowler, Kirk Herbstreit, Holly Rowe, Marty Smith

ESPN Radio: Mark Jones, Robert Griffin III, Quint Kessenich

Saturday, January 1

Noon- Outback Bowl: Penn State vs. Arkansas

ESPN2: Dave Flemming, Rod Gilmore, Stormy Buonantony

Bowl Season Radio: Bill Roth, Hans Olsen, Despina Barton

1 PM- Fiesta Bowl: Oklahoma State vs. Notre Dame

ESPN: Bob Wischusen, Dan Orlovsky, Kris Budden

ESPN Radio: Jason Benetti, Andre Ware, Paul Carcaterra

1 PM- Citrus Bowl: Iowa vs. Kentucky

ABC, ESPN3: Dave Pasch, Dusty Dvoracek, Tom Luginbill

ESPN Radio: Marc Kestecher, Ben Hartsock, Taylor Davis

5 PM- Rose Bowl: Ohio State vs. Utah

ESPN: Chris Fowler, Kirk Herbstreit, Holly Rowe, Tiffany Blackmon

ESPN Radio: Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic

8:45 PM- Sugar Bowl: Baylor vs. Ole Miss

ESPN: Joe Tessitore, Greg McElroy, Katie George

ESPN Radio: Sean Kelley, Barrett Jones, Ian Fitzsimmons

Tuesday, January 4

9 PM- Texas Bowl: Kansas State vs. LSU

ESPN: Dave O’Brien, Tim Hasselbeck, Kelsey Riggs

Bowl Season Radio: Brian Estridge, Elvis Gallegos, Melanie Newman

SportsRadio 610 (KILT): Brett Dolan, Clint Stoerner

Monday, January 12

8 PM- National Championship: Cincinnati/Alabama vs Michigan/Georgia

ESPN: Chris Fowler, Kirk Herbstreit, Holly Rowe, Molly McGrath

ESPN Radio: Sean McDonough, Todd Blackledge, Ian Fitzsimmons

Thanks to Daniel for our weekly college football schedule. Visit his site Eye on Sky and Air Sports for more broadcast schedules.