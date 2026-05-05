All Times Eastern
College Baseball
Louisville at Vanderbilt — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 8 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
PGA Works Collegiate Championship, The Park, West Palm Beach, FL
2nd Round — Golf Channel, 4 p.m.
College Lacrosse
Game On: Journey to the NCAA Championship: Men’s and Women’s Lacrosse — ESPN2, 7 p.m.
College Softball
Southeastern Conference Tournament
1st Round, John Cropp Stadium, University of Kentucky, Lexington, KY
Auburn vs. Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Kentucky vs. Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Mississippi vs. South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
CONCACAF Champions Cup
Leg 2, Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tigres UANL vs. Nashville SC — FS1/Fox One//TUDN, 9:30 p.m.
CONCACAF Champions Cup Match Day — FS1/Fox One, 9 p.m.
Fútbol central — TUDN, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf With Shotgun Start — CBS Sports Network, 1 p.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 10 p.m.
MLB
American League
Boston at Detroit — NESN/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Toronto at Tampa Bay — Sportsnet One/Rays.TV, 6:30 p.m.
Texas at New York Yankees — Rangers Sports Network/YES, 7 p.m.
Cleveland at Kansas City — CleGuardians.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Anaheim — Chicago Sports Network/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Cincinnati at Chicago Cubs — Reds.TV/Marquee Sports Network, 7;30 p.m.
Milwaukee at St. Louis — Brewers.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
New York Mets at Colorado — SNY/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Pittsburgh at Arizona — MLB Network (main)/SportsNet Pittsburgh/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
San Diego at San Francisco — Padres.TV/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Interleague
MLB on TBS Tuesday
Los Angeles Dodgers at Houston Astros — TBS/truTV/HBO Max//Spectrum SportsNet LA/Space City Home Network, 8 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 11 p.m.
Baltimore at Miami — MASN/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Sacramento at Philadelphia — NBC Sports California/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Minnesota at Washington — Twins.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Atlanta at Seattle — MLB Network (backup)/BravesVision/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Sources Tell Jeff Passan — ESPN2, 2 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 3 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7 p.m.
MLB en vivo — UniMás, 9 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 10 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Texas Recap — FS1, 6 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 1, Little Caesars Arena, Detroit, MI
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Robbie Hummel//Ashley ShahAhmadi
Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Western Conference
Game 1, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder — NBC/Peacock, 8:30 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Chasing History: West Opening Round — NBA TV, 5 p.m.
Chasing History: East Opening Round — NBA TV, 5:30 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV< 6 p.m.
The Association: Postgame: Cleveland vs. Detroit: Game 1 — NBA TV, 9;30 p.m.
The Association: Postgame: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City — NBA TV, 11 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Wednesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Western Conference
Game 2, Ball Arena, Denver, CO
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Bob Wischusen/Erik Johnson//Leah Hextall//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//Sean Reynolds
Minnesota Wild at Colorado Avalanche — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Colorado leads series 1-0)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Host: John Buccigross
NHL Draft Lottery — ESPN/Sportsnet, 7 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN2, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9;30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, midnight
PWHL Walter Cup Playoffs
Semifinals
Game 2, Place Bell, Laval, Quebec, Canada
Minnesota Frost at Montréal Victoire — Prime Video (Canada)/Scripps Sports Network/YouTube/WFTC, 7 p.m. (Minnesota leads series 1-0)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol W — ESPN+, 1 p.m.
Best of Morning Footy – CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Tricolor al día — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
SEC Storied: The Fighting Tiger — SEC Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 10 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s and Women’s 1st Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Wednesday)
UEFA Champions League
Semifinal
Leg 2, Emirates Stadium, London, England, United Kingdom
Arsenal vs. Atlético de Madrid — CBS/Paramount+//Univision/TUDN, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS/Paramount+, 2 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Beckham & Friends with guests Tom Hiddleston and Lucien Laviscount — Paramount+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
