All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL — Men’s
Round 3
St. Kilda Saints vs. Brisbane Lions — FS2/Fox One, 9:20 p.m.
Fremantle Dockers vs. Richmond Tigers — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Saturday)
Essendon Bombers vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 4:30 a.m. (Saturday)
College Baseball
MIami (FL) at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Tennessee at Vanderbilt — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Oklahoma at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
At The Plate — Big Ten Network, 11 p.m.
College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Tournament
Regional Semifinals
Loveland Regional, Blue Arena, Loveland, CO
Announcers: John Buccigross/Colby Cohen
Western Michigan vs. Minnesota State — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Denver vs. Cornell — ESPN+, 6 p.m.
Albany Regional, MVP Arena, Albany, NY
Announcers: Roxy Bernstein/Sean Ritchlin
Michigan vs. Bentley — ESPNU/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Minnesota-Duluth vs. Penn State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Announcers: Zubin Mehenti/Paul Caponigri/Andrew Raycroft
NCAA Men’s Hockey Studio Update — ESPNU, 5 p.m.
College Softball
Maryland at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Oregon at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
Florida at Arkansas — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
UCLA at Nebraska — FS1/Fox One, 9 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU World Figure Skating Championships, O2 Arena, Prague, Czechia
Announcers: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir//Andrea Joyce
Women’s Free Skate — Peacock, 1 p.m.
Women’s Short Program/Free Skate — USA Network, 1 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Japanese Grand Prix, Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan
Practice 3 — Apple TV (F1 TV), 10:10 p.m.
Practice 3 — Apple TV (Sky Sports UK), 10:15 p.m
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 1 a.m. (Saturday)
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 1:25 a.m. (Saturday)
Golf
PGA Tour
Houston Open, Memorial Park Golf Course, Houston, TX
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Jim “Bones” Mackay//Amy Rogers
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Groups: Tony Finau/Min Woo Lee/Adam Scott & Harris English/Billy Horschel/Patrick Rodgers — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 2, 9, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Marquee Group: Jake Knapp/Brooks Koepka/Michael Thorbjornsen — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Group 1: Sam Burns/Jason Day/Chris Gotterup — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Wyndham Clark/Rickie Fowler/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 9 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Club Car Championship, Landings Golf and Athletic Club, Savannah, GA
2nd Round — Golf Channel, 11 a.m.
PGA Tour Champions
Hoag Classic Newport Beach, Newport Beach Country Club, Newport Beach, CA
1st Round — GolfChannel.com, 3 p.m.
1st Round — Golf Channe, 10 p.m. (same day coverage)
LPGA Tour
Ford Championship, Whirlwind Gofl Club, Chandler, AZ
Announcers: Grant Boone/Tom Abbott/Mel Reic//Karen Stupples
2nd Round — USA Network app, 6 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 7 p.m.
DP World Tour
Indian Open, DLF Golf & Country Club, New Delhi, India
3rd Round — Golf Channel, 4 a.m. (Saturday)
Announcers: Matt Adam/Mark Rolfing//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.e
IndyCar
NTT IndyCar Series
Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Practice 1 — FS2/Fox One, 3:30 p.m.
Indy NXT
Indy NXT Series
Grand Prix of Alabama Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Practice — FS2/Fox One, 2:30 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Anaheim Angels at Houston Astros — Apple TV, 8:15 p.m.
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Cleveland Guardians at Seattle Mariners — Apple TV, 9;45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Chris Young/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 7:30 p.m.
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 9 p.m.
Sacramento at Toronto — MLB Network/NBC Sports California/Sportsnet, 7 p.m.
National League
Colorado at Miami — Rockies.TV/Marlins.TV, 7 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — MLB Network/Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
New York Yankees at San Francisco — YES/NBC Sports Bay Area, 4:30 p.m.
Kansas City at Atlanta — Royals.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Detroit at San Diego — Detroit Sports Network/Padres.TV, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, VA
Practice and Qualifying — The CW app, 4:30 p.m.
NBA
Los Angeles Clippers at Indiana — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Boston — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Miami at Cleveland — NBA TV/FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Ohio, 730 p.m.
Chicago at Oklahoma City — Chicago Sports Network Plus/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
New Orleans at Toronto — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/Sportsnet One, 8:30 p.m.
Utah at Denver — KJZZ/Altitude, 9 p.m.
Dallas at Portland — NBA TV/KFAA/WFAA/KUNP, 10 p.m.
Washington at Golden State — Monumental Sports Network/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Brooklyn at Los Angeles Lakers — YES/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NBA G League
Birmingham Squadron at Grand Rapids Gold — WABM, 7 p.m.
Capital City Go-Go at Delaware Blue Coats — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Osceola Matic at Motor City Cruise — The Roku Sports Channel, 7 p.m.
Rip City Remix at Austin Spurs — FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Texas Legends at Santa Cruiz Warriors — The Roku Sports Channel/Urban Edge Network, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Chicago at New York Rangers — Chicago Sports Network/MSG Network, 7 p.m.
Detroit at Buffalo — NHL Network/FanDuel Sports Network Detroit/MSG Western New York, 7 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
NWSL
Matchday 4
Angel City vs. Houston Dash — Prime Video, 10 p.m.
PWHL
Boston Fleet at Toronto Sceptres — NESN/Sportsnet 360/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Men’s International Friendlies
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit, Azerbaijan
Azerbaijan vs. Saint Lucia — Fox Soccer Plus, 10:50 a.m.
Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro
Montenegro vs. Andorra — tubi/Fubo Sports Network, 12:45 p.m.
Ernst-Happel-Stadion, Leopoldstadt, Austria
Austria vs. Ghana — Fox Soccer Plus, 12:50 p.m.
Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
England vs. Uruguay — FS1/Fox One, 3:30 p.m.
Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands
Netherlands vs. Norway — Fox Soccer Plus, 3:30 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPNews, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Born to Bowl: Episode 2 — HBO, 5:11 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 6 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Women’s Doubles Semifinal: Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani vs. Katerina Siniakova/Taylor Townsend//Men’s Semifinal: Jiri Lehecka vs. Arthur Fils — Tennis Channel, 1 p.m.
Men’s Semifinal: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev//Women’s Doubles Semifinal: Sara Errani/Jasmine Paolini vs. Elise Mertens/Shuai Zhang — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, noon
UEFA Champions League
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
