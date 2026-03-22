All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Indoors Championships
Evening Session, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Toruń, Poland
Women’s Penthathlon/Women’s Pole Vault/Men’s and Women’s 1500 Meters/Women’s 60 Meters Hurdles/Men’s Long Jump/Men’s and Women’s 800 Meters/Men’s and Women’s 4×400 Meters Relay– NBCSN/Peacock, 1:30 p.m.
Bundesliga
Matchday 27
1. FSV Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 10:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 12:20 p.m.
FC Augsburg vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 2:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 6 p.m.
Carabao Cup
EFL
Championship, Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
Announcers: Clyde Tyldesley/Rob Green//Anita Jones//Christina Unkel (rules)
Arsenal vs. Manchester City — Paramount+, 12:30 p.m.
Star Cam — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Announcers: Poppy Miller/Tony Deeney/Mike Grella/Nigel Reo-Coker
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
College Baseball
Wake Forest at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Florida at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Georgia at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m
College Gymnastics
Men’s
Ohio State at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special — ESPNU, 3 p.m.
Women’s
NCAA Women’s Ice Hockey Championship
Women’s Frozen Four
National Championship, Pegula Ice Arena, Pennsylvania State University, University Park, PA
Announcers: John Buccigross/AJ Mleczko//Madison Packer
Wisconsin vs. Ohio State — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Lacrosse
Women’s
Ohio State at Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
College Softball
Washington at Michigan — Big Ten Network/Fox One, noon
Tennessee at Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Duke at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
UCLA at Rutgers — Big Ten Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Oklahoma at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Arizona Nationals, Firebird Motorsports Park, Chandler, AZ
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, noon
Finals — FS1, 6:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 31
Newcastle United vs. Sunderland — USA Network/Telemundo, 7:55 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest — USA Network/Telemundo, 10:10 a.m.
Aston Villa vs. West Ham United — NBCSN/Peacock, 10:15 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 10 a.m.
Goal Zone — USA Network, 12:15 p.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 7:30 a.m.
Premier League: 3er tiempo — Telemundo, 12:15 p.m.
Golf
PGA Tour
Valspar Championship, Innisbrook Resort, Palm Harbor, FL
Final Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Tom Abbott/Brad Faxon//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//Amy Rogers//NBC: Dan Hicks/Terry Gannon/Brad Faxon/Kevin Kisner//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//John Wood//Kira K. Dixon
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Kevin Roy/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Groups: Keegan Bradley/Henrik Norlander & Patrick Fishburn/Xander Schauffele– ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 4, 8, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Group #1: Tony Finau/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group #2: Jordan Spieth/Danny Walker — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — NBC/Peacock, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
PGA Tour Champions
Cologuard Classic, Ls Paloma Country Club, Tucson, AZ
Final Round — Golf Channel.com, 3 p.m.
LPGA Tour
Fortinet Founders Cup, Sharon Heights Golf and Country Club, Menlo Park, CA
Final Round — Golf Channel, 6 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Mark Rolfing//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 29
Barcelona vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 8:55 a.m.
Celta de Vigo vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 11:10 a.m.
Athletic Club Bilbao vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 1:15 p.m.
Announcers — ESPN+: Ian Darke/Steve McManaman//ESPN Deportes: Fernando Palomo/Eduardo Biscayart//Martin Ainstein
Real Madrid vs. Atlético Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
Announcers — English: Dan Thomas/Craig Burnley//Sid Lowe//Luis Garcia//Spanish: Mario Suárez/Martin Ainstein
ESPN FC: Pregame — ESPN+, 3:30 p.m.
Ligue 1
Round 27
Olympique Lyonnais vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 9:50 a.m.
Olympique de Marseille vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:05 p.m.
Stade Rennais vs. FC Metz — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 12:05 p.m.
FC Nantes vs. RC Strasbourg Alsace — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 9:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, noon
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:30 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
St. Louis vs. Houston — Space City Home Network, noon
Atlanta vs. Minnesota — Twins.TV, 1 p.m.
Boston vs. Pittsburgh — SportsNet Pittsburgh Plus, 1 p.m.
New York Mets vs. Miami — Marlins.TV, 1 p.m.
Philadelphia vs. New York Yankees — MLB Network/YES,. 1 p.m.
Tampa Bay vs. Toronto — Rays.TV/Sportsnet, 1 p.m.
Exhibition
Washington at Baltimore — MASN, 1:30 p.m.
Cactus League
Cincinnati vs. Cleveland — Reds.TV/CleGuardians.TV, 3 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs — MLB Network/Brewers.TV/Marquee Sports Network, 3 p.m.
Seattle vs. Chicago White Sox — Mariners.TV/Chicago Sports Network, 9 p.m.
Freeway Series
Los Angeles Dodgers at Anaheim — MLB Network/SportsNet LA, 9 p.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 5
Sunday Night Soccer, Snapdragon Stadium, San Diego State University, San Diego
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
San Diego FC vs. Real Salt Lake — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits
MLS Countdown live from Snapdragon Stadium, San Diego State University, San Diego, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
MLS La Previa en vivo de Snapdragon Stadium, San Diego State University, San Diego, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Raul Guzmán//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
FC Cincinnati vs. Montréal Impact — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Michele Giannone//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York City FC vs. Inter Miami — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
Minnesota United vs. Seattle Sounders — Apple TV/Fox, 2:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa//Fox: Mike Watts/Lloyd Sam
Portland Timbers vs. LA Galaxy — Apple TV/Fox, 4:45 p.m.
Host: Kevin Egan
MLS Wrap-Up — Apple TV, 9:30 p.m.
Host: Ramses Sandoval
MLS El Resumen — Apple TV, 9:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, SC
Race — FS1/Fox One, 3 p.m.
NASCAR RaceDay: Darlington — FS1/Fox One, 1:30 p.m.
NBA
Sunday Night Basketball
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Zora Stephenson
Minnesota Timberwolves at Boston Celtics — NBC/Peacock, 8 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime live from TD Garden, Boston, MA — NBC/Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime live from TD Garden, Boston, MA — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
Portland at Denver — NBA TV/KUNP/Altitude, 5 p.m.
Brooklyn at Sacramento — YES/NBC Sports California, 6 p.m.
Washington at New York — Monumental Sports Network/MSG Network, 7:30 p.m.
Toronto at Phoenix — Sportsnet One/KPHE/KTVK, 9 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 10 a.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 8:30 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 9:30 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Monday)
NBA G League
Cleveland Charge at Maine Celtics — NBA TV/NBC Sports Boston, noon
Greensboro Swarm at Westchester Knicks — NBA TV/MSG SportsNet, 3 p.m.
Windy City Bulls at Birmingham Squadron — WABM, 4 p.m.
Iowa Wolves at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 4:30 p.m.
Long Island Nets at Capital City Go-Go — Monumental+, 7 p.m.
Santa Cruz Warriors at Stockton Kings — NBC Sports Bay Area, 8 p.m.
NHL
Winnipeg at New York Rangers — TSN3/MSG Network, noon
Colorado at Washington — NHL Network/Altitude/Monumental Sports Network, 12:30 p.m.
Carolina at Pittsburgh — FanDuel Sports Network South/SportNet Pittsburgh, 3 p.m.
Nashville at Chicago — FanDuel Sports Network South/Chicago Sports Network, 3 p.m.
Columbus at New York Islanders — FanDuel Sports Network Ohio/MSG SportsNet, 7 p.m.
Vegas at Dallas — NHL Network/Scripps Sports/Victory+, 7 p.m.
Buffalo at Anaheim — MSG Western New York/Victory+/KTTV, 8 p.m.
Tampa Bay at Calgary — WXPX/Sportsnet West, 8 p.m.
Los Angeles at Utah — FanDuel Sports Network SoCal/KUPX, 9 p.m.
NHL Tonight: Buffalo at Anaheim/Tampa Bay at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Los Angeles at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
NWSL
Matchday 2
Announcers: Jacqui Oatley/Lianne Sanderson
Chicago Stars vs. Kansas City Current — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Utah Royals vs. San Diego Wave — Victory+, 7 p.m.
PWHL
Montréal Victoire at Ottawa Charge — TSN5/RDS/YouTube, 7 p.m.
Serie A
Matchday 30
Como 1907 vs. Pisa SC — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Atalanta vs. Hellas Verona — Paramount+, 10 a.m.
Bologna FC 1909 vs. S.S. Lazio — Paramount+, 10 a.m.
AS Roma vs. U.S. Lecce — Paramount+, 1 p.m.
ACF Fiorentina vs. Inter Milan — CBS Sporsts Golazo Network, 3:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 7 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
Soccer
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 a.m.
Academy Dreams: Leeds United: Fight Back — Fox Soccer Plus, 11:30 a.m.
Academy Dreams; Leeds United: All Change — Fox Soccer Plus, 2 p.m.
Academy Dreams: Leeds United: Fight for Survival — Fox Soccer Plus, 4:30 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 5:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 7:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Gloves Are Off: The Rise of Bare-Knuckle Boxing — BBC News, 9:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Monday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Men’s/Women’s 3rd Round — Tennis Channel, 11 a.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 10 a.m.
Women’s Super League
Matchday 18
Brighton & Hove Albion vs. Liverpool — ESPN+, 7:55 a.m.
Leicester City vs. Aston Villa — ESPN+, 10:40 a.m.
