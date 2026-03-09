All Times Eastern
Baseball
World Baseball Classic
Pool Play — Round Robin
Pool A, Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico
Announcers: Tyler Maun/Ryan Rowland-Smith
Colombia vs. Panama — FS2/Fox One, noon
Cuba vs. Puerto Rico — FS1/Fox One, 7 p.m.
Pool B, Daikin Park, Houston, TX
Announcers: Rich Waltz/Dan Plesac//JP Moroso
Brazil vs. Great Britain — tubi, 1 p.m.
México vs. United States — Fox/Fox One, 8 p.m.
Pool C, Tokyo Dome, Tokyo, Japan
Announcers: Stephen Nelson/José Mota
Czechia vs. Japan — FS1/Fox One, 6 a.m. (Tuesday)
Pool D, loanDepot Park, Miami, FL
Announcers: Paul Severino/Yonder Alonso
Dominican Republic vs. Israel — FS1/Fox One, noon
Venezuela vs. Nicaragua — FS2/Fox One, 7 p.m.
College Basketball
Men’s
Big Sky Conference Tournament
Quarterfinals, Idaho Central Arena, Boise, ID
Announcers; Tony Parks/Joe Cravens
Montana vs. Northern Colorado — ESPN+, 7:30 p.m.
Eastern Washington vs. Weber State — ESPN+, 10 p.m.
Colonial Athletic Association
Semifinals, CareFirst Arena, Washington, D.C.
Campbell vs. Drexel/Monmouth — CBS Sports Network, 6 p.m.
Towson/College of Charleston vs. William & Mary/Hofstra — CBS Sports Network, 8:30 p.m.
Horizon League Tournament
Semifinals, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN
Wright State vs. Northern Kentucky/Wisconsin-Green Bay — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Robert Morris vs. Detroit Mercy — ESPN2/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
Southern Conference Tournament
Championship, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC
East Tennessee State/Western Carolina vs. North Carolina-Greensboro/Furman — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Southland Conference Tournament
Quarterfinals, Townsley Law Arena, Lake Charles, LA
Texas A&M vs. New Orleans/Houston Christian — ESPN+, 6 p.m.
Texas-Rio Grande Valley vs. Nicholls/Northwestern State — ESPN+, 8:30 p.m.
Southwest Athletic Conference Tournament
1st Round, Gateway Center Arena, College Park, GA
Alcorn State vs. Alabama State — ESPN+, 2 p.m.
Mississippi Valley State vs. Grambling State — ESPN+, 8:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
Championship, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
Troy/Southern Mississippi vs. Marshall/Georgia Southern — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
West Coast Conference Tournament
Championship, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Gonzaga vs. Oregon State/San Francisco — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Saint Mary’s vs. Santa Clara/Pacific — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Nothing But Net Special: Brad Brownell — ACC Network, 7 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 8 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 9 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
Women’s
Atlantic Sun Conference Tournament
Championship, VyStar Memorial Arena, Jacksonville, FL
Austin Peay vs. Jacksonville — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Big East Conference Tournament
Semifinals, Mohegan Sun Arena, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT
Announcers: John Fanta/Kim Adams//Carolina Pińeda
UConn/Creighton vs. Villanova/Seton Hall — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Announcers: Carolyn Manno/Edona Thaqi/Meghan McKeown
College Countdown — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
Big Sky Conference Tournament
3rd Round, Idaho Central Arena, Boise, ID
Idaho State vs. Sacramento State — ESPN+, 2 p.m.
Northern Colorado vs. Eastern Washington — ESPN+, 4:30 p.m.
Horizon League Tournament
Semifinals, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN
Wisconsin-Green Bay vs. Purdue Fort Wayne — ESPN+, noon
Youngstown State vs. Cleveland State — ESPN+, 2:30 p.m.
Mountain West Conference Tournament
Semifinals, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Las Vegas, NV
San Diego State/Air Force vs. New Mexico/Boise State — Mountain West Network, 8 p.m.
UNLV/Fresno State vs. Colorado State/Grand Canyon — Mountain West Network, 10:30 p.m.
Northeast Conference Tournament
Quarterfinals — Home Sites
Stonehill at Mercyhurst — NEC Front Row, 6 p.m.
Chicago State at Long Island University — NEC Front Row, 7 p.m.
Le Moyne at Wagner — NEC Front Row, 7 p.n.
Saint Francis at Fairleigh Dickinson — NEC Front Row, 7 p.m.
Southland Conference Tournament
1st Round, Townsley Law Arena, Lake Charles, LA
Northwestern State vs. East Texas A&M — ESPN+, noon
Incarnate Word vs. Nicholls — ESPN+, 2:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
Championship, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
James Madison vs. Troy — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
West Coast Conference Tournament
Semifinals, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Loyola Marymount vs. Oregon State — ESPN+, 3 p.m.
Gonzaga vs. San Francisco/Santa Clara — ESPN+, 5:30 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Gymnastics
Women’s
SEC Inside: LSU Gymnastics — SEC Network, 9p.m.
College Softball
Missouri at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cycling
UCI World Tour
Paris-Nice
Stage 2: Épône to Montargis — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 7 a.m.
Live From The Players — Golf Channel, 2 .m.
Live From The Players — Golf Channel, 5 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 10 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 10:30 p.m.
LaLiga
Matchday 27
RCD. Espanyol de Barcelona vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
LaLiga al Día — EPN Deportes, 8 p.m.
MLB
Grapefruit League
Baltimore vs. St. Louis — MLB Network/Cardinals.TV, 1 p.m.
Miami vs. New York Mets — MLB Network/SNY, 6 p.m.
Pittsburgh vs. New York Yankees — Gotham Sports App, 6:30 p.m.
Cactus League
Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee — MLB Network/Spectrum SportsNet LA/Brewers.TV, 4 p.m.
Texas vs. San Diego — Padres.TV, 4 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
SPEED with Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 10 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder — NBCSN/Peacock//Altitude/KTVD/FanDuel Sports Network Oklahoma 7:30 p.m.
Announcers: Michael Grady/Grant Hill//Zora Stephenson
New York Knicks at Los Angeles Clippers — NBCSN/Peacock//MSG Network/FanDuel Sports Network SoCal, 10 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Chris Bosh/Brian Scalabrine
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6:30 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 12:30 a.m. (Tuesday)
Philadelphia at Cleveland — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Memphis at Brooklyn — FanDuel Sports Network Southeast/YES, 7:30 p.m.
Golden State at Utah — NBC Sports Bay Area/KJZZ, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, 11 a.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, noon
NBA Playback — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NBA G League
Texas Legends at Salt Lake City Stars — KFAA/Urban Edge Network, 12:30 p.m.
Valley Suns at Wisconsin Herd — Prime Video/WACY 7:30 p.m.
NFL
Free Agency Opening Day
Hosts: Rhett Lewis/Colleen Wolfe/Mike Yam//Analysts: Brian Baldinger/Bucky Brooks/David Carr/Maurice Jones-Drew/Gerald McCoy/Michael Robinson/Marc Ross/Steve Smith, Jr.//Insiders: Judy Battista/Mike Garofalo/Tom Pelissero/Ian Rapoport/Steve Wyche//Fantasy: Michael F. Florio/Marcas Grant/Adam Rank
NFL Free Agent Frenzy — NFL Network, 9 a.m.
SportsCenter: NFL Free Agency Countdown — ESPN, 2 p.m.
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 7 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 5 p.m
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Ottawa Senators at Vancouver Canucks — Prime Video, 9 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pre-Game — Prime Video, 8:45 p.m.
Los Angeles at Columbus — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Ohio, 4 p.m.
Calgary Flames at Washington — Sportsnet West/Monumental Sports Network, 7 p.m.
New York Rangers at Philadelphia — MSG SportsNet/NBC Sports Philadelphia Plus, 7 p.m.
Utah at Chicago — KUPX/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Ottawa at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
Paralympics
Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games
Day 3
Wheelchair Curling
Mixed Team Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Sweden vs. United States — USA Network, 7:30 a.m. (same day coverage)
Para Ice Hockey
Open Team Tournament, Unipol Dome, Milan, Italy
Czechia vs. Slovakia — USA Network/Peacock, 8:35 a.m.
United States vs. Communist China — USA Network/Peacock, 10:30 a.m.
Germany vs. United States — USA Network/Peaocck, 12:05 p.m.
Para Alpine Skiing
Men’s and Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Men’s and Women’s Super-G Finals — USA Network/Peacock, 11:15 a.m. (same day coverage)
Day 4
Para Alpine Skiing
Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Alpine Combined: Super-G Final — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Tuesday)
Men’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Alpine Combed: Super-G Final — USA Network/Peacock, 6:45 a.m. (Tuesday)
Para Cross-Country Skiing
Men’s and Women’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Sprint Classic Standing Qualification — USA Network/Peacock, 5:35 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 28
SS Lazio vs. U.S. Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, 3:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
Soccer
Football Nation: England — Fubo Sports Network, 7 a.m.
Football Nation: United States — Fubo Sports Network, 7:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — EPSN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Misión Europa — TUDN, 6 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golaz6o Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 9 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m,.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 5 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS2, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
BNP Paribas Open, Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA
Men’s and Women’s 3rd Round — Tennis Channel, 2 p.m.
Tennis Channel Live at the BNP Paribas Open — Tennis Channel, 1 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.