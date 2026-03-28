All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 3
Port Adelaide Power vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 9:15 p.m.
Carlton Blues vs. Melbourne Demons — 12:01 a.m. (Sunday)
College Baseball
Duke at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Tennessee at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Oklahoma at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
North Carolina State at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Auburn at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Football
Nebraska Red-White Game — Big Ten Network, noon
College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Tournament
Regional Finals
Worcester Regional, DCU Center, Worcester, MA
Announcers: Kevin Gehl/Angela Ruggiero
Michigan State vs. Wisconsin — ESPN2, 4:30 p.m.
Sioux Falls Regional, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD
Announcers: Jason Ross, Jr./Kevin Weekes
North Dakota vs. Quinnipiac — ESPN2, 7 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Notre Dame at Virginia — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Maryland at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Duke at Syracuse — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Penn State at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Women’s
Navy at Loyola (MD) — CBS Sports Network, 11 a.m.
Rutgers at USC — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
College Softball
Oklahoma at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Texas A&M at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Stanford at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU World Figure Skating Championships, O2 Arena, Prague, Czechia
Announcers: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir//Andrea Joyce
Men’s Free Skate — Peacock, 7:30 a.m..
Men’s Free Skate (same day coverage)/Free Dance — USA Network, 1 p.m.
Free Dance — Peacock, 1:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Japanese Grand Prix, Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan
Race — Apple TV (Sky Sports UK), 12:55 a.m. (Sunday)
Race — Apple TV (F1 TV), 1 a.m. (Sunday)
Grand Prix Sunday — Apple TV (Sky Sports UK), 11:30 p.m.
Pre-Race Show — Apple TV (F1 TV), 11:50 p.m.
Golf
PGA Tour
Houston Open, Memorial Park Golf Course, Houston, TX
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Jim “Bones” Mackay//Amy Rogers//NBC: Dan Hicks/
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Groups: Ricky Castillo/Tony Finau/Thorbjørn Oleson & Christiaan Bezuidenhout/Chris Gotterup/Andrew Putnam — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 2, 9, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Marquee Group: Harry Hall/Chris Kirk/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group 1: Harry Hall/Chris Kirk/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Ricky Castillo/Tony Finau/Thorbjørn Oleson — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — NBC/Peacock, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
PGA Tour Special — NBC, 2:30 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Club Car Championship, Landings Golf and Athletic Club, Savannah, GA
3rd Round — GolfChannel.com, 2 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
PGA Tour Champions
Hoag Classic Newport Beach, Newport Beach Country Club, Newport Beach, CA
2nd Round — GolfChannel.com, 4 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 5 p.m.
LPGA Tour
Ford Championship, Whirlwind Gofl Club, Chandler, AZ
Announcers: Grant Boone/Tom Abbott/Mel Reic//Karen Stupples
3rd Round — GolfChannel.com/USA Network app, 6 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 7 p.m.
DP World Tour
Indian Open, DLF Golf & Country Club, New Delhi, India
Final Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Sunday)
Announcers: Matt Adam/Mark Rolfing//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Practice 2 — FS1/Fox One, 11 a.m.
Qualifying — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
Indy NXT
Indy NXT Series
Grand Prix of Alabama Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Qualifying — FS2/Fox One, 10 a.m.
Race 1 — FS1/Fox One, 1 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Adesanya vs. Pyfer, Climate Pledge Arena, Seattle, WA
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
Professional Fighters League
PFL Pittsburgh, UPMC Events Center, Pittsburgh, PA
Middleweights: Johnny Eblen vs. Bryan Battle/Dalton Rosta vs. Impa Kasanganay — ESPN2, 10 p.m.
MLB
American League
Sacramento at Toronto — NBC Sports California/Sportsnet, 3 p.m.
Minnesota at Baltimore — FS1/Twins.TV/MASN, 4 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 7 p.m.
Cleveland at Seattle — MLB Network/CleGuardians.TV/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Washington at Chicago Cubs — Nationals.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Colorado at Miami — Rockies.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Pittsburgh at New York Mets — SportsNet Pittsburgh/SNY, 4 p.m.
Arizona at Los Angeles Dodgers — Dbacks.TV/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.
Interleague
Baseball Night in America
Kansas City Royals at Atlanta Braves — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
New York Yankees at San Francisco Giants — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Tampa Bay at St. Louis — Rays.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Boston at Cincinnati — NESN/Reds.TV, 4 p.m.
Texas at Philadelphia — Rangers Sports Network/NBC Sports Philadelphia Plus, 4 p.m.
Chicago White Sox at Milwaukee — Chicago Sports Network/Brewers.TV, 7 p.m.
Detroit at San Diego — Detroit Sports Network/Padres.TV, 8:30 p.m.
Pack in Time: Nelson Cruz — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Network: Double Play — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 5 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR Cup Series
Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, VA
Practice and Qualifying — Prime Video, 12:30 p.m.
NASCAR O’Reilly Parts Series
NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, VA
Race — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 2:30 p.m.
NBA
NBA on Prime Video
San Antonio Spurs at Milwaukee Bucks — Prime Video//FanDuel Sports Network Southwest, 3 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 2:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 5:30 p.m.
NBA Saturday Primetime on ABC
Announcers: Dave Pasch/Tim Legler//Katie George
Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves — ABC/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
NBA Countdown — ABC/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Philadelphia at Charlotte — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Southeast/WSOC, 6 p.m.
Sacramento at Atlanta — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Southeast/WANF/Peachtree Sports Network, 7:30 p.m.
Chicago at Memphis — Chicago Sports Network Plus/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Utah at Phoenix — NBA TV/KJZZ/KPHE/KTVK, 10 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 4:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
Windy City Bulls at Westchester Knicks — NBA TV/Chicago Sports Network/MSG Network, 2:30 p.m.
Capital City Go-Go at Delaware Blue Coats — WPSG, 6 p.m.
Wisconsin Herd at Raptors 905 — Prime Video/WACY/NBA TV Canada, 6 p.m.
Sioux Falls Skyforce at South Bay Lakers — Prime Video/Spectrum SportsNet, 8 p.m.
Texas Legends at Santa Cruz Warriors — KFAA/Urban Edge Network/NBC Sports Bay Area Plus, 10 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
The Draft: Featured: Episode 1 — ESPN, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
The Draft: Featured: Episode 2 — ESPN, 3:30 p.m.
Peyton’s Places: The Bills Mafia — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7;30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Montréal Canadiens at Nashville Predators — Sportsnet East/TVA Sports/City TV/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at St. Louis Blues — Sportsnet (Ontario/Pacific)/CBC/FanDuel Sports Network Midwest/KMOV/Matrix Midwest (KMOV 32.1), 7 p.m.
Winnipeg Jets at Colorado Avalanche — Sportsnet West/Altitude, 7 p.m.
Vancouver Canucks at Calgary Flames — Sportsnet/CBC/City TV, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/CBC, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/CBC, 1 a.m. (Sunday)
ABC Hockey Saturday
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Detroit Red Wings — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Florida at New York Islanders — Sportsnet 360/Scripps Sports/MSG SportsNet, 1 p.m.
Ottawa at Tampa Bay — TSN5/TVA Sports/WXPX, 1 p.m.
Anaheim at Edmonton — Victory+/KTTV/Sportsnet West/TVA Sports, 3:30 p.m.
Dallas at Pittsburgh — Victory+/SportsNet Pittsburgh, 5 p.m.
Minnesota at Boston — NHL Network/FanDuel Sports Network North/NESNplus, 5 p.m.
San José at Columbus — NBC Sports California Plus/FanDuel Sports Network Ohio, 5 p.m.
Seattle at Buffalo — Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle)/MSG Western Network, 5:30 p.m.
Utah at Los Angeles — KUPX/FanDuel SportsNetwoakr SoCal/KCAL, 9 p.m.
Washington at Vegas — Monumental Sports Network/Scripps Sports, 10:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 9 p.m.
NHL Tonight: Utah at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Vancouver at Calgary/Utah at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
NWSL
Matchday 4
NWSL on ESPN
Boston Legacy vs. Utah Royals — ESPN2/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, noon
NWSL on CBS
Announcers: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Hailey Sutton
Denver Summit vs. Washington Spirit — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Announcers: Jacqui Oatley/McCall Zerboni
Portland Thorns vs. Kansas City Current — CBS/Paramount+, 4 p.m.
Announcers: Hannah Cash/Jen Beattie/Darian Jenkins
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
NWSL on Ion
Seattle Reign vs. Racing Louisville — Ion, 6:30 p.m.
San Diego Wave vs. Chicago Stars — Ion, 8:45 p.m.
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 6 p.m.
NWSL on ion Match Break Show — Ion, 8:30 p.m.
NWSL on Ion Post Match Show — Ion, 10:45 p.m.
North Carolina Courage vs. Bay FC — NWSL+, 7 p.m.
PWHL
PWHL Takeover Tour
Little Caesars Arena, Detroit, MI
New York Sirens vs. Montréal Victoire — Ion/CBC, 1 p.m.
Soccer
Men’s International Friendlies
Stadio Olimpico di Serravalle, Serravalle, San Marino
San Marino vs. Faroe Islands — Fox Soccer Plus, 9:50 a.m.
Puskás Aréna, Budapest, Hungary
Hungary vs. Slovenia — tubi/Fubo Sports Network, 12:45 p.m.
Hampden Park, Glascow, Scotland, United Kingdom
Scotland vs. Japan — Fox Soccer Plus, 12:50 p.m.
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz//Telemundo: Andrés Cantor/Omar Zerón//Copán Álvarez
United States vs. Belgium — TNT/truTV/HBO Max//Telemundo/Universo/Peacock, 3:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth/Brad Guzan//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — TNT/truTV/HBO Max, 2:30 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from Mercedes-Benz Stadium Atlanta, GA — TNT/truTV/HBO Max, 5:30 p.m.
Host: Carlota Vizmanos
Fútbol USA Extra — Telemundo/Universo/Peacock, 3 p.m.
Fútbol USA Extra — Telemundo/Universo/Peacock, 5:30 p.m.
Estadio Azteca, México City, México
Mexico vs. Portugal — Univision/TUDN, 9 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 7 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
When Soccer Came to America — TNT, 1:30 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9;30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
30 for 30: Four Falls of Buffalo — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 5 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Men’s Doubles Final: Harri Heliovaara/Henry Patten vs. Andrea Vavassori/Simone Bolelli — Tennis Channel, 12:30 p.m.
Women’s Singles Final: Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff — Tennis Channel, 3 p.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, noon
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 5 p.m.
United Football League
Week 1
DC Defenders at St. Louis Battlehawks — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Houston Gamblers at Dallas Renegades — Fox/Fox One, 4 p.m.
Volleyball
Major League Volleyball
All-Star Game, Addition Financial Arena, University of Central Florida, Orlando, FL
Team Launiere vs. Team Meske — CBS/Paramount+, noon
LOVB
Week 12
LOVB Madison at LOVB Atlanta — ESPN+, 5 p.m.
LOVB Salt Lake at LOVB Nebraska — ESPN+, 5:30 p.m.
Women’s Super League
Matchday 19
Everton vs. Liverpool — ESPN+, 7;55 a.m.
Manchester United vs. Manchester City — ESPN+, 9:25 a.m.
Arsenal vs. Tottenham Hotspur — ESPN+, 1:25 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.