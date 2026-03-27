All Times Eastern
NCAA Men’s Basketball Tournament
Regional Semifinals
East Region
Capital One Arena, Washington, D.C.
Announcers: Ian Eagle/Grant Hill/Bill Raftery//Tracy Wolfson
St. John’s vs. Duke — CBS/Paramount+, 7:10 p.m.
UConn vs. Michigan State — CBS/Paramount+, approximately 9:45 p.m.
Midwest Region
United Center, Chicago, IL
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
Alabama vs. Michigan — TBS/truTV/HBO Max, 7:35 p.m.
Tennessee vs. Iowa State — TBS/truTV/HBO Max, approximately 10:10 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose
NCAA Tip-Off — TBS/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Inside March Madness — TBS/truTV/HBO Max, approximately 12:10 a.m. (Friday)
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 3:30 p.m.
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 10 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, midnight
NCAA Women’s Basketball Tournament
Regional Semifinals
Fort Worth 1 Regional
Dickies Arena, Fort Worth, TX
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Angel Gray
Notre Dame vs. Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
North Carolina vs. UConn — ESPN/ESPN Unlimited, approximately, 5 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Christine Williamson/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
NCAA Women’s Championship Live from Dickies Arena, Fort Worth, TX — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NCAA Women’s Championship Live from Dickies Arena, Fort Worth, TX — ESPN/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Sacramento 2 Regional
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims
Minnesota vs. UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Duke vs. LSU — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 10 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Kelsey Riggs Cuff/Muffet McGraw/Meghan McKeown
NCAA Women’s Championship Live from Golden 1 Arena, Sacramento, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
NCAA Women’s Championship Live from Golden 1 Arena, Sacramento, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
B1G Live: Michigan Women’s Basketball Sweet Sixteen Press Conference — Big Ten Network/Fox One, 9:30 a.m.
Pittsburgh Introduces Robin Harmony — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
