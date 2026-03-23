All Times Eastern
NCAA Women’s Tournament
2nd Round
Afternoon Games
Fort Worth 3 Region
KFC Yum! Center, Louisville, KY
Announcers: Wes Durham/Angela Taylor
Alabama at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Sacramento 4 Region
Carver–Hawkeye Arena, University of Iowa, Iowa City, IA
Announcers: Matt Schumacker/Ros Gold-Onwude
Virginia at Iowa — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Fort Worth 1 Region
Value City Arena at the Jerome Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, OH
Announcers: Roy Philpott/Nell Fortner
Notre Dame at Ohio State — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Fort Worth 3 Region
Hope Coliseum, West Virginia University, Morgantown, WV
Announcers: Brenda VanLengen/Anne O’Neil
Kentucky at West Virginia– ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Pregame and Studio Shows
NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
Evening Games
Fort Worth 1 Region
Gampel Pavilion, University of Connecticut, Storrs, CT
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Texas-San Antonio at UConn — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Memorial Gymnasium, Vanderbilt University, Nashville, TN
Announcers: Jay Alter/Kim Adams
Illinois at Vanderbilt — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Sacramento 4 Region
Colonial Life Arena, University of South Carolina, Columbia, SC
Announcers: Courtney Lye/Stephanie White//Molly McGrath
USC at South Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sacramento 2 Region
Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Oklahoma State at UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Studios Shows
B1G Today: Penn State Women’s Basketball: Tanisha Wright Introductory Press Conference — Big Ten Network, noon
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Bracket Crew –CBS Sports HQ, 1 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
