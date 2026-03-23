Mar 21, 2026; Storrs, CT, USA; UConn Huskies forward Sarah Strong (21) returns up court after her three point basket against the UTSA Roadrunners in the second half at Harry A. Gampel Pavilion. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images
By Ken Fang

All Times Eastern

NCAA Women’s Tournament
2nd Round

Afternoon Games

Fort Worth 3 Region

KFC Yum! Center, Louisville, KY
Announcers: Wes Durham/Angela Taylor
Alabama at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, noon

Sacramento 4 Region

Carver–Hawkeye Arena, University of Iowa, Iowa City, IA
Announcers: Matt Schumacker/Ros Gold-Onwude
Virginia at Iowa — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.

Fort Worth 1 Region

Value City Arena at the Jerome Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, OH
Announcers: Roy Philpott/Nell Fortner
Notre Dame at Ohio State — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.

Fort Worth 3 Region

Hope Coliseum, West Virginia University, Morgantown, WV
Announcers: Brenda VanLengen/Anne O’Neil
Kentucky at West Virginia– ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.

Pregame and Studio Shows

NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.

Evening Games

Fort Worth 1 Region

Gampel Pavilion, University of Connecticut, Storrs, CT
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Texas-San Antonio at UConn — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Memorial Gymnasium, Vanderbilt University, Nashville, TN
Announcers: Jay Alter/Kim Adams
Illinois at Vanderbilt — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Sacramento 4 Region

Colonial Life Arena, University of South Carolina, Columbia, SC
Announcers: Courtney Lye/Stephanie White//Molly McGrath
USC at South Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.

Sacramento 2 Region

Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Oklahoma State at UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.

Studios Shows

B1G Today: Penn State Women’s Basketball: Tanisha Wright Introductory Press Conference — Big Ten Network, noon
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Bracket Crew –CBS Sports HQ, 1 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang