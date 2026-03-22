All Times Eastern
NCAA Men’s Tournament
2nd Round
West Region
Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Spero Dedes/Jim Spanarkel//Jon Rothstein
Miami (FL) vs. Purdue — CBS/Paramount+, 12:10 p.m.
Midwest Region
Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Spero Dedes/Jim Spanarkel//Jon Rothstein
Kentucky vs. Iowa State — CBS/Paramount+, approximately 2:45 p.m.
East Region
Viejas Arena, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers: Kevin Harlan/Robbie Hummel/Stan Van Gundy//Lauren Shehadi
St. John’s vs. Kansas — CBS/Paramount+, 5:15 p.m.
Midwest Region
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
Tennessee vs. Virginia — TNT/HBO Max, 6:10 p.m.
South Region
Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers: Tom McCarthy/Dan Bonner//AJ Ross
Iowa vs. Florida — TBS/HBO Max, 7:10 p.m.
West Region
Viejas Arena, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers: Kevin Harlan/Robbie Hummel/Stan Van Gundy//Lauren Shehadi
Utah State vs. Arizona — truTV/HBO Max, approximately 7:50 p.m.
East Region
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
UCLA vs. UConn — TNT/HBO Max, approximately 8:45 p.m.
Midwest Region
Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers: Tom McCarthy/Dan Bonner//AJ Ross
Texas Tech vs. Alabama — TBS/HBO Max, approximately 9:45 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose/Seth Davis
NCAA Tip-Off — TNT/HBO Max, 5 p.m.
Inside March Madness — TBS/HBO Max, midnight
March Madness 360 — CBS Sports Network, 6 p.m.
March Madness 360 — CBS Sports Network, 10 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 1 a.m. (Monday)
NCAA Women’s Tournament
2nd Round
Afternoon Games
Fort Worth 1 Region
William Donald Carmichael, Jr. Arena, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Announcers: Mark Neely/Angel Gray
Maryland at North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Fort Worth 3 Region
Crisler Center, University of Michigan, Ann Arbor, MI
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims
North Carolina State at Michigan — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Sacramento 2 Region
Williams Arena, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Announcers: Krista Blunk/Andrea Lloyd
Mississippi at Minnesota — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Pete Maravich Assembly Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Alyssa Lang
Texas Tech at LSU — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Cameron Indoor Stadium, Duke University, Durham, NC
Announcers: Jenn Hildreth/Kelly Gramlich
Baylor at Duke — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Evening Games
Fort Worth 3 Region
Moody Center, University of Texas at Austin, Austin, TX
Announcers: Dave O’Brien/Jimmy Dykes
Oregon at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Sacramento 4 Region
Lloyd Noble Center, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Sam Gore/Tamika Catchings
Michigan State at Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Ed and Rae Schollmaier Arena, Texas Christian University, Fort Worth, TX
Announcers: Chuckie Krempf/Brooke Weisbrod
Washington at TCU — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Christine Williamson/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
NCAA Women’s Championship In The Studio — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
National Invitation Tournament
2nd Round
Illinois State at Wake Forest — ESPN2/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Seattle at Auburn — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
UNLV at Tulsa — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
George Washington at New Mexico — ESPN+, 8 p.m.
Wichita State at Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Saint Joseph’s at Cal — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Women’s Basketball Invitational Tournament
2nd Round
Miami (FL) at Wisconsin — ESPN+, noon
Harvard at Eastern Kentucky — ESPN+, 2 p.m.
North Dakota State at Columbia — ESPN+, 2 p.m.
San Diego State at McNeese — ESPN+, 5 p.m.
Stanford at Quinnipiac — ESPN+, 5 p.m.
Kansas at Rice — ESPN+, 6:30 p.m.
Kansas State at Cal — ESPN+, 7 p.m.
BYU at Missouri — ESPN+, 9 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.