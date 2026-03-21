All Times Eastern
NCAA Men’s Tournament
2nd Round
Midwest Region
KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers: Brian Anderson/Jim Jackson//Allie LaForce
Saint Louis vs. Michigan — CBS/Paramount+, 12:10 p.m.
East Region
KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers: Brian Anderson/Jim Jackson//Allie LaForce
Louisville vs. Michigan State — CBS/Paramount+, approximately 2:45 p.m.
Bon Secours Wellness Arena, Greenville, SC
Announcers: Ian Eagle/Grant Hill/Bill Raftery//Tracy Wolfson
TCU vs. Duke — CBS/Paramount+, 5:15 p.m.
South Region
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Brandon Gaudin/Chris Webber//Andy Katz
Texas A&M vs. Houston — TNT/HBO Max, 6:10 p.m.
West Region
Moda Center, Portland, OR
Announcers: Brad Nessler/Wally Szczerbiak//Jared Greenberg
Texas vs. Gonzaga — TBS/truTV/HBO Max, 7:10 p.m.
South Region
Bon Secours Wellness Arena, Greenville, SC
Announcers: Ian Eagle/Grant Hill/Bill Raftery//Tracy Wolfson
Virginia Commonwealth vs. Illinois — CBS/Paramount+, approximately 7:50 p.m.
Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Brandon Gaudin/Chris Webber//Andy Katz
Vanderbilt vs. Nebraska — TNT/HBO Max, approximately 8:45 p.m.
West Region
Moda Center, Portland, OR
Announcers: Brad Nessler/Wally Szczerbiak//Jared Greenberg
High Point vs. Arkansas — TBS/truTV/HBO Max, approximately 9:45 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose
NCAA Tip-Off — TNT/HBO Max, 5 p.m.
Inside March Madness — TBS/truTV/HBO Max, midnight
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 6 p.m.
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 9 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 1 a.m. (Sunday)
NCAA Women’s Tournament
1st Round
Afternoon Games
Fort Worth 1 Region
Value City Arena at the Jerome Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, OH
Announcers: Roy Philpott/Nell Fortner
Howard at Ohio State — ESPN2/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
Fairfield at Notre Dame — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 2 p.m.
Fort Worth 3 Region
KFC Yum! Center, Louisville, KY
Announcers: Wes Durham/Angela Taylor
Vermont at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, noon
URI vs. Alabama — ESPNews/ESPN Unlimited, approximately 2:30 p.m.
Sacramento 4 Region
Colonial Life Arena, University of South Carolina, Columbia, SC
Announcers: Courtney Lye/Stephanie White//Molly McGrath
Southern vs. South Carolina — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
USC Vs. Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, approximately 3:30 p.m.
Carver–Hawkeye Arena, University of Iowa, Iowa City, IA
Announcers: Matt Schumacker/Ros Gold-Onwude
Virginia vs. Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Fairleigh Dickinson at Iowa — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 4 p.m.
Fort Worth 3 Region
Hope Coliseum, West Virginia University, Morgantown, WV
Announcers: Brenda VanLengen/Anne O’Neil
James Madison at Kentucky — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Miami (OH) at West Virginia — ESPNU/ESPN Unlimited, approximately 5 p.m.
Fort Worth 1 Region
Gampel Pavilion, University of Connecticut, Storrs, CT
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Texas-San Antonio at UConn — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Syracuse vs. Iowa State — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Pregame and Studio Shows
NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Evening Games
Fort Worth 1 Region
Memorial Gymnasium, Vanderbilt University, Nashville, TN
Announcers: Jay Alter/Kim Adams
High Point at Vanderbilt — ESPNews/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Colorado vs. Illinois — ESPN2/ESPN Unlimited, approximately 9:30 p.m.
Sacramento 2 Region
Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Princeton vs. Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Cal Baptist at UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 10 p.m.
Pregame and Studio Shows
NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
National Invitation Tournament
2nd Round
Dayton at North Carolina-Wilmington — ESPN+, 7 p.m.
Liberty at Nevada — ESPN+, 9 p.m.
