Mar 19, 2026; Portland, OR, USA; High Point Panthers forward Owen Aquino (8) blocks the shot of Wisconsin Badgers guard Nick Boyd (2) during the second half of a first round game of the men’s 2026 NCAA Tournament at Moda Center. Mandatory Credit: Craig Strobeck-Imagn Images
All Times Eastern

NCAA Men’s Tournament
2nd Round

Midwest Region

KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers: Brian Anderson/Jim Jackson//Allie LaForce
Saint Louis vs. Michigan — CBS/Paramount+, 12:10 p.m.

East Region

KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers: Brian Anderson/Jim Jackson//Allie LaForce
Louisville vs. Michigan State — CBS/Paramount+, approximately 2:45 p.m.

Bon Secours Wellness Arena, Greenville, SC
Announcers: Ian Eagle/Grant Hill/Bill Raftery//Tracy Wolfson
TCU vs. Duke — CBS/Paramount+, 5:15 p.m.

South Region

Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Brandon Gaudin/Chris Webber//Andy Katz
Texas A&M vs. Houston — TNT/HBO Max, 6:10 p.m.

West Region

Moda Center, Portland, OR
Announcers: Brad Nessler/Wally Szczerbiak//Jared Greenberg
Texas vs. Gonzaga — TBS/truTV/HBO Max, 7:10 p.m.

South Region

Bon Secours Wellness Arena, Greenville, SC
Announcers: Ian Eagle/Grant Hill/Bill Raftery//Tracy Wolfson
Virginia Commonwealth vs. Illinois — CBS/Paramount+, approximately 7:50 p.m.

Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Brandon Gaudin/Chris Webber//Andy Katz
Vanderbilt vs. Nebraska — TNT/HBO Max, approximately 8:45 p.m.

West Region

Moda Center, Portland, OR
Announcers: Brad Nessler/Wally Szczerbiak//Jared Greenberg
High Point vs. Arkansas — TBS/truTV/HBO Max, approximately 9:45 p.m.

Pregame and Studio Shows

Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose
NCAA Tip-Off — TNT/HBO Max, 5 p.m.
Inside March Madness — TBS/truTV/HBO Max, midnight

NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 6 p.m.
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 9 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 1 a.m. (Sunday)

NCAA Women’s Tournament
1st Round

Afternoon Games

Fort Worth 1 Region

Value City Arena at the Jerome Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, OH
Announcers: Roy Philpott/Nell Fortner
Howard at Ohio State — ESPN2/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
Fairfield at Notre Dame — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 2 p.m.

Fort Worth 3 Region

KFC Yum! Center, Louisville, KY
Announcers: Wes Durham/Angela Taylor
Vermont at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited, noon
URI vs. Alabama — ESPNews/ESPN Unlimited, approximately 2:30 p.m.

Sacramento 4 Region

Colonial Life Arena, University of South Carolina, Columbia, SC
Announcers: Courtney Lye/Stephanie White//Molly McGrath
Southern vs. South Carolina — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
USC Vs. Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, approximately 3:30 p.m.

Carver–Hawkeye Arena, University of Iowa, Iowa City, IA
Announcers: Matt Schumacker/Ros Gold-Onwude
Virginia vs. Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Fairleigh Dickinson at Iowa — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 4 p.m.

Fort Worth 3 Region

Hope Coliseum, West Virginia University, Morgantown, WV
Announcers: Brenda VanLengen/Anne O’Neil
James Madison at Kentucky — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Miami (OH) at West Virginia — ESPNU/ESPN Unlimited, approximately 5 p.m.

Fort Worth 1 Region

Gampel Pavilion, University of Connecticut, Storrs, CT
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Texas-San Antonio at UConn — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Syracuse vs. Iowa State — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.

Pregame and Studio Shows

NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.

Evening Games

Fort Worth 1 Region

Memorial Gymnasium, Vanderbilt University, Nashville, TN
Announcers: Jay Alter/Kim Adams
High Point at Vanderbilt — ESPNews/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Colorado vs. Illinois — ESPN2/ESPN Unlimited, approximately 9:30 p.m.

Sacramento 2 Region

Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Princeton vs. Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Cal Baptist at UCLA — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 10 p.m.

Pregame and Studio Shows

NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.

National Invitation Tournament
2nd Round

Dayton at North Carolina-Wilmington — ESPN+, 7 p.m.
Liberty at Nevada — ESPN+, 9 p.m.

