Ohio State’s Nic Bouzakis wrestles Indiana’s Jacob Moran during their 125 pound match in the NCAA Division I wrestling championships at Rocket Arena, March 19, 2026, in Cleveland, Ohio.

All Times Eastern

Athletics

World Athletics

World Athletics Indoors Championships

Evening Session, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Toruń, Poland

Women’s Shot Put, Men’s Heptathlon, Men’s and Women’s 1500 Meters Round 1, Men’s Triple Jump, Men’s and Women’s 400 Meters Semifinals, Men’s 60 Meters — NBCSN/Peacock, 1:30 p.m.

Australian Rules Football

AFL Men — Round 2

Richmond Tigers vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 10 p.m.

Greater Western Sydney Giants vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 1 a.m. (Saturday)

Fremantle Dockers vs. Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 4:30 a.m. (Saturday)

Bundesliga

Matchday 27

Red Bull Leipzig vs. TSG Hoffenheim — ESPN+, 3:20 p.m.

College Baseball

Penn State at Purdue — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.

Vanderbilt at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

College Gymnastics

Women’s

Big Ten Women’s Gymnastics Championships

Session I, State Farm Center, University of Illinois, Champaign, IL

Illinois vs. Nebraska vs. Rutgers vs. Washington — Big Ten Network, 7 p.m.

On the Beam — Big Ten Network, 9 p.m.

College Hockey

Men’s

Central Collegiate Hockey Association

Mason Cup Championship, Mayo Clinic Health System Event Center, Mankato, MN

St. Thomas at Minnesota State — Midco Sports Plus, 8 p.m.

Eastern Collegiate Athletic Conference

ECAC Men’s Hockey Tournament

Semifinals, 1980 Rink-Herb Brooks Arena, Lake Placid, NY

Dartmouth vs. Clarkson — ESPN+, 4 p.m.

Cornell vs. Princeton — ESPN+, 7 p.m.

Hockey East

Hockey East Men’s Tournament

Semifinals, TD Garden, Boston, MA

Merrimack vs. UMass — NESNplus/ESPN+, 4 p.m.

Boston College vs. UConn — NESNplus/ESPN+, 7 p.m.

Hockey East Face-Off — NESNplus, 6:30 p.m.

College Wrestling

Men’s

NCAA Division I Wrestling Tournament

Day 2, Rocket Arena, Cleveland, OH

Announcers: Shawn Kenney/Tim Johnson/Rock Harrison//Quint Kessenich

Quarterfinals — ESPNU/ESPN Unlimited, noon

Announcers: Mike Couzens/Jordan Burroughs/Rock Harrison//Quint Kessenich

Semifinals — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.

EFL Championship

Matchday 39

Preston North End vs. Stoke City — CBS Sports Network, 3:56 p.m.

English Premier League

Matchday 31

Bournemouth vs. Manchester United — USA Network/Universo, 3:55 p.m.

Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe

Premier League Live — USA Network, 3 p.m.

Goal Zone — USA Network, 6 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 3:30 p.m.

Golf

PGA Tour

Valspar Championship, Innisbrook Resort, Palm Harbor, FL

2nd Round

Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Tom Abbott/Brad Faxon//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//Amy Rogers

Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.

Marquee Group: Matt Fitzpatrick/Sam Ryder/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.

Featured Groups: Jacob Bridgeman/Wyndham Clark/Jordan Spieth & Tony Finau/Ben Griffin/Sahith Theegala — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.

Featured Holes: 4, 8, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.

Featured Group #1: Keegan Bradley/Patrick Cantlay/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.

Featured Group #2: Corey Connors/Viktor Hovland/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.

Featured Hole: 8 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.

Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.

Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.

LPGA Tour

Fortinet Founders Cup, Sharon Heights Golf and Country Club, Menlo Park, CA

2nd Round — Golf Channel, 6 p.m.

PGA Tour Champions

Cologuard Classic, Ls Paloma Country Club, Tucson, AZ

1st Round — Golf Channel.com, 4 p.m.

1st Round — Golf Channel, 10 p.m. (same day coverage)

Announcers: Anna Jackson/Mark Rolfing//Amy Rogers

Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.

LaLiga

Matchday 29

Villarreal CF vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.

LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.

Ligue 1

Round 27

RC Lens vs. Angers SCO — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:35 p.m.

Ligue 1 Preview Show — beIN Sports , 3 p.m.

The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:30 p.m.

Mixed Martial Arts

ONE Fighting Championship

ONE Friday Fights 147 & Superfan Fights, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand

Main Card — beIN Sports, 8:31 a.m.

MLB Spring Training

Grapefruit League

Boston vs. Tampa Bay — Rays.TV, 1 p.m.

Detroit vs. Philadelphia — NBC Sports Philadelphia Plus, 1 p.m.

St. Louis vs. New York Mets — MLB Network/SNY, 1 p.m.

Toronto vs. Minnesota — Sportsnet/Twins.TV, 1 p.m.

Baltimore vs. New York Yankees — Gotham Sports App, 6:30 p.m.

Cactus League

Chicago Cubs vs. Sacramento — NBC Sports California, 9 p.m.

Colorado vs. San Diego (SS) — Rockies.TV/Padres.TV, 9 p.m.

San Diego (SS) vs. Los Angeles Dodgers — Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.

San Francisco vs. Texas — Rangers Sports Network, 9 p.m.

Seattle vs. Cleveland — Mariners.TV/CleGuardians.TV, 9 p.m.

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

MLB Tonight — MLB Network, 4 p.m.

NASCAR

NASCAR Craftsman Truck Series

Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, SC

Practice and Qualifying — FS2, 3:30 p.m.

NBA

Golden State at Detroit — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.

New York at Brooklyn — MSG Network/YES, 7:30 p.m.

Atlanta at Houston — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.

Boston at Memphis — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.

Portland at Minnesota — KUNP/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.

Toronto at Denver — Sportsnet One/Altitude 2, 9 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.

Basketcast — NBA TV, noon

NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.

NBA Playback — NBA TV, 5 p.m.

The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.

Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 8:30 p.m.

The Association: Postgame — NBA TV, 10 p.m.

The Association: Post Up — NBA TV, midnight

NBA G League

Delaware Blue Coats at Osceola Magic – FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.

México City Capitanes at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.

Motor City Cruise at Wisconsin Herd — The Roku Sports Channel/WACY, 8 p.m.

Iowa Wolves at Texas Legends — Urban Edge Network, 8:30 p.m.

Grand Rapids Gold at South Bay Lakers — The Roku Sports Channel/Spectrum SportsNet, 10 p.m.

NFL

Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.

Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.

The Schrager Hour — ESPNews, 4:30 p.m.

Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.

NHL

Carolina at Toronto — NHL Network/FanDuel Sports Network South/Sportsnet Ontario, 7 p.m.

New Jersey at Washington — MSG SportsNet/Monumental Sports Network, 7 p.m.

Colorado at Chicago — Altitude/KTVD/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.

Florida at Calgary — Scripps Sports/Sportsnet West, 9 p.m.

Anaheim at Utah — Victory+/KCOP/KUPX, 10 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.

NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.

On the Fly — NHL Network, 10 p.m.

On the Fly: Florida at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.

On the Fly: Anaheim at Utah Bonus Coverage — NHL Network, midnight

On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)

NWSL

Matchday 2

Orlando Pride vs. Denver Summit — Victory+, 8 p.m.

Racing Louisville vs. Washington Spirit — Victory+, 8 p.m.

Portland Thorns vs. Seattle Reign — Prime Video, 10 p.m.

Serie A

Matchday 30

Cagliari Calcio vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.

Genoa CFC vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Netwrrk, 3:45 p.m.

Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.

Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.