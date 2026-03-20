All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Indoors Championships
Evening Session, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Toruń, Poland
Women’s Shot Put, Men’s Heptathlon, Men’s and Women’s 1500 Meters Round 1, Men’s Triple Jump, Men’s and Women’s 400 Meters Semifinals, Men’s 60 Meters — NBCSN/Peacock, 1:30 p.m.
Australian Rules Football
AFL Men — Round 2
Richmond Tigers vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 10 p.m.
Greater Western Sydney Giants vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 1 a.m. (Saturday)
Fremantle Dockers vs. Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 4:30 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 27
Red Bull Leipzig vs. TSG Hoffenheim — ESPN+, 3:20 p.m.
College Baseball
Penn State at Purdue — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Vanderbilt at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Big Ten Women’s Gymnastics Championships
Session I, State Farm Center, University of Illinois, Champaign, IL
Illinois vs. Nebraska vs. Rutgers vs. Washington — Big Ten Network, 7 p.m.
On the Beam — Big Ten Network, 9 p.m.
College Hockey
Men’s
Central Collegiate Hockey Association
Mason Cup Championship, Mayo Clinic Health System Event Center, Mankato, MN
St. Thomas at Minnesota State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Eastern Collegiate Athletic Conference
ECAC Men’s Hockey Tournament
Semifinals, 1980 Rink-Herb Brooks Arena, Lake Placid, NY
Dartmouth vs. Clarkson — ESPN+, 4 p.m.
Cornell vs. Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Hockey East
Hockey East Men’s Tournament
Semifinals, TD Garden, Boston, MA
Merrimack vs. UMass — NESNplus/ESPN+, 4 p.m.
Boston College vs. UConn — NESNplus/ESPN+, 7 p.m.
Hockey East Face-Off — NESNplus, 6:30 p.m.
College Wrestling
Men’s
NCAA Division I Wrestling Tournament
Day 2, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers: Shawn Kenney/Tim Johnson/Rock Harrison//Quint Kessenich
Quarterfinals — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Mike Couzens/Jordan Burroughs/Rock Harrison//Quint Kessenich
Semifinals — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 39
Preston North End vs. Stoke City — CBS Sports Network, 3:56 p.m.
English Premier League
Matchday 31
Bournemouth vs. Manchester United — USA Network/Universo, 3:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 3 p.m.
Goal Zone — USA Network, 6 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 3:30 p.m.
Golf
PGA Tour
Valspar Championship, Innisbrook Resort, Palm Harbor, FL
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Tom Abbott/Brad Faxon//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//Amy Rogers
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Matt Fitzpatrick/Sam Ryder/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Groups: Jacob Bridgeman/Wyndham Clark/Jordan Spieth & Tony Finau/Ben Griffin/Sahith Theegala — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Holes: 4, 8, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Group #1: Keegan Bradley/Patrick Cantlay/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group #2: Corey Connors/Viktor Hovland/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 8 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
LPGA Tour
Fortinet Founders Cup, Sharon Heights Golf and Country Club, Menlo Park, CA
2nd Round — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour Champions
Cologuard Classic, Ls Paloma Country Club, Tucson, AZ
1st Round — Golf Channel.com, 4 p.m.
1st Round — Golf Channel, 10 p.m. (same day coverage)
Announcers: Anna Jackson/Mark Rolfing//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 29
Villarreal CF vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 27
RC Lens vs. Angers SCO — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports , 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:30 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 147 & Superfan Fights, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:31 a.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Boston vs. Tampa Bay — Rays.TV, 1 p.m.
Detroit vs. Philadelphia — NBC Sports Philadelphia Plus, 1 p.m.
St. Louis vs. New York Mets — MLB Network/SNY, 1 p.m.
Toronto vs. Minnesota — Sportsnet/Twins.TV, 1 p.m.
Baltimore vs. New York Yankees — Gotham Sports App, 6:30 p.m.
Cactus League
Chicago Cubs vs. Sacramento — NBC Sports California, 9 p.m.
Colorado vs. San Diego (SS) — Rockies.TV/Padres.TV, 9 p.m.
San Diego (SS) vs. Los Angeles Dodgers — Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.
San Francisco vs. Texas — Rangers Sports Network, 9 p.m.
Seattle vs. Cleveland — Mariners.TV/CleGuardians.TV, 9 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 4 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, SC
Practice and Qualifying — FS2, 3:30 p.m.
NBA
Golden State at Detroit — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
New York at Brooklyn — MSG Network/YES, 7:30 p.m.
Atlanta at Houston — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8 p.m.
Boston at Memphis — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Portland at Minnesota — KUNP/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Toronto at Denver — Sportsnet One/Altitude 2, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 5 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 8:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NBA G League
Delaware Blue Coats at Osceola Magic – FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
México City Capitanes at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Motor City Cruise at Wisconsin Herd — The Roku Sports Channel/WACY, 8 p.m.
Iowa Wolves at Texas Legends — Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Grand Rapids Gold at South Bay Lakers — The Roku Sports Channel/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NHL
Carolina at Toronto — NHL Network/FanDuel Sports Network South/Sportsnet Ontario, 7 p.m.
New Jersey at Washington — MSG SportsNet/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Colorado at Chicago — Altitude/KTVD/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Florida at Calgary — Scripps Sports/Sportsnet West, 9 p.m.
Anaheim at Utah — Victory+/KCOP/KUPX, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Florida at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Anaheim at Utah Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
NWSL
Matchday 2
Orlando Pride vs. Denver Summit — Victory+, 8 p.m.
Racing Louisville vs. Washington Spirit — Victory+, 8 p.m.
Portland Thorns vs. Seattle Reign — Prime Video, 10 p.m.
Serie A
Matchday 30
Cagliari Calcio vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
Genoa CFC vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Netwrrk, 3:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
