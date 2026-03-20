All Times Eastern
NCAA Men’s Tournament — 1st Round
Afternoon Session
Midwest Region, Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Spero Dedes/Jim Spanarkel//Jon Rothstein
Santa Clara vs. Kentucky — CBS/Paramount+, 12;15 p.m.
Tennessee State vs. Iowa State — CBS/Paramount+ approximately 2:50 p.m.
Midwest Region, Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers: Tom McCarthy/Dan Bonner/Candace Parker//AJ Ross
Akron vs. Texas Tech — truTV/HBO Max, 12:40 p.m.
Hofstra vs. Alabama — truTV/HBO Max, approximately 3:15 p.m.
West Region, Viejas Arena, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers: Kevin Harlan/Robbie Hummel/Stan Van Gundy//Lauren Shehadi
Long Island University vs. Arizona — TNT/HBO Max, 1:35 p.m.
Utah State vs. Villanova — TNT/HBO Max, approximately, 4:10 p.m.
Midwest Region, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
Wright State vs. Virginia — TBS/HBO Max, 1:50 p.m.
Miami (OH) vs. Tennessee — TBS/HBO Max, approximately 4:25 p.m.
Pregame and Studio Shows
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose/Seth Davis
NCAA Tip-Off — truTV/HBO Max, noon
NCAA Tip-Off — TNT/HBO Max, 1 p.m.
NCAA Tip-Off — TBS/HBO Max , 1:30 p.m.
March Madness 360 — CBS Sports Network, 6 p.m.
Evening Session
South Region, Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers: Tom McCarthy/Dan Bonner/Candace Parker//AJ Ross
Iowa vs. Clemson — TNT/HBO Max, 6:50 p.m.
Prairie View A&M vs. Florida — TNT/HBO Max, approximately, 9:25 p.m.
East Region, Viejas Arena, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers: Kevin Harlan/Robbie Hummel/Stan Van Gundy//Lauren Shehadi
Northern Iowa vs. St. John’s — CBS/Paramount+, 7:10 p.m.
California Baptist vs. Kansas — CBS/Paramount+, approximately 9:45 p.m.
East Region, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
Central Florida vs. UCLA– TBS/HBO Max, 7:25 p.m.
Furman vs. UConn — TBS/HBO Max, approximately 10 p.m.
West Region, Midwest Region, Enterprise Center, St. Louis, MO
Announcers: Spero Dedes/Jim Spanarkel//Jon Rothstein
Queens (NC) vs. Purdue — truTV/HBO Max, 7:35 p.m.
Missouri vs. Miami (FL) — approximately, 10:10 p.m.
Pregame and Studio Shows
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 10 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose/Seth Davis
Inside March Madness — truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Friday)
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 1 a.m. (Tuesday)
NCAA Women’s Tournament — 1st Round
Afternoon Games
Sacramento 2 Region, Cameron Indoor Stadium, Duke University, Durham, NC
Announcers: Jenn Hildreth/Kelly Gramlich
College of Charleston at Duke — ESPN2/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
Nebraska vs. Baylor — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 2 p.m.
Sacramento 4 Region, Ed and Rae Schollmaier Arena, Texas Christian University, Fort Worth, TX
Announcers: Chuckie Krempf/Brooke Weisbrod
Cal-San Diego at TCU — ESPN/Unlimited, noon
South Dakota State vs. Washington — ESPNews/ESPN Unlimited, approximately 2:30 p.m.
Fort Worth 3 Region, Moody Center, University of Texas at Austin, Austin, TX
Announcers: Dave O’Brien/Jimmy Dykes
Virginia Tech vs. Oregon — ESPN2/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Missouri State at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 4 p.m.
Fort Worth 1 Region, William Donald Carmichael, Jr. Arena, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Announcers: Mark Neely/Angel Gray
Murray State vs. Maryland — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Western Illinois at North Carolina — ESPNews/ESPN Unlimited, approximately, 5:30 p.m.
Sacramento 2 Region, Williams Arena, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Announcers: Krista Blunk/Andrea Lloyd
Gonzaga vs. Mississippi — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Minnesota — ESPNU/ESPN Unlimited, approximately 6 p.m.
Evening Games
Fort Worth 3 Region, Crisler Center, University of Michigan, Ann Arbor, MI
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims
Holy Cross at Michigan — ESPN2/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Tennessee vs. North Carolina State — ESPN/ESPN Unlimited, approximately 8 p.m.
Sacramento 2 Region, Pete Maravich Assembly Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Alyssa Lang
Jacksonville at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Wisconsin vs. Texas Tech — ESPNU/ESPN Unlimited, approximately 8:30 p.m.
Sacramento 4 Region, Lloyd Noble Center, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Sam Gore/Tamika Catchings
Colorado State vs. Michigan State — ESPNews/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Idaho at Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Pregame and Studio Shows
NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
NCAA Women’s Championship In The Studio — ESPN2/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
