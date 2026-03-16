All Times Eastern
Baseball
World Baseball Classic
Semifinal, loanDepot Park, Miami, FL
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci
Venezuela vs. Italy — FS1/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
World Baseball Classic Pregame live from loanDepot Park, Miami, FL — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
World Baseball Classic Postgame live from loanDepot Park, Miami, FL — FS1/Fox One, 11 p.m.
Basketball
Women’s
FIBA Women’s World Cup Qualifying
Group A, Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Communist China
South Sudan vs. Mali — HBO Max, 1:30 a.m. (Tuesday)
Belgium vs. Czechia — HBO Max, 4:30 a.m. (Tuesday)
College Basketball
Men’s
Announcers: Zubin Mehenti/Sean Farnham/Seth Greenberg/Kevin Keatts/Ron Slay
Bracketology — ESPN2, 7 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Bracket Crew — CBS Sports HQ, 1 p.m.
College GameNiight: Tournament Challenge Marathon — ESPN, 7 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, 8 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball: Michigan — Big Ten Network, 9 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball: Nebraska — Big Ten Network, 11:30 p.m.
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9 p.m.
College Gymnastics
Men’s
Michigan at Ohio State — Big Ten Network, 6 p.m.
College Softball
Texas A&M at LSU — SEC Network, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 30
Brentford vs. Wolverhampton Wanderers — USA Network, 3:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 3 p.m.
Goal Zone — USA Network, 6 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
Playing Lessons From the Pros: Corey Connors — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
Matchday 28
Rayo Vallecano vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Pittsburgh vs. Minnesota — Twins.TV, 1 p.m.
Toronto vs. Miami — MLB Network/Sportsnet/Marlins.TV, 1 p.m.
Boston vs. Baltimore — MASN, 6. p.m.
Washington vs. New York Mets — SNY, 6 p.m.
Cactus League
Milwaukee vs. Los Angeles Dodgers — MLB Network/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m.
San Francisco vs. San Diego — Padres.TV, 4 p.m.
Chicago White Sox vs. Texas — MLB Network/KDAF, 8 p.m.
Chicago Cubs vs. Cleveland — CleGuardians.TV, 9 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 11:30 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Michael Grady/Jordan Cornette/Austin Rivers
Orlando Magic at Atlanta Hawks — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Mike Fratello//Ashley ShahAhmadi
Los Angeles Lakers at Houston Rockets — NBCSN/Peacock//Spectrum SportsNet/Space City Home Network, 9:30 p.m.
Announcers: Mark Followill/Derek Fisher//Chris Mannix
San Antonio Spurs at Los Angeles Clippers — NBCSN Extra/Peacock//KENS/FanDuel Sports Network SoCal, 10 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Chris Bosh/Brad Daugherty/Brian Scalabrine
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, midnight
Golden State at Washington — NBC Sports Bay Area/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Phoenix at Boston — KPHE/KTVK/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Portland at Brooklyn — KUNP/YES, 7:30 p.m.
Dallas at New Orleans — KFAA/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Memphis at Chicago — FanDuel Sports Network Southeast/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Salt Lake City Stars at Iowa Wolves — Jazz+, 7:30 p.m.
Maine Celtics at Birmingham Squadron — WABM, 8 p.m.
San Diego Clippers at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8 p.m.
Wisconsin Herd at Windy City Bulls — Prime Video/WACY, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Boston Bruins at New Jersey Devils — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Pittsburgh Penguins at Colorado Avalanche — ESPN/ESPN Unlimited//SportsNet Pittsburgh, 9:30 p.m.
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Prime Monday Night Hockey
Announcers: Ken Daniels/Jody Shelley/Tyson Nash
Calgary Flames at Detroit Red Wings — Prime Video (Canada)//FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pregame — Prime Video, 6:45 p.m.
Announcers: John Forslund/Shane Hnidy/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Pittsburgh Penguins at Colorado Avalanche — Prime Video (Canada), 9:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pregame — Prime Video, 9:15 p.m.
Los Angeles at New York Rangers — FanDuel Sports Network West/MSG Network/MSG SportsNet, 7 p.m.
Utah at Dallas — KUPX/Victory+/KDFW, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Calgary at Detroit/Los Angeles at New York Rangers Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
On the Fly: Utah at Dallas Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
Serie A
Matchday 29
US Cremonese vs. ACF Fiorentina — CBS Sports Golazo Network, 3:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Misión Europa — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
Midday Rundown — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Born to Bowl: Episode 1 (series premiere) — HBO/HBO Max, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6;30 a.m. (Tuesday)
