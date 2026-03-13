All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 1
Western Bulldogs vs. Greater Western Sydney Giants — Fox Soccer Plus, 10 p.m.
Geelong Cats vs. Fremantle Dockers — FS2/Fox One, 1 a.m. (Saturday)
Sydney Swans vs. Brisbane Lions — FS2/Fox One, 4 a.m. (Saturday)
Collingwood Magpies vs. Adelaide Crows — Fox Soccer Plus, 4:21 a.m. (Saturday)
Baseball
World Baseball Classic
Knockout Round
Quarterfinal, loanDepot Park, Miami, FL
Announcers: Rich Waltz/Dan Plesac//JP Morosi
Republic of Korea vs. Dominican Republic — FS2/Fox One, 6:30 p.m.
Quarterfinal, Daikin Park, Houston, TX
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
United States vs. Canada — Fox/Fox One, 8 p.m.
El Clásico de Clásico — MLB Network, 11:30 a.m.
Basketball
Women’s
FIBA Women’s World Cup Qualification
Group A, Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Communist China
Brazil vs. Czechia — HBO Max, 1:30 a.m. (Saturday)
Belgium vs. Mali — HBO Max, 4:30 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 26
Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli — ESPN+, 3:20 p.m.
College Baseball
Georgia Tech at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Gymnastics
Women’s
BYU at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
College Hockey
Men’s
Eastern Collegiate Athletic Conference
ECAC Hockey Men’s Championship
Quarterfinals: Game 1 — Home Sites (Best of Three)
Clarkson at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
Union at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Hockey East
Hockey East Men’s Tournament
Quarterfinal — Home Sites
Maine at Boston College — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Cycling
UCI World Tour
Paris-Nice
Stage 6: Barbentane to Apt — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
EFL Championship
Matchday 38
Wrexham vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Communist China Grand Prix, Shanghai International Circuit, Shanghai, Communist China
Sprint — F1 TV/Apple TV, 10:15 p.m.
Sprint — Sky Sports/Apple TV, 10:25 p.m.
Sprint (Kids) — F1 TV/Apple TV, 10:56 p.m.
Qualifying — F1 TV/Apple TV, 2:25 a.m. (Saturday)
Qualifying — Sky Sports/Apple TV, 2:30 a.m. (Saturday)
Golf
PGA Tour
The Players Championship, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Steve Sands/Notah Begay III/Curt Byrum/Jim Furyk/Gary Koch//Jim “Bones” Mackay/Smylie Kaufman/Roger Maltbie
Main Feed with coverage of Hideki Matsuyama/Rory McIlroy/Xander Schauffele group — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Holes: 3, 12, 16, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Groups: Rickie Fowler/Jordan Spieth/Sahith Theegala & Chris Gotterup/Min Woo Lee/Justin Rose — ESPN+/PGA Tour, 8:30 a.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Featured Group 1: Akshay Bhatia/Tony Finau/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 1:18 p.m.
Featured Group 2: Tommy Fleetwood/Scottie Scheffler/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 1:42 p.m.
Live From The Players — Golf Channel, 10 a.m.
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Paul McGinley
Live From The Players — Golf Channel, 7 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, TX
Practice 1 — FS2/Fox One, 4 p.m.
Indy NXT
Firestone IndyNXT Series
Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, TX
Practice 1 – FS2/Fox One, 3 p.m.
LaLiga
Matchday 28
Deportivo Alavés vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 26
Olympique de Marseille vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3:30 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Night Fights 146, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
Legacy Fighting Alliance
Legacy Fighting Alliance 228, Gila River Resorts and Casinos-Wild Horse Pass, Chandler, AZ
LFA Flightweight Fight: Christian Navidad vs. Adrian Garcia — Vice TV, 9 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Baltimore vs. Philadelphia — MASN/NBC Sports Philadelphia Plus, 1 p.m.
Minnesota vs. Toronto — Twins.TV/Sportsnet, 1 p.m.
New York Yankees vs. Atlanta — MLB Network/Gray Television, 1 p.m.
Houston vs. St. Louis — MLB Network/Cardinals.TV, 6 p.m.
Miami vs. New York Mets — WPIX, 6 p.m.
Cactus League
Chicago Cubs vs. Chicago White Sox — Chicago Sports Network, 4 p.m.
San Diego vs. Sacramento — MLB Network/Padres.TV/NBC Sports California, 4 p.m.
Texas vs. Colorado — Rockies.TV, 4 p.m.
Arizona vs. Kansas City — MLB Network/Dbacks.TV/Royals.TV, 9 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Seattle — Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NBA
NBA on Prime Video
Cleveland Cavaliers at Dallas Mavericks — Prime Video//KFAA/WFAA, 7:30 p.m.
Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors — Prime Video//NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Memphis at Detroit — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
New York at Indiana — MSG Network/FanDuel Sports Network Indiana, 7:30 p.m.
Phoenix at Toronto — KPHE/KTVK/TSN1/TSN4, 7:30 p.m.
New Orleans at Houston — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/Space City Home Network, 8 p.m.
Utah at Portland — KJZZ/KUNP, 10 p.m.
Chicago at Los Angeles Clippers — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network SoCal/KTLA, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 5 p.m.
Raptors GameDay — TSN1/TSN4, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NBA G League
Grand Rapids Gold at Maine Celtics — NBC Sports Boston, 7 p.m.
Oklahoma City Blue at Delaware Blue Coats — The Roku Sports Channel/Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Salt Lake City Stars at Rio Grande Valley Vipers — Jazz+, 8 p.m.
Stockton Kings at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Iowa Wolves at South Bay Lakers — The Roku Sports Channel, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3;30 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: Mike Monaco/AJ Mleczko
Edmonton Oilers at St. Louis Blues — ESPN+/hulu//Sportsnet (Pacific/West), 8 p.m.
Los Angeles at New York Islanders — FanDuel Sports Network West/MSG SportsNet, 7 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Hockey Central — Sportsnet (Pacific/West), 7:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
NWSL
Matchday 1
Opening Weekend
Washington Spirit vs. Portland Thorns — Prime Video, 8 p.m.
Fútbol W: NWSL Preview Special — ESPN2, 6 p.m.
PWHL
Seattle Torrent at Minnesota Frost — TSN2/KONG/NESNplus/YouTube, 8 p.m.
Serie A
Matchday 29
Torino FC vs. Parma Calcio 1913 — Paramount+, 3:35 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2:30 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6:30 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPNews, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 4:30 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 6 a.m. (Saturday
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
BNP Paribas Open, Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA
Men’s Doubles Semifinals — Tennis Channel, 2 p.m.
Women’s Singles Semifinals — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the BNP Paribas Open — Tennis Channel, 1 p.m.
Tennis Channel Live at the BNP Paribas Open — Tennis Channel, 6 p.m.
Volleyball
Major League Volleyball
Grand Rapids Rise at Atlanta Vibe — YouTube, 7 p.m.
Columbus Fury at Dallas Pulse — Victory+, 8 p.m.
