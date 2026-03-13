Mar 12, 2026; Charlotte, NC, USA; Florida State Seminoles guard Robert McCray V. (6) attempts a last second shot as Duke Blue Devils guard Dame Sarr (7) defends in the second half at Spectrum Center. Mandatory Credit: Bob Donnan-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

American Conference Tournament

Quarterfinals, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL

Announcers: Rich Hollenberg/Jon Crispin

UAB vs. Charlotte — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Tulsa vs. North Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.

Atlantic Coast Conference Tournament

Semifinals, Spectrum Center, Charlotte, NC

Announcers: Dave O’Brien/Corey Alexander//Molly McGrath

Virginia vs. Miami (FL) — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Duke vs. Clemson — ESPN/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Announcers: Taylor Tannenbaum/Joel Berry/Jim Boeheim/Luke Hancock

Nothing But Net live from Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.

Atlantic 10 Conference Tournament

Quarterfinals, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA

Announcers: Steve Burkowski/Tim McCormick//Marty Snider

Saint Louis vs. George Washington — USA Network, 11:30 a.m.

Dayton vs. St. Bonaventure — USA Network, 2 p.m.

Announcers: Steve Schlanger/John Giannini//Marty Snider

Virginia Commonwealth vs. Duquesne — USA Network, 5 p.m.

Saint Joseph’s vs. Davidson — CNBC, 7:30 p.m.

Announcers: Lisa Kerney/Dalen Cuff/Matt McCall

Studio coverage — USA Network, 1:30 p.m.

Big East Conference Tournament

Semifinals, Madison Square Garden, New York, NY

Announcers: Gus Johnson/Jim Jackson//Allison Williams

St. John’s vs. Seton Hall — Fox/Fox One, 5:30 p.m.

UConn vs. Georgetown — FS1/Fox One, 8 p.m.

Announcers: Rob Stone/Casey Jacobsen/Donny Marshall

Big East Tournament Hoops Extra — Fox, 7:30 p.m.

Big Ten Conference Tournament

Quarterfinals, United Center, Chicago, IL

Announcers: Jeff Levering/Don MacLean//Rick Pizzo

Ohio State vs. Michigan — Big Ten Network/Fox One, noon

Wisconsin vs. Illinois — Big Ten Network/Fox One, 2:30 p.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 11:30 a.m.

B1G Live: Basketball Game Break live from Untied Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.

B1G Live: Basketball Postgame live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 4:30 p.m

B1G Live: Basketball Game Break live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.

Announcers: Kevin Kugler/Robbie Hummel//Andy Katz

Purdue vs. Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.

UCLA vs. Michigan State — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago IL — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.

B1G Live: Basketball Postgame live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 11 p.m.

Big XII Conference Tournament

Semifinals, T-Mobile Center, Kansas City MO

Announcers: Dan Shulman/Jay Bilas//Kris Budden

Iowa State vs. Arizona — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Houston vs. Kansas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.

Big West Conference Tournament

Semifinals, Lee’s Family Forum, Henderson, NV

Announcers: Roxy Bernstein/Corey Williams

Cal-Irvine vs. Cal State-Northridge– ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Hawai’i vs. Cal State-Fullerton — ESPN2/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.

Conference USA Tournament

Semifinals, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL

Missouri State vs. Louisiana Tech — CBS Sports Network, 12:30 p.m.

Sam Houston vs. Kennesaw State — CBS Sports Network, 3 p.m.

Mid-American Conference Tournament

Semifinals, Rocket Arena, Cleveland, OH

UMass vs. Toledo — CBS Sports Network, 5 p.m.

Akron/Buffalo vs. Kent State — CBS Sports Network, 7:30 p.m.

Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 7 p.m.

Mid-Eastern Athletic Conference Tournament

Semifinals, Norfolk Scope Arena, Norfolk, VA

Announcers: Kit McConnico/Cy Alexander

Howard vs. South Carolina State — ESPN+, 6 p.m.

Delaware State vs. North Carolina Central — ESPN+, 8:30 p.m.

Mountain West Conference Tournament

Semifinals, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV

Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn

Utah State vs. Nevada — CBS Sports Network, 9 p.m.

San Diego State vs. New Mexico — CBS Sports Network, 11:30 p.m.

Southeast Conference Tournament

Quarterfinals, Bridgestone Arena, Nashville, TN

Announcers: Karl Ravech/Jimmy Dykes//Alyssa Lang

Florida vs. Kentucky– ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Vanderbilt vs. Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.

Announcers: Peter Burns/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Ron Slay

SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m

Announcers: Tom Hart/Dane Bradshaw//Alyssa Lang

Alabama vs. Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Arkansas vs. Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.

Announcers: Dari Nowkhah/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Ron Slay

SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.

SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.

SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.

Southwest Athletic Conference Tournament

Semifinals, Gateway Center Arena, College Park, GA

Announcers: Jared Oliver/Donnie Marsh/Ashlee Jones

Prairie View A&M vs. Alabama A&M — ESPN+, 2 p.m.

Announcers: Santoria Black/Tolly Carr//Symone Stanley

Florida A&M vs. Southern — ESPN+, 8:30 p.m.

Western Athletic Conference Tournament

Semifinals, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV

Announcers: Ben Wilson/Dasve Miller//Kendra Sheehan

Utah Valley vs. Texas-Arlington — ESPN+, 9 p.m.

California Baptist vs. Utah Tech — ESPN+. 11:30 p.m.

Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 2 a.m. (Saturday)

Women’s

America East Conference Tournament

Championship, Roy L. Patrick Gymnasium, University of Vermont, Burlington, VT

Announcers: Chuckie Kempf/Brenda VanLengen

Maine at Vermont — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.

American Conference Tournament

Semifinals, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL

Announcers: Sam Gore/Brooke Weisbrod//Maria Trivelpiece

Rice vs. North Texas — ESPN+, 7 p.m.

East Carolina vs. Texas-San Antonio — ESPN+, 9:30 p.m.

Coastal Athletic Conference Tournament

Quarterfinals, CareFirst Arena, Washington, D.C.

College of Charleston vs. William & Mary — FloSports, noon

Monmouth vs. Stony Brook — FloSports, 2:30 p.m.

Campbell vs. Hofstra — FloSports, 6 p.m.

Drexel vs. Elon — FloSports, 8;30 p.m.

Conference USA Tournament

Semifinals, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL

Announcers: Corey Spector/Kelley Deyo//Annie Cory

Louisiana Tech vs. Liberty — ESPN+, 6:30 p.m.

Missouri State vs. Florida International — ESPN+, 9 p.m.

Ivy League Tournament

Semifinals, Newman Arena, Cornell University, Ithaca, NY

Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty

Princeton vs. Brown — ESPN+, 4:30 p.m.

Columbia vs. Harvard — ESPN+, 7:30 p.m.

Mid-American Conference Tournament

Semifinals, Rocket Arena, Cleveland, OH

Announcers: Dave Bacon/Jacki Windon

Miami (OH) vs. Ohio — ESPN+, 10 a.m.

Ball State vs. Toledo — ESPN+, 12:30 p.m.

Mid-Eastern Athletic Conference Tournament

Semifinals, Norfolk Scope Arena, Norfolk, VA

Announcers: Jonathan Duren/Ramona Riley-Bozier

Howard vs. Coppin State — ESPN+, noon

Maryland-Eastern Shore vs. Norfolk State — ESPN+, 2:30 p.m.

Missouri Valley Conference Tournament

Quarterfinals, Xtream Arena, Coralville, IA

Murray State vs. Indiana State — ESPN+, 1 p.m.

Northern Iowa vs. Bradley — ESPN+. 3:30 p.m.

Belmont vs. Evansville — ESPN+, 7 p.m.

Illinois State vs. Drake — ESPN+, 9:30 p.m.

Southwest Athletic Conference Tournament

Semifinals, Gateway Center Arena, College Park, GA

Announcers: Jared Oliver/Lawrencia Moten//Ashlee Jones

Alabama A&M vs. Southern — ESPN+, 11 a.m.

Announcers: Santoria Black/Ashlee Jones//Lawrencia Moten

Arkansas-Pine Bluff vs. Alabama State — ESPN+, 5:30 p.m.

Western Athletic Conference Tournament

Semifinals, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV

Announcers: Chris Mycoskie/Brandi Poole//Kendra Sheehan

California Baptist vs. Tarleton State — ESPN+, 3 p.m.

Abilene Christian vs. Texas-Arlington — ESPN+, 5:30 p.m.