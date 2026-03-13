All Times Eastern
Men’s
American Conference Tournament
Quarterfinals, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL
Announcers: Rich Hollenberg/Jon Crispin
UAB vs. Charlotte — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Tulsa vs. North Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Atlantic Coast Conference Tournament
Semifinals, Spectrum Center, Charlotte, NC
Announcers: Dave O’Brien/Corey Alexander//Molly McGrath
Virginia vs. Miami (FL) — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Duke vs. Clemson — ESPN/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Announcers: Taylor Tannenbaum/Joel Berry/Jim Boeheim/Luke Hancock
Nothing But Net live from Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Atlantic 10 Conference Tournament
Quarterfinals, PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA
Announcers: Steve Burkowski/Tim McCormick//Marty Snider
Saint Louis vs. George Washington — USA Network, 11:30 a.m.
Dayton vs. St. Bonaventure — USA Network, 2 p.m.
Announcers: Steve Schlanger/John Giannini//Marty Snider
Virginia Commonwealth vs. Duquesne — USA Network, 5 p.m.
Saint Joseph’s vs. Davidson — CNBC, 7:30 p.m.
Announcers: Lisa Kerney/Dalen Cuff/Matt McCall
Studio coverage — USA Network, 1:30 p.m.
Big East Conference Tournament
Semifinals, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Gus Johnson/Jim Jackson//Allison Williams
St. John’s vs. Seton Hall — Fox/Fox One, 5:30 p.m.
UConn vs. Georgetown — FS1/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Rob Stone/Casey Jacobsen/Donny Marshall
Big East Tournament Hoops Extra — Fox, 7:30 p.m.
Big Ten Conference Tournament
Quarterfinals, United Center, Chicago, IL
Announcers: Jeff Levering/Don MacLean//Rick Pizzo
Ohio State vs. Michigan — Big Ten Network/Fox One, noon
Wisconsin vs. Illinois — Big Ten Network/Fox One, 2:30 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 11:30 a.m.
B1G Live: Basketball Game Break live from Untied Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 4:30 p.m
B1G Live: Basketball Game Break live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Announcers: Kevin Kugler/Robbie Hummel//Andy Katz
Purdue vs. Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
UCLA vs. Michigan State — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago IL — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame live from United Center, Chicago, IL — Big Ten Network/Fox One, 11 p.m.
Big XII Conference Tournament
Semifinals, T-Mobile Center, Kansas City MO
Announcers: Dan Shulman/Jay Bilas//Kris Budden
Iowa State vs. Arizona — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Houston vs. Kansas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
Big West Conference Tournament
Semifinals, Lee’s Family Forum, Henderson, NV
Announcers: Roxy Bernstein/Corey Williams
Cal-Irvine vs. Cal State-Northridge– ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Hawai’i vs. Cal State-Fullerton — ESPN2/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Conference USA Tournament
Semifinals, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL
Missouri State vs. Louisiana Tech — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
Sam Houston vs. Kennesaw State — CBS Sports Network, 3 p.m.
Mid-American Conference Tournament
Semifinals, Rocket Arena, Cleveland, OH
UMass vs. Toledo — CBS Sports Network, 5 p.m.
Akron/Buffalo vs. Kent State — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 7 p.m.
Mid-Eastern Athletic Conference Tournament
Semifinals, Norfolk Scope Arena, Norfolk, VA
Announcers: Kit McConnico/Cy Alexander
Howard vs. South Carolina State — ESPN+, 6 p.m.
Delaware State vs. North Carolina Central — ESPN+, 8:30 p.m.
Mountain West Conference Tournament
Semifinals, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Announcers: Andrew Catalon/Steve Lappas//Evan Washburn
Utah State vs. Nevada — CBS Sports Network, 9 p.m.
San Diego State vs. New Mexico — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
Southeast Conference Tournament
Quarterfinals, Bridgestone Arena, Nashville, TN
Announcers: Karl Ravech/Jimmy Dykes//Alyssa Lang
Florida vs. Kentucky– ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Vanderbilt vs. Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Announcers: Peter Burns/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Ron Slay
SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m
Announcers: Tom Hart/Dane Bradshaw//Alyssa Lang
Alabama vs. Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Arkansas vs. Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
Announcers: Dari Nowkhah/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Ron Slay
SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
SEC Now live from Bridgestone Arena, Nashville, TN — SEC Network/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Southwest Athletic Conference Tournament
Semifinals, Gateway Center Arena, College Park, GA
Announcers: Jared Oliver/Donnie Marsh/Ashlee Jones
Prairie View A&M vs. Alabama A&M — ESPN+, 2 p.m.
Announcers: Santoria Black/Tolly Carr//Symone Stanley
Florida A&M vs. Southern — ESPN+, 8:30 p.m.
Western Athletic Conference Tournament
Semifinals, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Announcers: Ben Wilson/Dasve Miller//Kendra Sheehan
Utah Valley vs. Texas-Arlington — ESPN+, 9 p.m.
California Baptist vs. Utah Tech — ESPN+. 11:30 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 2 a.m. (Saturday)
Women’s
America East Conference Tournament
Championship, Roy L. Patrick Gymnasium, University of Vermont, Burlington, VT
Announcers: Chuckie Kempf/Brenda VanLengen
Maine at Vermont — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.
American Conference Tournament
Semifinals, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL
Announcers: Sam Gore/Brooke Weisbrod//Maria Trivelpiece
Rice vs. North Texas — ESPN+, 7 p.m.
East Carolina vs. Texas-San Antonio — ESPN+, 9:30 p.m.
Coastal Athletic Conference Tournament
Quarterfinals, CareFirst Arena, Washington, D.C.
College of Charleston vs. William & Mary — FloSports, noon
Monmouth vs. Stony Brook — FloSports, 2:30 p.m.
Campbell vs. Hofstra — FloSports, 6 p.m.
Drexel vs. Elon — FloSports, 8;30 p.m.
Conference USA Tournament
Semifinals, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL
Announcers: Corey Spector/Kelley Deyo//Annie Cory
Louisiana Tech vs. Liberty — ESPN+, 6:30 p.m.
Missouri State vs. Florida International — ESPN+, 9 p.m.
Ivy League Tournament
Semifinals, Newman Arena, Cornell University, Ithaca, NY
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Princeton vs. Brown — ESPN+, 4:30 p.m.
Columbia vs. Harvard — ESPN+, 7:30 p.m.
Mid-American Conference Tournament
Semifinals, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers: Dave Bacon/Jacki Windon
Miami (OH) vs. Ohio — ESPN+, 10 a.m.
Ball State vs. Toledo — ESPN+, 12:30 p.m.
Mid-Eastern Athletic Conference Tournament
Semifinals, Norfolk Scope Arena, Norfolk, VA
Announcers: Jonathan Duren/Ramona Riley-Bozier
Howard vs. Coppin State — ESPN+, noon
Maryland-Eastern Shore vs. Norfolk State — ESPN+, 2:30 p.m.
Missouri Valley Conference Tournament
Quarterfinals, Xtream Arena, Coralville, IA
Murray State vs. Indiana State — ESPN+, 1 p.m.
Northern Iowa vs. Bradley — ESPN+. 3:30 p.m.
Belmont vs. Evansville — ESPN+, 7 p.m.
Illinois State vs. Drake — ESPN+, 9:30 p.m.
Southwest Athletic Conference Tournament
Semifinals, Gateway Center Arena, College Park, GA
Announcers: Jared Oliver/Lawrencia Moten//Ashlee Jones
Alabama A&M vs. Southern — ESPN+, 11 a.m.
Announcers: Santoria Black/Ashlee Jones//Lawrencia Moten
Arkansas-Pine Bluff vs. Alabama State — ESPN+, 5:30 p.m.
Western Athletic Conference Tournament
Semifinals, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Announcers: Chris Mycoskie/Brandi Poole//Kendra Sheehan
California Baptist vs. Tarleton State — ESPN+, 3 p.m.
Abilene Christian vs. Texas-Arlington — ESPN+, 5:30 p.m.
