All Times Eastern
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
FIFA World Cup
Knockout Stage
Round of 32, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Fox/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Telemundo/Peacock: Alejandro Figueredo/Jaime Macias
Côte d’Ivoire vs. Norway — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Julio César Dely Valdes/Toni Cherchi/Verónica Brunati/Martin Vásquez/Carlota Vizmanos
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 11:30 a.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, noon
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, noon
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Round of 32, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Katie Shanahan//Telemundo/Peacock: Jose Bauz/Daniel Angulo
France vs. Sweden — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Iván Ramiro Córdoba/Diana Rincon/Antonella González/Jaime Herrera/Lindsay Casinelli
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 3:30 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 4 p.m.
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 4 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
Round of 32, Estadio Azteca. Ciudad de México, México
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Rob Green//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: José Luis Lopez Salido/Jorge Calvo
México vs. Ecuador — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 9 p.m.
Announcers: Andrés Guardado/Carlos Salcido/Antonio Valencia/Miguel Gurwitz/Jaime Herrera/Verónica Rodriguez/Diego Arrioja/Carlos Yustis/Arantza Fernández
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 7:30 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 8 p.m.
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 8 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 9 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, midnight
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Scorecard — CBS Sports Network, 1 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Golfer’s Guide: Ultimate Distance — Golf Channel, 7 p.m.
Golfer’s Guide: Ultimate Distance — Golf Channel, 7:30 p.m.
World Long Drive: Pinnacle World Long Drive Tour — Golf Channel, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
MLB on TBS
Detroit at New York Yankees — TBS/truTV/HBO Max//Detroit SportsNet/Prime Video (NY/NJ/CT only), 7 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Chicago White Sox at Baltimore — Chicago Sports Network/MASN, 6:30 p.m.
Texas at Cleveland — Rangers Sports Network/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Kansas City — Rays.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Minnesota at Houston — Twins.TV/Space City Home Network, 8 p.m.
Anaheim at Seattle — Angels Broadcast Television/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Pittsburgh at Philadelphia — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
St. Louis at Atlanta — Cardinals,TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Cincinnati at Milwaukee — Reds.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
San Diego at Chicago Cubs — Padres.TV/Marquee Sports Network, 8 p.m.
Miami at Colorado — Marlins.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
San Francisco at Arizona — NBC Sports Bay Area/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
New York Mets at Toronto — SNY/Sportsnet, 7 p.m.
Washington at Boston — Nationals.TV/NESN, 7 p.m.
Los Angeles Dodgers at Sacramento — MLB Network//Spectrum SportsNet LA/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Sources Tell Jeff Passan — ESPNews, 5 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 8 p.m.
MLB en vivo — UniMás/TUDN, 9 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Sonoma Recap — FS1, 6 p.m.
NBA
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Association: Free Agency — NBA TV, 5 p.m.
NBA Today: Free Agency Special — ESPN, 7 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 3 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Portland Cascade at Chicago Blaze — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Texas Volts at Utah Talons — CBS Sports Network, 9 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
SportsCenter — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
All England Lawn Tennis and Croquet Club
The Championships, Wimbledon, All England Club, London, England, United Kingdom
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 1st Round: No. 1 Court — ESPN Unlimited, 8 a.m.
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 1st Round: Centre Court — ESPN Unlimited, 8:30 a.m.
Wimbledon Match Point — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Wimbledon Highlight Show — ESPN Unlimited, 5 p.m.
All Access All England — ESPN Unlimited, 4 a.m. (Wednesday)
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 2nd Round — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 6 a.m. (Wednesday)
WNBA
Commissioners Cup
Final, Barclays Center, Brooklyn, New York, NY
Las Vegas Aces at New York Liberty — Prime Video, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.