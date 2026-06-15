All Times Eastern
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
Bracket 2, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Elimination Game
Announcers: Mike Monaco/Ben McDonald/Eduardo Pérez//Taylor McGregor
Alabama vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Winners Bracket
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Oklahoma vs. Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Alyssa Lang/Jack DeLongchamps/Mike Rooney/Todd Walker
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
ACC Huddle Special: Mike Norvell — ACC Network, 5 p.m.
All Access: Vanderbilt Spring Football — SEC Network, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 1
Group H, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Spain vs. Cabo Verde — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 11:55 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 10:30 a.m.
Announcers: Jules Breach/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/Carli Lloyd
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, 11 a.m.
Group G, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Rob Green//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: Copán Alvarez/José “Pepe” del Bosque
Belgium vs. Egypt — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Jules Breach/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/Carli Lloyd
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 2 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Julian Gonzalez/Tony Cherchi/Diego Lugano/Iván Zamorano/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
Belgium vs. Egypt World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Group H, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Announcers — FS1/Fox One: JP Dellacamera/Lori Lindsey//Telemundo/Peacock: Alejandro Figueredo/Jaime Macias
Saudi Arabia vs. Uruguay — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 5:55 p.m.
Announcers: Jules Breach/Juan Pablo Ángel/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 5 p.m.
Announcers: Tony Cherchi/Diego Lugano/Iván Zamorano/Piero Menor/Lindsay Casinelli/Martin Vasquez/Angela Lerena
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Saudi Arabia vs. Uruguay World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Group G, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — FS1/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Telemundo/Peacock: José Hernandez/Dario Daicz
Iran vs. New Zealand — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 8;55 p.m.
Announcers: Jules Breach/Juan Pablo Ángel/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Cindy Imperial/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 8 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo, 11 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours With James Corden — Fox, midnight
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 1 p.m.
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 3 p.m.
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 11:30 p.m.
MLB
American League
Detroit at Houston — Detroit SportsNet/Space City Home Network, 8 p.m.
Minnesota at Texas — Twins.TV/Rangers Sports Network, 8 p.m.
National League
Miami at Philadelphia — Marlins.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
New York Mets at Cincinnati — MLB Network//SNY/Reds.TV, 7 p.m.
San Diego at St. Louis — Padres.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Colorado at Chicago Cubs — Rockies.TV/Marquee Sports Network, 8 p.m.
Interleague
MLB on ESPN
Announcers: Jon Sciambi/David Ross
Tampa Bay Rays at Los Angeles Dodgers — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Kansas City at Washington — Royals.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Anaheim at Arizona — Angels Broadcast Television/Dbacks.TV, 8:30 p.m.
Pittsburgh at Sacramento — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Baseball Tonight with Buster Olney — ESPNews, 6 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 10 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Erik Jones Interview — FS2, 6:30 p.m.
SPEED With Harvick & Buxton — FS2, 10 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, 11 a.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Channel, 9 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Stanley Cup Final Edition — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning América — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Texas Volts at Carolina Blaze — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Portland Cascade at Utah Talons — ESPN2/ESPN Unlimited, 9:30 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.,m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS2, 5 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court: HSBC Championships (ATP Tour)/Berlin Open (WTA Tour)/Nottingham Open (WTA Tour)/Terra Wortmann Open (ATP Tour), 5 a.m. (Tuesday)
WNBA
Commissioners Cup
WNBA on USA
Las Vegas Aces at Dallas Wings — USA Network//KMCC/KFAA, 8 p.m.
Portland Fire at Minnesota Lynx — KPDX/Victory+, 8 p.m.
WNBA on Peacock
Announcers: Zora Stephenson/Sarah Kustok//Caroline Piñeda
Los Angeles Sparks at Golden State Valkyries — NBCSN/Peacock//Spectrum SportsNet/KPIX/KOVR, 10 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.