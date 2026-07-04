HAPPY 4TH OF JULY!!!
All Times Eastern
Athletics
World Athletics
Diamond League
Prefontaine Classic, Hayward Field, University of Oregon, Eugene, OR
Announcers: Leigh Diffey/Ato Boldon/Kara Goucher/Trey Hardee/Sanya Richards-Ross//Lewis Johnson
Day 2 — NBC/Peacock, 5 p.m.
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 17
Essendon Bombers vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 1:01 a.m. (Sunday)
Port Adelaide Power vs. North Melbourne Kangaroos — FS2/Fox One, 2:30 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Kinnick Stadium, University of Iowa, Iowa City, IA
Firefighters vs. Savannah Bananas — The Roku Sports Channel, 8 p.m.
Game 2, Momentum Bank Ballpark, Midland, TX
Party Animals vs. Texas Tailgaters — YouTube, 8 p.m.
Boxing
Top Rank Boxing
The Fight
WBO World Lightweight Title, Wolstein Center, Cleveland State University, Cleveland, OH
Announcers: Todd Grisham/Sergio Mora//Chris Mannix
Abdulla Mason vs. Albert Bell — TNT/truTV/DAZN, 8 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Tim Bradley, Jr./Terence Crawford/Shawn Porter
Ringside — TNT/truTV/DAZN, 7:30 p.m.
CFL
Week 5
Edmonton Elks at BC Lions — TSN5/CFL+, 7 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN5, 6:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
Arnold Palmer Cup, Tralee Golf Links, Tralee, County Kerry, Ireland
Mixed Foursomes — Golf Channel app/GolfChannel.com, 10:30 a.m.
Singles — Golf Channel app/GolfChannel.com, 5 a.m. (Sunday)
Cycling
Le Tour de France
Stage 1 — Team Time Trial
Announcers: Phil Liggett/Bob Roll//Steve Porino//Christian Vande Velde
Barcelona — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Dogs
2026 AKC Diving Dogs Team Challenge — ESPN2, 1 p.m.
FIFA World Cup
Knockout Stage
Round of 16, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Robert Green//Telemundo/Peacock: Alejandro Figueredo/Jaime Macias
Canada vs. Morocco — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Rob Stone/Clint Dempsey/Landon Donovan/Alexi Lalas
FIFA World Cup Live from Independence Hall, Philadelphia, PA — Fox/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Jozy Altidore/Frederik Oldenburg/Rodrigo Camacho
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 11:30 a.m.
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, noon
Canada vs. Morocco World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Round of 16, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Katie Shanahan//Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Paraguay vs. France — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Alejandro Bedoya/Rocque Santa Cruz/Diego Lugano/Alejandro Berry/Carmen Boquin/Maria Jose Flores/Tony Cherchi
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: (from Philadelphia) Rob Stone/Clint Dempsey/Landon Donovan/Alei Lalas//Tom Rinaldi//(from Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Alejandro Bedoya/Rocque Santa Cruz/Diego Lugano/Alejandro Berry/Carmen Boquin/Maria Jose Flores/Tony Cherchi
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 3:30 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 4 p.m.
Paraguay vs. France World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
Announcers: Rob Stone/Clint Dempsey/Landon Donovan/Alexi Lalas
FIFA World Cup Postgame live from Independence Hall, Philadelphia, PA — Fox/Fox One, 7 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, midnight (in all time zones)
Gluttony
Major League Eating
Hot Dog Eating Contest, Nathan’s Famous Corporation, Brooklyn, New York, NY
Announcers: Jeremy Schaap/Rich Shea//Marion Crowder
Women’s Competition — ESPN+, 10:45 a.m.
Men’s Competition — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Men’s Competition — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Golf
DP World Tour
BMW International Open
3rd Round — Golf Channel, 7 a.m.
PGA Tour
John Deere Classic, TPC Deere Run, Silvis, IL
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Mackenzie Hughes/Jordan Spieth/Erik van Rooyen — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Featured Holes: 3, 12, 14, 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 8;15 a.m.
Featured Groups: Jonathan Byrd/Rickie Fowler/Keith Mitchell & Tony Finau/Matt Kuchar/Kevin Yu — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Group 1: Michael Brennan/Doug Ghim/Hayden Springer — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Ben Griffin/William Mouw/Pontus Nyholm — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: George Saviricas/Curt Byrum/Arron Oberholser//Billy Ray Brown//Brendon DeJonge//Hailey Hunter
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Steve Burkowski/Jim Gallagher, Jr.//Hailey Hunter
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Ladies European Tour
Hulencourt Women’s Open, Golf Club D’Hulencourt, Genappe, Belgium
3rd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 10 a.m.
USGA
U.S. Senior Open, Scioto Country Club, Columbus, OH
Announcers: Dan Hicks/Brad Faxon/Peter Jacobsen//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Cara Banks
3rd Round — Peacock, noon
3rd Round — NBCSN/Peacock, 5:30 p.m.
Veterans Golfers Association
Liberty Cup, Liberty National Golf Club, Jersey City, NJ
Announcers: Damon Hack/Brendel Chamblee//Jimmy Roberts
Championship — Golf Channel, 3 p.m.
Announcers: Steve Burkowski/Jim Gallagher, Jr.//Hailey Hunter
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Hockey
3ICE
3ICE World Cup, The O2 Belfast, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Day 1 — NHL Network, 2 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indy 200 at Mid-Ohio, Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, OH
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 2 — FS1/Fox One, 10 a.m.
Qualifying — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Grand Prix at Mid-Ohio Race 1, Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, OH
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/Conor Daly/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Qualifying — FS1/Fox One, 9 a.m.
Race 1 — FS1/Fox One, 1 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: UFC 257: Dustin Poirier vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, midnight
UFC Ultimate Knockouts: Dana White’s Contender SEries Alumni — CBS Sports Network, 12:30 a,m. (Sunday)
MLB
American League
Minnesota at New York Yankees — Twins.TV/YES, 1:30 p.m.
Detroit at Texas — MLB Network (backup)//Detroit SportsNet/Rangers Sports Network, 4 p.m.
Toronto at Seattle — MLB Network (main)//Sportsnet/Mariners.TV, 4 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland — Chicago Sports Network/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Tampa Bay at Houston — Rays.TV/Space City Home Network, 7 p.m.
Boston at Anaheim — MLB Network (backup)//NESN/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Baseball Night in America
Announcers: Kenny Albert/A.J. Pierzynski
New York Mets at Atlanta Braves — Fox/Fox One, 8:08 p.m.
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
St. Louis Cardinals at Chicago Cubs — Fox/Fox One, 8:08 p.m.
Announcers: Chris Myers/Dontrelle Willis/Alex Rodriguez
All-Star Game Selection Show live from Independence Hall, Philadelphia, PA — Fox/Fox One, 7 p.m.
Pittsburgh at Washington — MLB Network//SportsNet Pittsburgh/Nationals.TV, 11 a.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 8 p.m.
Milwaukee at Arizona — MLB Network (main)//Brewers.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
San Diego at Los Angeles Dodgers — Padres.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Baltimore at Cincinnati — MASN/Reds.TV, 7 p.m.
Philadelphia at Kansas City — NBC Sports Philadelphia/Royals.TV, 8 p.m.
Miami at Sacramento — Marlins.TV/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Play Ball — MLB Network, 3 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 3:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 3:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR Cup Series
eero 400, Chicagoland Speedway, Joliet, IL
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte
Qualifying — truTV/HBO Max, 3 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Cuervo 300, Chicagoland Speedway, Joliet, IL
Race — The CW, 5:30 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 4:30 p.m.
NBA Summer League
California Classic
Day 2, Golden 1 Center, Sacramento, CA
Milwaukee vs. Golden State Blue — Prime Video/NBA TV/ESPN+/NBC Sports Bay Area, 3 p.m.
Brooklyn vs. Sacramento — Prime Video/NBA TV/ESPN+, 5 p.m.
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NHL
Ice Gold: From Worst to First — NHL Network, 8 p.m.
NWSL
Matchday 11
North Carolina Courage vs. Seattle Reign — NWSL+, 7:30 p.m.
San Diego Wave vs. Gotham FC — Ion, 8:45 p.m.
NWSL on Ion Pre Match Show — Ion, 8 p.m.
NWSL on Ion Post Match Show — Ion, 10:45 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 8:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN, 9 p.m.
Scoreline – CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Texas Volts at Chicago Bandits — CBS Sports Network, 4:30 p.m.
Portland Cascade at Oklahoma City Spark — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Carolina Blaze at Utah Talons — CBS Sports Network, 9 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
The Media Show: The Murray Brothers’ Media Game — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
30 for 30: The Good, The Bad, The Hungry — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter Celebrates America — ESPN, 5 p.m.
30 for 30: Doc & Darryl — ESPN2, 5:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPN2, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
30 for 30: Long Gone Summer — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
E60: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2, 9:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
E60: 28 Outs: An Imperfect Story — ESPN2, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
All England Lawn Tennis and Croquet Club
The Championships, Wimbledon, All England Club, London, England, United Kingdom
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 3rd Round: No. 1 Court — ESPN Unlimited, 8 a.m.
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 3rd Round: Centre Court — ESPN Unlimited, 8:30 a.m.
Wimbledon Match Point — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Wimbledon Highlight Show — ESPN Unlimited, 5 p.m.
All Access All England — ESPN Unlimited, 4 a.m. (Saturday)
Gentlemen’s and Ladies’ Singles Round of 16 — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 6 a.m. (Sunday)
WNBA
WNBA on CBS
Announcers: Jordan Kent/Ice Young//Tiffany Blackmon
Golden State Valkyries at Atlanta Dream — CBS/Paramount+, 1 p.m.
WNBA Tip-Off Show — CBS Sports HQ, 12:30 p.m.
Portland Fire at Seattle Storm — KPDX/KOMO/KUNS, 9 p.m.
WNBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.