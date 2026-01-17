Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) warms up before the first quarter in an NFL football AFC Wild Card playoff matchup, Sunday, Jan. 11, 2026, in Jacksonville, Fla. Bills lead 10-7 at the half over the Jaguars. [Doug Engle/Florida Times-Union]
All Times Eastern

Basketball
Unrivaled
Mist vs. Lunar Owls — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 8:45 p.m.

Bundesliga
Matchday 18
1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Bayern München — ESPN+, 12:20 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
Tactical Feed: Red Bull Leipzig vs. Bayern München — ESPN+, 12:25 p.m.

College Football
ACC Huddle: Miami Media Day — ACC Network, 9 a.m.
B1G Live: CFP National Championship Media Day — Big Ten Network, 9 a.m.
Path to the College Football Playoff: Miami and Indiana — ABC, 2 p.m.
Path to the College Football Playoff: Miami and Indiana — ABC, 2:30 p.m.
Championship Drive: Countdown to Kickoff — ABC, 3 p.m.

College Hockey
Men’s
Vermont at UConn — NESN/ESPN+, 4 p.m.
Brown at RPI — ESPN+, 4 p.m.
Robert Morris at Army — FloSports, 4 p.m.
Yale at Union — ESPN+, 5 p.m.
Boston University at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Bentley at Sacred Heart — FloSports, 6 p.m.
Minnesota-Duluth at St. Cloud State — KBJR/WUCW, 7 p.m.
Denver at North Dakota — Midco Sports, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Miami (OH) — WOWT 6.6/Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Michigan at Minnesota — B1G+, 7 p.m.
Boston College at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Clarkson at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Air Force at Holy Cross — FloSports, 7 p.m.
Canisius at Rochester Institute of Technology — FloSports, 7 p.m.
Notre Dame at Penn State — Big Ten Network, 8 p.m.
Alaska-Anchorage at Alaska-Fairbanks — FloSports, 11 p.m.

EFL Championship
Matchday 27
Coventry City vs. Leicester City — CBS Sports Network, 7:26 p.m.
Watford vs. Millwall — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. Queens Park Rangers — CBS Sports Network, 9:56 a.m.
Preston North End vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.

English Premier League
Matchweek 22
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Manchester United vs. Manchester City — USA Network/Universo, 7:25 a.m.

Liverpool vs. Burnley — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Chelsea vs. Brentford — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Leeds United vs. Fulham — Peacock, 10 a.m.
Sunderland vs. Crystal Palace — Peacock, 10 a.m.
Tottenham Hotspur vs. West Ham United — Peacock, 10 a.m.
Nottingham Forest vs. Arsenal — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — Peacock, 2:30 p.m.

La Liga Premier Extra — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
The Men in Blazers Show with guest Bukayo Saka — Peacock, 3 p.m.

Figure Skating
International Skating Union
ISU Figure Skating European Championships
Day 4, Utilia Arena, Sheffield, England, United Kingdom
Announcers — E!/Peacock: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir
Men’s Free Skate — Peacock, 8 a.m.
Free Dance — Peacock, 1:30 p.m.
Free Dance — E!/Peacock, 3 p.m. (same day coverage)

Golf
PGA Tour
The Sony Open in Hawai’i, Waialae Country Club, East Honolulu, HI
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Brendon de Jonge//Smylie Kaufman//Arron Oberholser//Mark Rolfing
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, 7 p.m.

Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central Pregame — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.

R&A Championships/Augusta National/USGA
Latin America Amateur Championship, Lima Golf Club, Lima, Peru
3rd Round — ESPNews, 11 a.m.

DP World Tour
Dubai International, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Sunday)

The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 9 a.m.

Hockey
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Semifinals, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
United States vs. Sweden — TSN5/ESPN+, 3 p.m.
Canada vs. Czechia — TSN5/ESPN+, 6:30 p.m.

LaLiga
Matchday 20
Real Madrid vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
RCD Mallorca vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 10:10 a.m.
CA Osasuna vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Real Betis vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.

Ligue 1
Round 18
RC Lens vs. AJ Auxerre — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 10:50 a.m.
Toulouse FC vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Angers SCO s. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.

Ligue 1 Show — beIN Sports, 10:30 a.m.

Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.

NBA
Utah at Dallas — KJZZ/KFAA, 5 p.m.
Boston at Atlanta — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Indiana at Detroit — FanDuel Sports Network Indiana/WTHR/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
Phoenix at New York — NBA TV/KPHE/KTVK/MSG Network, 7:30 p.m.
Minnesota at San Antonio — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Oklahoma City at Miami — FanDuel Sports Network Oklahoma/KWTV/FanDuel Sports Network Sun/WPLG, 8 p.m.
Charlotte at Golden State — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Washington at Denver — Monumental Sports Network Plus/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Los Angeles Lakers at Portland — NBA TV/Spectrum SportsNet/KUNP, 10 p.m.

NBA Playback — NBA TV, noon
The Association: Weekend — NBA TV, 6 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)

NBA G League
Osceola Magic at Greensboro Swarm — WMYV, 6 p.m.
Motor City Cruise at Birmingham Squadron — The Roku Sports Channel/Samsung TV Plus/WABM, 7 p.m.
Raptors 905 at Capital City Go-Go — Monumental Sports Network Plus, 7 p.m.
Salt Lake City Stars at Sioux Falls Skyforce — Jazz+/FanDuel Sports Network Florida, 8 p.m.
Westchester Knicks at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
Valley Suns at Santa Cruz Warriors — The Roku Sports Channel/Samsung TV Plus/NBC Sports Bay Area Plus, 10 p.m.

NFL Playoffs
Divisional Playoffs
AFC Divisional Playoff Game, Empower Field at Mile High, Denver, CO
Announcers: Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson//Gene Steratore (rules)
Buffalo Bills at Denver Broncos — CBS/Paramount+, 4:30 p.m.

Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Logan Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 1:30 p.m.

Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Kyle Long/Kirk Cousins (guest)
The NFL Today — CBS, 3:30 p.m.
The NFL Today Postgame — CBS, 7:30 p.m.

NFC Divisional Playoff Game, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi//Dean Blandino (rules)
San Francisco 49ers at Seattle Seahawks — Fox/Fox One, 8:10 p.m.

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
NFL on Fox Pregame — Fox, 7:30 p.m.
NFL on Fox Postgame — Fox, 11:20 p.m.

NFL Matchup — ESPN2, 7:30 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
Postseason NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
NFL Championship Chase: Divisional Weekend — Fox, 11 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Buffalo Bills vs. Denver Broncos NFL Football Divisional Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
San. Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks NFL Divisional Playoffs In-Gme LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11 p.m.
NFL PrimeTime — ESPN+, 11:20 p.m.

NHL
Hockey Day in Canada
New York Islanders at Calgary Flames — Sportsnet/CBC/TVA Sports/MSG SportsNet, 3 p.m.
Montréal Canadiens at Ottawa Senators — Sportsnet East/City TV/TVA Sports, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at Winnipeg Jets — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Vancouver Canucks — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/TVA Sports, 10 p.m.

Hockey Day in Canada live from Moncton, New Brunswick, Canada — Sportsnet/CBC, 1 p.m.
Hockey Day in Canada live from Moncton, New Brunswick, Canada — Sportsnet/CBC, 6 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Saturday)

Minnesota at Buffalo — NHL Network/FanDuel Sports Network North/MSG Western New York, 12:30 p.m.
New York Rangers at Philadelphia — MSG Network/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Seattle at Utah — Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle)/KUPX, 5 p.m.
Carolina at New Jersey — FanDuel Sports Network South/MSG SportsNet, 7 p.m.
Columbus at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Ohio/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Florida at Washington — Scripps Sports/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Boston at Chicago — NESN/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Los Angeles at Anaheim — FanDuel Sports Network West/Victory+, 10 p.m.
Nashville at Vegas — FanDuel Sports Network South/Scripps Sports, 10 p.m.

NHL My World — NHL Network, 4:30 p.m.
Bolts Beginnings — NHL Network, 5 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6 p.m.
On the Fly: Boston at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Edmonton at Vancouver/Los Angeles at Anaheim/Nashville at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)

PWHL
Vancouver Goldeneyes at Toronto Sceptres — Sportsnet One/YouTube, 3 p.m.

Serie A
Matchday 21
Udinese Calcio vs. Inter Milan — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. U.S. Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
Cagliari Calcio vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Parma Calcio 1913 vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.

Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Kevin Sinfield: 7 in 7 Together — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Spors HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 3 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 1, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s and Women’s 1st Round: Day Session — ESPN Deportes/ESPN+, 7 p.m.
Men’s and Women’s 1st Round: Day Session — ESPN2, 10 p.m.
Men’s and Women’s 1st Round: Night Session: Aryna Sabalenka vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Carlos Alcaraz vs. Adam Walton — ESPN2/ESPN Deportes, 3 a.m. (Sunday)

Tennis Channel Live at the Australian Open — Tennis Channel, 5 p.m.

Volleyball
Major League Volleyball
Indy Ignite at Columbus Fury — YouTube, 7 p.m.

