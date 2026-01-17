All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Mist vs. Lunar Owls — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Bundesliga
Matchday 18
1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Bayern München — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
Tactical Feed: Red Bull Leipzig vs. Bayern München — ESPN+, 12:25 p.m.
College Football
ACC Huddle: Miami Media Day — ACC Network, 9 a.m.
B1G Live: CFP National Championship Media Day — Big Ten Network, 9 a.m.
Path to the College Football Playoff: Miami and Indiana — ABC, 2 p.m.
Path to the College Football Playoff: Miami and Indiana — ABC, 2:30 p.m.
Championship Drive: Countdown to Kickoff — ABC, 3 p.m.
College Hockey
Men’s
Vermont at UConn — NESN/ESPN+, 4 p.m.
Brown at RPI — ESPN+, 4 p.m.
Robert Morris at Army — FloSports, 4 p.m.
Yale at Union — ESPN+, 5 p.m.
Boston University at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Bentley at Sacred Heart — FloSports, 6 p.m.
Minnesota-Duluth at St. Cloud State — KBJR/WUCW, 7 p.m.
Denver at North Dakota — Midco Sports, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Miami (OH) — WOWT 6.6/Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Michigan at Minnesota — B1G+, 7 p.m.
Boston College at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Clarkson at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Air Force at Holy Cross — FloSports, 7 p.m.
Canisius at Rochester Institute of Technology — FloSports, 7 p.m.
Notre Dame at Penn State — Big Ten Network, 8 p.m.
Alaska-Anchorage at Alaska-Fairbanks — FloSports, 11 p.m.
EFL Championship
Matchday 27
Coventry City vs. Leicester City — CBS Sports Network, 7:26 p.m.
Watford vs. Millwall — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. Queens Park Rangers — CBS Sports Network, 9:56 a.m.
Preston North End vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 22
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Manchester United vs. Manchester City — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Liverpool vs. Burnley — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Chelsea vs. Brentford — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Leeds United vs. Fulham — Peacock, 10 a.m.
Sunderland vs. Crystal Palace — Peacock, 10 a.m.
Tottenham Hotspur vs. West Ham United — Peacock, 10 a.m.
Nottingham Forest vs. Arsenal — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
The Men in Blazers Show with guest Bukayo Saka — Peacock, 3 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU Figure Skating European Championships
Day 4, Utilia Arena, Sheffield, England, United Kingdom
Announcers — E!/Peacock: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir
Men’s Free Skate — Peacock, 8 a.m.
Free Dance — Peacock, 1:30 p.m.
Free Dance — E!/Peacock, 3 p.m. (same day coverage)
Golf
PGA Tour
The Sony Open in Hawai’i, Waialae Country Club, East Honolulu, HI
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Brendon de Jonge//Smylie Kaufman//Arron Oberholser//Mark Rolfing
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, 7 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central Pregame — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
R&A Championships/Augusta National/USGA
Latin America Amateur Championship, Lima Golf Club, Lima, Peru
3rd Round — ESPNews, 11 a.m.
DP World Tour
Dubai International, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 2:30 a.m. (Sunday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 9 a.m.
Hockey
Women’s
IIHF U18 Women’s World Championship
Semifinals, Sport and Wellness Centre, Sydney, Nova Scotia, Canada
United States vs. Sweden — TSN5/ESPN+, 3 p.m.
Canada vs. Czechia — TSN5/ESPN+, 6:30 p.m.
LaLiga
Matchday 20
Real Madrid vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
RCD Mallorca vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 10:10 a.m.
CA Osasuna vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Real Betis vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 18
RC Lens vs. AJ Auxerre — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 10:50 a.m.
Toulouse FC vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Angers SCO s. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 10:30 a.m.
Mixed Martial Arts
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
NBA
Utah at Dallas — KJZZ/KFAA, 5 p.m.
Boston at Atlanta — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Indiana at Detroit — FanDuel Sports Network Indiana/WTHR/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
Phoenix at New York — NBA TV/KPHE/KTVK/MSG Network, 7:30 p.m.
Minnesota at San Antonio — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Oklahoma City at Miami — FanDuel Sports Network Oklahoma/KWTV/FanDuel Sports Network Sun/WPLG, 8 p.m.
Charlotte at Golden State — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Washington at Denver — Monumental Sports Network Plus/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Los Angeles Lakers at Portland — NBA TV/Spectrum SportsNet/KUNP, 10 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
The Association: Weekend — NBA TV, 6 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
Osceola Magic at Greensboro Swarm — WMYV, 6 p.m.
Motor City Cruise at Birmingham Squadron — The Roku Sports Channel/Samsung TV Plus/WABM, 7 p.m.
Raptors 905 at Capital City Go-Go — Monumental Sports Network Plus, 7 p.m.
Salt Lake City Stars at Sioux Falls Skyforce — Jazz+/FanDuel Sports Network Florida, 8 p.m.
Westchester Knicks at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
Valley Suns at Santa Cruz Warriors — The Roku Sports Channel/Samsung TV Plus/NBC Sports Bay Area Plus, 10 p.m.
NFL Playoffs
Divisional Playoffs
AFC Divisional Playoff Game, Empower Field at Mile High, Denver, CO
Announcers: Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson//Gene Steratore (rules)
Buffalo Bills at Denver Broncos — CBS/Paramount+, 4:30 p.m.
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Logan Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 1:30 p.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Kyle Long/Kirk Cousins (guest)
The NFL Today — CBS, 3:30 p.m.
The NFL Today Postgame — CBS, 7:30 p.m.
NFC Divisional Playoff Game, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi//Dean Blandino (rules)
San Francisco 49ers at Seattle Seahawks — Fox/Fox One, 8:10 p.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
NFL on Fox Pregame — Fox, 7:30 p.m.
NFL on Fox Postgame — Fox, 11:20 p.m.
NFL Matchup — ESPN2, 7:30 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
Postseason NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
NFL Championship Chase: Divisional Weekend — Fox, 11 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Buffalo Bills vs. Denver Broncos NFL Football Divisional Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
San. Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks NFL Divisional Playoffs In-Gme LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11 p.m.
NFL PrimeTime — ESPN+, 11:20 p.m.
NHL
Hockey Day in Canada
New York Islanders at Calgary Flames — Sportsnet/CBC/TVA Sports/MSG SportsNet, 3 p.m.
Montréal Canadiens at Ottawa Senators — Sportsnet East/City TV/TVA Sports, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at Winnipeg Jets — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Vancouver Canucks — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/TVA Sports, 10 p.m.
Hockey Day in Canada live from Moncton, New Brunswick, Canada — Sportsnet/CBC, 1 p.m.
Hockey Day in Canada live from Moncton, New Brunswick, Canada — Sportsnet/CBC, 6 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Saturday)
Minnesota at Buffalo — NHL Network/FanDuel Sports Network North/MSG Western New York, 12:30 p.m.
New York Rangers at Philadelphia — MSG Network/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Seattle at Utah — Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle)/KUPX, 5 p.m.
Carolina at New Jersey — FanDuel Sports Network South/MSG SportsNet, 7 p.m.
Columbus at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Ohio/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Florida at Washington — Scripps Sports/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Boston at Chicago — NESN/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Los Angeles at Anaheim — FanDuel Sports Network West/Victory+, 10 p.m.
Nashville at Vegas — FanDuel Sports Network South/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL My World — NHL Network, 4:30 p.m.
Bolts Beginnings — NHL Network, 5 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6 p.m.
On the Fly: Boston at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Edmonton at Vancouver/Los Angeles at Anaheim/Nashville at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
PWHL
Vancouver Goldeneyes at Toronto Sceptres — Sportsnet One/YouTube, 3 p.m.
Serie A
Matchday 21
Udinese Calcio vs. Inter Milan — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. U.S. Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
Cagliari Calcio vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Parma Calcio 1913 vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Kevin Sinfield: 7 in 7 Together — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Spors HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 3 p.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 1, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s and Women’s 1st Round: Day Session — ESPN Deportes/ESPN+, 7 p.m.
Men’s and Women’s 1st Round: Day Session — ESPN2, 10 p.m.
Men’s and Women’s 1st Round: Night Session: Aryna Sabalenka vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Carlos Alcaraz vs. Adam Walton — ESPN2/ESPN Deportes, 3 a.m. (Sunday)
Tennis Channel Live at the Australian Open — Tennis Channel, 5 p.m.
Volleyball
Major League Volleyball
Indy Ignite at Columbus Fury — YouTube, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.