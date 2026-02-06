All Times Eastern
Baseball
Caribbean Series
Semifinals, Estadio Panamericano de Béisbol, Zapopan, Jalisco, México
México (Green Team) vs. Dominican Republic — MLB Network/ESPN Deportes, 3 p.m.
Puerto Rico vs. México (Red Team) — MLB Network/ESPN Deportes, 8 p.m.
Basketball
Unrivaled
Hive vs. Breeze — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Lunar Owls vs. Lace — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Bundesliga
Matchday 21
1. FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 2:20 p.m.
College Basketball
Men’s
Loyola Chicago at Davidson — CBS Sports Network, 6 p.m.
Dayton at Virginia Commonwealth — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Brown at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Bradley at Northern Iowa — CBS Sports Network, 8 p.m.
UConn vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY) — Fox/Fox One, 8 p.m.
Drake at Illinois State — ESPN+, 8 p.m.
Evansville at Valparaiso — ESPN+, 8 p.m.
Murray State at Southern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Belmont at Illinois-Chicago — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
College Basketball Today Podcast — SportsGrid, 2:30 p.m.
UConn vs. St. John’s NCAA College Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Women’s
Northeastern at Stony Brook — FloSports, 1 p.m.
Hampton at Drexel — FloSports, 6 p.m.
Monmouth at Hofstra — FloSports, 6 p.m.
Penn at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Elon at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at College of Charleston — FloSports, 7 p.m.
William & Mary at Towson — FloSports, 7 p.m.
College Football
2026 College Football Playoff Recap Show — ESPN2, 6 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Georgia at Arkansas — SEC Network, 7 p.m.
Alabama at Oklahoma — SEC Network, 8:45 p.m.
Florida at Missouri — ESPN2, 9 p.m.
College Hockey
Men’s
Michigan State at Michigan — FS1/Fox One, 7 p.m.
Augustana at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 7 p.m.
St. Thomas at Bowling Green — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Maine at Boston University — NESN/ESPN+
Brown at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Dartmouth at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Providence at New Hampshire — ESPN+, 7 p.m.
RPI at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
UConn at Northeastern — ESPN+, 7 p.m.
UMass at UMass-Lowell — ESPN+, 7 p.m.
Union at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at Boston College — ESPN+, 7 p.m.
Yale at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at Miami (OH) — KBJR 6.3, 8 p.m.
Ferris State at Bemidji State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Denver at Colorado College — KXTU, 9 p.m.
College Wrestling
Men’s
Penn State at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
North Carolina State at Pittsburgh — ACC Network, 7 p.m.
Iowa at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
B1G Live: Wrestling Pregame — Big Ten. Network, 5:30 p.m.
B1G Wrestling: On the Mat — Big Ten Network, 10 p.m.
English Premier League
Matchweek 25
Leeds United vs. Nottingham Forest — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Jon Champion/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — USA Network, 5 p.m.
Golf
PGA Tour
Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course). Scottsdale, AZ
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser//Ryan Lavner
Main Feed & Marquee Group: Brooks Koepka/Xander Schauffele/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Featured Groups: Joel Dahmen/Max Homa/Keith Mitchell & Viktor Hovland/Hideki Matsuyama/Collin Morikawa — ESPN/PGA Tour Live, 9:30 a.m.
Featured Holes: 4, 12, 16, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9:45 a.m.
Featured Group #1: Wyndham Clark/Matt Fitzpatrick/Ben Griffin — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Group #2: Chris Gotterup/Scottie Scheffler/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 3:30 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 3:30 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee/Paige Mackenzie//Ryan Lavner
Golf Central Pregame live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 7:30 p.m.
DP World Tour
Qatar Masters, Doha Golf Club, Doha, Qatar
3rd Round — Golf Channel, 4:30 a.m. (Saturday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
Hockey
AHL
Wilkes-Barre/Scranton Penguins at Lehigh Valley Phantoms — NHL Network, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 23
Celta de Vigo vs. CA Osasuna — ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 21
FC Metz vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 141, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 7:30 a.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Insiders — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
Race for the Seat: Brand New Game — FS1, 9:30 p.m.
Race for the Seat: Caution — FS1, 10:30 p.m.
NBA
NBA on Prime Video
New York Knicks at Detroit Pistons — Prime Video/MSG Network/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
Los Angeles Clippers at Sacramento Kings — Prime Video, 10 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 7 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Miami at Boston — FanDuel Sports Network Sun/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Indiana at Milwaukee — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
New Orleans at Minnesota — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Memphis at Portland — FanDuel Sports Network Southeast/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
NBA Nightcap: Amazon — NBA TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Saturday)
NBA G League
South Bay Lakers at Capital City Go-Go — Monumental+, 11 a.m.
Greensboro Swarm at Cleveland Charge — The Roku Sports Channel/Samsung TV Plus/Rock Entertainment Sports Network, 7 p.m.
Noblesville Boom at Osceola Magic — FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Long Island Nets at Windy City Bulls — Chicago Sports Network, 8 p.m.
Maine Celtics at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Florida, 8 p.m.
Westchester Knicks at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
Stockton Kings at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
NFL
Good Morning Football live from San Francisco, CA — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime live from San Francisco, CA — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Live From Radio Row — CBS Sports Network, 1 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 2 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 3 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live from San Francisco, CA — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 4 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 5 p.m.
Football America! — DraffKings Network, 6 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Super Bowl Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
NFL Films Presents: Sights and Sounds of the Season — FS1, 6:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Super Bowl’s Greatest Commercials 2026 — NFL Network, 8 p.m.
QB1 with Kyle Brandt — NFL Network, 9 p.m.
NFL Mic’d Up: Super Bowl XLIX — NFL Network, 10 p.m.
NHL
NHL Tonight: First Half Recap — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympic Games
Day 0
Figure Skating
Team Event, Unipol Forum, Assago, Italy
Women’s Short Program — USA Network, 7:35 a.m.
Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
United States vs. Czechia — USA Network, 8:55 a.m.
Italy vs. Estonia — Peacock, 8:55 a.m.
Sweden vs. Norway — Peacock, 8:55 a.m.
Round Robin Multiview — Peacock, 8:55 a.m.
Ice Hockey
Women’s
Group A, Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Milan, Italy
Czechia vs. Switzerland — Peacock, 8:40 a.m.
Opening Ceremony
San Siro Stadio, Milan, Italy
Announcers: Terry Gannon/Mary Carillo/Shaun White
Red Carpet — Peacock, 10:15 a.m.
Countdown to Opening Ceremony — Peacock, 1:40 p.m.
Opening Ceremony — NBC/Peacock, 2 p.m.
Primetime Replay — NBC/Peacock, 8 p.m.
Day 1
Curling
Mixed Doubles — Round Robin
Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina, Italy
Great Britain vs. Canada — USA Network, 4:05 a.m. (Saturday)
Switzerland vs. Sweden — Peacock, 4:05 a.m. (Saturday)
Freestyle Skiing
Women’s
Qualifying, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Slopestyle — USA Network, 4:30 a.m. (Saturday)
Alpine Skiing
Men’s
Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Downhill — USA Network, 5:30 a.m. (Saturday)
Women’s
Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Downhill Training Run — Peacock, 5:30 a.m. (Saturday)
Ice Hockey
Women’s
Group B, Fiera Milano Rho, Milan, Italy
Germany vs. Japan — Peacock, 6:10 a.m. (Saturday)
Serie A
Matchday 24
Hellas Verona FC vs. Pisa SC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 10 a.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show live from San Francisco, CA — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network noon
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show live from San Francisco, CA — ESPN, noon
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show live from San Francisco, CA — ESPN2, 2 p.m.
SEC Storied: Volunteer for Life — SEC Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
30 for 30: I Hate Christian Laettner — ESPNU, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN Films: The Class That Saved Coach K — ESPNU, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
30 for 30: The Philly Special — ESPN, 9 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 5 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 5:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside: Abu Dhabi Open (WTA Tour)/Open Occitanie (ATP Tour)/Ostrava Open (WTA Tour)/Transylvania Open (WTA Tour)/Davis Cup Qualifiers: Canada vs. Brazil — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Courtside: Davis Cup Qualifiers: Canada vs. Brazil — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
