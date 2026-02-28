All Times Eastern
Men’s
noon
Florida State at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
Iowa at Penn State — Big Ten Network/Fox One
Boston University at American — CBS Sports Network
Virginia at Duke — ESPN/ESPN Unlimited
Colorado at Houston — ESPN2/ESPN Unlimited
Seton Hall at UConn — FS1/Fox One
North Carolina State at Notre Dame — The CW
Saint Joseph’s at URI — WLNE 6.5/ESPN+
Loyola Maryland at Holy Cross — ESPN+
12:30 p.m.
Fordham at Virginia Commonwealth — USA Network
1 p.m.
Army at Lafayette — NBC Sports Philadelphia Plus/ESPN+
Missouri at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited
Cleveland State at Robert Morris — ESPN+
New Mexico State at Middle Tennessee — ESPN+
1:30 p.m.
Georgetown at Xavier — TNT/truTV/HBO Max
2 p.m.
Boston College at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited
Oregon at Northwestern — Big Ten Network/Fox One
San Diego State at New Mexico — CBS/Paramount+
Oklahoma State at Cincinnati — CBS Sports Network
Vanderbilt at Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited
Louisville at Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited
Tennessee State at Tennessee-Martin — ESPNIU/ESPN Unlimited
UCLA at Minnesota — FS1/Fox One
South Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two/Summit League Network
St. Bonaventure at George Mason — Monumental Sports Network/ESPN+
Campbell at Towson — Monumental Sports Network 2/FloSports
Austin Peay at Bellmarine — ESPN+
Bucknell at Lehigh — ESPN+
Central Michigan at Buffalo — ESPN+
Charleston Southern at North Carolina-Asheville — ESPN+
Florida Gulf Coast at Stetson — ESPN+
Gardner-Webb at South Carolina Upstate — ESPN+
Maine at Binghamton — ESPN+
Maryland-Baltimore County at UMass-Lowell — ESPN+
New Hampshire at Albany — ESPN+
North Alabama at West Georgia — ESPN+
Purdue Fort Wayne at IU Indianapolis — ESPN+
Queens at Central Arkansas — ESPN+
The Citadel at Wofford — ESPN+
UMass at Bowling Green — ESPN+
Virginia Military Institute at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Youngstown State at Wisconsin-Green Bay — ESPN+
William & Mary at North Carolina A&T – FloSports
3 p.m.
Detroit Mercy at Oakland — ESPN+
Florida International at Loiusiana Tech — ESPN+
Radford at Longwood — ESPN+
Sacramento State at Montana State — ESPN+
Texas-El Paso atw Western Kentucky — ESPN+
Elon at Monmouth — FloSports
3:30 p.m.
Bethune-Cookman at Southern — HBCU Go
South Carolina at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited
Utah at Arizona State — TNT/truTV/HBO Max
4 p.m.
Pittsburgh at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited
Nebraska at USC — Big Ten Network/Fox One
Texas Tech at Iowa State — CBS/Paramount+
Richmond at Loyola Chicago — CBS Sports Network
Kansas at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited
Texas at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited
Wisconsin at Washington — FS1/Fox One
Northeastern at Hampton — Monumental Sports Network/FloSports
Air Force at Wyoming — Mountain West Network
Abilene Christian at Utah Valley — ESPN+
Ball State at Northern Illinois — ESPN+
Colgate at Navy — ESPN+
Howard at Morgan State — ESPN+
Lipscomb at Eastern Kentucky – ESPN+
New Jersey Institute of Technology at Bryant — ESPN+
Northern Arizona at Eastern Washington — ESPN+
Northern Colorado at Idaho — ESPN+
Presbyterian at Winthrop — ESPN+
Southeastern Louisiana at Nicholls — ESPN+
Southern Indiana at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Toledo at Ohio — ESPN+
Valparaiso at Evansville — ESPN+
4:30 p.m.
South Carolina State at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network
East Tennessee State at Mercer — ESPN+
Eastern Illinois at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Lindenwood at Western Illinois — ESPN+
Norfolk State at Coppin State — ESPN+
North Carolina Central at Delaware State — ESPN+
Stephen F. Austin at Houston Christian — ESPN+
4:45 p.m.
Tennessee Tech at Southeast Missouri — ESPN+
5 p.m.
Colorado State at San José State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
North Dakota at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network
Alabama State at Alabama A&M — SWAC TV
Jackson State at Texas Southern — SWAC TV
Brown at Cornell — ESPN+
Delaware at Kennesaw State — ESPN+
Lamar at Incarnate Word — ESPN+
5:30 p.m.
BYU at West Virginia — Fox/Fox One
Providence at Creighton — TNT/truTV/HBO Max
Alcorn State at Prairie View A&M — SWAC TV
East Texas A&M at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Furman at Western Carolina — ESPN+
Missouri State at Sam Houston — ESPN+
5:45 p.m.
Syracuse at Wake Forest — The CW
6 p.m.
SMU at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited
San Francisco at Pacific — CBS Sports Network
Alabama at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited
Liberty at Jacksonville State — ESPNU/ESPN Unlimited
Harvard at Penn — NBC Sports Philadelphia/NBC Sports Boston/ESPN+
Oklahoma at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
Portland State at Montana — SWX Local Sports/ESPN+
Dartmouth at Princeton — ESPN+
Jacksonville at North Florida — ESPN+
McNeese at New Orleans — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Samford — ESPN+
Weber State at Idaho State — ESPN+
Yale at Columbia — ESPN+
6:30 p.m.
TCU at Kansas State — ESPN2/ESPN Unlimited
Northwestern State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
7 p.m.
Stony Brook at Hofstra — MSG2/FloSports
Hawai’i at Cal State-Fullerton — ESPN+
Wright State at Northern Kentucky — ESPN+
7:30 p.m.
Florida A&M at Grambling State — SWAC TV
8 p.m.
Oregon State at Santa Clara — CBS Sports Network
Duquesne at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest Extra/KTVI/ESPN+
Villanova vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY) — Fox/Fox One
Baylor at Central Florida — FS1/Fox One
Boise State at Fresno State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
Nebraska-Omaha at St. Thomas — Summit League Network
Oral Roberts at Missouri-Kansas City — Summit League Network
Cal State-Northridge at Cal-Riverside — ESPN+
San Diego at Portland — ESPN+
Washington State at Pepperdine — ESPN+
8:30 p.m.
Arkansas at Florida — ESPN/ESPN Unlimited
Virginia Tech at Noth Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited
Mississippi at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited
9 p.m.
Seattle at Loyola Marymount — ESPN+
Tarleton at California Baptist — ESPN+
9:30 p.m.
Long Beach State at Cal State-Bakersfield — ESPN+
10 p.m.
Nevada at UNLV — CBS Sports Network
Grand Canyon at Utah State — FS1/Fox One
Cal Poly at Cal-San Diego — ESPN+
10:30 p.m.
Gonzaga at Saint Mary — ESPN/ESPN Unlimited
Cal-Santa Barbara at Cal-Irvine — ESPN2/ESPN Unlimited
Women’s
11 a.m.
Niagara at Merrimack — ESPN+
11:30 a.m.
American at Boston University — ESPN+
noon
UMass at Western Michigan — ESPN+
1 p.m.
Bethune-Cookman at Southern — HBCU Go
Akron at New Hampshire — ESPN+
Binghamton at Maine — ESPN+
Central Michigan at Kent State — ESPN+
Fordham at St. Bonaventure — ESPN+
Lafayette at Army — ESPN+
Loyola Chicago at La Salle — ESPN+
Northern Kentucky at Detroit Mercy — ESPN+
Ohio at Ball State — ESPN+
Rider at Mount St. Mary’s — ESPN+
Saint Louis at Davidson — ESPN+
Virginia Commonwealth at Dayton — ESPN+
2 p.m.
Penn State at Indiana — B1G+
Rutgers at Nebraska — B1G+
Canisius at Quinnipiac — ESPN+
Charlotte at East Carolina — ESPN+
Eastern Illinois at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Eastern Michigan at Northern Illinois — ESPN+
Holy Cross at Loyola Maryland — ESPN+
Howard at Morgan State — ESPN+
Illinois State at Valparaiso — ESPN+
Lamar at Incarnate Word — ESPN+
Lehigh at Bucknell — ESPN+
Lindenwood at Western Illinois — ESPN+
Longwood at Presbyterian — ESPN+
Marist at Siena — ESPN+
Navy at Colgate — ESPN+
Norfolk State at Coppin State — ESPN+
North Carolina Central at Delaware State — ESPN+
Northwestern State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Oakland at Cleveland State — ESPN+
Princeton at Harvard — ESPN+
Richmond at Saint Joseph’s — ESPN+
Saint Peter’s at Manhattan — ESPN+
South Carolina Upstate at High Point — ESPN+
Southeastern Louisiana at Nicholls — ESPN+
Southern Indiana at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Stephen F. Austin at Houston Christian — ESPN+
Tennessee State at Tennessee-Martin — ESPN+
Tulsa at Rice — ESPN+
UMass-Lowell at Maryland-Baltimore County — ESPN+
Utah Valley at Abilene Christian — ESPN+
Western Kentucky at Liberty — ESPN+
Wisconsin-Green Bay at Purdue Fort Wayne — ESPN+
Wofford at Furman — ESPN+
2:30 p.m.
Maryland at Michigan — Fox/Fox One
George Washington at URI — ESPN+
Tennessee Tech at Southeast Missouri State — ESPN+
3 p.m.
Air Force at Colorado State — Mountain West Network
San José State at Grand Canyon — Mountain West Network
California Baptist at Tarleton — ESPN+
Drake at Southern Illinois — ESPN+
East Tennessee State at Samford — ESPN+
East Texas A&M at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Evansville at Murray State — ESPN+
Illinois-Chicago at Northern Iowa — ESPN+
IU Indianapolis at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+
Louisiana Tech at Sam Houston — ESPN+
McNeese at New Orleans — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Western Carolina — ESPN+
Saint Mary’s at Washington State — ESPN+
San Francisco at Santa Clara — ESPN+
South Florida at North Texas — ESPN+
Temple at UAB — ESPN+
Wichita State at Tulane — ESPN+
4 p.m.
New Mexico at Nevada — Mountain West Network
Utah State at Boise State — Mountain West Network
Wyoming at San Diego State — Mountain West Network
Colorado at BYU — ESPN+
Idaho State at Weber State — ESPN+
Jacksonville State at New Mexico State — ESPN+
Kennesaw State at Texas-El Paso — ESPN+
Loyola Marymount at Oregon State — ESPN+
Pepperdine at Seattle — ESPN+
Southern Utah at Utah Tech — ESPN+
Wright State at Robert Morris — ESPN+
4:30 p.m.
Bryant at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
Toledo at Buffalo — ESPN+
5 p.m.
Cal-Irvine at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Cal-Riverside at Cal State-Northridge — ESPN+
Cal-San Diego at Cal Poly — ESPN+
Cal State-Bakersfield at Long Beach State — ESPN+
Cornell at Yale — ESPN+
Indiana State at Belmont — ESPN+
Middle Tennessee at Delaware — ESPN+
Montana at Portland State — ESPN+
Montana State at Sacramento State — ESPN+
Pacific at San Diego — ESPN+
Penn at Dartmouth — ESPN+
6 p.m.
Kansas at Oklahoma State — FS1/Fox One
Columbia at Brown — ESPN+
George Mason at Duquesne — ESPN+
6:30 p.m.
Northern Colorado at Idaho — ESPN+
7 p.m.
Arizona at Utah
7:30 p.m.
UNLV at Fresno State — Mountain West Network
Florida International at Missouri State — ESPN+
8 p.m.
South Dakota at South Dakota State — Midco Sports Two
Gonzaga at Portland — ESPN+
