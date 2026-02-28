Jan 3, 2026; Tallahassee, Florida, USA; Duke Blue Devils head coach Jon Scheyer during the first half against the Florida State Seminoles at Donald L. Tucker Center. Mandatory Credit: Melina Myers-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Men’s

noon

Florida State at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
Iowa at Penn State — Big Ten Network/Fox One
Boston University at American — CBS Sports Network
Virginia at Duke — ESPN/ESPN Unlimited
Colorado at Houston — ESPN2/ESPN Unlimited
Seton Hall at UConn — FS1/Fox One
North Carolina State at Notre Dame — The CW
Saint Joseph’s at URI — WLNE 6.5/ESPN+

Loyola Maryland at Holy Cross — ESPN+

12:30 p.m.

Fordham at Virginia Commonwealth — USA Network

1 p.m.

Army at Lafayette — NBC Sports Philadelphia Plus/ESPN+
Missouri at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited

Cleveland State at Robert Morris — ESPN+
New Mexico State at Middle Tennessee — ESPN+

1:30 p.m.

Georgetown at Xavier — TNT/truTV/HBO Max

2 p.m.

Boston College at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited
Oregon at Northwestern — Big Ten Network/Fox One
San Diego State at New Mexico — CBS/Paramount+
Oklahoma State at Cincinnati — CBS Sports Network
Vanderbilt at Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited
Louisville at Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited
Tennessee State at Tennessee-Martin — ESPNIU/ESPN Unlimited
UCLA at Minnesota — FS1/Fox One
South Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two/Summit League Network
St. Bonaventure at George Mason — Monumental Sports Network/ESPN+
Campbell at Towson — Monumental Sports Network 2/FloSports

Austin Peay at Bellmarine — ESPN+
Bucknell at Lehigh — ESPN+
Central Michigan at Buffalo — ESPN+
Charleston Southern at North Carolina-Asheville — ESPN+
Florida Gulf Coast at Stetson — ESPN+
Gardner-Webb at South Carolina Upstate — ESPN+
Maine at Binghamton — ESPN+
Maryland-Baltimore County at UMass-Lowell — ESPN+
New Hampshire at Albany — ESPN+
North Alabama at West Georgia — ESPN+
Purdue Fort Wayne at IU Indianapolis — ESPN+
Queens at Central Arkansas — ESPN+
The Citadel at Wofford — ESPN+
UMass at Bowling Green — ESPN+
Virginia Military Institute at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Youngstown State at Wisconsin-Green Bay — ESPN+

William & Mary at North Carolina A&T – FloSports

3 p.m.

Detroit Mercy at Oakland — ESPN+
Florida International at Loiusiana Tech — ESPN+
Radford at Longwood — ESPN+
Sacramento State at Montana State — ESPN+
Texas-El Paso atw Western Kentucky — ESPN+

Elon at Monmouth — FloSports

3:30 p.m.

Bethune-Cookman at Southern — HBCU Go
South Carolina at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited
Utah at Arizona State — TNT/truTV/HBO Max

4 p.m.

Pittsburgh at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited
Nebraska at USC — Big Ten Network/Fox One
Texas Tech at Iowa State — CBS/Paramount+
Richmond at Loyola Chicago — CBS Sports Network
Kansas at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited
Texas at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited
Wisconsin at Washington — FS1/Fox One
Northeastern at Hampton — Monumental Sports Network/FloSports
Air Force at Wyoming — Mountain West Network

Abilene Christian at Utah Valley — ESPN+
Ball State at Northern Illinois — ESPN+
Colgate at Navy — ESPN+
Howard at Morgan State — ESPN+
Lipscomb at Eastern Kentucky – ESPN+
New Jersey Institute of Technology at Bryant — ESPN+
Northern Arizona at Eastern Washington — ESPN+
Northern Colorado at Idaho — ESPN+
Presbyterian at Winthrop — ESPN+
Southeastern Louisiana at Nicholls — ESPN+
Southern Indiana at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Toledo at Ohio — ESPN+
Valparaiso at Evansville — ESPN+

4:30 p.m.

South Carolina State at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network

East Tennessee State at Mercer — ESPN+
Eastern Illinois at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Lindenwood at Western Illinois — ESPN+
Norfolk State at Coppin State — ESPN+
North Carolina Central at Delaware State — ESPN+
Stephen F. Austin at Houston Christian — ESPN+

4:45 p.m.

Tennessee Tech at Southeast Missouri — ESPN+

5 p.m.

Colorado State at San José State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
North Dakota at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network

Alabama State at Alabama A&M — SWAC TV
Jackson State at Texas Southern — SWAC TV

Brown at Cornell — ESPN+
Delaware at Kennesaw State — ESPN+
Lamar at Incarnate Word — ESPN+

5:30 p.m.

BYU at West Virginia — Fox/Fox One
Providence at Creighton — TNT/truTV/HBO Max

Alcorn State at Prairie View A&M — SWAC TV

East Texas A&M at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Furman at Western Carolina — ESPN+
Missouri State at Sam Houston — ESPN+

5:45 p.m.

Syracuse at Wake Forest — The CW

6 p.m.

SMU at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited
San Francisco at Pacific — CBS Sports Network
Alabama at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited
Liberty at Jacksonville State — ESPNU/ESPN Unlimited
Harvard at Penn — NBC Sports Philadelphia/NBC Sports Boston/ESPN+
Oklahoma at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
Portland State at Montana — SWX Local Sports/ESPN+

Dartmouth at Princeton — ESPN+
Jacksonville at North Florida — ESPN+
McNeese at New Orleans — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Samford — ESPN+
Weber State at Idaho State — ESPN+
Yale at Columbia — ESPN+

6:30 p.m.

TCU at Kansas State — ESPN2/ESPN Unlimited

Northwestern State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+

7 p.m.

Stony Brook at Hofstra — MSG2/FloSports

Hawai’i at Cal State-Fullerton — ESPN+
Wright State at Northern Kentucky — ESPN+

7:30 p.m.

Florida A&M at Grambling State — SWAC TV

8 p.m.

Oregon State at Santa Clara — CBS Sports Network
Duquesne at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest Extra/KTVI/ESPN+
Villanova vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY) — Fox/Fox One
Baylor at Central Florida — FS1/Fox One
Boise State at Fresno State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV

Nebraska-Omaha at St. Thomas — Summit League Network
Oral Roberts at Missouri-Kansas City — Summit League Network

Cal State-Northridge at Cal-Riverside — ESPN+
San Diego at Portland — ESPN+
Washington State at Pepperdine — ESPN+

8:30 p.m.

Arkansas at Florida — ESPN/ESPN Unlimited
Virginia Tech at Noth Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited
Mississippi at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited

9 p.m.

Seattle at Loyola Marymount — ESPN+
Tarleton at California Baptist — ESPN+

9:30 p.m.

Long Beach State at Cal State-Bakersfield — ESPN+

10 p.m.

Nevada at UNLV — CBS Sports Network
Grand Canyon at Utah State — FS1/Fox One

Cal Poly at Cal-San Diego — ESPN+

10:30 p.m.

Gonzaga at Saint Mary — ESPN/ESPN Unlimited
Cal-Santa Barbara at Cal-Irvine — ESPN2/ESPN Unlimited

 

Women’s

11 a.m.

Niagara at Merrimack — ESPN+

11:30 a.m.

American at Boston University — ESPN+

noon

UMass at Western Michigan — ESPN+

1 p.m.

Bethune-Cookman at Southern — HBCU Go

Akron at New Hampshire — ESPN+
Binghamton at Maine — ESPN+
Central Michigan at Kent State — ESPN+
Fordham at St. Bonaventure — ESPN+
Lafayette at Army — ESPN+
Loyola Chicago at La Salle — ESPN+
Northern Kentucky at Detroit Mercy — ESPN+
Ohio at Ball State — ESPN+
Rider at Mount St. Mary’s — ESPN+
Saint Louis at Davidson — ESPN+
Virginia Commonwealth at Dayton — ESPN+

2 p.m.

Penn State at Indiana — B1G+
Rutgers at Nebraska — B1G+

Canisius at Quinnipiac — ESPN+
Charlotte at East Carolina — ESPN+
Eastern Illinois at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Eastern Michigan at Northern Illinois — ESPN+
Holy Cross at Loyola Maryland — ESPN+
Howard at Morgan State — ESPN+
Illinois State at Valparaiso — ESPN+
Lamar at Incarnate Word — ESPN+
Lehigh at Bucknell — ESPN+
Lindenwood at Western Illinois — ESPN+
Longwood at Presbyterian — ESPN+
Marist at Siena — ESPN+
Navy at Colgate — ESPN+
Norfolk State at Coppin State — ESPN+
North Carolina Central at Delaware State — ESPN+
Northwestern State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Oakland at Cleveland State — ESPN+
Princeton at Harvard — ESPN+
Richmond at Saint Joseph’s — ESPN+
Saint Peter’s at Manhattan — ESPN+
South Carolina Upstate at High Point — ESPN+
Southeastern Louisiana at Nicholls — ESPN+
Southern Indiana at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Stephen F. Austin at Houston Christian — ESPN+
Tennessee State at Tennessee-Martin — ESPN+
Tulsa at Rice — ESPN+
UMass-Lowell at Maryland-Baltimore County — ESPN+
Utah Valley at Abilene Christian — ESPN+
Western Kentucky at Liberty — ESPN+
Wisconsin-Green Bay at Purdue Fort Wayne — ESPN+
Wofford at Furman — ESPN+

2:30 p.m.

Maryland at Michigan — Fox/Fox One

George Washington at URI — ESPN+
Tennessee Tech at Southeast Missouri State — ESPN+

3 p.m.

Air Force at Colorado State — Mountain West Network
San José State at Grand Canyon — Mountain West Network

California Baptist at Tarleton — ESPN+
Drake at Southern Illinois — ESPN+
East Tennessee State at Samford — ESPN+
East Texas A&M at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Evansville at Murray State — ESPN+
Illinois-Chicago at Northern Iowa — ESPN+
IU Indianapolis at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+
Louisiana Tech at Sam Houston — ESPN+
McNeese at New Orleans — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Western Carolina — ESPN+
Saint Mary’s at Washington State — ESPN+
San Francisco at Santa Clara — ESPN+
South Florida at North Texas — ESPN+
Temple at UAB — ESPN+
Wichita State at Tulane — ESPN+

4 p.m.

New Mexico at Nevada — Mountain West Network
Utah State at Boise State — Mountain West Network
Wyoming at San Diego State — Mountain West Network

Colorado at BYU — ESPN+
Idaho State at Weber State — ESPN+
Jacksonville State at New Mexico State — ESPN+
Kennesaw State at Texas-El Paso — ESPN+
Loyola Marymount at Oregon State — ESPN+
Pepperdine at Seattle — ESPN+
Southern Utah at Utah Tech — ESPN+
Wright State at Robert Morris — ESPN+

4:30 p.m.

Bryant at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
Toledo at Buffalo — ESPN+

5 p.m.

Cal-Irvine at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Cal-Riverside at Cal State-Northridge — ESPN+
Cal-San Diego at Cal Poly — ESPN+
Cal State-Bakersfield at Long Beach State — ESPN+
Cornell at Yale — ESPN+
Indiana State at Belmont — ESPN+
Middle Tennessee at Delaware — ESPN+
Montana at Portland State — ESPN+
Montana State at Sacramento State — ESPN+
Pacific at San Diego — ESPN+
Penn at Dartmouth — ESPN+

6 p.m.

Kansas at Oklahoma State — FS1/Fox One

Columbia at Brown — ESPN+
George Mason at Duquesne — ESPN+

6:30 p.m.

Northern Colorado at Idaho — ESPN+

7 p.m.

Arizona at Utah

7:30 p.m.

UNLV at Fresno State — Mountain West Network

Florida International at Missouri State — ESPN+

8 p.m.

South Dakota at South Dakota State — Midco Sports Two

Gonzaga at Portland — ESPN+

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang