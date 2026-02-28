All Times Eastern
Australian Rules Football
Preseason
2026 Community Series, Mars Stadium, Ballarat, Victoria, Australia
North Melbourne Kangaroos vs. Collingwood Magpies — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
2026 Community Series, Mineral Resources Park, Perth, Western Australia, Australia
West Coast Eagles vs. Port Adelaide Power — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Sunday)
Basketball
Unrivaled Playoffs
1st Round, Sephora Arena, Miami, FL
Vinyl vs. Laces — truTV/HBO Max, 8:30 p.m.
Breeze vs. Rose — truTV/HBO Max, 9:45 p.m.
Unrivaled Pregame — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Unrivaled Postgame — truTV/HBO Max, 11 p.m.
Bundesliga
Matchday 24
Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG 1899 Hoffenheim vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
Announcers — ESPN+: Derek Rae/Stewart Robson//ESPN Deportes: Oswaldo Ruiz Madachi/Francisco Cañepa
Borussia Dortmund vs. Bayern München — ESPN Deportes/ESPN+, 12:20 p.m.
Announcers: Kay L. Murray/Jürgen Klinsmann/Alejandro Moreno/Patrick Owomoyela//Archie Rhind-Tutt//Thomas Hitzlsperger
Der Klassiker: ESPN FC Pregame Special — ESPN+, 11:30 a.m.
Der Klassiker: ESPN FC Postgame Special — ESPN+, 2:30 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Big Ten Quad Meet, Recreation Hall, Pennsylvania State University, University Park, PA
Penn State vs. Michigan vs. Nebraska vs. Washington — Big Ten Network, 6 p.m.
College Hockey
Men’s
Sacred Heart at Army — FloSports, 4 p.m.
Robert Morris at Mercyhurst — FloSports, 5 p.m.
Penn State at Notre Dame — Peacock, 6 p.m.
Air Force at Bentley — FloSports, 6 p.m.
Niagara at Canisius — FloSports, 6 p.m.
Boston University at Boston College — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Clarkson at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
Maine at Northeastern — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Providence at New Hampshire — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
RPI at Yale — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
UConn at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Union at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Rochester Institute of Technology at Holy Cross — FloSports, 7 p.m.
Arizona State at Denver — Altitude 2, 8 p.m.
Ohio State at Michigan State — Big Ten Network, 8 p.m.
Colorado College at Minnesota Duluth — KBJR, 8 p.m.
Alaska-Anchorage at Alaska — FloSports, 11 p.m.
On the Ice — Big Ten Network, 11 p.m.
College Lacrosse
Women’s
Florida at Navy — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
CONCACAF W Championship Qualifiers
Group Play — Matchday 3
Group D, Estadio Cibao, Santiago, Dominican Republic
Dominican Republic vs. Belize — Paramount+, 6 p.m.
Group C, Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala City, Guatemala
Guatemala vs. Grenada — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 35
Portsmouth vs. Hull City — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Leicester City vs. Norwich City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Coventry City s. Stoke City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 28
Bournemouth vs. Sunderland — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Liverpool vs. West Ham United — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Burnley vs. Brentford — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Newcastle United vs. Everton — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Graeme Le Saux
Leeds United vs. Manchester City — Telemundo/Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo/Universo, noon
La Liga Premier Extra — Telemundo/Universo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour
Cognizant Classic, PGA National Resort, Palm Beach Gardens, FL
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Brad Faxon//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//Rex Hoggard//NBC/Peacock: Dan Hicks/Brad Faxon/Kevin Kisner//Jim “Bones” Mackay//Smylie Kaufman//John Wood//Cara Banks
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:15 a.m.
Featured Groups: Mackenzie Hughes/Chan Kim/Rasmus Neergaard-Petersen & Max Homa/Thorbjørn Olesen/Kevin Streelman — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Ryan Gerard/Brooks Koepka/Ben Silverman — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Featured Holes: 5, 7, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Group #1: Ryan Gerard/Brooks Koepka/Ben Silverman — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group #2: Max Homa/Thorbjørn Olesen/Kevin Streelman — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Hole: 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Main Feed — Golf Channel, 10 a.m.
Main Feed — Peacock, noon
Main Feed — NBC/Peacock, 3 p.m. (same day coverage)
Announcers: Anna Jackson/Steve Marino//Rex Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 3 p.m.
LPGA Tour
HSBC Women’s World Championship, Sentosa Golf Club, Sentosa Island, Singapore
Final Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
DP World Tour
South African Open Championship, Stellenbosch Golf Club, Stellenbosch, South Africa
Final Round — Golf Channel, 4:30 a.m. (Sunday)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Season Opener
Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Practice 2 — FS2, 9:30 a.m.
Qualifications — FS2, 4:30 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Season Opener
Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Practice 2 — FS2, 8:30 a.m.
Qualifications — FS2, 3:30 p.m.
LaLiga
Matchday 26
Rayo Vallecano vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Barcelona vs. Villarreal — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
RCD Mallorca vs. Real Sociedad — ESPN+, 12:20 p.m.
Real Oviedo vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+,2:25 p.m.
Black Stars of LaLiga 2025 — ESPN Deportes, 8 p.m.
Ligue 1
Round 24
Stade Rennais vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
AS Monaco vs. Angers SCO — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Le Havre AC vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:30 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Moreno vs. Kavanagh, Arena CDMX, México City, México
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Atlanta vs. Baltimore — MASN, 1 p.m.
Minnesota vs. Boston — MLB Network/Twins.TV/NESN360 app, 1 p.m.
Philadelphia vs. Toronto (SS) — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One, 1 p.m.
Toronto (SS) vs. New York Yankees — YES, 1 p.m.
Washington vs. New York Mets — SNY, 1 p.m.
Cactus League
Chicago White Sox vs. Cleveland — CleGuardians.TV, 3 p.m.
Cincinnati vs. Milwaukee — Reds.TV/Brewers.TV, 3 p.m.
Kansas City vs. Colorado — MLB Network/Royals.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
Seattle vs. San Diego — Padres.TV, 3 p.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Boston Red Sox/Miami Marlins — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Colorado Rockies/Texas Rangers — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 2
Announcers — English:Jessica Chapman/Ian Joy//Spanish: Francisco X. Rivera//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Chicago Fire vs. Montréal Impact — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Gio Savarese//Spanish: Bruno Vain
New York Red Bulls vs. New England Revolution — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Nacho Garcia
Colorado Rockies vs. Portland Timbers — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Sergio Ruiz
Minnesota United vs. FC Cincinnati — Apple TV, 4:30 p.m.
Saturday Showcase, America First Field, Sandy, UT
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Andrew Wiebe//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
Real Salt Lake vs. Seattle Sounders — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
San José Earthquakes vs. Atlanta United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Raul Guzman
FC Dallas vs. Nashville SC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
Houston Dynamo vs. LAFC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Jesús Acosta
Sporting Kansas City vs. Columbus Crew — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Carlos Ramírez
Vancouver Whitecaps vs. Toronto FC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
LA Galaxy vs. Charlotte FC — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
MLS La Previa live from America First Field, Sandy, UT — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
DuraMax Grand Prix, Circuit of the Americas, Austin, TX
Practice and Qualifying — Prime Video, 10 a.m.
NASCAR Craftsman Truck Series
The Whatever This is 150, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, FL
Race — Fox, noon
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Focused Health 250, Circuit of the Americas, Austin, TX
Race — The CW, 3 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 2:30 p.m.
NBA
NBA on Prime Video
Houston Rockets at Miami Heat — Prime Video//Space City Home Network, 2:30 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 2 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 5 p.m.
NBA on ESPN on ABC
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Malika Andrews
Los Angeles Lakers at Golden State Warriors — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Portland at Charlotte — KUNP/FanDuel Sports Network Southeast, 1 p.m.
Toronto at Washington — TSN4/Monumental Sports Network 2, 7 p.m.
New Orleans at Utah — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/KJZZ, 9:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 2:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
College Park Skyhawks at Capital City Go-Go — Monumental Sports Network Plus, 2 p.m.
Grand Rapids Gold at Delaware Blue Coats — The Roku Sports Channel/WPSG, 2 p.m.
Stockton Kings at South Bay Lakers — Prime Video, 8 p.m.
Valley Suns at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
NFL
NFL Scouting Combine
Day 3, Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
Quarterbacks, Wide Receivers and Running Backs — NFL Network, 1 p.m.
NFL Combine Today — NFL Network, noon
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NHL
ABC Hockey Saturday
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Pittsburgh Penguins at New York Rangers — ABC/ESPN Unlimited/Sportsnet West/TVA Sports, 12:30 p.m.
Announcers: Bob Wischusen/Kevin Weekes//Leah Hextall
Boston Bruins at Philadelphia Penguins — ABC/ESPN Unlimited/TVA Sports 3 p.m.
Announcers: Steve Levy/T.J. Oshie/P.K. Subban/Arda Öcal
ABC Hockey Saturday Pregame Show — ABC/ESPN Unlimited, noon
Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at San José Sharks — Sportsnet/NBC Sports California, 4 p.m.
Calgary Flames at Los Angeles Kings — Sportsnet West/NHL Network/FanDuel Sports Network West, 7 p.m.
Ottawa Senators at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific)/Sportsnet One/CBC/TVA Sports 2, 7 p.m.
Washington Capitals at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Vancouver Canucks at Seattle Kraken — Sportsnet/CBC/City TV/TVA Sports/Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle Only), 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Sunday)
New Jersey at St. Louis — MSG Network/FanDuel Sports Network Midwest, 5 p.m.
Chicago at Colorado — Chicago Sports Network/Altitude, 6 p.m.
Buffalo at Tampa Bay — MSG Western New York/WXPX, 7 p.m.
Detroit at Carolina — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Nashville at Dallas — FanDuel Sports Network South/Victory+, 8 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 4 p.m.
On the Fly: Nashville at Dallas Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Vancouver at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
PWHL
Boston Fleet at Ottawa Charge — CBC/NESN/YouTube, 2 p.m.
Serie A
Matchday 27
Como 1907 vs. U.S. Lecce — Paramount+, 9 a.m.
Hellas Verona FC vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
US Cremonese vs. AC Milan — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour
Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubai Duty Free Tennis Stadium, Dubai, United Arab Emirates
Final, Daniil Medvedev vs. Tallon Griekspoor — Tennis Channel, 10 a.m.
Center Court: Abierto Méxicano (ATP Tour)/ATX Open (WTA Tour)/Chile Open (ATP Tour)/Merida Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 1:30 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Elimination Chamber, United Center, Chicago, IL
Main Card — ESPN Unlimited (inside US)/Netflix (International), 7 p.m.
Countdown to Elimination Chamber — ESPN Unlimited/YouTube, 5 p.m.
Elimination Chamber Post Show — ESPN Unlimited/YouTube, 10 p.m.
All Elite Wrestling
AEW: Collision, Mission Ballroom, Denver, CO
Main Card — TNT/HBO Max, 8 p.m. (taped 02/25/2026)
