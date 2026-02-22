All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Phantom vs. Hive — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Laces vs. Rose — truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Bundesliga
Matchday 23
Sport-Club Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 11:20 a.m.
1. FC Heidenheim 1846 vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Basketball
Men’s
Boston University at Lehigh — CBS Sports Network, noon
UAB at Memphis — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
American at Lafayette — NBC Sports Philadelphia/ESPN+, noon
Holy Cross at Bucknell — ESPN+, noon
Ohio State at Michigan State — CBS/Paramount+, 1 p.m.
Iona at Merrimack — ESPN+, 1 p.m.
Sacred Heart at Marist — ESPN+, 1 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Towson at Drexel — CBS Sports Network, 2 p.m.
Robert Morris at Wright State — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Canisius at Mount St. Mary’s — ESPN+, 2 p.m.
Fairfield at Quinnipiac — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Rider — ESPN+, 2 p.m.
Northern Kentucky at Youngstown State — ESPN+, 2 p.m.
Purdue Fort Wayne at Cleveland State — ESPN+, 2 p.m.
Rice at Tulane — ESPN+, 2 p.m.
Saint Peter’s at Siena — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Oakland — ESPN+, 3 p.m.
Texas-San Antonio at Tulsa — ESPNews/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Florida Atlantic at North Texas — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Iowa at Wisconsin — FS1/Fox One, 4 p.m.
Big Time Hoops — FS1, 11:30 a.m.
Women’s
Pittsburgh at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Mississippi at South Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Michigan at Iowa — Fox/Fox One, noon
Providence at UConn — FS1/Fox One, noon
Alabama at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Virginia at Louisville — The CW, noon
Wake Forest at Boston College — ACC Network Extra, noon
Colgate at Loyola Maryland — ESPN+, 12:30 p.m.
Oregon at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 1 p.m.
Purdue at Maryland — B1G+, 1 p.m.”
St. John’s at Seton Hall — ESPN+, 1 p.m.
Drexel at William & Mary — FloSports, 1 p.m.
North Carolina-Wilmington at Hofstra — FloSports, 1 p.m.
Northeastern at Elon — FloSports, 1 p.m.
Stony Brook at Towson — FloSports, 1 p.m.
Stanford at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Tennessee at Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Duke at Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
USC at Ohio State — FS1/Fox One, 2 p.m.
Mississippi at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Syracuse at North Carolina State — The CW, 2 p.m.
Cal at Miami (FL) — ACC Network Extra, 2 p.m.
Georgia Tech at Virginia Tech — ACC Network Extra, 2 p.m.
La Salle at Richmond — ESPN+, 2 p.m.
Memphis at Temple — ESPN+, 2 p.m.
Monmouth at Hampton — ESPN+, 2 p.m.
Xavier at DePaul — ESPN+, 2 p.m.
Nebraska at Washington — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Illinois at Northwestern — B1G+, 3 p.m.
Belmont at Bradley — ESPN+, 3 p.m.
Murray State at Illinois State — ESPN+, 3 p.m.
Xavier at DePaul — ESPN+, 3 p.m.
Marquette at Villanova — Peacock, 3:30 p.m.
Iowa State at TCU — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Kentucky at Vanderbilt — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Missouri at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+, 4 p.m.
Notre Dame at SMU — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Michigan State at Minnesota — FS1/Fox One, 6 p.m.
Illinois-Chicago Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
Announcers: Christine Williamson/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
College GameDay live from Colonial Life Arena, University of South Carolina, Columbia, SC — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 11 a.m.
On the Court — Big Ten Network, 12:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m.
College Gymnastics
Women’s
UCLA at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
On the Beam — Big Ten Network, 7 p.m.
College Lacrosse
Women’s
Virginia at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Wrestling
Men’s
Iowa at Oklahoma State — ESPN, 6 p.m.
EFL Championship
Matchday 33
Sheffield United vs. Sheffield Wednesday — CBS Sports Network, 7 a.m.
English Premier League
Matchweek 27
Sunderland vs. Fulham — USA Network/Telemundo, 9 a.m.
Crystal Palace vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock, 9 a.m.
Nottingham Forest vs. Liverpool — Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Joe Speight/Jim Beglin
Tottenham Hotspur vs. Manchester United — USA Network/Telemundo, 11:30 a.m.
Announcers: Jon Champion/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Premier League Live — USA Network, 11 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Golf
PGA Tour
The Genesis Invitational, The Riviera Country Club, Los Angeles, CA
Final Round
Announcers — Golf Channel: Rich Lerner/Curt Byrum/Notah Begay III//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Todd Lewis//CBS: Jim Nantz/Trevor Immelman/Frank Nobilo/Colt Knost//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Featured Groups: Rickie Fowler/Sami Valimaki & Harris English/Jhonattan Vegas — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Marquee Group: Ben Griffin/Viktor Hovland — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
Featured Group 1: Matt Fitzpatrick/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Wyndham Clark/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendel Chamblee/Paige Mackenzie
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 25
Getafe CF vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Barcelona vs. Levante — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Celta de Vigo vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Villarreal CF vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 23
AJ Auxerre vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Angers SCO vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
RC Strasbourg Alsace vs. Olympique Lyonnais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Minnesota vs. Atlanta — Gray TV Atlanta, 1 p.m.
New York Mets vs. New York Yankees — MLB Network/Gotham Sports App, 1 p.m.
Pittsburgh (SS) vs. Philadelphia — NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
St. Louis vs. Houston — Space City Home Network, 1 p.m.
Tampa Bay vs. Pittsburgh (SS) — Rays.TV/SportsNet Pittsburgh, 1 p.m.
Toronto vs. Boston — Sportsnet/NESN, 1 p.m.
Cactus League
Los Angeles Dodgers vs. San Diego — MLB Network/Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 3 p.m.
Milwaukee vs. Chicago White Sox — Brewers.TV/Chicago Sports Network, 3 p.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLS
Matchday 1
Sunday Night Soccer, Dignity Health Sports Park, Carson, CA
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella González
LA Galaxy vs. New York City FC — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits
MLS Countdown live from Dignity Health Sports Park, Carson, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella González
MLS La Previa live from Dignity Health Sports Park, Carson, CA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers — English:Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Seattle Sounders vs. Colorado Rapids — Apple TV/FS1, 9:15 p.m.
Host: Kevin Egan
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:45 p.m.
Host: Ramses Sandoval
MLS El Resumen — Apple TV, 11:45 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Autotrader 400, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Announcers: Mike Joy/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Jamie McMurray/Larry McReynolds//Jamie Little//Josh Sims//Regan Smith
Race — Fox, 3 p.m.
Host: Chris Myers
NASCAR RaceDay live from EchoPark Speedway, Hampton, GA — Fox, 2 p.m.
NBA
NBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/Richard Jefferson//Katie George
Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Malika Andrews
Denver Nuggets at Golden State Warriors — ABC/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Sunday Night Basketball
Announcers — NBC/Peacock: Noah Eagle/Jamal Crawford/Reggie Miller//Zora Stephenson//Telemundo: Alvaro Martín/Diego Balado/Greivis Vásquez//Diego Arrioja
Boston Celtics at Los Angeles Lakers — NBC/Peacock/Telemundo, 6:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
Basketball Night in America live from Crypto.com Arena, Los Angeles, CA — NBC/Peacock, 6 p.m.
Sunday Night Basketball en Telemundo Pregame — Telemundo, 6 p.m.
Brooklyn at Atlanta — YES/FanDuel Sports Network Southeast, 3:30 p.m.
Toronto at Milwaukee — TSN1/FanDuel Sports Network Wisconsin, 3:30 p.m.
Dallas at Indiana — KFAA/FanDuel Sports Network Indiana, 5 p.m.
Charlotte at Washington — FanDuel Sports Network Southeast/Monumental Sports Network, 6 p.m.
Philadelphia at Minnesota — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
New York at Chicago — MSG Network/MSG SportsNet/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Portland at Phoenix — KUNP/KPHE/KTVK, 8 p.m.
Orlando at Los Angeles Clippers — NBA TV/FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network SoCal/KTLA, 9 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 12:30 p.m.
Pat Riley Statue Unveiling — NBA TV, 3:30 p.m.
Denver Nuggets vs. Golden State Warriors NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.
New York Knicks vs. Chicago Bulls NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 11:30 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Monday)
NBA G League
Capital City Go-Go at Noblesville Boom — The Roku Sports Channel, 3 p.m.
College Park Skyhawks at Motor City Cruise –FanDuel Sports Network Detroit, 3 p.m.
Memphis Hustle at Austin Spurs — FanDuel Sports Network Southwest, 4 p.m.
Valley Suns at Sioux Falls Skyforce — FanDuel Sports Network Sun, 4 p.m.
Salt Lake City Stars at México City Capitanes — Jazz+, 5 p.m.
Santa Cruz Warriors at Rip City Remix — NBA TV/NBC Sports Bay Area Plus, 6 p.m.
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 16 — FINAL DAY
Curling
Women’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Gold Medal Game: Switzerland vs. Sweden — NBC/USA Network/Peacock, 7 a.m. (joined in progress)
Ice Hockey
Men’s, Unipol Dome, Milan, Italy
Announcers: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Kathryn Tappen
Canada vs. United States — NBC/Peacock, 8:10 a.m.
Ceremonies
Verona Arena, Verona, Italy
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Johnny Weir//Lewis Johnson//Andrea Joyce
Closing Ceremony — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Best of Milan Cortina — NBC/Peacock, 5 p.m.
Primetime Highlights
Closing Ceremony Replay — NBC/Peacock, 9 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 28
Livingston vs. Rangers — CBS Sports Network, 9:55 a.m.
Serie A
Matchday 26
Atalanta BC vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
AC Milan vs. Parma Calcio 1913 — Paramount+, noon
AS Roma vs. US Cremonese — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN+, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
ESPN Films: Fab Five — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
TechXplore: Italy’s Winter Games — BBC News, 9:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 5:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 7:30 p.m.
E60: 28 Out: An Imperfect Story — ESPN2, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
ATP Tour
Delray Beach Open, Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, FL
Final: Tommy Paul vs. Sebastian Korda — Tennis Channel, 4 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
Center Court Live: Dubai Tennis Championships — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
Volleyball
LOVB
Week 7
LOVB Austin at LOVB Atlanta — Victory+, 2 p.m.
LOVB Madison at LOVB Nebraska — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Major League Volleyball
Grand Rapids Rise at Dallas Pulse — Victory+, 3 p.m.
Columbus Fury at Orlando Valkyries — CBS Sports Network, 4 p.m.
Omaha Supernovas at San Diego Mojo — Vice TV, 7 p.m.
