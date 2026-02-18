All Times Eastern
Basketball
FIBA World Basketball — SportsGrid, 4:30 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Rutgers at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Virginia Military Institute at Wofford — Nexstar/ESPN+, 6 p.m.
Lafayette at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Butler at Georgetown — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Cleveland State at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
East Tennessee State at Furman — ESPN+, 6:30 p.m.
Clemson at Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Dayton at George Mason — CBS Sports Network, 7 p.m.
Arkansas at Alabama — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Oklahoma at Tennessee — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
UAB at Temple — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m
Purdue Fort Wayne at Northern Kentucky — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+, 7 p.m.
Richmond at Davidson — FanDuel Sports Network South/ESPN+, 7 p.m.
Mississippi at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
La Salle at Duquesne — SportsNet Pittsburgh/ESPN+, 7 p.m.
Creighton at UConn — TNT/HBO Max, 7 p.m.
Saint Joseph’s at St. Bonaventure — YES/ESPN+, 7 p.m.
American at Bucknell — ESPN+, 7 p.m.
Army at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Bradley at Valparaiso — ESPN+., 7 p.m.
Jacksonville at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville State at Louisiana Tech — ESPN+, 7 p.m.
James Madison at Coastal Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Lehigh at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Lipscomb at Bellarmine — ESPN+, 7 p.m.
Loyola Chicago at Fordham — ESPN+, 7 p.m.
Middle Tennessee at Sam Houston — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Western Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Northern Iowa at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Queens at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
Southern Illinois at Drake — ESPN+, 7 p.m.
Troy at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at Eastern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
Wichita State at East Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Maryland at Northwestern — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
North Dakota State at South Dakota State — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Oral Roberts at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
DePaul at Seton Hall — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Charlotte at Tulsa — ESPN+, 8 p.m.
Florida Atlantic at Texas-San Antonio — ESPN+, 8 p.m.
Illinois-Chicago at Evansville — ESPN+, 8 p.m.
Kennesaw State at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
North Carolina Central at South Carolina State — ESPN+, 8 p.m.
Utah at West Virginia — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Virginia at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Saint Mary’s vs. Seattle (at Climate Pledge Arena, Seattle, WA) — CBS Sports Network, 9 p.m.
BYU at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Auburn at Mississippi State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Murray State at Illinois State — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Kansas at Oklahoma State — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Vanderbilt at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
St. John’s at Marquette — TNT/HBO Max, 9 p.m.
Pacific at Washington State — ESPN+, 9:30 p.m.
Illinois at USC — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Pepperdine at Portland — KUNP/ESPN+, 10 p.m.
Boise State at Utah State — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Colorado State at UNLV — CBS Sports Network, 11 p.m.
Gonzaga vs. San Francisco (at Chase Center, San Francisco CA) — ESPN2, 11 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 5:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/HBO Max, 11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 a.m. (Thursday)
Women’s
Appalachian State at Coastal Carolina — ESPN+, 11 a.m.
North Alabama at Bellarmine — ESPN+, 5 a.m.
North Carolina Central at South Carolina Central — ESPN+, 5:30 p.m.
Ball State at Buffalo — ESPN+, 6 p.m.
Boston University at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Bucknell at American — ESPN+, 6 p.m.
Davidson at Virginia Commonwealth — ESPN+, 6 p.m.
Holy Cross at Lafayette — ESPN+, 6 p.m.
Loyola Maryland at Army — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Ohio at Akron — ESPN+, 6 p.m.
Richmond at George Washington — ESPN+, 6 p.m.
Toledo at UMass — ESPN+, 6 p.m.
Winthrop at Presbyterian — ESPN+, 6 p.m.
Northwestern at Michigan State — B1G+, 6:30 p.m.
Austin Peay at Central Arkansas — ESPN+, 6:30 p.m.
High Point at North Carolina-Asheville – ESPN+, 6:30 p.m.
Seton Hall at Xavier — ESPN+, 6:30 p.m.
URI at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
UConn at Villanova — Peacock, 7 p.m.
Baylor at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Creighton at Butler — ESPN+, 7 p.m.
DePaul. at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Duquesne at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
George Mason at Loyola Chicago — ESPN+, 7 p.m.
Georgetown at St. John’s — ESPN+, 7 p.m.
Northern Illinois at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
Oakland at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
South Alabama at Troy — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina Upstate at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Southern Mississippi at Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Western Michigan at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Arizona State at Iowa State — ESPN+, 7:30 p.m.
TCU at Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Ohio State at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
New Mexico at Grand Canyon — Mountain West Network, 8 p.m.
Arkansas State at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Air Force at Boise State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Nevada at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Tarleton at Southern Utah — ESPN+, 8:30 p.m.
UNLV at San Diego State — Mountain West Network, 9 p.m.
Texas-Arlington at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
Utah Valley at California Baptist — ESPN+, 9 p.m.
Utah State at San José State — Mountain West Network, 10 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
CONCACAF Champions League
First Round
Leg 1, Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Defence Force vs. Philadelphia Union — FS2, 5:56 p.m.
Leg 1, Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, Dominican Republic
Universidad O&M FC vs. FC Cincinnati — FS2/TUDN, 7:56 p.m.
Fútbol central — TUDN, 7 p.m.
Leg 1, Estadio Jose Rafael “Fello” Meza Ivankovich, Cartago, Costa Rica
C.S. Cartaginés vs, Vancouver Whitecaps — TUDN/tubi, 9:56 p.m.
Golf
PGA Tour
Genesis Invitational, The Riviera Country Club, Los Angeles, CA
On the Range — Golf Channel, 5 p.m.
LPGA Tour
LPGA Thailand, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
1st Round — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Magical Kenya Open, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1st Round — Golf Channel, 5 a.m. (Thursday)
HotelPlanner Tour Series Highlights — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 9 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 2:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
R&A Highlights: 2026 Women’s Amateur Asia Pacific — Golf Channel, 8:30 p.m.
LaLiga
Matchday 16
Levante UD vs. Villarreal CF — ESPN+, 1:50 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
This Is Football — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 12
Studio
Announcers: Jac Collinsworth/Scott Hanson/Matt Iseman/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Alpine Skiing
Women’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Slalom: Run 2 — Peacock, 7:30 a.m.
Slalom: Run 2 — USA Network/Peacock, 7:55 a.m.
Curling
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo
Communist China vs. Czechia — Peacock, 8:05 a.m.
Norway vs. Switzerland — Peacock, 8:05 a.m.
United States vs. Great Britain — Peacock, 8:05 a.m.//USA Network/Peacock, 8:30 a.m.
Women’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Great Britain vs. Japan — Peacock, 1:05 p.m.
Switzerland vs. Denmark — Peacock, 1:05 p.m.
Canada vs. Italy — Peacock, 1:05 p.m.
Communist China vs. Sweden — Peacock, 1:05 p.m.
Biathlon
Women’s, Anterselva Biathlon Arena, Rasen-Antholz, Italy
4 x 6km Relay — USA Network/Peacock, 8:45 a.m.
Ice Hockey
Men’s Quarterfinals, Unipol Dome, Milan, Italy
Canada vs. Czechia — USA Network/Peacock, 10:40 a.m.
United States vs. Sweden — NBC/Peacock, 3:10 p.m.
Men’s Quarterfinal, Fiera Milano Rho Arena, Milan, Italy
Finland vs. Switzerland — Peacock, 12:10 p.m.
Short Track Speed Skating
Men’s and Women’s, Unipol Forum, Milan, Italy
Men’s 500m Quarterfinals/Semifinals/Finals & Women’s 3000m Relay — USA Network/Peacock, 2:15 p.m.
Primetime Highlights
Cross-Country Skiing: Women’s Team Sprint Fina/Snowboard: Men’s Slopestyle Final/Alpine Skiing: Women’s Slalom/Freestyle Skiing: Women’s Aerials Final — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night Highlights
Short Track Speed Skating:Men’s 500m & Women’s 3000m Relay/Biathlon: Women’s 4 x 6km Relay — NBC/Peacock, 11:35 p.m.
Winter Olympics In-Game Live GameDay — SportsGrid, 8 p.m.
Winter Games Central — SportsGrid, 10:30 p.m.
Day 13
Curling
Men’s Round Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Sweden vs. Czechia — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Italy vs. Switzerland — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Communist China vs. Germany — Peacock, 3;05 a.m. (Thursday)
Norway vs. Canada — Peacock, 3:05 a.m. (Thursday)
Ski Mountaineering
Men’s and Women’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Sprint Heats — USA Network/Peacock, 3:50 a.m. (Thursday)
Sprint Finals — USA Network/Peacock, 6:55 a.m. (Thursday)
Bobsleigh
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Hearts 3 & 4 — Peacock, 4 a.m. (Thursday)
Nordic Combined
Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo, Italy
Team Sprint Large Hill — Peacock, 4 a.m. (Thursday)
Freestyle Skiing
Men’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Freeski Halfpipe Qualification: Run 1 — Peacock, 4:30 a.m. (Thursday)
Aerials Qualification — USA Network/Peacock, 5 a.m. (Thursday)
Freeski Halfpipe Qualification: Run 2 — Peacock, 5:27 a.m. (Thursday)
Scottish Cup
5th Round
Aberdeen vs. Motherwell — ESPN+, 2:40 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 1:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line — SportsGrid, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Courtside Live: Qatar Open (ATP Tour)/Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Thursday)
UEFA Champions League
Play-offs
Leg 1, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Qarabağ vs. Newcastle United — UniMás/TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
Leg 1, Aspmyra Stadion, Bodø, Norway
FK Bodø/Glimt vs. Inter Milan — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa – TUDN, 5 p.m.
Leg 1, Jan Breydelstadion, Bruges, Belgium
Club Brugge vs. Atlético de Madrid — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
Leg 1, Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Greece
Olympiacos vs. Bayer 04 Leverkusen — Paramount+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Round of 16
Leg 2, Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spain
Real Madrid vs. Paris FC — CBS Sports Golazo Network/ESPN Deportes, 12:45 p.m. (3-2 aggregate)
Leg 2, Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom
Arsenal vs. Oud-Heverlee Leuven — CBS Sports Golazo Network/ESPN Deportes, 3 p.m. (4-0 aggregate)
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Golazo Network, noon
UEFA Women’s Champions League Today — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
