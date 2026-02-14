All Times Eastern
Men’s
noon
Cal at Boston College — ACC Network/ESPN Unliimted
Navy at Colgate — CBS Sports Network
Clemson at Duke — ESPN/ESPN Unlimited
TCU at Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited
Samford at East Tennessee State — ESPNU/ESPN Unlimted
Georgia Tech at Notre Dame — The CW
Fordham at URI — WLNE 6.5
12:45 p.m.
UCLA at Michigan — CBS/Paramount+
1 p.m.
Kansas at Iowa State — ABC/ESPN Unlimited
Northwestern at Nebraska — Big Ten Network/Fox One
Texas A&M at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited
St. John’s at Providence — TNT/truTV/HBO Max
Bucknell at Boston University — ESPN+
Furman at Virginia Military Institute — ESPN+
Maryland-Baltimore County at New Hampshire — ESPN+
Mercer at The Citadel — ESPN+
2 p.m.
Florida State at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
North Dakota State at North Dakota — CBS Sports Network
Pittsburgh at North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited
Liberty at Texas-El Paso — ESPN2/ESPN Unlimited
Elon at William & Mary — MASN/FloSports
Bryant at Vermont — NESN/ESPN+
SMU at Syracuse — The CW
Army at American — ESPN+
East Carolina at Rice — ESPN+
High Point at Gardner-Webb — ESPN+
Kent State at Ball State — ESPN+
Louisiana Tech at Florida International — ESPN+
New Jersey Institute of Technology at Maine — ESPN+
Presbyterian at North Carolina-Asheville — ESPN+
Stetson at Florida Gulf Coast — ESPN+
West Georgia at Central Arkansas — ESPN+
Western Michigan at Eastern Michigan — ESPN+
2:30 p.m.
Villanova at Creighton — Fox/Fox One
Charleston Southern at Radford — ESPN+
3 p.m.
Kentucky at Florida — ABC/ESPN Unlimited
Penn State at Oregon — Big Ten Network/Fox One
Marquette at Xavier — TNT/truTV/HBO Max
Delaware at Missouri State — ESPN+
Louisiana-Monroe at Texas State — ESPN+
South Alabama at Arkansas State — ESPN+
South Carolina Upstate at Texas-Arlington — ESPN+
Southern Utah at Texas-Arlington — ESPN+
3:30 p.m.
Florida A&M at Jackson State — HBCU Go
Georgia at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited
Georgia State at Old Dominion — ESPN+
Tennessee State at Morehead State — ESPN+
4 p.m.
Stanford at Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited
Hofstra at North Carolina-Wilmington — CBS Sports Network
Louisville vs. Baylor (at Dickies Arena, Fort Worth, TX) =- ESPN/ESPN Unlimited
Miami (FL) at North Carolina State — ESPN2/ESPN Unlimited
Colorado at BYU — FS1/Fox One
Kansas State at Houston — Peacock
Albany at Binghamton — SNY/ESPN+
Arkansas-Pine Bluff at Alabama State — SWAC TV
Appalachian State at James Madison — ESPN+
Delaware State at Norfolk State — ESPN+
Duquesne at St. Bonaventure — ESPN+
Lipscomb at Queens — ESPN+
Morgan State at South Carolina State — ESPN+
North Florida at Jacksonville — ESPN+
Portland State at Northern Colorado — ESPN+
Tarleton at Abilene Christian — ESPN+
4:30 p.m.
Arkansas-Little Rock at Eastern Illinois — ESPN+
Coppin State at North Carolina Central — ESPN+
Lamar at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
New Orleans at Houston Christian — ESPN+
Southeast Missouri at Lindenwood — ESPN+
Southeastern Louisiana at Northwestern State — ESPN+
Tennessee Martin at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Tennessee Tech at Southern Indiana — ESPN+
Western Carolina at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
5 p.m.
Purdue at Iowa — Fox/Fox One
Air Force at Fresno State — Mountain West Network
Grand Canyon at San José State — Mountain West Network
Leigh at Lafayette — NBC Sports Philadelphia/ESPN+
Weber State at Eastern Washington — SWX Local Spors/ESPN
Mississippi Valley State a Alabama A&M — SWAC TV
Idaho State at Idaho — ESPN+
Long Beach State at Cal-Davis — ESPN+
Loyola Maryland at Pepperdine — ESPN+
New Mexico State at Jacksonville State — ESPN+
Nicholls at Incarnate Word — ESPN+
Northern Illinois at Central Michigan — ESPN+
Sam Houston at Kennesaw State — ESPN+
Toledo at Bowling Green — ESPN+
Wofford at North Carolina-Greensboro — ESPN+
5:30 p.m.
Southern at Prairie View A&M – SWAC TV
Bellarmine at Austin Peay — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Howard — ESPN+
Stephen F. Austin at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
6 p.m.
Virginia Commonwealth at Richmond — CBS Sports Network
West Virginia at Central Florida — FS1/Fox One
LSU at Tennessee — SEC Network/ESPN Unlimited
Brown at Dartmouth — ESPN+
Columbia at Princeton — ESPN+
Cornell at Penn — ESPN+
McNeese at East Texas A&M — ESPN+
6:30 p.m.
Texas Tech at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited
Mississippi State at Mississippi — ESPN2/ESPN Unlimited
Yale at Harvard — ESPNU/ESPN Unlimited
7 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal Poly — Spectrum SportsNet/ESPN+
Tulsa at Wichita State — ESPN+
8 p.m.
Nashville Hoops Showdown
ACC vs. B1G, Bridgestone Arena, Nashville, TN
Virginia vs. Ohio State — Fox/Fox One
Memphis at Utah State — CBS Sports Network
Georgetown at UConn — NBCSN/Peacock
South Dakota State at Oral Roberts — Summit League Network
St. Thomas at Missouri-Kansas State — Summit League Network
Hawai’i at Cal State-Northridge — ESPN+
MIddle Tennessee at Western Kentucky — ESPN+
Sacramento State at Northern Arizona — ESPN+
8:30 p.m.
Auburn at Arkansas — ESPN/ESPN Unlimited
Texas at Missouri — ESPN2/ESPN Unlimited
Marshall at Georgia Southern — ESPNU/ESPN Unlimited
South Carolina at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited
Troy at Southern Mississippi — ESPN+
9 p.m.
Montana State at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Wyoming at Colorado State — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
Minnesota at Washington — Peacock
California Baptist at Utah Tech — ESPN+
10 p.m.
Nevada at San José State — CBS Sports Network
Cal-Riverside at Cal-San Diego — ESPN+
Cal State-Fullerton at Cal-Irvine — ESPN+
10:30 p.m.
Gonzaga at Santa Clara — ESPN/ESPN Unlimited
Saint Mary’s at Pacific — ESPN2/ESPN Unlimited
Pregame and Studio Shows
BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from McKale Center, University of Arizona, Tucson, AZ — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 10 a.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
SEC Now — SEC Network, noon
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 12:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS, 12:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox, 2 p.m.
HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox, 4:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 5 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 6 p.m
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from DMcKale Center, University of Arizona, Tucson, AZ — ESPN, 6 p.m.
Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 2 a.m. (Sunday)
Women’s
11 a.m.
Bowling Green at Ball State — ESPN+
noon
Rutgers at Purdue — B1G+
Maine at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
Siena at Merrimack — ESPN+
1 p.m.
UConn at Marquette — FS1/Fox One
Florida A&M at Jackson State — HBCU Go
American at Army — ESPN+
Arizona State at Arizona — ESPN+
Arkansas State at Marshall — ESPN+
Coastal Carolina at Georgia Southern — ESPN+
DePaul at Seton Hall — ESPN+
James Madison at Old Dominion — ESPN+
Kent State at Ohio — ESPN+
Marist at Rider — ESPN+
Miami (OH) at UMass — ESPN+
New Hampshire at Maryland-Baltimore County — ESPN+
Niagara at Iona — ESPN+
Purdue Fort Wayne at Detroit Mercy — ESPN+
Richmond at Davidson — ESPN+
Saint Louis at Dayton — ESPN+
St. Bonaventure at Virginia Commonwealth — ESPN+
Tennessee State at Morehead State — ESPN+
Texas-El Paso at Delaware — ESPN+
Western Michigan at Central Michigan — ESPN+
2 p.m.
Akron at Northern Illinois — ESPN+
Boston College at Bucknell — ESPN+
Canisius at Manhattan — ESPN+
Central Arkansas at Bellarmine — ESPN+
Cleveland State at Robert Morris — ESPN+
Coppin State at North Carolina Central — ESPN+
Duquesne at Fordham — ESPN+
East Carolina at Temple — ESPN+
East Tennessee State at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Eastern Michigan at Toledo — ESPN+
Florida International at Sam Houston — ESPN+
Furman at North Carolina-Greensboro — ESPN+
Gardner-Webb at Presbyterian — ESPN+
Georgia State at Appalachian State — ESPN+
Jacksonville at North Florida — ESPN+
La Salle at George Washington — ESPN+
Lamar at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Lehigh at Lafayette — ESPN+
Longwood at Winthrop — ESPN+
Louisiana-Monroe at Troy — ESPN+
Loyola Maryland at Holy Cross — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Howard — ESPN+
Missouri State at Louisiana Tech — ESPN+
Morgan State at South Carolina State — ESPN+
New Mexico State at Liberty — ESPN+
New Orleans at Houston Christian — ESPN+
Nicholls at Incarnate Word — ESPN+
North Alabama at Eastern Kentucky — ESPN+
Northern Kentucky at Wisconsin-Green Bay — ESPN+
Providence at Georgetown — ESPN+
Sacred Heart at Saint Peter’s — ESPN+
Southeast Missouri State at Lindenwood — ESPN+
Southeastern Louisiana at Northwestern State — ESPN+
St. John’s at Butler — ESPN+
Tennessee Martin at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+
Tennessee Tech at Southern Indiana — ESPN+
Tulsa at Florida Atlantic — ESPN+
Vermont at Bryant — ESPN+
Wofford at Western Carolina — ESPN+
3 p.m.
Colorado State at New Mexico — Mountain West Network
San José State at Air Force — Mountain West Network
Abilene Christian at Tarleton — ESPN+
BYU at Colorado — ESPN+
Charlotte at Memphis — ESPN+
Colgate at Navy — ESPN+
Indiana State at Drake — ESPN+
Jacksonville State at Western Kentucky — ESPN+
Louisiana at South Alabama — ESPN+
Mercer at SamFord — ESPN+
Stephen F. Austin at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Tulane at North Texas — ESPN+
URI at George Mason — ESPN+
3:30 p.m.
McNeese at East Texas A&M — ESPN+
4 p.m.
Boise State at Wyoming — Mountain West Network
San Diego State at Nevada — Mountain West Network
Arizona State at Arizona — ESPN+
Eastern Washington at Weber State — ESPN+
Fairfield at Quinnipiac — ESPN+
Idaho at Idaho State — ESPN+
Montana State at Montana — ESPN+
North Carolina-Asheville at South Carolina Upstate — ESPN+
Texas-Arlington at Southern Utah — ESPN+
Utah Tech at California Baptist — ESPN+
5 p.m.
Grand Canyon at UNLV — Mountain West Network
Cal-Davis at Long Beach State — ESPN+
Cal Poly at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Dartmouth at Yale — ESPN+
Gonzaga at Loyola Marymount — ESPN+
Kennesaw State at Middle Tennessee — ESPN+
Northern Arizona at Sacramento State — ESPN+
Northern Colorado at Portland State — ESPN+
Oregon State at Pacific — ESPN+
Penn at Columbia — ESPN+
Princeton at Cornell — ESPN+
Seattle at Saint Mary’s — ESPN+
6 p.m.
Harvard at Brown — ESPN+
Texas State at Southern Mississippi — ESPN+
7 p.m.
Cal-San Diego at Cal-Riverside — ESPN+
Charleston Southern at High Point — ESPN+
Cincinnati at Utah — ESPN+
Saint Joseph’s at Loyola Chicago — ESPN+
7:30 p.m.
South Florida at Texas-San Antonio — ESPN+
8 p.m.
Pepperdine at San Francisco — ESPN+
Santa Clara at Portland — ESPN+
8:40 p.m.
South Carolina at LSU — ABC/ESPN Unlimited
11 p.m.
Cal State-Northridge at Hawai’i — ESPN+
Pregame and Studio Shows
College GameDay live from Pete Maravich Assembly Center, Louisiana State University, Baton Rouge, LA — ABC, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.