All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Vinyl vs. Breeze — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Lunar Owls vs. Mist — truTV/HBO Max, 9:15 p.m.
Bundesliga
Matchday 23
1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Union Berlin vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
2026 Andre Dawson Classic
HBCU, Jackie Robinson Training Complex, Vero Beach, FL
Yale vs. Jackson State — MLB Network, 4 p.m.
Bethune-Cookman vs. Florida A&M — MLB Network, 8 p.m.
College Football
HBCU Legacy Bowl
HBCU College All-Stars, Yulman Stadium, Tulane University, New Orleans, LA
Announcers: Steve Wyche/Bucky Brooks/Charles Davis//Sherree Burruss
Team Gaither vs. Team Robinson — NFL Network, 4 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Penn State at Iowa — Big Ten Network, 6 p.m.
College Hockey
Men’s
Boston College at UConn — ESPN+, 3 p.m.
Brown at Clarkson — ESPN+, 4 p.m.
Dartmouth at Union — ESPN+, 5 p.m.
Minnesota Duluth at Miami (OH) — Gray Television, 6 p.m.
Lake Superior State at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Minnesota State at Bowling Green — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Northeastern at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Nebraska-Omaha at Arizona State — KUTP, 7 p.m.
St. Cloud State at North Dakota — Midco Sports, 7 p.m.
UMass at New Hampshire — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at RPI — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Maine — ESPN+, 7 p.m.
Yale at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
Providence at Vermont — ESPN+, 7:30 p.m.
Ohio State at Penn State — Big Ten Network, 8 p.m.
Western Michigan at Colorado College — KRDO, 8 p.m.
Augustana at St. Thomas — Midco Sports Plus, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 33
Stoke City vs. Leicester City — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 27
Aston Villa vs. Leeds United — NBCSN/Peacock/Universo, 9:55 a.m.
Brentford vs. Brighton & Hove Albion – Peacock, 10 a.m.
Chelsea vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.
West Ham United vs. Bournemouth –NBCSN/Peaock/Universo, 12:25 p.m.
Announcers — NBCSN/Peacock: Peter Drury/Jim Beglin
Manchester City vs. Newcastle United — NBCSN/Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Jon Champion/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Premier League Mornings live from Sky Sports, London, England, United Kingdom — Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — NBCSN/Peacock, noon
Premier League Live — NBCSN/Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone — Peacock, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goah Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour
The Genesis Invitational, The Riviera Country Club, Los Angeles, CA
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Rich Lerner/Curt Byrum/Notah Begay III//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.//Todd Lewis//CBS: Jim Nantz/Trevor Immelman/Frank Nobilo/Colt Knost//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Groups — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Group 1 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brendel Chamblee/Paige Mackenzie
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
LPGA Tour
LPGA Thailand, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
Final Round — Golf Channel, 10:30 p.m.
DP World Tour
Magical Kenya Open, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
Final Round — Golf Channel, 3:0 a.m. (Saturday)
Hockey
AHL
Texas Stars at Chicago Wolves — NHL Network, 8 p.m.
LaLiga
Matchday 25
Real Sociedad vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Real Betis vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
CA Osasuna vs. Real Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 23
RC Lens vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
Toulouse FC vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Paris Saint-Germain vs. FC Metz — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Strickland vs. Hernandez, Toyota Center, Houston, TX
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Atlanta vs. Tampa Bay — Rays.TV, 1 p.m.
Boston vs. Minnesota — MLB Network/Twins. TV, 1 p.m.
Detroit vs. New York Yankees — YES, 1 p.m.
Houston vs. Washington (SS) — Space City Home Network/Nationals.TV, 1 p.m.
Miami vs. New York Mets — SNY, 1 p.m.
Philadelphia vs. Toronto — Sportsnet, 1 p.m.
Pittsburgh vs. Baltimore — MASN, 1 p.m.
Cactus League
Cincinnati vs. Cleveland — Reds.TV/CleGuardians.TV, 3 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Anaheim — Spectrum SportsNet LA, 3 p.m.
Sacramento vs. Chicago White Sox — Chicago Sports Network, 3 p.m.
Texas vs. Chicago Cubs — Marquee Sports Network, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 1
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Nacho García
St. Louis City SC vs. Charlotte FC — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
FC Cincinnati vs. Atlanta United — Apple TV/Fox, 4:45 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Jesús Acosta
D.C. United vs. Philadelphia Union — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Dax McCarty//Ramses Sandoval//Michele Giannone
Orlando City SC vs. New York Red Bulls — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Raúl Guzman
Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Diego Pessolano
Austin FC vs. Minnesota United — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Sergio Ruiz
FC Dallas vs. Toronto FC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
Nashville SC vs. New England Revolution — Apple TV, 8:30 p.m.
Saturday Showcase, Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, CA
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
LAFC vs. Inter Miami — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Portland Timbers vs. Columbus Crew — Apple TV, 9;30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
San Diego FC vs. Montéal Impact — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Carlos Ramierez
San José Earthquakes vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Michele Giannone
MLS La Previa live from Inter&Co Stadium, Orlando FL — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Autotrader 400, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Qualifying — Prime Video, 11 a.m.
NASCAR Craftsman Truck Series
Fr8 Racing 208, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Race — FS1, 1:30 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
A Race That Lasts 250 Miles, EchoPark Speedway, Hampton, GA
Race — The CW, 5 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 4:30 p.m.
NBA
NBA on ABC
Announcers: Mike Breen/Tim Legler//Lisa Salters
Houston Rockets at New York Knicks — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Orlando at Phoenix — NBA TV/FanDuel Sports Network Florida/KPHE/KTVK, 5 p.m.
Philadelphia at New Orleans — NBC Sports Philadelphia/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 7 p.m.
Detroit at Chicago — FanDuel Sports Network Detroit/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Memphis at Miami — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Sun/WPLG, 8 p.m.
Sacramento at San Antonio — NBC Sports California/KENS, 8 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
The Association: Pregame — NBA TV, 4:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 7:30 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 12:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
Cleveland Charge at Westchester Knicks — Prime Video/MSG Network, 3:30 p.m.
Maine Celtics at Delaware Blue Coats — Prime Video/Delmarva Sports Network/WPSG, 6 p.m.
Greensboro Swarm at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
South Bay Lakers at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: Milano Cortina 2026 — NHL Network, 6 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympics — Milano Cortina
Day 15
Studio
Announcers: Jac Collinsworth/Scott Hanson/Matt Iseman/Andrew Siciliano/Ashley Wagner
Gold Zone — Peacock, 8 a.m.
Ski Mountaineering
Men’s and Women’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Mixed Relay Final — USA Network/Peacock, 7:30 a.m.
Curling
Women’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Bronze Medal Game: Canada vs. United States — Peacock, 8:05 a.m.//USA Network/Peacock, 9:30 a.m. (joined in progress)
Men’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Gold Medal Game: Great Britain vs. Canada — CNBC/Peacock, 1:05 p.m.
Biathlon
Women’s, Anterselva Biathlon Arena, Rasen-Antholz, Italy
12.5km Mass Start — USA Network/Peacock, 8:15 a.m.
Speed Skating
Men’s and Women’s, Fiera Milano Rho Speed Skating Stadium, Milan, Italy
Mass Start Finals — USA Network/Peacock, 9 a.m.//NBC/Peacock, 10 a.m.
Bobsleigh
Women’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
2-Woman: Heat 3 — NBC/Peacock, 1 p.m.
2-Women: Heat 4 — Peacock, 3:05 p.m.//NBC/Peacock, 3:15 p.m. (joined in progress)
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Freeski Halfpipe Finals: Runs 1-3 — NBC/Peacock, 1:30 p.m.
Ice Hockey
Men’s Bronze Medal Game, Unipol Dome, Milan, Italy
Slovakia vs. Finland — USA Network/Peacock, 2:40 p.m.
Figure Skating
Unipol Forum, Milan, Italy
Exhibition Gala — Peacock, 2 p.m.//NBC/Peacock, 2:55 p.m.
Primetime Highlights
Bobsleigh: Two-Woman Runs/Freestyle Skiing: Women’s Halfpipe Final & Mixed Team Aerials/Speed Skating: Men’s Mass Start Final/Figure Skating: Exhibition Gala — NBC/Peacock, 8 p.m.
Late Night Highlights
Bobsleigh: Four-Man Runs: Speed Skating: Women’s Mass Start Final/Freestyle Skiing: Men’s Ski Cross Final — NBC/Peacock, 11;30 p.m.
Day 16 — FINAL DAY
Bobsleigh
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
4-Man: Heat 3 — Peacock, 4 a.m. (Sunday)
4-Man: Heat 4 — Peacock, 6:15 a.m. (Sunday)//USA Network/Peacock, 6:35 a.m. (Sunday, joined in progress)
Cross-Country Skiing
Women’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
50km Mass Start Classic — USA Network/Peacock, 4 a.m. (Sunday)
Curling
Women’s, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Gold Medal Game: Switzerland vs. Sweden — Peacock, 5:05 a.m.
Serie A
Matchday 26
Juventus vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
U.S. Lecce vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, noon
Cagliari Calcio vs. S.S. Lazio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Genoa CFC vs. Torino FC — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 2 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
ESPN Films: Fab Five — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
TechXplore: Italy’s Winter Games — BBC News, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — Univision, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
WTA Tour
Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubai Duty Free Tennis Stadium, Al Garhoud, Dubai, United Arab Emirates
Finals: Evita Svitolina vs. Jessica Pegula — Tennis Channel, 10 a.m.
Courtside Live: Delray Beach Open (ATP Tour)/Rio Open (ATP Tour)/Qatar Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 1 p.m.
ATP Tour
Delray Beach Open, Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, FL
Semifinal: Tommy Paul vs. Learner Tien — Tennis Channel, 8 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 7 p.m.
Volleyball
LOVB
Week 7
LOVB Madison at LOVB Salt Lake — Victory+, 8 p.m.
Major League Volleyball
Indy Ignite at Atlanta Vibe — YouTube, 6 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.