All Times Eastern
Basketball
DUNKMAN
Week 3 — TNT/HBO Max, 8 p.m.
College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Always College Football — ESPN, 6:30 p.m.
CONCACAF Caribbean Cup
Group Play — Matchday 1
Group B, Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Portmore United vs. Salcedo — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Group A, Estadio PUCMM, Santiago de los Caballeros, Dominican Republic
Violette vs. Defence Force — Paramount+, 8 p.m.
CONCACAF Central American Cup
Group Play — Matchday 2
Group A, Estadio Rommel Fernández, Panama City, Panama
Plaza Amador vs. Firpo — CBS Sports Golazo Network/YouTube, 8 p.m.
Group A, Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, Nicaragua
Diriagén vs. Alajuelense — CBS Sports Golazo Network/YouTube, 10 p.m.
Group B, Estadio Pensativo, Antigua, Guatemala
Antigua vs. Real Estelí — Paramount+/YouTube, 10 p.m.
Cycling
Tour de France Femmes
Announcers: Phil Liggett/Megan Guarnier
Stage 4 (Individual Time Trial): Gevrey-Chambertin to Dijon — Peacock, 9:45 a.m.
Golf
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Scorecard — CBS Sports Network, 1 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Glam Golf With Blair O’Neal: Take a Chance — Golf Channel, 7 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 9 p.m.
Hockey
2026 Hlinka Gretzky Cup
Group A, Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada
Canada vs. Slovakia — TSN1/TSN4/NHL Network, 7 p.m.
Leagues Cup
Liga MX vs. MLS
Phase One
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
FC Cincinnati vs. C.F. Pachuca — Apple TV, 7:45 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela//FS1/Fox One: Tony Husband/Ross Smith
Columbus Crew vs. Atlas — Apple TV//FS1/Fox One, 7:45 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Charlotte FC vs. Pumas UNAM — Apple TV, 8 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Francisco X. Rivera/Martin Zuñiga
Minnesota United vs. FC Juárez — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Jorge Perez-Navarro/Marcelo Balboa//FS1/Fox One: Tony Husband/Ross Smith
Tigres UANL vs. Real Salt Lake — Apple TV//FS1/Fox One//UniMás/TUDN, 10 p.m.
Fútbol Central — UniMás/TUDN, 9 pm.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Carlos Mauricio Ramirez/Max Cordaro
Vancouver Whitecaps vs. Atlante F.C. — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
Leagues Cup Countdown — Apple TV, 6:45 p.m.
Leagues Cup Wrap-Up — Apple TV, 1 a.m. (Wednesday)
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Pavel Pardo
Leagues Cup La Previa — Apple TV, 6:45 p.m.
Leagues Cup El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Wednesday)
Mixed Martial Arts
UFC Reloaded: UFC 284-Makhachev vs. Volkanovski — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Reloaded: UFC 302-Makhachev vs. Painter — CBS Sports Network, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
Anaheim at Baltimore — Angels Broadcast Television/MASN, 6:30 p.m.
Chicago White Sox at Boston — Chicago Sports Network/NESN, 7 p.m.
Minnesota at Kansas City — Twins.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Toronto at Houston — Sportsnet/Space City Home Network, 8 p.m.
Detroit at Seattle — Detroit SportsNet/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
MLB on TBS Tuesday
Los Angeles Dodgers at Chicago Cubs — TBS/truTV/HBO Max//Spectrum SportsNet LA/Marquee Sports Network, 8 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS./truTV/HBO Max, 11 p.m.
Washington at Philadelphia — Nationals.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Miami at Atlanta — Marlins.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee — SportsNet Pittsburgh/Brewers.TV, 7:30 p.m.
San Diego at Arizona — Padres.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
New York Mets at Cleveland — SNY/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Sacramento at Cincinnati — NBC Sports California/Reds.TV, 6:30 p.m.
St. Louis at New York Yankees — Cardinals.Tv/YES, 7 p.m.
San Francisco at Texas — NBC Sports Bay Area/Rangers Sports Network, 8 p.m.
Tampa Bay at Colorado — Rays.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7 p.m.
Chicago White Sox vs. Boston Red Sox MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
Toronto Blue Jays vs. Houston Astros MLB In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 10 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime (The Final Days) — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Inside Training Camp — NFL Network, 10 a.m.
Inside Training Camp — NFL Network, 1 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks (series premiere) — HBO/HBO Max, 9 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol W — ESPN+, 1 p.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 12:30 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 p.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN/ESPN Unlimited, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
Cold as Balls: Erin Andrews & Ninja — Scripps Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 5 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Fanatics Fest: All Access — ESPN, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 12:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
National Bank Open, IGA Stadium, Montreal, Quebec, Canada (ATP)/Sobeys Stadium, Toronto, Ontario, Canada (WTA)
Men’s 1st Round/Women’s 2nd Round — Tennis Channel, 11 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — Tennis Channel, 7 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 10 a.m.
WNBA
Toronto Tempo at Golden State Valkyries — TSN1/TSN4/TSN5/KPIX/KOVR, 10 p.m.
WNBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 1:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.