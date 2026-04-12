All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 29
1. FC Köln vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfB Stuttgart vs. Hamburger SV — ESPN+, 11:20 a.m.
1. FSV Mainz 05 vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Baseball
Indiana at Maryland — Big Ten Network/Fox One, noon
Florida at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
North Carolina at Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Stanford at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Radford at High Point — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Kentucky at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Arizona at TCU — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
At the Plate — Big Ten Network, 7 p.m.
College Lacrosse
Women’s
Michigan at Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
College Softball
Arizona at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Oklahoma at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Ohio State at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Virginia Tech at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Purdue at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Rally Cap — SEC Network, 8 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Winternationals, Pomona Dragstrip, Pomona, CA
Qualifying Show 1 — FS1/Fox One, 11:30 a.m.
Finals — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 42
Birmingham City vs. Wrexham — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m. (same day coverage)
EFL Vertu Trophy
EFL League One vs. ELF League Two
Final, Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
Luton Town vs. Stockport County — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
English Premier League
Matchweek 32
Sunderland vs. Tottenham Hotspur — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Nottingham Forest vs. Aston Villa — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Crystal Palace vs. Newcastle United — NBCSN Extra/Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Manchester City — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
Premier League: Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
Premier League: 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
LaLiga
Matchday 31
CA Osasuna vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
RCD Mallorca vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Celta de Vigo vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Athletic Club Bilbao vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 29
Toulouse FC vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
OGC Nice vs. Havre AC — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
Olympique Lyonnais vs. FC Lorient — beIN Sports en Español, 2:55 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
MLB
American League
Minnesota at Toronto — Twins.TV/Sportsnet, 1:30 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — YES/Rays.TV, 1:30 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City — Chicago Sports Network/Royals.TV, 2 p.m.
Houston at Seattle — Space City Home Network/Mariners.TV, 4 p.m.
National League
Arizona at Philadelphia — Dbacks.TV/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
Washington at Milwaukee — Nationals.TV/Brewers.TV, 2 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs — SportsNet Pittsburgh/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 4 p.m.
Interleague
Sunday Night Baseball
Announcers — NBC/Peacock: Jason Benetti/Corey Kluber/Andruw Jones/CC Sabathia/Universo: José Luis López Salido/Adiana Monsalve
Cleveland Guardians at Atlanta Braves — NBC/Peacock/Universo, 7:20 p.m.
Announcers: Bob Costas/CC Sabathia
Sunday Night Baseball Pregame — NBC/Peacock, 7 p.m.
Anaheim at Cincinnati — FanDuel Sports Network West/Reds.TV, 1:30 p.m.
Miami at Detroit — Marlins.TV/Detroit SportsNet, 1:30 p.m.
Sacramento at New York Mets — NBC Sports California/SNY, 1:30 p.m.
San Francisco at Baltimore — MLB Network/NBC Sports Bay Area/MASN, 1:30 p.m.
Boston at St. Louis — NESN/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Texas at Los Angeles Dodgers — Rangers Sports Network/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m./MLB Network, 4:30 p.m. (joined in progress)
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scorecard — MLB Network, 7 p.m.
MLS
Matchday 7
Sunday Night Soccer, ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
Columbus Crew vs. Orlando City SC — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits
MLB Countdown live from ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
MLS La Previa en vivo de ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH — Apple TV, 6:#0 p.m.
Host: Kevin Egan
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:30 p.m.
Host: Ramses Sandoval
MLS El Resumen — Apple TV, 11:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Announcers: Mike Joy/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Larry McReynolds//Jamie Little//Josh Sims//Regan Smith
Race — FS1/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Chris Myers/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Jamie McMurray/Michael Waltrip//Jamie Little//Josh Sims//Regan Smith
NASCAR RaceDay: Bristol Motor Speedway — Fox/Fox One, 2 p.m.
NBA
Final Day of Regular Season
NBA on ESPN
Announcers: Mark Jones/Doris Burke//Angel Gray
Orlando Magic at Boston Celtics — ESPN/ESPN Unlimited//FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports Boston, 6 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Tim Legler//Taylor McGregor
Denver Nuggets at San Antonio Spurs — ESPN/ESPN Unlimited//Altitude/FanDuel Sports Network Southwest, 8:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Atlanta at Miami — FanDuel Sports Network Southeast/WANF/Peachtree Sports Network/FanDuel Sports Network Sun, 6 p.m.
Brooklyn at Toronto — YES/Sportsnet One, 6 p.m.
Charlotte at New York — FanDuel Sports Network Southeast/MSG Network, 6 p.m.
Detroit at Indiana — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Indiana, 6 p.m.
Milwaukee at Philadelphia — FanDuel Sports Network Wisconsin/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Washington at Cleveland — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 6 p.m.
Chicago at Dallas — Chicago Sports Network/KFAA, 8:30 p.m.
Golden State at Los Angeles Clippers — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network SoCal/KTLA, 8:30 p.m.
Memphis at Houston — FanDuel Sports Network Southeast/Space City Home Network, 8:30 p.m.
New Orleans at Minnesota — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network North, 8:30 p.m.
Phoenix at Oklahoma City — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8:30 p.m.
Sacramento at Portland — NBC Sports California/KUNP, 8:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 5:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV 10 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 2 a.m. (Monday)
NFL
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 6:30 p.m.
NHL
NHL on TNT
Pittsburgh Penguins at Washington Capitals — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet 360/TVA Sports//Monumental Sports Network, 3 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 2:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 6 p.m.
Boston at Columbus — Sportsnet (East/Ontario/West)/NHL Network/NESN/FanDuel Sports Network Ohio, 6 p.m.
Montréal at New York Islanders — TSN2/RDS/MSG SportsNet, 6 p.m.
Ottawa at New Jersey — TSN5/RDSI/MSG SportsNet 2, 7 p.m.
Vancouver at Anaheim — Sportsnet Pacific/Victory+/KTTV, 8 p.m.
Utah at Calgary — Sportsnet (East/Ontario/West)/KUPX, 9 p.m.
On the Fly: Ottawa at New Jersey Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
On the Fly: Vancouver at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Utah at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
Scottish Premiership
Group Stage
Group B, Matchday 33
Falkirk vs. Rangers — CBS Sports Golazo Network, 7 a.m.
Serie A
Matchday 32
Parma Calcio 1913 vs. SSC Napoli — Paramount+, 9 a.m.
Bologna FC 1909 vs. U.S. Lecce — Paramount+, noon
Como 1907 vs. Inter Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 2 p.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN/ESPN Unlimited, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
Enhanced Games: A Sporting Revolution or Dangerous Doping? — BBC News, 2:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
All The Smoke Dugout– DraftKings Network, 5 p.m.
SportsCenter — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 8 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
E60: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night With Rich Eisen — ESPN/ESPN Unlimited, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN/ESPN Unlimited, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN/ESPN Unlimited, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
ATP Tour
Monte-Carlo Masters, Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France
Men’s Final — Tennis Channel, 9 a.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 11 a.m.
Center Court: Barcelona Open (ATP Tour)/BMW Open (ATP Tour)/Open de Rouen (WTA Tour)/Porsche Tennis Grand Prix (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
UFL
Week 3
Columbus Aviators at Dallas Renegades — ABC/ESPN Unlimited, noon
Birmingham Stallions at St. Louis Battlehawks — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Volleyball
LOVB Playoffs
Semifinal, Freedom Hall, Louisville, KY
Announcers: Shelby Coppedge/Courtney Thompson
LOVB Salt Lake vs. LOVB Houston — USA Network, 2 p.m.
Major League Volleyball
Columbus Fury at Grand Rapids Rise — The Roku Sports Channel, 3 p.m.
Atlanta Vibe at Indy Ignite — Vice TV, 3 p.m.
Dallas Pulse at Omaha Supernovas — YouTube, 5 p.m.
